Близько тисячі іноземців в'їхали в Україну після закриття кордонів, - Держприкордонслужба

Станом на 8 ранку п'ятниці близько 1 тис. іноземців змогли в'їхати в Україну, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Підкреслю, що станом на 8 ранку близько 1 тис. іноземців змогли в'їхати в нашу країну, і вони підпадали під той перелік винятків. Він досить широкий, і впевнений, що цією нормою, звичайно, можуть скористатися іноземні громадяни для перетину українського кордону" , - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, у попередні дні в загалом на в'їзд в Україну прямувало в середньому близько 8 тис. іноземних громадян на добу.

Також він повідомив про зміну правил перетину адміністративного кордону з Кримом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

"Діяло розпорядження уряду №979, і цієї ночі воно, фактично, припинило свою дію, і набула чинності постанова уряду №367, яка чітко регламентує перетин адмінмежі як для іноземців, так і для громадян України, в тому числі дорослих і дітей. Однак також уряд запровадив певні додаткові обмеження, які стосуються самоізоляції для тих, хто прямує з окупованих територій ... Звичайно, самоізоляцію в подальшому можна припинити, здавши ПЛР-тест на коронавірус, який буде негативним. Крім того, іноземці повинні мати поліс страхування, прямуючи як на в'їзд на окуповану територію, так і виїжджаючи з неї", - пояснив він.