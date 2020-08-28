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У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко

У лікарнях столиці сьогодні перебуває 486 хворих на коронавірус. 101 пацієнт - у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

"Збільшується останніми днями кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. На сьогодні в стаціонарах перебувають 486 пацієнтів. Із них 22 дитини. 101 хворий у важкому стані. 195 отримують кисневу терапію. 14 - під апаратами ШВЛ. Іще 60 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус, - повідомив мер Києва. - Не відступає і пневмонія. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів з таким діагнозом. Загалом же, запалення легень у столичних медзакладах лікують 893 пацієнти", - повідомив Кличко.

За його словами, лікарні першої хвилі працюють практично в режимі інфекційних госпіталів. І місто підготувало додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. У них є всі необхідні медикаменти, обладнання та засоби захисту для медиків.

Також Кличко зазначив, що місту поки вистачає і медичного персоналу.

Сьогодні медичну допомогу хворим на COVID-19 в столиці надають 75 лікарів-інфекціоністів та 510 лікарів інших спеціальностей - це ті, хто безпосередньо працює з такими пацієнтами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб

Також для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 задіяно понад 950 осіб середнього медичного персоналу.

"Але! Якщо станеться інфекційний вибух і кількість людей, що потребують госпіталізації, збільшиться в рази, медична система не впорається із цим. Це показала ситуація і в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах. Тому я вкотре звертаюся до всіх: ваше здоров’я і життя залежать від вас і вашої свідомості! Заховати голову в пісок і говорити нісенітниці про те, що вірусу не існує – це все одно, що кинутися в обійми хворобі, - наголосив мер. - Не складно дотримуватися правил, щоб убезпечити себе. – Носити маску, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиками і не йти в місця великого скупчення людей. Щоб потім не говорити, що хтось вас не захистив і не врятував", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
101 тяжелобольной от гриппа , на население в 4,5 миллиона ... а давайте стриножим экономику и введём карантин ))) о да , это прекраснейшая идея , и заставим идиотов сдавать тесты на коронавирус , но ведь они не работают , та пох.. скажим что они бессимптомные больные .
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28.08.2020 12:55
+2
тест на коровавирус.
У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко - Цензор.НЕТ 2894
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28.08.2020 13:37
+1
зачем использовать русские "мемы" для дискредитации Украины?
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28.08.2020 12:50
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о боже! какой кошмар!!! аж 0,17% населения Киева!
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28.08.2020 12:39 Відповісти
ой. 0,017%.
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28.08.2020 12:40 Відповісти
Потрібно десь 20-30% - так, мокшандець?
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28.08.2020 14:02 Відповісти
зачем использовать русские "мемы" для дискредитации Украины?
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28.08.2020 12:50 Відповісти
не треба постійно дебілів або клептоманів вибирати, то не буду і ніякої дискредитації..
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28.08.2020 13:07 Відповісти
101 тяжелобольной от гриппа , на население в 4,5 миллиона ... а давайте стриножим экономику и введём карантин ))) о да , это прекраснейшая идея , и заставим идиотов сдавать тесты на коронавирус , но ведь они не работают , та пох.. скажим что они бессимптомные больные .
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28.08.2020 12:55 Відповісти
тест на коровавирус.
У лікарнях Києва майже пів тисячі хворих на COVID-19, з них 101 пацієнт у важкому стані, - Кличко - Цензор.НЕТ 2894
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28.08.2020 13:37 Відповісти
Ага, Вы еще школы откройте. Ждем вторничка-с.
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28.08.2020 14:19 Відповісти
Так не отпускайте детей в школу, пусть сидят дома и растут неучами, т.к. ковид, как и грипп, теперь с людьми навсегда
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28.08.2020 15:54 Відповісти
Чума и холера тоже.
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28.08.2020 21:09 Відповісти
Сколько им лет скажи и сколько у них паталогий. Докажи что ты не чучело ковидное.
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28.08.2020 14:38 Відповісти
 
 