Лінкявічус не виключає вторгнення Росії в Білорусь: Воно може статися під прикриттям договірних зобов'язань
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Євросоюз не може виключати ймовірного вторгнення Росії в Білорусь і повинен надіслати Москві відповідний сигнал.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Лінкявічюс сказав у п’ятницю в Берліні перед початком неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де буде обговорюватись ситуація в Білорусі.
За його словами, міністри на зустрічі повинні надіслати сигнал Росії, що вона не може вторгнутися у Білорусь.
"Ми вчора бачили знову заяви про можливі резервні сили, готові до відправки. Цього наразі не трапилося, але ми не можемо виключати цього вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться під прикриттям договірних зобов'язань", - сказав литовський міністр.
Він підкреслив, що "немає юридичних, військових чи практичних підстав" для військової інтервенції Росії.
"Тому важливо надіслали відповідний сигнал", - зазначив Лінкявічюс.
Він підкреслив, що не бачить підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.
"Ми повинні зберігати тиск і санкції, тому що причини, з яких були запроваджені санкції, не зникли", - сказав міністр.
Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 серпня, застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.
Звернення до Росії від посадовців НАТО і ЄС надійшли після того, як у четвер президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.
Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.
Будь ласка, зачекайте...
Президенты свободной Литвы с большой буквы.
И - наше недоразумение - "зе.зе,зе..те,те,те..бе,бе,бе"
Правильное рассуждение, и почти единственное из множества комментариев на всех ветках.
Как будто тут собрались кацапы, а были же украинцами, Зеля видно вам подсыпал что то.
Никогда мы не будем такими, как вы были в 2013-20годах, при появлении кацапов в Беларуси, они тут и останутся зарытыми, если не успеют забрать в деревянных макинтошах, но всем не хватит макинтошей.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·41 мин
Луценко прямим текстом говорить, що операція з вагнерівцями планувалася давно, ще з часів Пороха. Брали в ній участь і західні і близькосхідні спецслужби. Він як генпрокурор погоджував процесуальні документи по цій справі. Захід цікавили саме ці спеціалісти по ППО. Єрмак попав.
https://twitter.com/i/status/1299272310776639490
"Браты" уже среди вас.
Военная игра «Hegemon»: Конфликт НАТО с Россией начнется с Беларуси
Это сценарий игры, но в реальности на Западе начали серьезно готовиться к такому развитию событий
Рассказывает Арсений Сивицкий:
«Сначала Кремль инициирует переворот в Беларуси, в результате которого Лукашенко отстраняют от власти. К власти приходит полностью лояльная к Кремлю политические сила, которую возглавляет один из генералов белорусских спецслужб пророссийской геополитической ориентации».
Московский ставленник приглашает российские войска. Кремль начинает использовать Беларусь для гибридных угроз против Польши и Балтии. А позже переходит и к военным угрозам. Дальше согласно сценарию игры синяя сторона - значит НАТО - решает активировать пятую статью и вступает в конфликт с красной стороной, то есть РФ.(с)
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