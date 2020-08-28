Ми бачимо, що силовики в Білорусі "діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно", - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кремль вважає, що сформований на прохання Олександра Лукашенка резерв зі співробітників правоохоронних органів Росії не буде використовуватися на території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це в розмові з журналістами заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Дуже важливо усвідомлювати, і президент (Путін. - Ред.) підкреслив, що це саме резерв, і, власне, немає ніякої необхідності якось його задіяти, якось його використовувати. Президент Путін виходить з того, що його ніяк не буде використано. І ми виходимо з того, що до такої крайньої ситуації, яку описав президент, з такою ситуацією Білорусь не зіткнеться", - сказав представник Кремля.
На запитання, чи може Росія надати допомогу не білоруським силовикам, а населенню, громадянському суспільству країни, Пєсков відповів: "Це гіпотетичні міркування. Ми з вами бачимо, що силовики діють вельми коректно, вкрай обережно і дуже акуратно виконують свої функції".
27 серпня в інтерв'ю "Росії 24" Володимир Путін заявив, що сформував резерв із силовиків для відправки в Білорусію на випадок протидії можливому екстремізму.
У розмові з журналістами Пєсков пояснив, що екстремістські дії можуть становити загрозу передусім для жителів Білорусії, але місцева міліція такими діями не займається.
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А коли ***** травануло Ющенка, то така тема була нарозхват.
ПаРаша країна Брехні, Лицемірства, Крові і Зла!
ПаРаша = Лукостан!!!!
...!!!!!!! .
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ждем...