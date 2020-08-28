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Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле

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Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про топ-10 електронних послуг, запуск яких намічено на найближчий час.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, на інтернет-порталі "Дія" з'явиться три нові послуги. Серед них оновлена ​​реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю онлайн, можливість почати і завершити онлайн будівництво, що належить до категорії "СС1" (кафе, приватні будинки, малі споруди), "е-Малятко" онлайн.

Коментуючи останній пункт, Федоров нагадав, що з 1 січня ця послуга стала доступною для українців в пологових будинках або в центрах надання адміністративних послуг, і скористалися послугою понад 20 тисяч сімей. "Зараз йде робота над тим, щоб цю послугу можна було отримати повністю онлайн. Охоплення аудиторії послугою в районі близько 380 тисяч громадян України", - зазначив міністр.

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У мобільному додатку "Дія", який є в "AppStore" і "Play Store", з жовтня 2020 року стане доступним:

- цифровий шеринг документів: завдяки цій послузі кожен зможе передавати копії власних документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) в електронному вигляді за допомогою пуш-повідомлень;

- управління документами певного користувача: це дає можливість, наприклад, поділитися технічним паспортом на автомобіль з іншою людиною в додатку "Дія";

- отримання і сплата штрафів;

- отримання інформації та оплата боргів;

- цифровий ІПН замість паперового;

- цифрове свідоцтво про народження;

- статус внутрішньо переміщеної особи.

Крім цього, Федоров зазначив, це лише 3% від того, над чим ведеться робота в рамках програми "Держава в смартфоні".

Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле 01
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле 02
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Топ коментарі
+7
золотое дно для черных нотариусов - нет бумажной копии - нет недвижимости!)
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28.08.2020 13:13
+4
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 13:39
+3
Раніше бегал со старым паспортом и бумажкой с индефикационным кодом, теперь бегаю с новым паспортом и бумажкой с регистрацией)
Прогресс однако
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28.08.2020 13:21
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золотое дно для черных нотариусов - нет бумажной копии - нет недвижимости!)
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28.08.2020 13:13 Відповісти
Вот будет раздолье для мошейников! Вангую у каждого будет минимум по 10 левых кредитов!
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28.08.2020 13:13 Відповісти
Оно просто будет так работать, что лучше сраную бумажку в кармане иметь на всякий случай.
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28.08.2020 13:31 Відповісти
А куда звонить? В рельсу? Инета мобильного как не было так и нет...несмотря на то что осел указ издал...
Видимо этим указом все подтерлись...
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28.08.2020 13:14 Відповісти
Тобто тотальний контроль за громадянами. Навіть гроші не потрібно витрачати на чіпування... Раби самі це зроблять за власні.
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28.08.2020 13:15 Відповісти
ТОП-10 а всего 7 пунктов! У нас дебил министр до 10 считать не умет! Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2061
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28.08.2020 13:17 Відповісти
Там ещё три сверху отдельным списком. Дебил министр умеет складывать однозначные числа. Странно, что этого ботана взяли в зелебобики
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28.08.2020 13:19 Відповісти
Где тут сверху? Тыкни пальчиком!
Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2448

Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 2563
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28.08.2020 13:21 Відповісти
ну вот жеж. Прямо там. портал дия: 3 пункта. Додаток дия - ещё 7. в сумме 10.
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28.08.2020 13:28 Відповісти
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 2090 Какие суммы?? Там черным по белому написано..

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услугах, запуск которых намечен на ближайшее время.Источник: https://censor.net.ua/n3216376

Запуск которых НАМЕЧЕН....а не сумма тех которые уже есть и которые будут....
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28.08.2020 13:33 Відповісти
Давайте "сойдёмся гдето посередине" (С). Тут было высказано мнение, что зебильный министр - дебил. Я с этим мнением полностью согласен. Вот давайте на этом консенсусе и остановимся
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28.08.2020 13:57 Відповісти
Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 1617
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28.08.2020 13:24 Відповісти
Раніше бегал со старым паспортом и бумажкой с индефикационным кодом, теперь бегаю с новым паспортом и бумажкой с регистрацией)
Прогресс однако
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28.08.2020 13:21 Відповісти
А цифровые уйдут "кому надо" Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 8278 Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое - Цензор.НЕТ 7472
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28.08.2020 13:23 Відповісти
Не добра ідея в країні тотальної корупції.
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28.08.2020 13:28 Відповісти
Ага.
Кто сталкивался с "Дій вдома", не даст соврать - технологии те еще. Траханина в аэропорту, а потом фиг подтверждение отошлешь.

То ли дело тупые французы - еще во время полета пассажиры заполняют простенькие анкеты, сдают стюардессе, по прилету анкеты сдают властям, анкеты внесят в базу и вуаля.
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28.08.2020 13:30 Відповісти
вы бы облгазы и ДТЭКи диджитилизировали - такой бюрократии и мозговыносительства наверно и ссср не видывал.....
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28.08.2020 13:31 Відповісти
там бы еще не мешало бы посмотреть не кацапская ли это разработка. это ж как удобно - распилить бабло на "разработку", сразу запустить в действие + получить бабло от кацапов за слив персональных данных в реальном режиме Х#йлу и ко - они такое любят, а потом еще продавать на черном рынке данные и недвижимость одиноких и не только условных никому не нужных пенсионеров, которые ничего не производят ... просто мечта.
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28.08.2020 13:32 Відповісти
например, поделиться техническим паспортом на автомобиль с другим человеком в приложении "Дія";Источник: https://censor.net.ua/n3216376

а ведь доверенности давно отменили - если у тебя есть на руках техпаспорт, неважно на кого оформленный, то ты пользуешься авто законно.
т.е. взламывай приложение и угоняй любое авто.
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28.08.2020 13:32 Відповісти
Не нужно ничего взламывать....гораздо проще и дешевле нарисовать похожее....с нужными данными....
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28.08.2020 13:36 Відповісти
не, нужно не похожее, а то же самое, - это же проверять будут по той же дие. так что просишь показать техпаспорт, фоткаешь и уже тогда рисуешь. (ну или просишь тебе слить базу данных этой "дии". судя по всему - она будет у кацапов в более актуальном состоянии)
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28.08.2020 13:45 Відповісти
Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 13:39 Відповісти
В яку країну світу можна поїхати по цифровому паспорті?
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28.08.2020 13:41 Відповісти
В Украину?
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28.08.2020 13:59 Відповісти
До речі,зараз занадто вже інтернет і телефоні зловмисники роспоясалися,від коли стали зелені до влади.За Порошенка я сам не помічав аж стільки.До мене на мобільний телефон різні покидьки дзвонили.
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28.08.2020 13:45 Відповісти
Теперь будет круто, как в Ландонах и Парижах. Раньше носили паспорт с ИНН за обложкой, теперь крутую карточку в кошельке и мятую бумажку о прописке в кармане штанов! Это таки цыфрова ревалюцция! Или в этой Дие будет размещено фото прописки.? Так умельцы и паспорт любой нарисуют и ИНН любой и прописку....
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28.08.2020 14:07 Відповісти
Позорная "покраска облаков" на уровне младшей группы детсада.
Какой смысл в этом всем если ВЕЗДЕ надо подавать простыню про место проживание. Стоять очереди чтобы ее получить и как идиот бегать с этим всем баралом покамест маььчонка пиариться пустыми базарами...
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28.08.2020 14:43 Відповісти
Ай молодці які! Це ж тепер можна все буде без участі власника робити. Купив, продав, гроші получів... А власник сам потім хай потім з бомжами за чергу до сміттєвого баку воює. Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 8630
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28.08.2020 14:46 Відповісти
На початку комп'ютеризації на заході всі вважали, що паперові документи зникнуть і навіть офісний папір буде не потрібен! А сталося все навпаки, вал надрукованих паперових документів зріс в десятки разів, а вал паперу на зіпсованих або чорнових документах взагалі дістав до Місяця! Наплодилося всіляких клерків, що нічого не виробляють крім "дууууже важливих папірців". Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле - Цензор.НЕТ 4675
І ще мене цікавить, як воно працюватиме за відсутності інтернету, або електрики, а паперовий документ працює завжди!
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28.08.2020 15:02 Відповісти
С-ка как же я ненавижу этого урода. Сначала оно оплачивало ботофермы, поливающие говном президента, потом оно будет нашими голосами манипулировать, не отрывая жопу от офисного кресла.

А у меня попутно появились проблемы с документами из-за оцифровки некоторых из них, в частности, свидетельство о браке переделывать пришлось. Спасибо, дядя Федоров, чтоб ты жил долго и мучительно болезненно!
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28.08.2020 15:45 Відповісти
Раньше нам приходилось воевать с системой в стиле "без бумажки ты какашка", а теперь будем воевать в стиле "без записи в базе данных тебя не существует". Зато молокососы писать кипятком будут, им терять нечего, недвиги нет, машин нет, будущего тоже нет, зато всё в тилифончике...
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28.08.2020 15:48 Відповісти
 
 