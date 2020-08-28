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Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затримано співробітника ДСНС України і двох посередників на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, працівник ДСНС та його спільники вимагали від представника поліграфічного підприємства 35 тис. доларів США за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще 10 тис. доларів США - за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкта площею понад 5 тис. кв м без фактичного виїзду на нього.

Крім того, посередники схилили підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всіх дозволів.

Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора 01

Правоохоронці задокументували одержання цими особами 70 тис. доларів США у два етапи. Після передачі другого траншу - 60 тис. доларів США посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС - у його робочому кабінеті. Під час обшуку у нього виявили та вилучили 1,2 тис. доларів США з першого траншу.

Також дивіться: Хабарі за оформлення документів для виїзду за кордон: ДБР затримало одного з керівників Держміграції на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора 02

Викрито правопорушення прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора 03

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Співробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора 04
Фото: Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
а потом иностранцы удивляются почему в Украине 50% внедорожников на дорогах, в то время как в Чехии и Германии только владельцы бизнеса могут себе позволить такое....
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28.08.2020 11:03
+5
что б такая крупная взятка проходила без ведома как минимум зам.преда ГСЧС?!.. та бросьте..
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28.08.2020 10:58
+2
Уверена, что количество пожаров ничуть не изменится, если закрыть кормовую базу упырям-пожарникам
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28.08.2020 11:05
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что б такая крупная взятка проходила без ведома как минимум зам.преда ГСЧС?!.. та бросьте..
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28.08.2020 10:58 Відповісти
Ещей не где-нибудь а в Киеве
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28.08.2020 11:18 Відповісти
а потом иностранцы удивляются почему в Украине 50% внедорожников на дорогах, в то время как в Чехии и Германии только владельцы бизнеса могут себе позволить такое....
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28.08.2020 11:03 Відповісти
до чего же едкий коммент, ну, просто, удивительно.
и ведь абсолют(не водка)ная правда))
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28.08.2020 11:17 Відповісти
Чергове окозамилювання та імітація кипучої діяльності. На фоні призначення до митниці, податкової та інших держустанов рафінованих злодіїв ця новина виглядає просто комічно.
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28.08.2020 11:03 Відповісти
Уверена, что количество пожаров ничуть не изменится, если закрыть кормовую базу упырям-пожарникам
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28.08.2020 11:05 Відповісти
чому це вони вимагали? всі так платять...Зараз, хоча криза та карантин , вони так саме збирають і кошти з усіх кафешек та ресторанчиків. навіть збільшили суми..і нав*язують так саме свої фірми для "заміру опіру ..петлі" перезаряки вогнегасників і т.п. Це коли велики готелі чи заправги горять із жертвами то вони лохам розказують що в них не має повноважень і т.п. ...А спробуйте кафешку відкрити то відразу прибігуть "закривати" за хабарем і пожежнки і ДПІ і колишня СЕС у складі держхарчсоживслужби...
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28.08.2020 11:09 Відповісти
курупцію подололо! Сотрудника ГСЧС с сообщниками поймали на взятке в 70 тыс. долларов США, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3780
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28.08.2020 11:10 Відповісти
Переклинило на баксах!!!! Что же вам бле...дям все мало и мало!!! Теперь жри!!!
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28.08.2020 11:13 Відповісти
70к зеленых - ну уже есть о чем поговорить, а то 2000-5000 гривен, а курить за шо?
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28.08.2020 11:15 Відповісти
А гдеже реформы папередников и отмена всяких бюрократических разрешений ? Все упирается в подпись одного чинуши .Допустим вы построили здание со всеми нормами и правилами а вам запуск блокируют потому что не даете взятку ...Другое дело когда здание построено с нарушениями но дали взятку кому нужно и вуаля ,У нас все наоборот ..Считаю если МЧС греет руки то забрать у них возможность давать разрешения и передать их в специальные комисии где человек 10 будет.
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Хоть запрет еще действует на проверки ФОПов ...А ранше вообще беспредел был с каждого магазина брали по таксе 100 баксов , Считаю что ответственность лежит не на пожарнике а на ФОП или же застройщике . Случись какое-то происшествие то отвечает собственник , а пожарник должен на пожаре воду лить на огонь , а не проверками заниматься ..
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28.08.2020 11:33 Відповісти
А на днях преЗедент присвоил главе этой службы звание генерал-полковника !
Вот подчинённые и собирали на праздничный концерт....Уже в "Велюре" и песню заказали - "Дай мне огня" в исполнении Борюсика МоисееваСпівробітника ДСНС зі спільниками впіймали на хабарі в 70 тис. доларів США, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5821
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28.08.2020 11:48 Відповісти
 
 