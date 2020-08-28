Конфлікт з паломниками-хасидами в Умані: мешканці будинку по сусідству із синагогою хочуть, щоб їхній будинок викупили за $1 млн, - Фонд імені Рабі Нахмана
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У ніч на 28 серпня в Умані сталася сутичка. За попередньою інформацією, місцеве населення не пускало паломників у місто.
У коментарі "Суспільному" представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана пояснив, що конфлікт пов'язаний із грошима, передає Цензор.НЕТ.
"Біля будинку, у якому мешкають місцеві жителі, хасиди почали будувати синагогу. Через будівництво в цьому будинку почали з’являтися тріщини. Хасиди дали гроші на ремонт, повідомив представник фонду, але жителі будинку попросили ще грошей. Вони хочуть, щоб хасиди викупили їхній будинок за один мільйон доларів, погрожуючи, що тільки так вдасться залагодити конфлікт. Представник фонду каже – ця сума завелика. Через конфлікт ніхто не постраждав, додав представник", - пише видання.
За словами представника Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, місцеві відзняли відео, аби спровокувати конфлікт.
Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва.
Будь ласка, зачекайте...
Єсть очєнь хітрая ідєя,
А єслі нєт такіх ідєй, -
То он совсєм нє іудєй.
Дом может состоять из трех подъездов и 40 квартир. Тогда цена в 25К долларов за квартиру вполне адекватная.
Щого ви це взяли?! Як тіки вони зголосяться його продтаи за ці гроші, і знайдеться покупець, то це і є справжня ціна. Удачі, земляки!
"Холокост" тоже не стоит тех денег за которые его продали всему миру.
Но вот богоизбганные за такие мысли объявят тебя антисемитом
Рынок земли уже начал работать.
Хотя мне нравится их целеустремлённость. Молодцы. Почему бы и нет?
Тем паче, что у соседей начались проблемы- трещины. Потом будет поздно, когда дом рухнет и убьёт соседей. Пусть еврейская община платит в рассрочку.
Вот те раз... В Париже в собор Нотр-Дам - вход бесплатный, как и в остальные католические храмы в Европе, а в синагогу - за денежки.
В Польше была "ночь музеев", там было написано что и в синагогу можно зайти посмотреть. Ага, пришли к синагоге, там табличка "закрыто из-за аварии водопровода, приносим извинения". И так много людей идут, утыкаются в табличку и разворачиваются.
Поэтому - хотят строить синагогу - пусть платят.
Украинцы, думайте кого впускаете к себе!
да я скажу шо напр. исландцы - это мои рабы через сто лет, ну и?
если они рабы - то будут моими, а если меня пошлют, то я не обижусь.
И да - если ты раб(я не к вам) - то это же навечно.
гоните их нахрен, а вот кости цадика пусть выкупят.... или там шоп завод построили, например Шкода или там Гиперлуп гггг
Погрузите в контейнер и не говорите что внутри - на месте уже разберутся.