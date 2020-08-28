Федоров анонсував запуск цифрової передачі документів: паперові копії паспорта та ІПН підуть у минуле
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про топ-10 електронних послуг, запуск яких намічено на найближчий час.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, на інтернет-порталі "Дія" з'явиться три нові послуги. Серед них оновлена реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю онлайн, можливість почати і завершити онлайн будівництво, що належить до категорії "СС1" (кафе, приватні будинки, малі споруди), "е-Малятко" онлайн.
Коментуючи останній пункт, Федоров нагадав, що з 1 січня ця послуга стала доступною для українців в пологових будинках або в центрах надання адміністративних послуг, і скористалися послугою понад 20 тисяч сімей. "Зараз йде робота над тим, щоб цю послугу можна було отримати повністю онлайн. Охоплення аудиторії послугою в районі близько 380 тисяч громадян України", - зазначив міністр.
У мобільному додатку "Дія", який є в "AppStore" і "Play Store", з жовтня 2020 року стане доступним:
- цифровий шеринг документів: завдяки цій послузі кожен зможе передавати копії власних документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) в електронному вигляді за допомогою пуш-повідомлень;
- управління документами певного користувача: це дає можливість, наприклад, поділитися технічним паспортом на автомобіль з іншою людиною в додатку "Дія";
- отримання і сплата штрафів;
- отримання інформації та оплата боргів;
- цифровий ІПН замість паперового;
- цифрове свідоцтво про народження;
- статус внутрішньо переміщеної особи.
Крім цього, Федоров зазначив, це лише 3% від того, над чим ведеться робота в рамках програми "Держава в смартфоні".
Будь ласка, зачекайте...
Видимо этим указом все подтерлись...
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о топ-10 электронных услугах, запуск которых намечен на ближайшее время.Источник: https://censor.net.ua/n3216376
Запуск которых НАМЕЧЕН....а не сумма тех которые уже есть и которые будут....
Прогресс однако
Кто сталкивался с "Дій вдома", не даст соврать - технологии те еще. Траханина в аэропорту, а потом фиг подтверждение отошлешь.
То ли дело тупые французы - еще во время полета пассажиры заполняют простенькие анкеты, сдают стюардессе, по прилету анкеты сдают властям, анкеты внесят в базу и вуаля.
а ведь доверенности давно отменили - если у тебя есть на руках техпаспорт, неважно на кого оформленный, то ты пользуешься авто законно.
т.е. взламывай приложение и угоняй любое авто.
Какой смысл в этом всем если ВЕЗДЕ надо подавать простыню про место проживание. Стоять очереди чтобы ее получить и как идиот бегать с этим всем баралом покамест маььчонка пиариться пустыми базарами...
І ще мене цікавить, як воно працюватиме за відсутності інтернету, або електрики, а паперовий документ працює завжди!
А у меня попутно появились проблемы с документами из-за оцифровки некоторых из них, в частности, свидетельство о браке переделывать пришлось. Спасибо, дядя Федоров, чтоб ты жил долго и мучительно болезненно!