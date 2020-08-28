Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка
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Россійські окупаційні адміністрації продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства", - сказано в повідомленні.
Крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. "ДНР/ЛНР" та паспорт громадянина РФ.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
Будь ласка, зачекайте...
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
19 мая 2020 г. - Владимир Зеленский хочет разрешить двойное гражданство в Украине.
"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал Президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единственное гражданство"
"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны - это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается".
"Вы хорошо знаете, что на территории ОРДЛО - временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - Россия основала огромную программу, как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта",
- За украинским стоят в очередях, и не каждому дают, а российский навязывают насильно...
Граждане РФ в Донбабве плохого ЗЕ не наголосуют в отличии от противных бандеровцев в карантине...
если да - то пора выборы на оккупированых территориях.
18 мая 2020 г.
Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.
Когда же новость была неправдивой - та или эта?
П.С. Кстати родственники "оттуда" тоже рассказывают что как стали раздавать паспорта так народ ломанулся за ними как бешенный. Наверное думают что раз российские паспорта то и пенсии им будут российские платить.
Дайте ему уже удостоверение хирурга и диплом доктора медицинских наук и отправьте в операционную оперировать 73% .....
Как теперь его правильно называть - ЗеСан или с японским акцентом Зассян ?!
Сбылись все чаяния ваши,
Теперь вы граждане Параши.
Какое счастье невъе.ённое
Служить рабом у Обнулённого.