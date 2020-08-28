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Білорусь (5972) Пєсков (1442) путін (21449) росія (47327) силовики (106)

Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми бачимо, що силовики в Білорусі

Кремль вважає, що сформований на прохання Олександра Лукашенка резерв зі співробітників правоохоронних органів Росії не буде використовуватися на території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це в розмові з журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Дуже важливо усвідомлювати, і президент (Путін. - Ред.) підкреслив, що це саме резерв, і, власне, немає ніякої необхідності якось його задіяти, якось його використовувати. Президент Путін виходить з того, що його ніяк не буде використано. І ми виходимо з того, що до такої крайньої ситуації, яку описав президент, з такою ситуацією Білорусь не зіткнеться", - сказав представник Кремля.

На запитання, чи може Росія надати допомогу не білоруським силовикам, а населенню, громадянському суспільству країни, Пєсков відповів: "Це гіпотетичні міркування. Ми з вами бачимо, що силовики діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно виконують свої функції".

27 серпня в інтерв'ю "Росії 24" Володимир Путін заявив, що сформував резерв із силовиків для відправки в Білорусію на випадок протидії можливому екстремізму.

У розмові з журналістами Пєсков пояснив, що екстремістські дії можуть становити загрозу передусім для жителів Білорусії, але місцева міліція такими діями не займається.

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Топ коментарі
+17
Ах, сударь, будьте так любезны и позвольте вас дубиналом пере...ть, не супротивтесь. Примерно такого уровня у них корректность, угу.
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28.08.2020 13:58
+17
русский мир убийства и насилие, это норма
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28.08.2020 13:59
+14
Пока самого Пескова не повозят мордой по асфальту, не отобьют почки, не кинут в штабеля в автозак, не будут пытать сутками в СИЗО - он не поймет.
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28.08.2020 14:01
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через жопу наверно смотрит..
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28.08.2020 13:56 Відповісти
Так да, по первому каналу же
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28.08.2020 14:11 Відповісти
Обычный демагогический прием.
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28.08.2020 14:13 Відповісти
От через цю:
Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3145
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28.08.2020 14:44 Відповісти
Ах, сударь, будьте так любезны и позвольте вас дубиналом пере...ть, не супротивтесь. Примерно такого уровня у них корректность, угу.
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28.08.2020 13:58 Відповісти
Это звиздец. И ещё 'у Навального гликемическая кома'
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28.08.2020 13:58 Відповісти
І шо, « Навальний дєлал сєбє ін'єкціі для омоложенія», нє катіт?

А коли ***** травануло Ющенка, то така тема була нарозхват.
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28.08.2020 14:47 Відповісти
Если бы тебе по твоей обезьяньей роже так дали "корректно", ты бы пищал как баба
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28.08.2020 13:59 Відповісти
русский мир убийства и насилие, это норма
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28.08.2020 13:59 Відповісти
Це засіб його існування.
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28.08.2020 14:50 Відповісти
Не врет по-своему,с пулеметов и гранатометов по протестующим еще не стреляют,но пришедшие засРашкинцы будут шмалять из всех видов Мы видим, что силовики в Беларуси "действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно", - Песков - Цензор.НЕТ 4511
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28.08.2020 13:59 Відповісти
- "Буду бить аккуратно, но больно !" (С)Бриллиантовая рука
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28.08.2020 14:00 Відповісти
...аккуратно, но сильно.
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28.08.2020 14:26 Відповісти
Спасибо
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28.08.2020 14:45 Відповісти
може Сі Цзіньпін вніс ясність ?
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28.08.2020 14:00 Відповісти
Пока самого Пескова не повозят мордой по асфальту, не отобьют почки, не кинут в штабеля в автозак, не будут пытать сутками в СИЗО - он не поймет.
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28.08.2020 14:01 Відповісти
Ты еще забыл написать про посадят на бутылку, вот так будет прикольнее Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2041
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Да все эта мокшанская курва понимает, он просто для внутреннего лохтората вещает - будете бунтовать, и вас вот так и со всем к вам уважением орально и ректально успокоим.
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28.08.2020 16:17 Відповісти
Пусть тебя Навка каждую ночь так "осторожно и очень аккуратно" обрабатывает.
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28.08.2020 14:02 Відповісти
Коли кілька років тому в Москві придушували "болотні" протести, Піськов пропонував, щоб мітингувальникам "размазалі пєчєнь по асфальту". Який добрєнький дядя Піськов. А вєдь мог би і ножичьком по горлу полоснуть... )))

Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2827
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28.08.2020 22:50 Відповісти
такой себе добрый фашизм с белорускими усиками.
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28.08.2020 14:03 Відповісти
Песков, ты просто гнида, приедъ и посмотришь, если успеешь удрать, какие тут изверги, таких не было даже фашистов, а ты болмочешь, что тебе скажет вечерний мудозвон, вместе с ******.
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28.08.2020 14:05 Відповісти
Песков надеюсь Американцы достанут всю вашу хе...рову ОПГ!
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28.08.2020 14:05 Відповісти
лаптеголовым набутылочникам к @н@льным процедурам не привыкать... Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5576
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28.08.2020 14:07 Відповісти
Там русский мир, там Писькой пахнет!
ПаРаша країна Брехні, Лицемірства, Крові і Зла!
ПаРаша = Лукостан!!!!
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28.08.2020 14:07 Відповісти
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков Пєсков не буде робити щеплення від коронавірусу.Так він заявив російським журналістам, які запитували, чи має намір він проходити вакцинацію від коронавірусу COVID-19, коли препарат буде готовий.Пєсков відмовився робити щеплення від коронавірусу російською вакциною Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1123
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28.08.2020 14:10 Відповісти
Атєчєствєнная вакцина для лохторатного бидла, а йому подавай німецьку.
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28.08.2020 21:56 Відповісти
Что бы всю вашу нечисть и ближайшую родню так же корректно обрабатывали лукогестаповцы каждый день, как у нас пытали мирных граждан.
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28.08.2020 14:16 Відповісти
Когда смотрю на таких циничных уродов как этот козел Песков, на ум приходит только "хороший кацап - дохлый кацап"! Прости Господи.
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28.08.2020 14:20 Відповісти
Ну да, больше двух зубов за один раз не выбивают.
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28.08.2020 14:26 Відповісти
Кремлевский Петух галантерейный юлит, изгаляется, как не опытная шлюха, если бы по нем прошелся омон лукаша, петух стал бы нормальным человеком, конечно, если бы выжил.
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28.08.2020 14:31 Відповісти
Ну розумный! Aж страшно!
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28.08.2020 14:34 Відповісти
а какие комментарии даст этот усатый если его .... весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно отп@здят сотрудники правоохранительных органов России???

ждем...
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28.08.2020 14:50 Відповісти
"ну , это маловероятно ..."
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28.08.2020 15:34 Відповісти
Запросто можна було б і не цитувати тут цю кацапську гниду. Один чорт,правди ніколи не скаже. Йому брехати- як дихати...
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28.08.2020 14:50 Відповісти
типа тел и следов не оставляют?
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28.08.2020 15:33 Відповісти
Нууу.... белоруские менты может и корректно, тогда те Шо избивали митингуютщих точно завезенные кацапсячие Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4003
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28.08.2020 16:11 Відповісти
 
 