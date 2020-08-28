УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20436 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Революція в Білорусі
1 284 21
Білорусь (5972) дипломатія (674) Кулеба Дмитро (3205)

На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба

Наразі немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин між Україною і Білоруссю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не розриваємо відносини з Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Але для якогось розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав на цей момент. Тому, безумовно, ми не плануємо вдаватися до цього кроку зараз, і білоруський посол продовжує виконувати свої функції тут, в Україні", - сказав міністр на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Кулеба також зазначив, що всі офіційні контакти між Україною і Білоруссю ставляться на паузу "до стабілізації ситуації в Білорусі".

"Це також охоплює процес підготовки до (українсько-білоруського. - Ред.) Форуму регіонів", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Кулеба - Путіну: Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі

Кулеба нагадав, що МЗС викликав українського посла в Білорусі на консультації і не відкидає його повернення в країну після їхнього завершення.

"Це дуже жорсткий крок, жодна інша держава, наскільки мені принаймні відомо, до такого кроку не вдавалася, але у нас були дуже легітимні підстави це зробити, і ми це зробили. Консультації проводяться на цей момент. Але я не відкидаю повернення посла після завершення консультацій, після формулювання тих рішень, на підставі яких у подальшому ми розвиватимемо відносини з Білоруссю", - пояснив глава МЗС.

За його словами, він проінструктував посольство України в Білорусі "залишатися максимально активними і пильними" для захисту інтересів українських громадян у Білорусі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какая по-вашему причина разрывать дипломатические отношения с Беларусью?
показати весь коментар
28.08.2020 11:27 Відповісти
Лукашенко легітимний?
показати весь коментар
28.08.2020 11:36 Відповісти
А до чого це? Якщо результати виборів оприлюднені, і згідно цих результатів Лука оголошений президентом - то він аж ніяк не легітимний, бо вибори пройшли з грубими порушеннями і більшість світової спільноти їх не визнала. Якщо він залишається виконуючим обовʼязки президента згідно попереднім виборам, то як виконуючий обовʼязки він ще є легітимним до передачі влади новому президенту. Але тільки як виконуючий обовʼязки. Як діючий президент він в будь якому випадку легітимність втратив. Але я не розумію яким чином це може бути приводом для розірвання дипломатичних відносин з Беларусью, як державою.
показати весь коментар
28.08.2020 11:44 Відповісти
и не нужно, шо за глупости?
через 3.5 года, беларусы так же над Украиной ржать будут... - мы же бубу не отдадим?
не, он нам дорог как трактор "Беларусь" - ну разве чуть меньше...
а значит шо? - а значит, шо понедельники нихто не отменял.
показати весь коментар
28.08.2020 11:29 Відповісти
А буба то каким боком к ситуации в Беларуси?
показати весь коментар
28.08.2020 11:31 Відповісти
вазможна буба скритий бєларусс...
показати весь коментар
28.08.2020 11:35 Відповісти
Понятно. Это у Вас такой способ его пиарить.
показати весь коментар
28.08.2020 11:36 Відповісти
буба ко всему боком - или он не лидер мирового уровня?
а ну еще раз и поближе к микрофону....
показати весь коментар
28.08.2020 11:39 Відповісти
Вы наверное каждый раз перед сном читаете молитву за его здравие и благополучие. На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2475
показати весь коментар
28.08.2020 11:48 Відповісти
а как же без етого? а лука шо не мудак? - мудак.
а от буба - то все шо Украине нада,
а связка буба-мендель-живот-канадия смахивает на направление... На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5297
показати весь коментар
28.08.2020 11:52 Відповісти
Ну это только Ваши личные убеждения. И безусловно Вы на них имеете право. На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 305
показати весь коментар
28.08.2020 11:58 Відповісти
конечно имею, но дырочку в компе иногда прикрываю когда печатаю
газетой "Вечерний Киев" за 22 апреля 2019 года - переломный год! На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1921
показати весь коментар
28.08.2020 12:02 Відповісти
не обращйте внимания на сигнал "вас записывают"...
показати весь коментар
28.08.2020 11:42 Відповісти
Да сколько угодно.
показати весь коментар
28.08.2020 11:48 Відповісти
Ну да, укр. МИД будет Луку каждый день называть мудаком, а тот терпеть.
показати весь коментар
28.08.2020 11:40 Відповісти
короче сложно все в етом ЕС...
показати весь коментар
28.08.2020 11:58 Відповісти
А що ви хотіли, навіть Латвія відмовилося визнати Тихановську переможцем, а то Лукашенко до " Путіна піде".
показати весь коментар
28.08.2020 12:28 Відповісти
Таракан сказал что Украина стоит на коленях.Пусть извинится.
показати весь коментар
28.08.2020 18:49 Відповісти
 
 