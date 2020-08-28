УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
21109 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
4 632 13
кордон (3132) карантин (16073) Умань (220) хасиди (167) Кулеба Дмитро (3205) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

Рішення уряду України про закриття кордонів направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи не пов'язано закриття кордонів України зі святкуванням Раш ха-Шана.

"Я хочу дуже чітко заявити, що рішення, яке ухвалив уряд, направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців. Ми не ухвалюємо рішень за якимись дискримінаційними критеріями, ми ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян, незалежно від їхньої національності, громадянства або релігійної належності", - сказав він на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, станом на ранок п'ятниці МЗС не отримувало якихось скарг щодо ухваленого рішення.

Він розповів, зокрема, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають тут, або які є важливими з історичних причин для іноземців, і, за його словами, Рош ха-Шана, коли відбувається масове паломництво хасидів до Умані, належить до таких свят, пише Укрінформ.

"У принципі ця ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося", - наголосив урядовець.

Дивіться також: Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

Водночас Кулеба нагадав, що навесні була жорсткіша заборона на в’їзд, тому нинішнє рішення є "супер лайт-версією", а МЗС, Державна прикордонна служба готові надавати максимальне сприяння і вирішувати будь-які проблемні питання, які будуть виникати у зв’язку зі спробами іноземних громадян в’їхати на територію України, у межах чинного законодавства.

Як повідомлялося, Україна з метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запровадила тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня поточного року. При цьому передбачено широкий перелік винятків.

Раніше влада повідомила, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
"Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба"

Кулеба, пиши честно: ГРАНИЦЫ ЗАКРЫЛИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
показати весь коментар
28.08.2020 12:15
+2
А білорусам відкрили. Як у них там з короновірусом?
показати весь коментар
28.08.2020 12:20
+2
"Перечень исключений" наше всьо. Именно они позволяют наростить будку чиновникам до размеров как у новоявленого одесского таможеника)
показати весь коментар
28.08.2020 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В оті виключення входять майже всі іноземці, крім хіба туристів.
показати весь коментар
28.08.2020 12:14 Відповісти
"Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба"

Кулеба, пиши честно: ГРАНИЦЫ ЗАКРЫЛИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
показати весь коментар
28.08.2020 12:15 Відповісти
Ну, то есть, у наших маланцев не хватило духу отказать братьям-жидам и они для камуфляжа вообще от всех отгородились. Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4452
показати весь коментар
28.08.2020 12:15 Відповісти
"При этом предусмотрен широкий перечень исключений." Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7205
показати весь коментар
28.08.2020 12:17 Відповісти
"Перечень исключений" наше всьо. Именно они позволяют наростить будку чиновникам до размеров как у новоявленого одесского таможеника)
показати весь коментар
28.08.2020 12:23 Відповісти
А ще дуже допоможуть "нові(??)" тарифи на коммуналку!!
🤣
показати весь коментар
28.08.2020 12:17 Відповісти
Тут тоже -- про закрытие границ:
«Антонов» строит первый за пять лет самолёт

Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1727

ГП «Антонов» завершило сборку планера первого самолёта Ан-178 без российских комплектующих. Украинский производитель впервые за пять лет работает над подстройкой нового самолета.

Как пояснил президент «Антонова» Александр Лось на презентации на прошлой неделе, в Ан-178 впервые больше нет российских деталей. «Работы по замене российских комплектующих на украинские и западные аналоги полностью завершены, и создана необходимая производственная документация».

Строящийся самолёт имеет заводской номер 006 и предназначен для Национальной полиции Республики Перу. На сегодняшний день полностью завершена сборка планера, включая полную стыковку секций фюзеляжа самолета с крылом и хвостовым оперением.

Производитель отмечает, что сборка самолёта идет по плановому графику. В настоящее время «Антонов» занимается производством и закупкой систем, компонентов, узлов, а также авиационного и электронного оборудования.
Всего в цепочке поставок нового Ан-178 задействовано 25 украинских компаний и около 30 поставщиков из Европы и Северной Америки.

Контракт на покупку одного самолёта Ан-178 для МВД Перу был подписан в ноябре 2019 года. Поставка должна быть завершена в следующем году.

Первоначально около трети комплектующих самолёта Ан-178 составляли изделия российского производства, в том числе стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, управление и многое другое.
показати весь коментар
28.08.2020 12:18 Відповісти
напевно в ту Республіку Перу збираються на ньому вилетіти все конструкторське бюро Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7493
показати весь коментар
28.08.2020 14:23 Відповісти
А білорусам відкрили. Як у них там з короновірусом?
показати весь коментар
28.08.2020 12:20 Відповісти
Ага, и крысчанам открыли. Пруться кнам за безвизом, колбасой и.т.д. Нет, чтоб камни с неба собирать. Украина закрыла границы для сохранения здоровья граждан и иностранцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1376
показати весь коментар
28.08.2020 12:35 Відповісти
Люди купили билеты. Вы бизнесы и семьи рушите. Инострацы которые в зелёной зоне, точно не знали что у вас вавка в голове. Кулеба верни бабло людям за билеты, проживание. Вы полные идиоты
показати весь коментар
28.08.2020 12:34 Відповісти
А с картоплестаном открыла - где логика?
показати весь коментар
28.08.2020 12:38 Відповісти
За всех только не звизди, достали уже заботливые твари
показати весь коментар
28.08.2020 12:46 Відповісти
 
 