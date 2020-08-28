Останніми днями Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, - Держприкордонслужба

Упродовж останніх днів Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Серед таких іноземців, тим, хто не міг підтвердити мету своєї поїздки, ми, керуючись нормами законодавства про прикордонний контроль, могли відмовити у в'їзді. І таких громадян останніми днями було кілька десятків", - сказав спікер "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо громадяни прямували через аеропорти, після отримання відмови у в'їзді вони очікували зворотних рейсів у країну вильоту, що забезпечувала їм авіакомпанія.

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"Починаючи від сьогодні, в'їзд іноземців на територію України заборонений. Є чітко визначений урядом перелік винятків, що стосуються іноземних громадян, які можуть потрапити на територію України. На цей момент така норма, як паломництво, не підпадає під обмеження, запроваджені урядом. Крім того, ми не фіксуємо якогось збільшення кількості паломників або іноземних громадян, які б продовжували прибувати, починаючи від сьогодні, щоб потрапити в Україну саме з метою паломництва", - зазначив Демченко.

За його словами, Держприкордонслужба фіксувала певне збільшення кількості іноземців, які прямують саме з метою паломництва в Україну, протягом декількох останніх днів, до запровадження обмежень, які почали діяти в п'ятницю.

"Зараз ми не бачимо, щоб вони масово намагалися прибути до державного кордону України", - наголосив він.

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