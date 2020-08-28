Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення уряду України про закриття кордонів направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи не пов'язано закриття кордонів України зі святкуванням Раш ха-Шана.
"Я хочу дуже чітко заявити, що рішення, яке ухвалив уряд, направлено на захист інтересів усіх українців і всіх іноземців. Ми не ухвалюємо рішень за якимись дискримінаційними критеріями, ми ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян, незалежно від їхньої національності, громадянства або релігійної належності", - сказав він на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кулеби, станом на ранок п'ятниці МЗС не отримувало якихось скарг щодо ухваленого рішення.
Він розповів, зокрема, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають тут, або які є важливими з історичних причин для іноземців, і, за його словами, Рош ха-Шана, коли відбувається масове паломництво хасидів до Умані, належить до таких свят, пише Укрінформ.
"У принципі ця ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося", - наголосив урядовець.
Водночас Кулеба нагадав, що навесні була жорсткіша заборона на в’їзд, тому нинішнє рішення є "супер лайт-версією", а МЗС, Державна прикордонна служба готові надавати максимальне сприяння і вирішувати будь-які проблемні питання, які будуть виникати у зв’язку зі спробами іноземних громадян в’їхати на територію України, у межах чинного законодавства.
Як повідомлялося, Україна з метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запровадила тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня поточного року. При цьому передбачено широкий перелік винятків.
Раніше влада повідомила, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду ухвалила рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.
Будь ласка, зачекайте...
Кулеба, пиши честно: ГРАНИЦЫ ЗАКРЫЛИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
🤣
«Антонов» строит первый за пять лет самолёт
ГП «Антонов» завершило сборку планера первого самолёта Ан-178 без российских комплектующих. Украинский производитель впервые за пять лет работает над подстройкой нового самолета.
Как пояснил президент «Антонова» Александр Лось на презентации на прошлой неделе, в Ан-178 впервые больше нет российских деталей. «Работы по замене российских комплектующих на украинские и западные аналоги полностью завершены, и создана необходимая производственная документация».
Строящийся самолёт имеет заводской номер 006 и предназначен для Национальной полиции Республики Перу. На сегодняшний день полностью завершена сборка планера, включая полную стыковку секций фюзеляжа самолета с крылом и хвостовым оперением.
Производитель отмечает, что сборка самолёта идет по плановому графику. В настоящее время «Антонов» занимается производством и закупкой систем, компонентов, узлов, а также авиационного и электронного оборудования.
Всего в цепочке поставок нового Ан-178 задействовано 25 украинских компаний и около 30 поставщиков из Европы и Северной Америки.
Контракт на покупку одного самолёта Ан-178 для МВД Перу был подписан в ноябре 2019 года. Поставка должна быть завершена в следующем году.
Первоначально около трети комплектующих самолёта Ан-178 составляли изделия российского производства, в том числе стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, управление и многое другое.