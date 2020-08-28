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Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Євросоюз не може виключати ймовірного вторгнення Росії в Білорусь і повинен надіслати Москві відповідний сигнал.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Лінкявічюс сказав у п’ятницю в Берліні перед початком неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де буде обговорюватись ситуація в Білорусі.

За його словами, міністри на зустрічі повинні надіслати сигнал Росії, що вона не може вторгнутися у Білорусь.

"Ми вчора бачили знову заяви про можливі резервні сили, готові до відправки. Цього наразі не трапилося, але ми не можемо виключати цього вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться під прикриттям договірних зобов'язань", - сказав литовський міністр.

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Він підкреслив, що "немає юридичних, військових чи практичних підстав" для військової інтервенції Росії.

"Тому важливо надіслали відповідний сигнал", - зазначив Лінкявічюс.

Він підкреслив, що не бачить підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.

"Ми повинні зберігати тиск і санкції, тому що причини, з яких були запроваджені санкції, не зникли", - сказав міністр.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 серпня, застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Звернення до Росії від посадовців НАТО і ЄС надійшли після того, як у четвер президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.
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Топ коментарі
+8
Кацапська армія вже в Білорусі.
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28.08.2020 12:26
+6



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·41 мин

Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
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28.08.2020 12:48
+5
Если оно и произойдет то в форме белорусского ОМОНА, полиции и с нашивками белорусской армии. Там наверно швейные фабрики работают на полную мощность выполняя срочный заказ ( на всякий случай) помню очень правда давно ( сто лет назад) тоже имел два комплекта совершенно разной формы... ( так что ничего нового с тех пор не придумали, все когда то было).
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28.08.2020 12:28
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кацапы и так всё там держат под своим контролем .. тем более народ там полностью совковый и прокацапский .. деваться сябрам некуда ..
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28.08.2020 12:24 Відповісти
Кацапська армія вже в Білорусі.
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28.08.2020 12:26 Відповісти
ИхТамНеты
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28.08.2020 12:30 Відповісти
Вот именно. Они и не выходили. А сейчас просто пополняют под видом учений.
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28.08.2020 12:44 Відповісти
Доречі, Лука може сам спровокувати конфлікт з Литвою. Не даремно ж він перевів свої війська в стан підвищеної готовності за західних кордонах і проводить мобілізаційні заходи. А потім "запросить" своїх братушек з Наросії під виглядом бєларуських партизан. Цей кейс не можна ігнорувати.
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28.08.2020 12:26 Відповісти
це відбудеться лише тоді, коли потреба у формальній незалежності Білорусі стане менше ніж якісь інші інтереси орди..
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28.08.2020 12:27 Відповісти
Если оно и произойдет то в форме белорусского ОМОНА, полиции и с нашивками белорусской армии. Там наверно швейные фабрики работают на полную мощность выполняя срочный заказ ( на всякий случай) помню очень правда давно ( сто лет назад) тоже имел два комплекта совершенно разной формы... ( так что ничего нового с тех пор не придумали, все когда то было).
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28.08.2020 12:28 Відповісти
Даля, теперь - Линас. Похоже Литва единая страна в ЕС, которая всегда говорит правду о Засрахе, не сюсюкая, и ведет последовательную политику против этого вонючего Мордора.
Президенты свободной Литвы с большой буквы.
И - наше недоразумение - "зе.зе,зе..те,те,те..бе,бе,бе"
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28.08.2020 12:32 Відповісти
Р@шистія вторглася у Белорусь вже давно... вона там вже давно. Не прокидайтеся сліпцями.
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28.08.2020 12:36 Відповісти
Она уже давно там....
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28.08.2020 12:37 Відповісти
Судьба белорусов в руках самих белорусов.Они должны предвидеть , что братская "помощь" Путина принесет в страну кровь и смерть, как в Сирии и на Донбессе.
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28.08.2020 12:38 Відповісти
Ян Снетков
Правильное рассуждение, и почти единственное из множества комментариев на всех ветках.
Как будто тут собрались кацапы, а были же украинцами, Зеля видно вам подсыпал что то.
Никогда мы не будем такими, как вы были в 2013-20годах, при появлении кацапов в Беларуси, они тут и останутся зарытыми, если не успеют забрать в деревянных макинтошах, но всем не хватит макинтошей.
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28.08.2020 13:41 Відповісти



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·41 мин

Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
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28.08.2020 12:48 Відповісти
Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань - Цензор.НЕТ 7734 у некоторых агентов бывают проколы. Колы почуэте в розмови слово"поребрик", це буде видродженням душэвних скрэп.
"Браты" уже среди вас.
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28.08.2020 12:49 Відповісти
Цікава стаття була в 2017р на Белсаті.Правда тоді Луку сприймали як більш проєвропейсткого,ніж прокацапського.Зараз все помінялось,але зміст все ж цікавий.

Военная игра «Hegemon»: Конфликт НАТО с Россией начнется с Беларуси

Это сценарий игры, но в реальности на Западе начали серьезно готовиться к такому развитию событий
Рассказывает Арсений Сивицкий:
«Сначала Кремль инициирует переворот в Беларуси, в результате которого Лукашенко отстраняют от власти. К власти приходит полностью лояльная к Кремлю политические сила, которую возглавляет один из генералов белорусских спецслужб пророссийской геополитической ориентации».
Московский ставленник приглашает российские войска. Кремль начинает использовать Беларусь для гибридных угроз против Польши и Балтии. А позже переходит и к военным угрозам. Дальше согласно сценарию игры синяя сторона - значит НАТО - решает активировать пятую статью и вступает в конфликт с красной стороной, то есть РФ.(с)
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28.08.2020 12:58 Відповісти
А они ,что отсюда уходили?Армейские российские базы в разных точках страны.Да и почти все военное командование ,руководство страны во главе с лукавым,структуры КГБ и МВД большая часть агентуры кремля.
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28.08.2020 13:00 Відповісти
Там вже тільки офіційно три рашистських воєнних бази.
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28.08.2020 13:15 Відповісти
Ну и очень хорошо, утонут в крови - собственной, как и на Донбассе, придется текать поджавши хвост
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28.08.2020 13:47 Відповісти
Не думаю що кацапи настільки дурні. Для майбутнього Білорусі, безумовно, відкрита агресія і захоплення країни кацапами було б остаточним доказом і демонстрацією сутності "руского міра". Білоруси б отримали гарне "щеплення"! Тому кацапи "як завжди" гібридно, нишком активують всю свою агентуру, задіють усі "савєцькі консерви", ФСб, пропаганду і спробують переламати "через коліно" зсередини країни. Думаю їм цього разу це вдасться. Але якщо вони швидко не приєднають Білорусь до своєї помийки то в подальшому їм це вже не вдасться. І не до Білорусі їм буде - Кавказ, Дальній Схід, Сибір, Урал - ніхто вже не хоче віддавати майже все на годування кремлівських упирів і жити в лайні... Не забувайте що "совок" розвалили, перш за все!, апетити та матеріальні амбіції розжирівших масковських чинуш...
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28.08.2020 14:45 Відповісти
 
 