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МЗС України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

МЗС України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема РФ, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі. Насамперед ідеться про втручання РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу підкреслити, що Міністерство закордонних справ вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі, рішення тієї глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Насамперед йдеться про втручання РФ, Організації договору колективної безпеки, де Росія відіграє провідну роль", - сказав міністр.

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проблеяла кулеба
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28.08.2020 10:57 Відповісти
Навіщо МЗС робить ці ідіотські заяви? Це позиція путіна, щоб ніхто йому не заважав захоплювати Білорусь! МЗС України має активно втручатись у внутрішню ситуацію в Білорусі, бо там відбуваєтсья втрата незалежності та окупація росією і це катастрофічно для України! МЗС України має активно впливати на ситуації в Білорусі. Накуй нам таки дипломати які самоусуваються від роботи?
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28.08.2020 11:05 Відповісти
Правильно, треба підтримувати дружні і добросусідські стосунки з Білоруссю. Треба визнати Президентом Лукашенка. Допоки Лукашенко президент -- російські танки не стоятимуть на нашому кордоні з Білоруссю. Президентка Молдови вже була у Мінську, і ми маємо відвідати Лідера Білорусі.
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18.02.2021 08:43 Відповісти
проблема в том что дипломаты не могут перестать разговаривать дипломатическим языком даже с вами,поганой руснёй..
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28.08.2020 11:11 Відповісти
МЗС України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2861
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28.08.2020 11:12 Відповісти
 
 