На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба
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Наразі немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин між Україною і Білоруссю
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми не розриваємо відносини з Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Але для якогось розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав на цей момент. Тому, безумовно, ми не плануємо вдаватися до цього кроку зараз, і білоруський посол продовжує виконувати свої функції тут, в Україні", - сказав міністр на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
Кулеба також зазначив, що всі офіційні контакти між Україною і Білоруссю ставляться на паузу "до стабілізації ситуації в Білорусі".
"Це також охоплює процес підготовки до (українсько-білоруського. - Ред.) Форуму регіонів", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.
Кулеба нагадав, що МЗС викликав українського посла в Білорусі на консультації і не відкидає його повернення в країну після їхнього завершення.
"Це дуже жорсткий крок, жодна інша держава, наскільки мені принаймні відомо, до такого кроку не вдавалася, але у нас були дуже легітимні підстави це зробити, і ми це зробили. Консультації проводяться на цей момент. Але я не відкидаю повернення посла після завершення консультацій, після формулювання тих рішень, на підставі яких у подальшому ми розвиватимемо відносини з Білоруссю", - пояснив глава МЗС.
За його словами, він проінструктував посольство України в Білорусі "залишатися максимально активними і пильними" для захисту інтересів українських громадян у Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
через 3.5 года, беларусы так же над Украиной ржать будут... - мы же бубу не отдадим?
не, он нам дорог как трактор "Беларусь" - ну разве чуть меньше...
а значит шо? - а значит, шо понедельники нихто не отменял.
а ну еще раз и поближе к микрофону....
а от буба - то все шо Украине нада,
а связка буба-мендель-живот-канадия смахивает на направление...
газетой "Вечерний Киев" за 22 апреля 2019 года - переломный год!