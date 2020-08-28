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Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, обіцяє відповісти на запровадження санкційних заходів з боку низки країн проти деяких білоруських топчиновників.

Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією тощо. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - сказав Лукашенко.

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"Я доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші. Ось ми і подивимося, як вони житимуть. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажралися. Тому поставимо на місце", - додав він.

Лукашенко також наголосив, що Білорусь уже проходила період санкцій: "Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Там оригинальные наклейки!

Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место" - Цензор.НЕТ 2182
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28.08.2020 13:47
+39
*** ржу немогу.
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28.08.2020 13:43
+33
Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место" - Цензор.НЕТ 1134
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28.08.2020 13:44
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А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко стреляя себе в ногу из дробовика....А случайно не белорусские фирмы на этом нууу оччень неплохо зарабатывали? Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 5604
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28.08.2020 14:40 Відповісти
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 4335 Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1884
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28.08.2020 14:41 Відповісти
"Зажрались. Поэтому поставим на место" Источник: https://censor.net.ua/n3216383, сказал зажранный таракан, находясь на чужом месте...
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28.08.2020 14:44 Відповісти
напугал голой задницей
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28.08.2020 14:50 Відповісти
напомнило.
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 9504
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28.08.2020 14:51 Відповісти
Да-да, именно Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 3618
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28.08.2020 14:53 Відповісти
Ты про наблюдательные советы?
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28.08.2020 15:03 Відповісти
я про кормильцев.
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28.08.2020 15:09 Відповісти
Це шедевр іпанутості!
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28.08.2020 19:47 Відповісти
Если Лукашок пойдет по пути Рашки, то страдать будут белорусы, ибо Запад вводит санкции против топ чиновников страны-изгоя, а страны-изгои фактически вводят санкции против своего народа.
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28.08.2020 14:51 Відповісти
Ой! Писец! Перестанет поставлять Мазы в Германию, трактора в США ?
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28.08.2020 15:06 Відповісти
Які зібрані з комплектуючих з Китаю.
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28.08.2020 15:21 Відповісти
"Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как ёж. Он над нами издевался: сумасшедший,что возьмешь"...(с)
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28.08.2020 15:35 Відповісти
Ставилка на место у тебя имбецила еще не выросла, предурок колхозный.
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28.08.2020 15:54 Відповісти
30%vBiudzeta LItvi sostavliajet tranzit Beloruz,nu takoje nado vet pridumat,mozet tam 0.003% eto realnej vsego. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 445Ne kak nepodejstvujet nas etim tranzitom nasu ekonomiku,u nas daze teper pri koraavorisuse VVP pocti neizmenilsia eto luci pokazatel vo vsiom ES.Vot ix ekonomika budet imet sucestvenyje poteri v etom godu
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28.08.2020 15:58 Відповісти
Где ты такое прочитал? речь идёт только о том, что на 30,1% снизился объем переваленных грузов, а вовсе не о бюджете Литвы.
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28.08.2020 16:08 Відповісти
Verxu zdes napisano sto 30% Litvi biudzeta sostavliajet tranzit nasego biudzeta.Meloc dlia nas ix tranzit eto potverdili i nasi ministry takze.Nasa ekonomika ne na nix tranzite derzitsia,a na nasix predprijatyji kotory raboatajet uspesno daze pri koranavorise i poverte oni ne torgujet s Belorus takze.
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28.08.2020 16:22 Відповісти
Da pro furi nasi skazali,tak oni skazali net problem poveziom cerez Latviju.Oni govoriat jesli im nenuzni dengi znacyt jest drugyje gde nuzni,im eto byli sucestvyneje doxodi ,znacyt ix zaberiot raska
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28.08.2020 17:46 Відповісти
Pust jecio turistam zapretyt jezdit,u nas oni tam zanimali sucestvenuju cast ostavliali im valiutu.Nasi bolse jezdili tuda cem v Polsu.Nicego strasnogo pojedit v drugyje strani,da i strasno teper tam jexat
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28.08.2020 17:50 Відповісти
не отпускали его. сбежал.
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28.08.2020 16:48 Відповісти
Вы все напрасно относитесь к Белорусии, как к банановой республике. Там в отличии от почти всех бэушных республик СССРа, сохранились и развились все отрасли промышленности, машиностроение, электроэнергетика и металлообработка, добыча
калийной соли, химическая и нефтехимическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность. Во многом, это заслуга лично Лукашенко. У него серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир.
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28.08.2020 16:03 Відповісти
"Во многом, это заслуга лично Лукашенко. У него серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир."
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 6868
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28.08.2020 16:19 Відповісти
Это она от Каддафи с Саддамом хохочет.
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28.08.2020 16:24 Відповісти
А чё, у тех тоже были "серьёзные рычаги влияния как на внутренний, так и на внешний мир"
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28.08.2020 16:26 Відповісти
Це вона з тебе дурня бо коли не знаєш то не бреши . Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1567
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28.08.2020 17:05 Відповісти
Нікому більше такого не розказуй бо зразу видно що ти дебіл. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 7216
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28.08.2020 17:03 Відповісти
А ты ВВП Беларусии на дущу населения сравни с ВВП Украины, тогда сам поймёшь, кто дебил.
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28.08.2020 18:02 Відповісти
Ти подивись звідки те ВВП береться якщо вся економіка Білорусі давно скуплена ввп ******. Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 1755
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28.08.2020 18:06 Відповісти
А какая Бащьке разница?
Путин сказал, что будет финансировать все его фокусы!
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28.08.2020 16:10 Відповісти
Главное не переборщить, что бы еще один мировой экономический кризис не начался!
Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 9070
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28.08.2020 16:13 Відповісти
Interesno pro tranzit nasi furi im platyt bolsije dengi v ego biudzet i Polsi i Litvi ,tak tut net problemu pojedut cerez Latviju v rasku.Plius oni soliarku s nix pokupali,znacyt sam sebe vetku rubit samozvanec.I tak deneg u nego net i ecio vyobrazajet umnogo.
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28.08.2020 16:36 Відповісти
vidasik Interesno pro tranzit nasi furi im platyt bolsije dengi v ego biudzet i Polsi i Litvi ,tak tut net problemu pojedut cerez Latviju v rasku.


Если я правильно понял транслит, то поедут в рашку. А что вам там делать, это же враги? Или чуть-чуть поторговать можно? Непоседа же всех призывает к санкциям против рашки. Ох, где-то я такое уже видел Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 6389
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29.08.2020 10:16 Відповісти
Tak vet eto perevocyki.U nas dopsutim jest kompaniji gde imejet 75000 fur i jezdit po vsej Evrope.Vot gruz s Germaniji dostavit v rasku nado,tak vet eto no torgovlia.Jesli dopsutim nasu produkciju vziat tak raska gde to 15 meste u nas po exportu,amerikansi dopustim 5 meste.Nasi vsego imejet 75000 fur kotoryje vezut tovari i bolsinstvo reisov jest po ES stranam.Oni sami smejutsia govorit Belorus pust zakryvajet netu dlia nix problem objedut, i smejutsia nad etim
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30.08.2020 08:21 Відповісти
ДА!!! Лукашенко долбодятел окончательный!!
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28.08.2020 17:33 Відповісти
Во как шавка ерепенится под прикрытием Пуйла.
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28.08.2020 18:46 Відповісти
грозный как жук навозный!
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28.08.2020 19:06 Відповісти
Кукуха едет в картофельного фюрера.Дайте ему селедки молока огурчиков свеженьких
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28.08.2020 19:34 Відповісти
Боже! Як страшно! Таке буде всім, чи через одного?
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28.08.2020 19:35 Відповісти
Шкода, що тепер не зможемо смакувати білоруських креветок, ківі та ананасів.
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28.08.2020 20:06 Відповісти
Зря смеетесь! Уже есть первые действия, с сегодняшнего дня Беларусь прекращает поставки устриц, креветок и сёмги в Норвегию!
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28.08.2020 20:34 Відповісти
И телевизоров Горизонт в Европу.
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28.08.2020 20:47 Відповісти
Что там в библии написано про Лукавого?
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28.08.2020 20:49 Відповісти
Правильно, бацька, накажи Америку - не покупай ни айфоны, ни Теслы, ни компьютеры.
И джинсы со жвачками, окорочками, презервативами, тёмными очками и прочей дребеденью. а самое главное - откажись от доллара - шоб знали !
Беларусский мобильный телефон завода "Гомсельмаш" заполонит всю Европу.
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28.08.2020 21:41 Відповісти
Чья бы корова мычала....Сиди дед ровно и не пугай ежа голой жопой...
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28.08.2020 22:14 Відповісти
Зажрался. Нужно ставить на место.
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28.08.2020 22:21 Відповісти
Он ********...
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29.08.2020 03:08 Відповісти
А что такого нового сказал Бацька? Пё***ул про санкции? Так это же сейчас в тренде. Помню как некая Тереза Мэй на каждом углу обещала порвать рагулей за Скрыпалей. Где Мэй, где Скрыпали....? Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце" - Цензор.НЕТ 3936
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29.08.2020 10:19 Відповісти
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