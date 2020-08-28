Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка

Россійські окупаційні адміністрації продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства", - сказано в повідомленні.

Крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. "ДНР/ЛНР" та паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.