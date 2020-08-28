Кулеба про вибори в Білорусі: Комплексно процес мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що комплексно процес виборів у Білорусі, з урахуванням усіх його етапів, мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері.

Про це заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Ця фраза про визнання результатів виборів уже перетворилася в нас на якийсь фетиш, хоча питання ж не тільки в результаті виборів. Результат виборів - це цифри, оголошені нам Центральною виборчою комісією. Питання набагато ширше. Питання в тому - як готувалися вибори, чи мали всі кандидати рівний доступ до можливостей ведення кампанії, доступ до ЗМІ, чи існували незалежні засоби масової інформації, які представляли різні точки зору, як відбувалося голосування. Тому питання треба ставити набагато ширше. І наша позиція дуже чітка, її висловив і президент України, і МЗС України у своїй окремій заяві, і факт приєднання до заяви ЄС. Ми вважаємо, що комплексно процес виборів, так як я сказав, з урахуванням всіх його етапів мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері", - повідомив Кулеба.

Він додав, що тому Україна і підтримує ідею про те, що "чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових питань у Білорусі".

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