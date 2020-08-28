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Новини Київські новини
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Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу

Мер Києва Віталій Кличко представив бачення того, яким буде Київ у найближчому майбутньому.

Зокрема, столична влада працює над тим, щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ". Під час онлайн-конференції обговорили чотири ключові теми: розвиток транспорту, соціальної інфраструктури, реновацію старої забудови та екологію Києва. Також свої думки щодо розвитку української столиці висловили іноземні фахівці та експерти: представники мерії Лейпцига, "Німецького товариства міжнародного співробітництва" (GIZ), а також експерти Ради Європи та Світового банку.

"Світ сьогодні стрімко змінюється. І тенденція така, що майбутнє – не за супердержавами чи об’єднаннями країн, а за мегаполісами. Понад 4 мільярди людей живуть сьогодні у великих мегаполісах і маленьких містах. Через 25 років у містах, за прогнозами, будуть жити вже 7 мільярдів людей. Мегаполіси стануть в авангарді розвитку. Вони будуть магнітами, що притягують найкращі таланти і найбільші ресурси", - сказав Кличко.

За словами мера, щоб успішно конкурувати з мегаполісами світового рівня, Києву потрібно робити великі зусилля вже сьогодні.

"Саме тому ми з командою тривалий час розробляємо амбітний план: як Києву через 5 років увійти до ТОП-100 міст світу. Це - чітка покрокова програма, фундамент для реалізації якої ми закладали попередніх 6 років!" - додав Віталій Кличко.

Він зауважив, що Київ має стати зеленим містом – як, наприклад, Відень. Культурним і туристичним містом - як Рим. Зручним для мешканців - як Копенгаген. Романтичним - як Париж. Бізнес у столиці має бути розвинутим, як в Лондоні. Для цього міська влада працюватиме у таких ключових напрямках розвитку: транспортна система, соціальна інфраструктура, реновація застарілої забудови та екологія.

"Транспортна система має функціонувати за принципом: "через все місто – за одну годину". Що вже зроблено для реалізації цього підходу? Ми оновлюємо дорожню інфраструктуру, мости і шляхопроводи, в ремонт яких не вкладали коштів десятиліттями. У Києві 1667 км доріг. Майже тисячу кілометрів з них ми відремонтували. Ми добудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. – Проєкт, який не можуть реалізувати в столиці вже понад 20 років! Розпочали оновлення й інших мостів через Дніпро, будівництво транспортних розв’язок та перехоплюючих паркінгів на в’їздах до міста. Триває облаштування велосипедних доріжок", - наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що пріоритетом для столичної влади є розвиток громадського транспорту. Так, до кінця наступного року, планується завершити будівництво двох нових станцій метро на Виноградар. А після запуску автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський міст - розпочати будівництво лінії метрополітену на Троєщину - 5 станцій.

"Наше завдання – створити комфортні умови для проживання в столиці. А це, зокрема, - розвинена соціальна інфраструктура. Тому ми будемо запроваджувати принцип: всі переваги центра міста – у кожному районі столиці. І ми вже встигли немало для цього зробити: за останніх 4 роки побудували та оновили 28 дитячих садочків та 7 шкіл. Відремонтували понад 40 відділень у медзакладах та 4 пологових будинки", - розповів мер Києва.

Значно зменшили і чергу в дитячі садочки - на 12,5 тисяч. І вже найближчими роками її взагалі не повинно бути.

Розміщення новобудов буде плануватися тільки комплексно - з одночасним будівництвом дитячих садків та шкіл, об’єктів соціальної інфраструктури, скверів та автопарковок.

"Ми плануємо створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих (український Діснейленд) на території Гідропарку. Амбітно? Так! І ми це зробимо!" - наголосив Віталій Кличко.

Щодо реновації застарілої забудови, то тут мова іде про застарілий житловий фонд – "хрущовки" і про промислові зони в столиці. На місці "хрущовок" мають з'явитися комфортні житлові комплекси. А на місці промзон – інноваційні, технологічні і бізнес-парки, мистецькі комплекси.

"Для збереження історичної спадщини столиці ми заборонимо висотне будівництво у центральній частині міста. Будемо реставрувати пам’ятки культурної спадщини, - розповів мер. - У нас, справді, амбітні плани. Ми хочемо перенести частину адміністративних установ з будівель в центрі Києва і розвивати адміністративно-діловий центр на території промзони на Теличці. Це розвантажить місто і дасть новий поштовх до його розвитку", - додав мер.

Разом з тим, важливим завданням столичної влади є поліпшення екології в місті. Зокрема, важливо зберегти існуючі парки та сквери, створити нові, збільшити площі озеленених територій міста.

"Ми завершимо і реконструкцію Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій. Це забезпечить місто чистою питною водою. Для поліпшення екологічного стану довкілля важливо також завершити реконструкцію Бортницької станції аерації. Будемо впроваджувати і нетрадиційні відновлювальні джерела енергії, установку сонячних батарей. Здійснювати заходи з енергоефективності будівель", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що протягом останніх шести років місто успішно оновлює зелені зони Києва. Так, відремонтували майже 400 парків та скверів. Збільшили і їх кількість - надали статус парку чи скверу 136 зеленим зонам. Оновили вісім міських пляжів.

"Це тільки частина з того, що ми вже зробили і що обов'язково зробимо. Київ стане комфортним мегаполісом – і для проживання, і для роботи, і для відпочинку його мешканців, - підкреслив мер. - Я жив у багатьох містах світу. Я бачив їхні сильні і слабкі сторони. Мало кому вдалося створити ідеальне місто. Але ми прагнемо цього! Робимо і будемо робити Київ саме таким!" - наголосив Віталій Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Кличко приносит в жертву голову зЕ. Холст. Масло
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5814
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28.08.2020 14:55
+13
да мы уже в ТОП-100 самих дорогих городов мира..

спасибо веталек...
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28.08.2020 14:34
+12
Віталій був таким смішним, допоки Зеленський не став президентом. Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 6272
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28.08.2020 14:38
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да мы уже в ТОП-100 самих дорогих городов мира..

спасибо веталек...
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28.08.2020 14:34 Відповісти
Тоді голосуйте за Верещук - вона підбадьорить мости і заживемо.
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28.08.2020 14:37 Відповісти
На жаль дамочка добряче скурвлена, тобто корумпована, про що є сотні дописів та свідоцтв в мережі.
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28.08.2020 14:54 Відповісти
Тоді за Пальчевського - криштально чистий чоловік.
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28.08.2020 14:59 Відповісти
За верещук не можна голосовать бо вона українка, а вот за кацапа пальчевского самий раз, це ж мишибрат, а він рідніший виходить
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28.08.2020 15:01 Відповісти
Та вже краще за Притулу. Цей хлоп патріот. Доведено його здобутками як волонтера.
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28.08.2020 15:03 Відповісти
Притула має буть мером Тернополя. Він під пісню "файне місто Тернопіль" виходив в "Камеді Клаб Юкрейн" Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8963
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28.08.2020 15:08 Відповісти
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5350
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28.08.2020 15:19 Відповісти
Як актора та автора тупих текстів "а-ля смішно" я його взагалі не сприймаю. Але мені подобається що гроші зароблені в "шоу" він витрачає на допомогу українській армії і цим приносить велику користь. І він це робить вже 6 років тихо і постійно.
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Ви серйозно? Підтримуєте жида і "хомячка Медведчука"? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 2082
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28.08.2020 15:02 Відповісти
ах да

"В Европе столица Украины занимает третье место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. При этом уровень заторов в Киеве за год возрос на 7%. По скорости роста этого параметра украинская столица вошла в десятку городов мира"

спасибо, веталег
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28.08.2020 14:40 Відповісти
дорогих? иностранцы когда приезжают в Киев смеються с наших цен,пиво копейки стоит,покушать в нормальном заведении тоже,да и остальное так само
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28.08.2020 14:53 Відповісти
ну если брать к примеру цены на ребрышки в прекрасном ресторане "ribs of vienna" ..то уж идити Вы в напралении гениталий по сранению с качеством и ценами в Киеве )
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28.08.2020 15:00 Відповісти
А ещё если сравнивать с еврозарплатами!
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28.08.2020 17:53 Відповісти
А вiслюка куда девать? С его моносбродом.
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28.08.2020 14:34 Відповісти
Зелёные там уже место застолбили для Кривого Рога!
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28.08.2020 14:35 Відповісти
навіть Могадішо залишимо позаду..? Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 1240
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28.08.2020 14:36 Відповісти
це не реально..
а от увійти до пятірки, та зайняти чільне місце років за сто цілком посильно
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28.08.2020 15:20 Відповісти
По уровню пробок и загрязнению воздуха, по хаотичности застройки и ее уродству, по убитости дорог, по бездействию комунальных служб он уже давно в топе! Давай Виталя, перед выборами вешай лапшу на уши!
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28.08.2020 14:37 Відповісти
ну не были вы в каком нибудь азиатском городе, например в Тегеране или Дакке, не говоря уже про африканские. Киев вполне европейский город, просто бедный и с наследием совка, в целом где-то на уровне с Бухарестом, Тираной, Белградом.
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28.08.2020 15:01 Відповісти
Ну откуда Вы знаете где я был, а где нет? К чему сравнивать с худшими городами? Показать что есть куда падать? Ну я не спорю, есть. Факт в том, что Киев превращается в гетто и по совокупности факторов проживать в нем стало хуже, особенно в последние 5 лет. Власть красиво говорит, а по факту количество проблем которые создаются (в первую очередь бестолковая застройка, которой при Витале стало в разы больше, ухудшение организации движения на дорогах, как и их качество) больше, чем количество проблем которые пытаются решить (как и скорость решения таких проблем). И одной установкой самого большого флага на Печерских холмах ситуацию не изменить. Нужен нормальный системный подход. Нужно создать план города, ограничить застройку (особенно в центре), нужно срочно продумывать новые дороги и их расширение, новые развяки, парковки (и не надо рассказывать что это мол не выгодно). Этого нет. Не спорю, кое-что делается (Шулявский мост, Подольско-Воскресенский, ползучая попытка достроить окружную с севера города), но новые проблемы создаются быстрее. Не знаю, сколько не пытался себя переубедить в обратном, что мол не вижу я просто улучшений, не получается переубедить. А так да, не спорю, можно выбрать мэра города и хуже, чем Кличко. И будет все печальнее)))
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28.08.2020 15:51 Відповісти
Віталій був таким смішним, допоки Зеленський не став президентом. Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 6272
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28.08.2020 14:38 Відповісти
Найтитулованіший спортсмен України , здобувший 2 освіти в Німеччині(не купив , як білльшість в нас) , володіє 3 іноземними мовами ... Гроші заробив своїм талантом та тяжкою працею ... І нікчемне зе , яке ніде й ніяк не навчалося і тупе до неможливості . Зрівняли ! А які здобутки у Вас , якщо Клічко так розсмішив ? Квартал ********** подивитися ?
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28.08.2020 16:15 Відповісти
Он отметил, что Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена. Культурным и туристическим городом - как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтическим - как Париж. Бизнес в столице должен быть развитым, как в Лондоне.Источник: https://censor.net.ua/n3216395

Для этого, Виталя, Киеву нужны такие же муниципалитеты и руководители, как там.
Но с этим у нас беда...
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28.08.2020 14:38 Відповісти
Так надо расширить Киев вдвое, как Маскву расширили, и он сразу станет более зелёным и романтичным Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 4409
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Киев и так лучше Москвы .
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28.08.2020 22:07 Відповісти
Как и так? Чем?
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28.08.2020 23:03 Відповісти
Киев лучше , это и москвичи отмечают у кого есть понятие ландшафта и архитектуры . Другое дело , какие деньги вкидывают в Москву и какие в Киев. Я говорю с учетом этого момента . Как и Будапешт .лучше многих городов мира . Но в него не так вкидывали как в Прагу , Барселону и Вену .
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29.08.2020 14:16 Відповісти
для всего перечисленного веталег слишком туп..был хороший боксер , а помнить будем говномэром.
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28.08.2020 14:41 Відповісти
пока говномеры єто черновецкий, попов, омельченко. Кличко пока лучший в плане развития Киева.
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28.08.2020 15:42 Відповісти
идеи т. О.Бендера вечны!
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28.08.2020 14:40 Відповісти
от що відбувається, коли людину багато разів били у голову..
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Продолжу Вла, там типа многоточие, становится мером столицы, выбирают не второй срок, в принципе не плохо получается.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
веталег, что там с велосипедными дорожками? )

ну я так и думал ..
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28.08.2020 14:42 Відповісти
Топ 100? За 5 лет? Разве что по уровню заболеваемости COVID...
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28.08.2020 14:44 Відповісти
По смертности от ковид
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28.08.2020 14:45 Відповісти
Другими словами, Кличко сказал, что будет мэром еще 10 лет, а зеленые соснут hуjца
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28.08.2020 14:46 Відповісти
Кличко лучше бы не рассказывал про Нью-Васюки, а рассказал-бы на сколько приблизился Киев к этому топу за прошедшие 5 лет. Вот тут конечно будет загвоздка, т.к. (имхо) мы только отдаляемся от топа.
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28.08.2020 16:36 Відповісти
Романтическим - как Париж.

==
Веталя, уже было. 30 лет строят другу Францию, а ты проснулся ещё и чужие темники спионерил.
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28.08.2020 14:47 Відповісти
плять, знову донищуватимуть Київ
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28.08.2020 14:54 Відповісти
Кличко приносит в жертву голову зЕ. Холст. Масло
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5814
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28.08.2020 14:55 Відповісти
І пів-огірок на закуску.))
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28.08.2020 15:12 Відповісти
Киев занял 13 место из 403 в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира по версии аналитической компании TomTom.

веталег, не тормози..мы давно уже в топ.
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Диснейленд это хорошо.
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28.08.2020 14:59 Відповісти
Та скільки можна нести абсолютно феєричну дурню а-ля Нью-Васюки і красти мільярдами з бюджету Києва?! Досить з нас жидів! Два жиди підряд (Черновецьки та Кличко-Етінзон) вже довели столицю до межі! Пора обирати українців хоча б тому що коли ти бєш пику корумпованому українцеві ніхто на планеті не вищить як різаний що ти антисеміт! Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8874
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28.08.2020 14:59 Відповісти
Київ зараз вже досить непоганий, ну але топ-100 це нонсенс
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28.08.2020 15:03 Відповісти
В якому місці віне непоганий)
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28.08.2020 15:12 Відповісти
дороги непогані, інфраструктура торгово-побутова непогана - в кожному районі достатньо магазинів, ринків, трц, це зручно. Багато парків і скверів і більшість з них в хорошому стані, реконструйовані. Прийнятна система громадського транспорту метро-трамваї-тролейбуси-автобуси, ще й з дуже дешевим проїздом - 30 центів. розвинена система велопрокату bikenow, маршрутки uber shuttle
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28.08.2020 15:40 Відповісти
Ты , похоже, Киев только на картинках видел
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28.08.2020 17:57 Відповісти
безосновательное бла-бла
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28.08.2020 19:17 Відповісти
uber shuttle, это вот эти что-ли? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 3649 Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 1576
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28.08.2020 21:47 Відповісти
Ты из какого села? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 9720
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28.08.2020 15:16 Відповісти
я з села Київ
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28.08.2020 15:35 Відповісти
в стране, где люди из-за нищеты тырят крышки канализационных колодцев? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 9689
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28.08.2020 15:07 Відповісти
они разрабатывают ! ..а когда разработаете, а ?

ну я так и думал ..выборы.
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28.08.2020 15:08 Відповісти
вірю
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28.08.2020 15:08 Відповісти
Выборы-выборы...
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28.08.2020 15:15 Відповісти
С конца!
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28.08.2020 15:18 Відповісти
А лучше через 100 лет в топ 5!!!
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28.08.2020 15:19 Відповісти
Виталя, на прошлых выборах ты обещал, что вода в кране будет безопасной без хлора.
СДЕЛАЙ ХОТЯ БЫ ЭТОТ МИНИМУМ.
А уж потом - "амбициозные планы".
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Не читал, но всеравно смеюсь. Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8594
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28.08.2020 15:23 Відповісти
что, канализацию перекладете? если до вечера начнете как раз за 5 лет управитесь.
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28.08.2020 15:31 Відповісти
Идиот безмозглый, а ну, лучше расскажи, как сегодня стояла очередь за билетами в метро длиной в два километра!
Тебя, козлина, можно в книгу рекордов поместить, как самого тупого мера на планете;
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28.08.2020 15:39 Відповісти
убей зеленых полудурков, придумавших карантин. шо-то до карантина очередей в метро 2 км не наблюдалось
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28.08.2020 15:45 Відповісти
и потом - какие нахрен билеты в метро??? ты вообще в киевском метро ездил? по билетам, да??
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28.08.2020 15:46 Відповісти
Мудыла, ты слышал, что на векщальной сегодня вход только по билетам, мать твою, село забитое налогами!
Это сильно увеличивает привлекательность города среди туристов, по мнению мера с отбитыми мозгами!
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28.08.2020 16:03 Відповісти
какой вход только по билетам, не неси пургу! есть киевсмарткард, есть карта киянина, есть банковская карта - заходи по чему хочешь. нет, упоротым селюкам надо бумажный талончик купить. а на вокзальной из-за 1 входа и толпы приезжих селюков вечная проблема с перегрузом, и это не вина Кличка, второй вход там построить негде
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28.08.2020 16:11 Відповісти
Ты совсем больной на голову?
Откуда вся эта хирня у приезжих или транзитных пассажиров?
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28.08.2020 16:19 Відповісти
Пысы. Сегодня очередь стояла в 2 км!
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28.08.2020 16:20 Відповісти
банковской карточки нету у приезжих? или они приехали из 1995 года? а транзитным пассажирам кстати зачем в метро?
больной на голову это ты, я ж не зебил и не ватник, в отличие от.
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28.08.2020 16:33 Відповісти
Блин, я тебе говорю о достоверном свершившемся факте, который сегодня можно увидеть по ящику на многих каналах, а ты начинаешь выдумывать разные еврейские мансы, как обойти очередь
Может карточки там берет только два терминала и их тупо не хватает , может у человека нет карточки или заграничная карточка, хотя там стояли вполне молодые мужики и бабы, а не пенсионеры, которым носит почтальон.
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28.08.2020 16:41 Відповісти
нет, причина в том, что вокзальная это вечная жопа, так как там 1 тесный вход и большой пассажиропоток, и это точечная проблема одной станции, а не глобальная проблема организации работы всего метрополитена
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28.08.2020 16:47 Відповісти
Дятел ты, проход возможен либо по карточки киянина, либо по мастеркард. Ты думаешь, что эти карты есть у большинства киевлян и туристов, которые приезжают в Киев?
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28.08.2020 21:52 Відповісти
сам ты дятел, не понимаешь, что несешь вообще. карточка киянина - это только у льготников, у всех желающих (местных, неместных) - киевсмарткард, купить которую меньше чем за 2 доллара - минута времени, а банковская карточка с пейпасом - вообще у всего мира, приехавший из любой точки мира турист с банковской карточкой спокойно может тут же этой карточкой оплачивать проезд в метро, пофиг в какой валюте эмитирована карта
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31.08.2020 11:05 Відповісти
и вообще, в чем логика твоих замечаний? типа Кличко виноват, что очередь на Вокзальной создалась 2 км. вопрос - почему была очередь? потому что покупали бумажные талончики. вопрос - а в метро можно ездить только по бумажным талончикам? нет, можно оплачивать бесконтактно - телефоном, банковской карточкой. В итоге у меня вопрос - что не так сделали городские власти и Кличко и что они должны были сделать чтобы не было этой очереди 2 км на Вокзальной за бумажными талончиками??
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28.08.2020 16:39 Відповісти
***, ну ты и тупое!
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28.08.2020 16:42 Відповісти
от зебила слышу
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28.08.2020 16:47 Відповісти
Обычный предвыборный лозунг Клячи.
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28.08.2020 15:53 Відповісти
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 6124
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28.08.2020 16:01 Відповісти
Виталий, до каких пор будут продолжаться беззаконные стройки в столице?
Пока Вы проводите пресс-конференции - На Воскресенской 2а уже две недели местные жители отбиваются от титушек и протестуют против незаконного строительства высотками. Реакции от мэра - не слышно!

Есть ли в Киеве вообще городская власть и мэр города, работающий в интересах киевлян?! Как можно вообще в цивилизованной стране застраивать промышленную территорию, которую Киевсовет не выделял для строительства высоток?
Местные жители защищают свое право на комфортную жизнь!
Мы нуждаемся в школе и детском садике, мы устали терпеть наплевательское отношение чиновников и хаотичную незаконную застройку города!
Почему в столице, в 21 веке, возле наших домов орудуют титушки, почему мы видим полное игнорирование законов и строительных норм?
Когда мэр отреагирует?
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28.08.2020 16:19 Відповісти
Сегодня киевская власть хвасталась достижениями за 6 лет.
В сухом остатке - наталка, голосеево и стеклянный мост!
Это полнейший аут!
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28.08.2020 16:23 Відповісти
а легкоатлетический манеж? а вело-беговая площадка на тельбине? а ППС? а парк возле озера на харьке? а сотни реконструированных дет садиков и школ? и это только в моем районе!
давай лучше расскажи, успехи попова и черновецкого за 10 лет. а потом расскажешь успехи твоего зеленого клоуна.
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28.08.2020 21:05 Відповісти
Дорогой Виталя!
Для начала научись поливать газоны хоть в самом центре, чтоб не позориться летом жёлтой травой! А для полива можно создать специальный водопровод и качать на гору прямо из Днепра!
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28.08.2020 16:30 Відповісти
Застраивая вдоль проезжей части, все- ТРЦ и бизнес центрами, без единого паркинга и наставляя светофоры вместо строительства подземных переходов. Это Европа Виталя.
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28.08.2020 17:12 Відповісти
И тут Остапа понесло😁
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28.08.2020 17:59 Відповісти
Ах ты камбала не вобла - смотри в оба, смотри в оба ...
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28.08.2020 21:32 Відповісти
6 років тому я приїхав в Київ з Донецька,і був просто шокований селом Київ.А зараз,не дивлячись на війну,девальвацію,і т.д.,Київ просто шикарне місто!Хоча звичайно нереально багато роботи,є надія що вона зробится!А недотяжки,вони є в усіх.І в мене,і у всіх чесних людей.Тільки у зелені і ригів все прекрасно,на папері і з трибун!
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28.08.2020 18:18 Відповісти
за 6 лет почти все города улучшились внешне .( почти )
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28.08.2020 22:02 Відповісти
Виталик, иди в жопу. Ты вор и предатель. Не верю.
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28.08.2020 20:47 Відповісти
честные люди и патриоты будут голосовать за Притулу . Томенко и Ильенко .( шучу . мы живем во времена секты )
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28.08.2020 22:00 Відповісти
Кияни будуть голосувати за Кличко, а долбодятли - за пальчевського чи верещук.
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28.08.2020 21:07 Відповісти
Инна, я киевлянка, и не буду голосовать за Кличко. За всех не расписывайтесь.
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28.08.2020 22:26 Відповісти
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 4523
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28.08.2020 21:37 Відповісти
Внук деда Этинзона знатно троллит народ .Или не так . или внук козака и не троллит ?
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28.08.2020 21:58 Відповісти
Епрст, чего стоит ремонт моста и развязка на Шулявке? Выбрали самый дорогой и самый бестолковый проект, который повторяет предыдущую развязку, а общая стоимость реконструкции уже превышает 1 млрд. грн.!!! При этом, работы на сегодняшний день не завершены и снова ничего не делается Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 7655
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28.08.2020 22:01 Відповісти
Виталька, Нью-Васюки, о которых ты свистишь, при таких обстоятельствах, осуществимы только при условии вложения триллионов баксов, и это при условии, что киздить будут максимум 50%
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28.08.2020 22:05 Відповісти
Вызывайте врача.
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29.08.2020 07:33 Відповісти
 
 