Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

Рішення уряду України про закриття кордонів направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи не пов'язано закриття кордонів України зі святкуванням Раш ха-Шана.

"Я хочу дуже чітко заявити, що рішення, яке ухвалив уряд, направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців. Ми не ухвалюємо рішень за якимись дискримінаційними критеріями, ми ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян, незалежно від їхньої національності, громадянства або релігійної належності", - сказав він на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, станом на ранок п'ятниці МЗС не отримувало якихось скарг щодо ухваленого рішення.

Він розповів, зокрема, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають тут, або які є важливими з історичних причин для іноземців, і, за його словами, Рош ха-Шана, коли відбувається масове паломництво хасидів до Умані, належить до таких свят, пише Укрінформ.

"У принципі ця ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося", - наголосив урядовець.

Дивіться також: Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

Водночас Кулеба нагадав, що навесні була жорсткіша заборона на в’їзд, тому нинішнє рішення є "супер лайт-версією", а МЗС, Державна прикордонна служба готові надавати максимальне сприяння і вирішувати будь-які проблемні питання, які будуть виникати у зв’язку зі спробами іноземних громадян в’їхати на територію України, у межах чинного законодавства.

Як повідомлялося, Україна з метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запровадила тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня поточного року. При цьому передбачено широкий перелік винятків.

Раніше влада повідомила, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.