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паспорт (875) розвідка (3609)

Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка

Россійські окупаційні адміністрації продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства", - сказано в повідомленні.

Крім того, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. "ДНР/ЛНР" та паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
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Топ коментарі
+9
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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28.08.2020 13:17
+5
Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 360
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28.08.2020 13:15
+4
хороший повод для лишения гражданства Украины, а цирк предлагает выборы, дно.
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28.08.2020 13:57
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Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 360
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28.08.2020 13:15 Відповісти
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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28.08.2020 13:17 Відповісти
Рада в ответ запретит иметь двойное гражданство с государством-агрессором и ауфвидерзеен.
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28.08.2020 13:19 Відповісти
ага.. щаааз...
19 мая 2020 г. - Владимир Зеленский хочет разрешить двойное гражданство в Украине.



"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал Президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единственное гражданство"

"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны - это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается".

"Вы хорошо знаете, что на территории ОРДЛО - временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - Россия основала огромную программу, как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта",
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28.08.2020 13:23 Відповісти
и вообще давайте перестанем ссылаться на законы или Конституцию - сегодня их в Украине нет как и трусов могилевской - жалкое зрелище...
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28.08.2020 13:31 Відповісти
- Чем отличается паспорт Украины от российского?...
- За украинским стоят в очередях, и не каждому дают, а российский навязывают насильно...
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30.08.2020 04:03 Відповісти
двойного гражданства в Украине нет - если вы не коломойша и не приближенный к тушке.
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28.08.2020 13:26 Відповісти
Да-да. Надо поскорее ЗЕленые местные выбьоры там провести.

Граждане РФ в Донбабве плохого ЗЕ не наголосуют в отличии от противных бандеровцев в карантине...
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28.08.2020 13:20 Відповісти
Паспорт Параши - это как билет в дурдом
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28.08.2020 13:22 Відповісти
тю, а они еще не все там отпаспортяченые двухголой курятиной?...
если да - то пора выборы на оккупированых территориях.
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28.08.2020 13:23 Відповісти
серьезная информация поступает от разведки...разведка как была ВДВ, так и осталась... как была воздушно-диванными войсками, так и осталась... за такую информацию надо яйчуны укорачивать... для кого эта информация - для руководства страны?
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28.08.2020 13:23 Відповісти
А Кравчук настаивает, чтобы там провели местные выборы и чем быстрее вернули в состав Украины. Вот ненормальный дед.
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28.08.2020 13:23 Відповісти
Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 4676
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28.08.2020 13:26 Відповісти
Нічого. Янелох все "порішає", НЕ на користь України. Звичайно.
18 мая 2020 г.
Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.
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28.08.2020 13:29 Відповісти
Странно. То на Цензоре писали что в ОРДЛО не успевают всех обилечивать паспортами с курицей, местные в очереди стоят и взятки дают (как сейчас помню - писали про тариф в 200 долл.) чтобы не ждать по 2 месяца, а сейчас пишут про "насильственную раздачу паспортов".
Когда же новость была неправдивой - та или эта?
П.С. Кстати родственники "оттуда" тоже рассказывают что как стали раздавать паспорта так народ ломанулся за ними как бешенный. Наверное думают что раз российские паспорта то и пенсии им будут российские платить.
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28.08.2020 13:33 Відповісти
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !! - -. .. ....ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- ..В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???.
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28.08.2020 13:33 Відповісти
Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка - Цензор.НЕТ 2327

Дайте ему уже удостоверение хирурга и диплом доктора медицинских наук и отправьте в операционную оперировать 73% .....
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28.08.2020 13:38 Відповісти
В Кировоградской области зеленскому вручили черный пояс по карате.
Как теперь его правильно называть - ЗеСан или с японским акцентом Зассян ?!
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28.08.2020 13:45 Відповісти
Пі Сю Ан
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28.08.2020 14:03 Відповісти
он такой же каратист как и президент)
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28.08.2020 13:48 Відповісти
к выборам готовятся
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28.08.2020 13:43 Відповісти
жаль что в стране опять найдется достаточно ДЕБИЛОВ что бы опять наступить на эти грабли ...
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28.08.2020 13:46 Відповісти
ордловцам

Сбылись все чаяния ваши,
Теперь вы граждане Параши.
Какое счастье невъе.ённое
Служить рабом у Обнулённого.
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28.08.2020 13:47 Відповісти
хороший повод для лишения гражданства Украины, а цирк предлагает выборы, дно.
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28.08.2020 13:57 Відповісти
 
 