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Кулеба про вибори в Білорусі: Комплексно процес мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кулеба про вибори в Білорусі: Комплексно процес мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що комплексно процес виборів у Білорусі, з урахуванням усіх його етапів, мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері.

Про це заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Ця фраза про визнання результатів виборів уже перетворилася в нас на якийсь фетиш, хоча питання ж не тільки в результаті виборів. Результат виборів - це цифри, оголошені нам Центральною виборчою комісією. Питання набагато ширше. Питання в тому - як готувалися вибори, чи мали всі кандидати рівний доступ до можливостей ведення кампанії, доступ до ЗМІ, чи існували незалежні засоби масової інформації, які представляли різні точки зору, як відбувалося голосування. Тому питання треба ставити набагато ширше. І наша позиція дуже чітка, її висловив і президент України, і МЗС України у своїй окремій заяві, і факт приєднання до заяви ЄС. Ми вважаємо, що комплексно процес виборів, так як я сказав, з урахуванням всіх його етапів мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері", - повідомив Кулеба.

Він додав, що тому Україна і підтримує ідею про те, що "чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових питань у Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент немає жодних підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.

))
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28.08.2020 11:45
+2
Так это не его предвыборная компания, с чего ему уходить. Да и традиция Томос-тура как бы не обязывает к подобному
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28.08.2020 11:52
+1
Кулеба , понятно что Лукашенко сволочь , но не вашей зелёной команде кого то учить как проводить выборы ! Посмотри что вы творите в регионах в ходе компании к местным выборам , одно то , что Зеленский агитирует за СН , при том его вояжи оплачиваются из бюджета ! Если ты не в курсе , то это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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28.08.2020 11:38
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псевдонім тіхановскої в фсб "сваха"? -------"Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 13 часов назад
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🇧🇾🧨🇷🇺Белорусский кейс выходит на любопытную геополитическую развилку: Минобороны страны на днях сделало заявление, пообещав защищать страну от внутренних угроз. Стандартную на первый взгляд формулировку нужно читать между строк. Один из силовых институтов страны де-факто выразил неуверенность в способности действующего политического режима справиться с протестующими. Это важный симптом, указывающий на эрозию силового ресурса в лукашенковской Белоруссии, а сам подход армейских - беспрецедентная история для постсоветского пространства. Реакцией России на это стал комментарий Президента в сегодняшнем 20-минутном интервью. Якобы Лукашенко попросил о резерве российских правоохранителей, но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома. Люфт возможостей для эскалации и ввода войск широк как никогда - на крайний случай рассматривается вариант провокации наподобие вагнеровской. Ранее мы описывали сценарий инкорпорации братской республики с Россией с активным участием агента ФСБ Бабарико под оперативным псевдонимом «Сват». Вероятность такого перехода Минска под российское управление с каждым днем все больше."
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28.08.2020 11:31 Відповісти
Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере - Цензор.НЕТ 449
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28.08.2020 11:36 Відповісти
Кулеба , понятно что Лукашенко сволочь , но не вашей зелёной команде кого то учить как проводить выборы ! Посмотри что вы творите в регионах в ходе компании к местным выборам , одно то , что Зеленский агитирует за СН , при том его вояжи оплачиваются из бюджета ! Если ты не в курсе , то это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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28.08.2020 11:38 Відповісти
А вот если бы Зеленский агитировал за ЕС, то было бы правильно?
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28.08.2020 11:42 Відповісти
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.

))
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28.08.2020 11:45 Відповісти
Зеленский должен уйти в отпуск на время предвыборной компании, и совершать поездки за счёт фонда партии.Это мировая практика.
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28.08.2020 11:49 Відповісти
Так это не его предвыборная компания, с чего ему уходить. Да и традиция Томос-тура как бы не обязывает к подобному
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28.08.2020 11:52 Відповісти
Це їх проблеми...

Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
Свобода, ****, непростая вещь.
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28.08.2020 11:43 Відповісти
Вяло, невыразительно, с лазейками для изменения позиции на противоположную, что вполне в духе двурушнической и не соответствующей национальным интересам Украины политике Зеленского.
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28.08.2020 12:04 Відповісти
У нас на выборах президента в 2014, не говоря уже о причинах, целые регионы и слои граждан оказались отсечены от них и ничего - кондитера все признали. Хотя ГОЛОСОВ он получил меньше Яныка
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28.08.2020 13:24 Відповісти
Конечно, в стандартной демократической стране, каждый срок или хотя бы через два срока президент должен меняться. Но в Беларуси ситуация нестандартная. Например там явное большинство предприятий и все гиганты находятся в руках государства. Это заслуга Лукашенко. Государство получает от них доходы, которые идут на зарплаты учителям и другим бюджетникам, на пенсии и т.д. Оппозиция собирается раздерибанить предприятия, создать олигархию. Доходы исключая налоги пойдут ихним всяким типа наших Бени, Рината и подобным, которые будут делать с ними что хотят, в том числе скупать то, что скупал и сейчас скупает наш Беня за границей. То есть полностью изменится ситуация в стране. И после дерибана вернуть все обратно будет невозможно. То есть нельзя легкомысленно относиться к смене президента в Беларуси.
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28.08.2020 13:29 Відповісти
И еще добавлю. Кто-то скажет надоевшее украинцам за почти 30 лет, что частные предприятия работают лучше. Что как работает следует сравнивать числами. В Беларуси ВВП на душу населения в 2 раза выше чем в Украине.
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28.08.2020 13:36 Відповісти
Достатньо вже говорити про перевибори без Луки,вже треба затверджувати дату їх проведення і змінивши склад ЦВК виділити гроші з бюджету.
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28.08.2020 13:30 Відповісти
 
 