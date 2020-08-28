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Новини Політика України
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Держприкордонслужба (4361) паломництво (44) хасиди (167) Демченко Андрій (191)

Останніми днями Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Останніми днями Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, - Держприкордонслужба

Упродовж останніх днів Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Серед таких іноземців, тим, хто не міг підтвердити мету своєї поїздки, ми, керуючись нормами законодавства про прикордонний контроль, могли відмовити у в'їзді. І таких громадян останніми днями було кілька десятків", - сказав спікер "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо громадяни прямували через аеропорти, після отримання відмови у в'їзді вони очікували зворотних рейсів у країну вильоту, що забезпечувала їм авіакомпанія.

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"Починаючи від сьогодні, в'їзд іноземців на територію України заборонений. Є чітко визначений урядом перелік винятків, що стосуються іноземних громадян, які можуть потрапити на територію України. На цей момент така норма, як паломництво, не підпадає під обмеження, запроваджені урядом. Крім того, ми не фіксуємо якогось збільшення кількості паломників або іноземних громадян, які б продовжували прибувати, починаючи від сьогодні, щоб потрапити в Україну саме з метою паломництва", - зазначив Демченко.

За його словами, Держприкордонслужба фіксувала певне збільшення кількості іноземців, які прямують саме з метою паломництва в Україну, протягом декількох останніх днів, до запровадження обмежень, які почали діяти в п'ятницю.

"Зараз ми не бачимо, щоб вони масово намагалися прибути до державного кордону України", - наголосив він.

Також дивіться: Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4532
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28.08.2020 14:47
+3
а шо, типа, у них могут быть еще какие-то цели, кроме одной?...
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28.08.2020 14:37
+3
такі да: від шабату до шабату бГат на@@@єт бГата
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28.08.2020 14:40
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А шо - есть варианты? В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1107
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28.08.2020 14:36 Відповісти
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4532
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28.08.2020 14:47 Відповісти
Так это тот первый. А остальные?
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28.08.2020 14:48 Відповісти
а шо, типа, у них могут быть еще какие-то цели, кроме одной?...
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28.08.2020 14:37 Відповісти
такі да: від шабату до шабату бГат на@@@єт бГата
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28.08.2020 14:40 Відповісти
а шо такое?
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28.08.2020 14:41 Відповісти
Ну что ж, бывает. Пусть потерпят.
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28.08.2020 14:47 Відповісти
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1839
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28.08.2020 14:48 Відповісти
Ой вей......фашисты!
ПутинПАМАГИ!!!!
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28.08.2020 14:49 Відповісти
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 719
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28.08.2020 14:54 Відповісти
Так а эти хасиды как к нам пролезли?
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28.08.2020 14:48 Відповісти
К сожалению Украина стала ещё и местом паломничества для секс-туристов. ,,Украина,, у многих в Израиле звучит как имя нарицательное и ассоциируется с дешёвыми украинскими проститутками. В Умани для хасидов создали целые сети борделей
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28.08.2020 14:49 Відповісти
Украина,, у многих в Израиле звучит как имя нарицательное и ассоциируется с дешёвыми украинскими проститутками/ Президент Израиля Кацав осужден за изнасилование .Кацав вызвал зависть Путина. Во время встречи с премьером Израиля Ольмертом Путин сказал: «Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Мы все ему завидуем!»/ 20 августа 2020 .В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании.Нетаньяха заявил что это не просто преступление против девушки, а против человечества./Бабуины,сэр.
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Кацав їх в Умані гвалтував?
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28.08.2020 15:10 Відповісти
Царица Эсфирь имела сексуальные отношения с царем Ахашверошом, а Яэль спала с царем филистимлян Экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни призналась, что секс был частью ее работы. Она отметила, что занималась этим с высокопоставленными арабскими чиновниками для приобретения политических дивидендов. В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся во Францию, будет установлена двуспальная кровать/У многих украинцев Израиль ассоциируется с бабуинами.
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28.08.2020 15:30 Відповісти
цель три - натрахаться, нажраться и упиться...
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28.08.2020 14:50 Відповісти
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7687
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28.08.2020 14:51 Відповісти
Цель - закидать бордели купами проклятых долларов!))))
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28.08.2020 14:52 Відповісти
и на шару желательно... вопрос открыт - какая нормальная путана даст такому одороблу?
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28.08.2020 14:57 Відповісти
мусора специально с Одессы завозят. чтоб горячие туристы немного напряг снимали, и меньше к нормальным уманчанкам приставали.
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28.08.2020 18:24 Відповісти
Ваш пост имеет имеет негативную коннотацию. Вы удивитесь, но весь мир (ну, почти весь) ездит в другие страны как туристы именно за этими тремя целями, но никому не приходит в голову по этим причинам их осуждать или не пропускать через границу. Принципы свободного мира.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Нетаньяху попросил Зеленского не пускать хасидов в Умань/ Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань/ Борьба еврейско -нанайских мальчиков.
Мальчик Нетаньяха не знает что религия в Израиле-как в средние века- не отделена от государства, и он может приказать хасидам не лезть в Украину. Мальчик Зеленский не знает что он какой -никакой а президент и может приказать хасидов не пускать.
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28.08.2020 14:50 Відповісти
Неправильно всё это, не по понятиям. Это всё-равно как не пускать украинцев на могилу Т.Г.Шевченка
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28.08.2020 14:51 Відповісти
удар коленом в область паха
хоть не французский поцелуй
но точно также равнодушным
не оставляет никого
© Михаил Гаевский
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28.08.2020 15:06 Відповісти
можу тільки уявити, який при цьому стояв галас.. Останніми днями Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1916
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28.08.2020 14:56 Відповісти
Паломник-хасид приїхав до нашої країни,і не зміг пояснити мету поїздки. Ну от такий,з пейсами,в капелюсі,одягнутий в жилетку та довгий лапсердак.Тримає у руках тору. Напередодні святкування їх юдейського нового року рош ха шана.І може толком пояснити,а навіщо ж він сюди приїхав. Я вірно зрозумів зміст цього посту?
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28.08.2020 15:07 Відповісти
Фошызды
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28.08.2020 15:20 Відповісти
"В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки."

На днях паломников не пропускали. Это при том, что до вчерашнего дня никому не надо было подтверждать цель поездки. Дурдом. А с сегодняшнего дня надо вроде бы надо подтверждать (как - не сказано) цель поездки, однако паломников опять же не должны, по правилам, задерживать (не пропускать). Опять дурдом.
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Віруючим все це ДСС! Віруючі тим і відмінні від атеїстів, що віра не потребує роздумів, а чому це так, а чому спалили катарів католицькі єпископи, а чи був Бог, а де докази? Тому з ними розмовляти про архітектора ковидла доктора Баріка, про шкідливість вірусів взагалі, їм це так далеко як парафіновій світчі до ламочки Едісона.
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28.08.2020 16:03 Відповісти
примерно 2 тысячи уже заехали,. и тут проживают тоже где то 2 тысячи..
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28.08.2020 18:26 Відповісти
А если закроют для украинцев Ирусалим,что писать потом будете?Что евреи плохие?Не плюй в колодец....
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28.08.2020 20:32 Відповісти
 
 