Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана

У ніч на 28 серпня в Умані сталася сутичка. За попередньою інформацією, місцеве населення не пускало паломників у місто.

У коментарі "Суспільному" представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана пояснив, що конфлікт пов'язаний із грошима, передає Цензор.НЕТ.

"Біля будинку, у якому мешкають місцеві жителі, хасиди почали будувати синагогу. Через будівництво в цьому будинку почали з’являтися тріщини. Хасиди дали гроші на ремонт, повідомив представник фонду, але жителі будинку попросили ще грошей. Вони хочуть, щоб хасиди викупили їхній будинок за один мільйон доларів, погрожуючи, що тільки так вдасться залагодити конфлікт. Представник фонду каже – ця сума завелика. Через конфлікт ніхто не постраждав, додав представник", - пише видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

За словами представника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, місцеві відзняли відео, аби спровокувати конфлікт.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва.