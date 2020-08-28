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Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що застосунок "Дій вдома" повинні встановлювати також і ті особи, які контактували з хворими на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"Справді, додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною. Але, наскільки нам відомо, цей додаток встановлюють протягом 24 годин з моменту перетину кордону. І за цей час людина може мати багато контактів, - сказав Кличко. - Це добре, що уряд, нарешті, за нашою пропозицією, вже ухвалив рішення про обмін даними застосунку "Дій вдома" із органами місцевого самоврядування. Зокрема, міський Моніторинговий центр почав отримувати данні про людей, які повертаються з-за кордону. Але, щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. - Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте також: Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

Мер підкреслив, що таким чином з’явиться можливість швидше виявляти можливі спалахи захворювання.

"Ми очікуємо від уряду на оперативне ухвалення такого рішення. Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину", - сказав Кличко.
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Топ коментарі
+14
*****, пидалик, на! поставь сюда свою дию!
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 9788
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28.08.2020 13:16
+9
Это так хотят всех заставить загрузить сканы паспортов, водительских и других документов в их гавно-приложение? Кличко,ты шо с зебилами там снюхался Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 4775 Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7463
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28.08.2020 13:08
+9
Це порушення всіх свобод.
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28.08.2020 13:12
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Андроид: настройки->приложения->разрешения->запретить, запретить, запретить...
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28.08.2020 13:05 Відповісти
А педалик уже купил бабулькам смартфоны?
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28.08.2020 13:07 Відповісти
Так вот я тоже подумал об этом. Некоторые (по большей части старший возраст) граждане даже не имеют соответствующих гаджетов для использования такого приложения.

Вообще, власть удивляет день ото дня своей тупорылостью и безразборностью.
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28.08.2020 14:11 Відповісти
таким образом пол страны можно закрыть дома перед выборами....
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28.08.2020 13:08 Відповісти
А на Раду такое не распространяется почему-то.
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28.08.2020 14:02 Відповісти
Это так хотят всех заставить загрузить сканы паспортов, водительских и других документов в их гавно-приложение? Кличко,ты шо с зебилами там снюхался Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 4775 Власти Киева предлагают Кабмину обязать людей, контактировавших с больными COVID-19, устанавливать приложение "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7463
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28.08.2020 13:08 Відповісти
Це порушення всіх свобод.
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28.08.2020 13:12 Відповісти
да пофиг, не заставят они. я вижу они пустили карантин по женской линии. Скоро Бергамо покажется сказкой, увы...
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28.08.2020 13:17 Відповісти
Підлога Маккартні Тобто ви за жорсткий карантин? В нас не буде як в Італії.Бо там одразу почали помирати масово.Це все по різних причинах.А от від карантину,економіці якраз буде кінець.
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28.08.2020 13:20 Відповісти
Мені байдуже, я можу працювати як на місці, так і віддалено. Але ж дома прикільней работать, бо холодильник завжди поруч. Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 227
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28.08.2020 13:22 Відповісти
Тобто якшо скажуть працюй па-удальонку з дому, то я не засмучусь
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28.08.2020 13:23 Відповісти
Підлога Маккартні Я казав.кого є онлайн робота і має запасні гроші.йому пофіг,що буде в його сусіда.Це по підлому.
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28.08.2020 13:32 Відповісти
По підлому було вибрать президента зебіла. А після вакханалії на День Незалежності мені ваще тепер похір на тих громадян. А порохоботи не пропадуть, повір!!!
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28.08.2020 14:18 Відповісти
Підлога Маккартн Я голосував за Порошенка.За зелених голосували і багаті і професори і навіть половина армії,серед яких багато ветеранів.Та й за Порошенка,був би ще жорсткіший карантин.Зелені просто побоювались вводити жорсткий.
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28.08.2020 14:45 Відповісти
Моя хата з краю, як кажуть. Тому якщо десь буде не доїдати якийсь зебіл, то його особиста драма. І мені здається, що позиція "моя хата з краю" краща аніж "какая разніца?". Хай за мудрий нарід по ночам хвилюється Володимир Зеленських, всенародно обраний препіздент . Можна ще врубити друкарський станок, хоча мабуть він таки працює, але тоді звіздєц буде усім Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 4950
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28.08.2020 14:53 Відповісти
Підлога Маккартні А якщо це буде з порохоботом? Те що ви написали це абсурд.
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28.08.2020 15:11 Відповісти
Ну по перше до такого не дійде, повірте. А по друге я ж не мати Тереза шоб за всіх думати. І тим більше майже у всіх є родичі, тому з голоду не повмирають. Людина має хвилюватись в першу чергу за себе, свої близьких, родичів, друзів. А то шо ви кажете, то популізм
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28.08.2020 15:20 Відповісти
Підлога Маккартні Збільшиться рівень злочинності,причому в рази.Це вплине на всіх.Як би було по вашому за Порошенка? На мою думку,в нас би був жорсткіший карантин,подібний до Іспанії,а це фатально для України.А ще багато прихильників зелених за жорсткий карантин.Виходить,що ви з ними за одно.Популізм це прерогатива політиків.А я завжди правду кажу.
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28.08.2020 15:25 Відповісти
Якби вибрали Порошенка, то не було б зараз ніякого ковіду. Бо це кара жителям планети Земля за то шо в Україні вибрали зебіла - віслюка апокаліпсиса. І я зараз не упоровся. От якби не народився Ґітляр, то не було би другої світової війни, а було б шось інше. Ланцюг подій залежить від дрібних деталей. От співав би зебіл зараз десь у кварталі, то жіночка б не з'їла би летючу мишу на ринку в Ухані. Можливо це звучить як маячня, але зворотнє теж доказать не можливо
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28.08.2020 15:34 Відповісти
Ну це ж маячня.
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28.08.2020 15:39 Відповісти
При Порошенко не продали би маски і антисептики в Китай, були кваліфіковані люди в МОЗ і не роздєрєбанлєний коронавірісний фонд. Думаю для початку достатньо?
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28.08.2020 15:41 Відповісти
Підлога Маккартні Я написав за жорсткий карантин.Толку з тих кваліфікованих людей.Якщо по Європі все закрили і ввели тотальний жорсткий карантин.Я ж написав,на мою думку,ввели карантин.подібний до Іспанії.Зелені просто побоялися.
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28.08.2020 15:47 Відповісти
А хто ж винен шо зелена влада прожопіла все шо тока можна, не закрила кордон і навезла сюди інфекованих? Цирк з Санжарами забули? Якби грамотно зробили з самого початку, ситуація зараз би була би інакша Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7269
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28.08.2020 15:49 Відповісти
Підлога Маккартні В Санжарах був цирк.Але ж те саме було би за попередників.Не пускати сотні тисяч неможливо.
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28.08.2020 15:51 Відповісти
Підлога Маккартні А я думаю,що щодо карантину було би ще гірше.
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28.08.2020 15:52 Відповісти
Це не маячня, це наркотики! Є тут на цензорі декілька наріків, що гонять пургу, і Підлога один з них
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28.08.2020 16:04 Відповісти
В нас злочинність і так повний звіздєц. Чого токо вартують надзвичайні новини на ісітіві. Без валідолу дивиця не можна. Так шо не в коронавірісі справа
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28.08.2020 15:38 Відповісти
Підлога Маккартні А буде іще в рази більша.Бо де бідність,там злочинність.
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28.08.2020 15:43 Відповісти
Какое там 'порушення'? Вы абсолютно свободны в своём праве и выбор заболеть ковид и умереть , например, от этой заразы. Но ваши права заканчиваются , когда они стыкуются с нежеланием такой перспективы окружающих вас людей. Поэтому к вам обращается ваш мэр и правильно делает. На местах многие власти в ожидании выборов местных вообще наплевали на рекомендации и указания центральной власти. Кличко в этом плане просто очень разумный человек. Ну , а разговоры, что ковид - это типа выдумка или там вообще про массонов слышала - это вообще не обсуждается среди нормальных людей
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28.08.2020 13:53 Відповісти
А купите каждой бабке смартфон за Ваши деньги.
Именно за Ваши.
Вот у меня, например, смартфона нет, и не будет до последнего возможного момента.
Мне смартфон не нужен, я с мобильного телефона только звоню.
Я не играю в компьютерные игры, почту проверяю на своем профессиональном десктопе (на котором пишу софтвер) и не хожу ни в какие социальные сети (мне на соц. сети наср*ть, простите за выражение). музуку нынче не слушаю. а кино смотрю в MP4 скаченным, у меня телевизор только для подобных просмотров существует, а телепередачи - именно телепередачи - я не смотрела, как минимум, два года (а то и больше).
У меня был мобильный для звонков еще 30 лет назад, когда мобильные были аналоговыми, размером с хороший кирпич, стоили афигенно и звонки с них стоили афигенно, и мои сотрудники смотрели на меня, как на миллиадера.
А вот смартфона у меня не будет.
Хотите, чтобы все ставили приложение - раздавайте смартфоны бесплатно, и не китайские.
Я китайские товары не покупаю, я их беру только если нет альтернативы от слова "совсем".
Я понятно сказала?
Хотите приложения - раздавайте приложения вместе со смартфонами.
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28.08.2020 14:10 Відповісти
Обычно свои старые смартфоны дети родителям сплавляют или покупают. Вас я поняла. Таких как вы можно и иначе контролировать.
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28.08.2020 14:19 Відповісти
Я вас не просто провакцинирую, я вас заспиртую.
И это не шутка.
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28.08.2020 15:14 Відповісти
Спирт ни вовнутрь, ни примочки - от ковид не помогают.
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28.08.2020 15:26 Відповісти
Нет, вы не поняли.
Я заспиртую вакцинаторов.
Ну, не чучело же делать из них?
Завоняют.
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28.08.2020 15:35 Відповісти
Скоро будет не до контроля.
После взрыва в Бейруте бомбочки на "2,2 килотонн гашиша"(С), денег нет, так что трудно ротшильдам держаться.
Потому и Леха Навальный, как съел "мухоморов", так все и лечится, а Юлия Владимировна со Степановым как "легли под ИВЛ" с ковидом - так и пропали, и вещает теперь вместо Степанов картинка на сайте Министерства Здравоохранения.
И что удивительно, на вопросы об их здоровье в украинской группе на политфоруме не отвечают почему-то участники, хотя некоторые из них были даже в избирательном штабе Юлии Владимировны.
Скоро многие "заболеют", вон, канцелярина, ротшильдовская подстилка, Меркель обещает, на censor есть статья.
А в австралийских СМИ коментаторы пишут, что охотно проверят, как жилеты полицейских выдерживают калибр пуль тридцать точка ноль шесть.
в районе Данденонг города Мельбурна мусульманская молодежь уже пятый день собирается в одном и том же парке, н*срав на все карантины, полиция ее арестовывает, а она снова собирается и собираться будет.
Вот и посмотрю я, а станет ли полиция штата Виктория стрелять в мусульманскую молодежь, как она нам обещала.
Сидящих на скамеечках во время ковида полицейские штрафовали бойко, весьма бойко, также штрафоваки тех, кто на гольф-поля шел в гольф играть.
Пусть теперь пули калибра 30.06 офштафуют.
А как здорово полиция будет стрелять в австралийских граждан, когда у премьера штата Виктория, Эндрюса, деньги закончатся, и 200 тысяч гос служащих на содержании штата пойдут бить премьеру рыло прямо в его оффисе.
Так что запоздали вы с вашим "контролем",..
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28.08.2020 15:34 Відповісти
на каком языке пишите? Если под мобильные устройства, то прям как сапожник без сапог получается Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 1723
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Даже если пишите под веб, то любой сайт должен быть кросс-браузерным и тоже отображаться на мобильных устройствах. Неужели Ассемблер или Си++?
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28.08.2020 15:05 Відповісти
Нет, я пишу на C, мне для математики C++ ни к чему.
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28.08.2020 15:13 Відповісти
Ясно. Вопросов больше не имею Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 6900
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28.08.2020 15:17 Відповісти
Хочу тебя спросить- удобно жить дебилом !?

Если ДО СИХ ПОР никто массово не умирал - без этой программы (тем более и "контактировавших") - с чего ты взял, что СЕЙЧАС они начнут умирать !?
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29.08.2020 08:08 Відповісти
Це порушенняя свобод.

Це повністю лобіська вимога.

Це технологія встановлення цифрової диктатури.

Це антиконституційно.
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28.08.2020 15:23 Відповісти
У нас не запустили.
Розробили ще весною в Квебеку (Міла назвали), але Оттава сказала =ні=.
Як це Трюдо не наполіг ?
Я б і не думала завантажувати.
Сподіваюся, що таке саме буде і з прививками.
А то мені сусідка на вулиці (старша жінка, на пенсії) сказала, що Канада замовила скількись і вона чекає, щоб зразу взяти.
Хто хоче - вперед.
Але щоб не сміли примусовою робити.
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29.08.2020 04:16 Відповісти
Vedana Зараз і так смартфони слідкують.Чим новіший смартфон,тим більше данних відправляє.Та й не законно всі ці додатки.А ще зараз активізувалися інтернет і телефонні шахраї.
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29.08.2020 04:22 Відповісти
Так отож. Я не активую геолокацію (крім gps, як треба). Але ж він на всі apps просить дозвіл на те, дозвіл на се ...
LinkedIn - доступ до контактів в email.
Не встигнеш щось пошукати в ґуґл - воно тобі потім вистрибує на фб ...
Шахраї тут теж розпоясалися.
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29.08.2020 04:32 Відповісти
Vedana Саме так.Раніше смартфони і телефони такого не виробляли.Це зроблено точно не для блага.В нас якось зловмисники часто мають дані до особистих данних.Може хтось зливає інформацію.Молодь занадто залежна від усіляких мереж.Маю на увазі десь до 20 років.Ще 10 років назад такого не було.Я сьогодні пройшовся по твітері.Так актуальне в Україні це ЛГБТ і багато чого лівого.В багатьох підлітків чи молодих людей,на аватарках представник корейської поп гей групи.Тай багато в нас представників лгбт,щось навіть занадто.Я казав,що я підтримував лгбт,але напевно то була помилка.Чому раніше не було стільки лгбт?
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29.08.2020 04:48 Відповісти
Ти ж сам мені писав: мас-культура, пропаганда.
Є меншість тих же молодих людей і дорослих, які мають мету в житті, сформовані принципи та ідеали, розвинені цінності. А решта - отако, як отара. Нову "моду" запустили - барани побігли за нею. Так завжди було.
Та крадуть дані. Он у нас у податковій попропадали (я навіть не читала, толку), відоме тут кредитне бюро (і в Штатах) Equifax, так у них теж значну частину даних вкрали, потім кредити пробують брати від імені цих людей, в банках теж ...
А в нас і далі - чорні. Ото застрелили поліцаї того чорного з ножем на вихідних у Штатах, так у нас з учора відклали матчі на Кубок Стенлі: НХЛ statement випустила, журяться ... Їх ще покритикували, що пізно схаменулися - в четвер. Прикинь. Отак і живем.
Найшла коменти на cbc, то народ теж в шоці, like this:

So we cant watch hockey because a guy pulled a knife on some people in America and then got shot by cops?
The world is going crazy.

Окремі припускають, що це - теж психоз від вірусу ...
В Україні ЛГБТ, напевно, просто =свіжа мода=, ще не пройшла, от і ведуться, хочуть бути в тренді ...
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29.08.2020 05:05 Відповісти
Vedana Підлітків легко схилити.Психіка не до кінця сформована.Я раніше думав,що це брехня.Правда є такі,що відчувають себе по іншому.Наприклад у нас,можна провести пропаганду і сказати підліткам,що будеш успішним,відомим і багатим.Читав,що на заході вже йде примушення до гомосексуальних відносин.А на відмову кажуть,ти що гомофоб?
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29.08.2020 05:27 Відповісти
Не знаю. Я далека від цих речей, вони мене не цікавлять і якихось страшних скандалів на цю тему я не чула. Тут навпаки ще з школи виховують так, що ти сам вирішуєш: хочеш - вчишся, хочеш - не вчишся і кидаєш навчання, навіть в садочку не стежать, щоб дитинка їла (це мені знайомі розказували): не хоче, кривиться - не годують. Розумієш ?
Тому не думаю, що з примусом би щось пройшло. Дуже вважають. На роботі ніколи не можна мати наказовий тон, тебе начальник просить, голос не підвищує.
Велика увага до особистої свободи і вільного самовираження.
Ти про Європу говориш ? І у Штатах теж не так, як тут.
А пропаганда, звичайно, робить великі речі.
Тому неймовірно важливим є виховання у сім*ї і прищеплення з дитинства базових понять та формування орієнтирів. Тоді батьки будуть спокійними, що дитина не потрапить під чийсь вплив (негативний).
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29.08.2020 06:01 Відповісти
Vedana Я вже і не пам'ятаю де саме.Можливо у вас немає цього.У вас західна країна,але погромів як Європі і тим більше США немає.
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29.08.2020 06:06 Відповісти
Vedana Вчора бачив блемщиків живодерів.Де були захисники тварин,не відомо.Так от переїхали автівкою єнотика і палками добивали.І всі стоять сміяться.Це потрібно показувати,щоб молодь не мала ілюзій.
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29.08.2020 05:33 Відповісти
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 1246
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29.08.2020 06:02 Відповісти
Vedana Якщо якась вакцинна буде,то її примусять добровільно зробити.Наприклад не пустять закордон.Це ще я чув на початку епідемії.Зараз і так практично всі держави поводять себе тоталітарно.І кажуть,що це благодать.Подібне комуністи робили.А ми дивуємось,як комуністам,нацистам,чи іншим вірили.Тоді було легко повірити,бо люди жили в інформаційному вакуумі .Хоча,коли інформації через край багато,теж не добре.Стає важко розпізнати,правдиву інформацію.
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29.08.2020 04:30 Відповісти
Я це чула: щодо виїзду за кордон. Але я дуже сподіваюся, що тут здоровий глузд (може, навіть, не стільки він - скільки поняття про свободи, дозволили і так уже достатньо) переможе, незважаючи ні на що: так, вони верещать про міжнародний мед.паспорт (чи ще якось там називають), тобто, швидше, тебе не впустять в іншу країну ...
Значить, я почекаю з виїздом за кордон, поки цей дурдом не перейде. Правда ж все одно вийде.
Стає важко розпізнати,правдиву інформацію.
Однозначно. А зараз все вкидається на цій хвилі. І разом з тим, хоч нам бракує повноцінної інфи (ми з тобою ж і не медики), але здоровий глузд дозволяє і при цьому робити висновки, правда. Порівнюємо, аналізуємо - і бачимо, що воно - як тут кажуть - не балЯнсує.
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29.08.2020 04:43 Відповісти
Vedana В Австрії є такий паспорт.По моєму в Німеччині також.Це я почув саме в Німеччині за примусово добровільну вакцину.

ми з тобою ж і не медики

Та медики самі не знають за вірус.Он в нас стоматологи бояться виходити на роботу.А ще я спілкувався з працівниками лікарні.Вони також нічого не знають.Медик це широкий профіль.Потрібно запитувати висококласного вузькоспеціалізованого вірусолога.Навіть не епідеміолога,а вірусолога.Таких в Україні взагалі немає.І у вас напевне їх не багато.
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29.08.2020 04:56 Відповісти
Зараз вузькопрофільних спеціалістів ніхто не слухає. З вірусом =борються= політики, писаки від змі і "експерти" різного гатунку. Спробуй знайди професійну думку.
Он сказав Степанов, що однієї маски учню вистачить на день - шо тобі ще треба ?
Це до того, що ми з тобою не медики, але розуміємо, що це - реальна фігня. Більше того, це - поширення неправдивої та шкідливої (для здоров*я) інформації. І що ? Скільки я пишу про відповідальність ? Оце воно і є. Кожна потвора вилізе і з =вумним= виглядом розпатякує на вузькопрофільні теми (як і той самий Ґейтс). А =широкі верстви=, тупі і позбавлені критичного мислення, роти пороззявляють і слухають.
Я тобі розказую реальний приклад. Є знайома, у неї подруга - медсестра і сестра подруги - теж. Знайома мусила робити тест, бо була в компанії і у когось там він - позитивний. У неї негативний - все ок. Їй подзвонили з лабораторії і кажуть: так, але через 6 чи 8 днів треба здати знову тест, бо, незважаючи на негативний результат, можна захворіти протягом цих днів, стежте за симптомами. Сестра подруги обурилася: ні, нам кажуть, що захворіти людина може лише протягом перших 24 годин. І знайома каже: то кому вірити, вони самі не знають.
Ну, за 8 місяців можна уже було б щось з*ясувати, правда ? До речі, не спитала, чи вона платила гроші за тест. Але з роботи її відправили одразу до результату тесту.
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29.08.2020 05:18 Відповісти
*****, пидалик, на! поставь сюда свою дию!
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 9788
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28.08.2020 13:16 Відповісти
Connecting people, между прочим... Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 1584
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28.08.2020 13:30 Відповісти
Господи, как же я любила Нокию.
Была финская Нокия, что конфетка.
У меня был именно такой кнопочный.
А моя первая Нокия была аналоговой....
Давно это было, 30 лет назад. Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 5788
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28.08.2020 14:11 Відповісти
На домашні телефони? Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 6281
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28.08.2020 13:17 Відповісти
А в кого вони ще є?

Але була прикольна ситуація: прилетіла наша знайома дівчина з Англії, їй почали ставити оту х-йню, а в неї айфон з англійським номером. Так вони і обламалися - той номер в ту х-йню не влазить, бо в номері більше циверок, чим в українсткому. Так вона і пішла собі без нагляду. Лайвхак.
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28.08.2020 13:34 Відповісти
Дивись вище. Навіть, якщо є, то це ще нічого не означає.
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28.08.2020 14:02 Відповісти
Петріотів з британськими мобільними номерами у нас дуже й дуже мало - навіть менше за тих, хто користується смартфонами.
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28.08.2020 14:15 Відповісти
Це означає що є прихований попит, але нема пропозиції Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 8733
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28.08.2020 14:17 Відповісти
От хлопці з пацанами й хочуть якось змусити населення нічого не приховувати від попиту...
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28.08.2020 14:25 Відповісти
Виталик, будь ласка, ссылку на закон, обязывающий граждан иметь смартфоны.
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28.08.2020 13:19 Відповісти
так будут выдавать гражданам бесплатно, вы не знали? Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 834
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28.08.2020 13:20 Відповісти
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 2559
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28.08.2020 13:24 Відповісти
Агга, когда рак свиснет.
каждой бабке на скамейке в выборам, вместо гречки. Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 2325
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28.08.2020 14:12 Відповісти
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 1232
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28.08.2020 13:24 Відповісти
это посягательство на свободу личности...
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28.08.2020 13:20 Відповісти
а ну да ,у нас же государство в смартфоне , а смартфоны в магазине Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 9964
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28.08.2020 13:20 Відповісти
Кличко, я отказываюсь устанавливать приложение "Дій вдома" в любом случае! это мое конституционное право! или ты хочешь потерять мой голос на выборах во втором туре....
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28.08.2020 13:22 Відповісти
Без паніки! Обирайте в першому.
Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 179
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28.08.2020 13:32 Відповісти
у першому тим більш він втрачає мій голос... новоуявлений комсомолець
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28.08.2020 13:37 Відповісти
максимум на що я згодний - це отрумавати месседжі від системи "Коронавірус" на свій мобільний номер, а від радянської принуділовки чимось користуватись мене відразу нудить і викликає протест
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28.08.2020 13:40 Відповісти
ты хочешь "пани мера" или еще какую-то "слугу" увидеть в мерах киева? У Кличко хватило ума пока что не слить Киев зелёным *************, несмотря на мемасы про его тупость.
Вся тупость вокруг нас - НАША, тупость галасующего нарида.
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28.08.2020 16:23 Відповісти
если оно начинает вести себя как зеленый совок тоже, то я не пойду вообще на выборы втором туре, или проголосую за Притулу или с Пальчевским два комсомольца будут биться между собой во втором, подумаю еще
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28.08.2020 16:32 Відповісти
Они будто в какой-то другой реальности живут.
А покупать смартфоны тех, кто пользуется звонилками - они чем обяжут?
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28.08.2020 13:30 Відповісти
Они не обяжут.
Просто сделают так, что залогинится на сайт - банка, налогового управления, гос. услуг - можно будет только со смартфона, и никак иначе,
Например, раньше можно было просто прийти в офис Налогового Управления Австралии взять бумаги для отчетности (по бизнесу), заполнить их и послать.
Также и с отчислениями пенсии, и пенсионными отчислениями.
А терь у них, кажись, даже нет оффиса, куда могут прийти граждамне (и владельцы бизнесов).
Правда, на вопросы на сайте в чате они пока отвечают, а то от их инструкций с глузда съехать можно (в прошлом году у меня был икспириенс, о, это была ипопея).
А теперь каждая выплата зарплат обязана быть отрапорттована электронно, через специальные программы, для которых нужен смартфон(на него код присылают, смартфон должен быть с распознованием "по пальцу", мне ХЗ, муж делает, слава Христу, я хоть с этим могу не разбираться).
То есть нет такого закона, что бизнес без смартфона вести нельзя, что это офицальное требование, а на деле получается именно так.

Только вот какое дело: выплат зарплат то рапортовать некому, и налоги с зарплат платить некому: убиты бизнесы штата Виктория, Австралия, дурантином.
И налоги платить с доходов некому - нет доходов.
И получается самая совершенная, самая электронная из всех электронных налоговых систем есть, а налогов - нет.
Следить (как хочет Татьяна Лайф) можно за всяким, да взять ничего не с кого: и это совершенно официально, нет денег ни у населения, ни у бизнесов, и куда же они только делись?
И потому с пгромным восторгом наблючаю я полет премьера штата Викория, коммуняки Эндрюса, оставленного на "хозяйство" с самолично им убитой экономикой и отрезанными ему намертво путями получить денег у Китая путем заключения с КНР стратегического союза.
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28.08.2020 15:47 Відповісти
Видать виталик давно у ковидной мафии под колпаком вот и замаливает свои грехи, на шо такой продажный мер нужен в стойло захотели.
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28.08.2020 13:46 Відповісти
Пользуюсь годами НОКИА 230. Смартфон не люблю и не хочу. В 57 лет охоты менять что то нет.
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28.08.2020 13:48 Відповісти
давно думаю что пора покупать кнопочный телефон как запасной вариант
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28.08.2020 14:02 Відповісти
Всё гораздо проще.При наличии примитивной нокии бот отзванивает старика ковидника и записывает ответ..А оператор отслеживает мп.Как говорится проще пареной репы.
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28.08.2020 14:28 Відповісти
Родителям школьников предлагается автоматически?
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Как определить контактеров. Всех кто в АТБ сходил? Там 90% с носами наружу и покупателей и персонала
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28.08.2020 15:08 Відповісти
Такое везде во всех магазинах, а не только в АТБ и в транспорте, кстати, тоже. Просто заигрась наша заботливая власть, ей видимо по приколу народ кошмарить. Пора давно прекращать это цирк с карантинами, масками, зонами.
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28.08.2020 16:10 Відповісти
"диджитализация" - это, конечно, хорошо. Но если нет доверия власти - вы меня Х.Й заставите поставить ваше дырявое "приложение". Доверие нужно ещё заслужить.

Ну и зная то, как педалят наши макаки на галерах эти говноапликухи пачками по аджайлу - я вообще не поставлю эту херню на _личный_ телефон, разве что только на специально выделеннный.
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28.08.2020 16:15 Відповісти
_Так делается это вовсе не для блага народа как могут подумать наивные болваны. Не... Это - один из шажков на пути к тотальному контролю государства над человеками, электронный ошейник! Хотя должно быть наоборот: государство должно подчиняться народу и жёстко контролироваться им.
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28.08.2020 18:37 Відповісти
Кличко, -"діджіталізейшн".
Віталя розсмішив навіть свого брата. )))

https://www.youtube.com/watch?v=lZ-UgvlqZx4
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28.08.2020 19:21 Відповісти
Если ДО СИХ ПОР никто массово не умирал - без этой программы (тем более из "контактировавших") - с чего они взяли, что СЕЙЧАС они начнут умирать без этой програмульки !?

Тут явно преследуют ДРУГИЕ ЦЕЛИ !!!
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29.08.2020 08:09 Відповісти
 
 