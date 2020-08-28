Влада Києва пропонує Кабміну зобов'язати людей, які контактували з хворими на COVID-19, встановлювати застосунок "Дій вдома"
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що застосунок "Дій вдома" повинні встановлювати також і ті особи, які контактували з хворими на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.
"Справді, додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною. Але, наскільки нам відомо, цей додаток встановлюють протягом 24 годин з моменту перетину кордону. І за цей час людина може мати багато контактів, - сказав Кличко. - Це добре, що уряд, нарешті, за нашою пропозицією, вже ухвалив рішення про обмін даними застосунку "Дій вдома" із органами місцевого самоврядування. Зокрема, міський Моніторинговий центр почав отримувати данні про людей, які повертаються з-за кордону. Але, щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. - Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - наголосив Віталій Кличко.
Мер підкреслив, що таким чином з’явиться можливість швидше виявляти можливі спалахи захворювання.
"Ми очікуємо від уряду на оперативне ухвалення такого рішення. Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину", - сказав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Вообще, власть удивляет день ото дня своей тупорылостью и безразборностью.
Именно за Ваши.
Вот у меня, например, смартфона нет, и не будет до последнего возможного момента.
Мне смартфон не нужен, я с мобильного телефона только звоню.
Я не играю в компьютерные игры, почту проверяю на своем профессиональном десктопе (на котором пишу софтвер) и не хожу ни в какие социальные сети (мне на соц. сети наср*ть, простите за выражение). музуку нынче не слушаю. а кино смотрю в MP4 скаченным, у меня телевизор только для подобных просмотров существует, а телепередачи - именно телепередачи - я не смотрела, как минимум, два года (а то и больше).
У меня был мобильный для звонков еще 30 лет назад, когда мобильные были аналоговыми, размером с хороший кирпич, стоили афигенно и звонки с них стоили афигенно, и мои сотрудники смотрели на меня, как на миллиадера.
А вот смартфона у меня не будет.
Хотите, чтобы все ставили приложение - раздавайте смартфоны бесплатно, и не китайские.
Я китайские товары не покупаю, я их беру только если нет альтернативы от слова "совсем".
Я понятно сказала?
Хотите приложения - раздавайте приложения вместе со смартфонами.
И это не шутка.
Я заспиртую вакцинаторов.
Ну, не чучело же делать из них?
Завоняют.
После взрыва в Бейруте бомбочки на "2,2 килотонн гашиша"(С), денег нет, так что трудно ротшильдам держаться.
Потому и Леха Навальный, как съел "мухоморов", так все и лечится, а Юлия Владимировна со Степановым как "легли под ИВЛ" с ковидом - так и пропали, и вещает теперь вместо Степанов картинка на сайте Министерства Здравоохранения.
И что удивительно, на вопросы об их здоровье в украинской группе на политфоруме не отвечают почему-то участники, хотя некоторые из них были даже в избирательном штабе Юлии Владимировны.
Скоро многие "заболеют", вон, канцелярина, ротшильдовская подстилка, Меркель обещает, на censor есть статья.
А в австралийских СМИ коментаторы пишут, что охотно проверят, как жилеты полицейских выдерживают калибр пуль тридцать точка ноль шесть.
в районе Данденонг города Мельбурна мусульманская молодежь уже пятый день собирается в одном и том же парке, н*срав на все карантины, полиция ее арестовывает, а она снова собирается и собираться будет.
Вот и посмотрю я, а станет ли полиция штата Виктория стрелять в мусульманскую молодежь, как она нам обещала.
Сидящих на скамеечках во время ковида полицейские штрафовали бойко, весьма бойко, также штрафоваки тех, кто на гольф-поля шел в гольф играть.
Пусть теперь пули калибра 30.06 офштафуют.
А как здорово полиция будет стрелять в австралийских граждан, когда у премьера штата Виктория, Эндрюса, деньги закончатся, и 200 тысяч гос служащих на содержании штата пойдут бить премьеру рыло прямо в его оффисе.
Так что запоздали вы с вашим "контролем",..
Если ДО СИХ ПОР никто массово не умирал - без этой программы (тем более и "контактировавших") - с чего ты взял, что СЕЙЧАС они начнут умирать !?
Це повністю лобіська вимога.
Це технологія встановлення цифрової диктатури.
Це антиконституційно.
Розробили ще весною в Квебеку (Міла назвали), але Оттава сказала =ні=.
Як це Трюдо не наполіг ?
Я б і не думала завантажувати.
Сподіваюся, що таке саме буде і з прививками.
А то мені сусідка на вулиці (старша жінка, на пенсії) сказала, що Канада замовила скількись і вона чекає, щоб зразу взяти.
Хто хоче - вперед.
Але щоб не сміли примусовою робити.
LinkedIn - доступ до контактів в email.
Не встигнеш щось пошукати в ґуґл - воно тобі потім вистрибує на фб ...
Шахраї тут теж розпоясалися.
Є меншість тих же молодих людей і дорослих, які мають мету в житті, сформовані принципи та ідеали, розвинені цінності. А решта - отако, як отара. Нову "моду" запустили - барани побігли за нею. Так завжди було.
Та крадуть дані. Он у нас у податковій попропадали (я навіть не читала, толку), відоме тут кредитне бюро (і в Штатах) Equifax, так у них теж значну частину даних вкрали, потім кредити пробують брати від імені цих людей, в банках теж ...
А в нас і далі - чорні. Ото застрелили поліцаї того чорного з ножем на вихідних у Штатах, так у нас з учора відклали матчі на Кубок Стенлі: НХЛ statement випустила, журяться ... Їх ще покритикували, що пізно схаменулися - в четвер. Прикинь. Отак і живем.
Найшла коменти на cbc, то народ теж в шоці, like this:
So we cant watch hockey because a guy pulled a knife on some people in America and then got shot by cops?
The world is going crazy.
Окремі припускають, що це - теж психоз від вірусу ...
В Україні ЛГБТ, напевно, просто =свіжа мода=, ще не пройшла, от і ведуться, хочуть бути в тренді ...
Тому не думаю, що з примусом би щось пройшло. Дуже вважають. На роботі ніколи не можна мати наказовий тон, тебе начальник просить, голос не підвищує.
Велика увага до особистої свободи і вільного самовираження.
Ти про Європу говориш ? І у Штатах теж не так, як тут.
А пропаганда, звичайно, робить великі речі.
Тому неймовірно важливим є виховання у сім*ї і прищеплення з дитинства базових понять та формування орієнтирів. Тоді батьки будуть спокійними, що дитина не потрапить під чийсь вплив (негативний).
Значить, я почекаю з виїздом за кордон, поки цей дурдом не перейде. Правда ж все одно вийде.
Стає важко розпізнати,правдиву інформацію.
Однозначно. А зараз все вкидається на цій хвилі. І разом з тим, хоч нам бракує повноцінної інфи (ми з тобою ж і не медики), але здоровий глузд дозволяє і при цьому робити висновки, правда. Порівнюємо, аналізуємо - і бачимо, що воно - як тут кажуть - не балЯнсує.
ми з тобою ж і не медики
Та медики самі не знають за вірус.Он в нас стоматологи бояться виходити на роботу.А ще я спілкувався з працівниками лікарні.Вони також нічого не знають.Медик це широкий профіль.Потрібно запитувати висококласного вузькоспеціалізованого вірусолога.Навіть не епідеміолога,а вірусолога.Таких в Україні взагалі немає.І у вас напевне їх не багато.
Он сказав Степанов, що однієї маски учню вистачить на день - шо тобі ще треба ?
Це до того, що ми з тобою не медики, але розуміємо, що це - реальна фігня. Більше того, це - поширення неправдивої та шкідливої (для здоров*я) інформації. І що ? Скільки я пишу про відповідальність ? Оце воно і є. Кожна потвора вилізе і з =вумним= виглядом розпатякує на вузькопрофільні теми (як і той самий Ґейтс). А =широкі верстви=, тупі і позбавлені критичного мислення, роти пороззявляють і слухають.
Я тобі розказую реальний приклад. Є знайома, у неї подруга - медсестра і сестра подруги - теж. Знайома мусила робити тест, бо була в компанії і у когось там він - позитивний. У неї негативний - все ок. Їй подзвонили з лабораторії і кажуть: так, але через 6 чи 8 днів треба здати знову тест, бо, незважаючи на негативний результат, можна захворіти протягом цих днів, стежте за симптомами. Сестра подруги обурилася: ні, нам кажуть, що захворіти людина може лише протягом перших 24 годин. І знайома каже: то кому вірити, вони самі не знають.
Ну, за 8 місяців можна уже було б щось з*ясувати, правда ? До речі, не спитала, чи вона платила гроші за тест. Але з роботи її відправили одразу до результату тесту.
Была финская Нокия, что конфетка.
У меня был именно такой кнопочный.
А моя первая Нокия была аналоговой....
Давно это было, 30 лет назад.
Але була прикольна ситуація: прилетіла наша знайома дівчина з Англії, їй почали ставити оту х-йню, а в неї айфон з англійським номером. Так вони і обламалися - той номер в ту х-йню не влазить, бо в номері більше циверок, чим в українсткому. Так вона і пішла собі без нагляду. Лайвхак.
каждой бабке на скамейке в выборам, вместо гречки.
Вся тупость вокруг нас - НАША, тупость галасующего нарида.
А покупать смартфоны тех, кто пользуется звонилками - они чем обяжут?
Просто сделают так, что залогинится на сайт - банка, налогового управления, гос. услуг - можно будет только со смартфона, и никак иначе,
Например, раньше можно было просто прийти в офис Налогового Управления Австралии взять бумаги для отчетности (по бизнесу), заполнить их и послать.
Также и с отчислениями пенсии, и пенсионными отчислениями.
А терь у них, кажись, даже нет оффиса, куда могут прийти граждамне (и владельцы бизнесов).
Правда, на вопросы на сайте в чате они пока отвечают, а то от их инструкций с глузда съехать можно (в прошлом году у меня был икспириенс, о, это была ипопея).
А теперь каждая выплата зарплат обязана быть отрапорттована электронно, через специальные программы, для которых нужен смартфон(на него код присылают, смартфон должен быть с распознованием "по пальцу", мне ХЗ, муж делает, слава Христу, я хоть с этим могу не разбираться).
То есть нет такого закона, что бизнес без смартфона вести нельзя, что это офицальное требование, а на деле получается именно так.
Только вот какое дело: выплат зарплат то рапортовать некому, и налоги с зарплат платить некому: убиты бизнесы штата Виктория, Австралия, дурантином.
И налоги платить с доходов некому - нет доходов.
И получается самая совершенная, самая электронная из всех электронных налоговых систем есть, а налогов - нет.
Следить (как хочет Татьяна Лайф) можно за всяким, да взять ничего не с кого: и это совершенно официально, нет денег ни у населения, ни у бизнесов, и куда же они только делись?
И потому с пгромным восторгом наблючаю я полет премьера штата Викория, коммуняки Эндрюса, оставленного на "хозяйство" с самолично им убитой экономикой и отрезанными ему намертво путями получить денег у Китая путем заключения с КНР стратегического союза.
Ну и зная то, как педалят наши макаки на галерах эти говноапликухи пачками по аджайлу - я вообще не поставлю эту херню на _личный_ телефон, разве что только на специально выделеннный.
Віталя розсмішив навіть свого брата. )))
https://www.youtube.com/watch?v=lZ-UgvlqZx4
Тут явно преследуют ДРУГИЕ ЦЕЛИ !!!