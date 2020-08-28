Кількість хворих на коронавірус за добу знизилася тільки в Луганській області, а в 6 областях поставлено рекорд добової захворюваності, - РНБО

Кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в Києві й у всіх областях України, крім Луганської, а в Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській , Чернігівській і Черкаській областях вона зросла більше, ніж будь-коли раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) 28 серпня.

Зазначається, що найбільше нових випадків захворювання Cоvid-19 (понад 200) зафіксовано в Києві, Львівській, Харківській, Одеській та Тернопільській областях, а одужання - у Львівській області (112).

При цьому в Сумській і Черкаській областях за добу вилікувалося більше людей, ніж будь-коли від початку пандемії.

У Києві зафіксовано максимальні показники смертності від Covid-19 за добу - померли 9 осіб.

У Харківській, Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Києві кількість активних випадків хвороби зросла більш, ніж на 100. Лише в 2 з 24 областей - Дніпропетровській та Чернігівській - не зафіксовано нових випадків одужання від Covid-19, а в 10 з 24 областей - нових випадків смерті.

Читайте також: COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів людей, - глава ВООЗ Гебресус

Кількість хворих перевищує 5 тисяч у м.Києві, Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях, а нижче 100 - в Луганській і в Кіровоградській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 64 нові випадки захворювання Covid-19, 3 випадки смерті і 28 випадків одужання, зараз в області хворіє 994 особи (на 33 більше);

- у Волинській області 52 людини захворіли, 51 видужав, зараз хворіє 1 387 осіб (на 1 більше за добу);

- в Дніпропетровській області 67 нових випадків захворювання і 1 випадок смерті, зараз хворіє 924 людини (на 66 більше);

- у Донецькій області 40 осіб захворіли і 14 одужали, хворіє 427 (на 26 більше);

- у Житомирській області 65 осіб захворіли, 41 видужав, хворіє 1 167 (на 24 більше);

- в Закарпатській області 77 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 42 - одужання, зараз хворіє 3 881 осіб (на 33 більше за добу);

- в Запорізькій області 33 людини захворіли, 20 видужали, зараз хворіє 624 (на 13 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 176 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 40 - одужання, зараз хворіють 5 315 осіб (на 132 більше);

- в Києві 251 новий випадок захворювання, 9 людей померли і 95 одужали, зараз хворіє 8 462 особи (на 147 більше за добу);

- в Київській області 92 людини захворіли, 2 померли, 36 видужали, зараз хворіє 1 761 (на 54 більше);

- в Кіровоградській області 10 осіб захворіли, 9 одужали, зараз хворіє 59 (на 1 більше);

- в Луганській області 10 осіб захворіли, 11 видужали, хворіє 94 людини (на 1 менше);

- у Львівській області підтверджено 215 нових випадків захворювання Covid-19, 7 випадків смерті та 112 випадків одужання, зараз хворіють 9 424 людини (на 96 більше за добу);

- в Миколаївській області 37 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 14 випадків одужання, зараз хворіє 480 осіб (на 22 більше);

- в Одеській області 214 нових випадків захворювання, 6 осіб померли і 53 одужали, зараз хворіє 4 910 (на 155 більше);

- у Полтавській області 10 осіб захворіли, 2 померли і 7 одужали, зараз хворіє 195 (на 1 більше);

- у Рівненській області 103 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 54 одужання, зараз хворіє 2 530 осіб (на 47 більше за добу);

- в Сумській області 59 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 35 - одужання, зараз хворіє 734 людини (на 22 більше);

- в Тернопільській області 233 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 55 - одужання, зараз хворіють 2 477 осіб (на 175 більше);

- у Харківській області 242 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 14 осіб одужали, зараз хворіють 5 139 (на 227 більше, ніж днем ​​раніше);

- в Херсонській області 11 осіб захворіли і 8 одужали, хворіють 110 (на 3 більше);

- в Хмельницькій області 92 нові випадки захворювання та 29 - одужання, зараз хворіє 884 людини (на 63 більше за добу);

- в Черкаській області 72 особи захворіли і 35 одужали, хворіють 450 (на 37 більше);

- в Чернівецькій області 155 нових випадків захворювання, 3 людини померли і 63 одужали, зараз хворіє 3 490 осіб (на 89 більше за добу);

- в Чернігівській області 58 нових випадків захворювання, зараз хворіє 1 090 осіб.