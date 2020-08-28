Кулеба про вибори в Білорусі: Комплексно процес мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що комплексно процес виборів у Білорусі, з урахуванням усіх його етапів, мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері.
Про це заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"Ця фраза про визнання результатів виборів уже перетворилася в нас на якийсь фетиш, хоча питання ж не тільки в результаті виборів. Результат виборів - це цифри, оголошені нам Центральною виборчою комісією. Питання набагато ширше. Питання в тому - як готувалися вибори, чи мали всі кандидати рівний доступ до можливостей ведення кампанії, доступ до ЗМІ, чи існували незалежні засоби масової інформації, які представляли різні точки зору, як відбувалося голосування. Тому питання треба ставити набагато ширше. І наша позиція дуже чітка, її висловив і президент України, і МЗС України у своїй окремій заяві, і факт приєднання до заяви ЄС. Ми вважаємо, що комплексно процес виборів, так як я сказав, з урахуванням всіх його етапів мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері", - повідомив Кулеба.
Він додав, що тому Україна і підтримує ідею про те, що "чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових питань у Білорусі".
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kremlin_mother_expert 13 часов назад
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🇧🇾🧨🇷🇺Белорусский кейс выходит на любопытную геополитическую развилку: Минобороны страны на днях сделало заявление, пообещав защищать страну от внутренних угроз. Стандартную на первый взгляд формулировку нужно читать между строк. Один из силовых институтов страны де-факто выразил неуверенность в способности действующего политического режима справиться с протестующими. Это важный симптом, указывающий на эрозию силового ресурса в лукашенковской Белоруссии, а сам подход армейских - беспрецедентная история для постсоветского пространства. Реакцией России на это стал комментарий Президента в сегодняшнем 20-минутном интервью. Якобы Лукашенко попросил о резерве российских правоохранителей, но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома. Люфт возможостей для эскалации и ввода войск широк как никогда - на крайний случай рассматривается вариант провокации наподобие вагнеровской. Ранее мы описывали сценарий инкорпорации братской республики с Россией с активным участием агента ФСБ Бабарико под оперативным псевдонимом «Сват». Вероятность такого перехода Минска под российское управление с каждым днем все больше."
))
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.
Свобода, ****, непростая вещь.