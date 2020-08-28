Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, обіцяє відповісти на запровадження санкційних заходів з боку низки країн проти деяких білоруських топчиновників.

Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією тощо. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - сказав Лукашенко.

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"Я доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші. Ось ми і подивимося, як вони житимуть. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажралися. Тому поставимо на місце", - додав він.

Лукашенко також наголосив, що Білорусь уже проходила період санкцій: "Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба".