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Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій

За кордоном повинні подумати, на що може перетворитися Європа, якщо в Білорусі спалахне.

Про це "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив сьогодні, спілкуючись з представниками трудового колективу ТОВ "Савушкін-Орша" і журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Треба втихомиритись, і їм теж, за кордоном, взяти голову в руки, заспокоїтися і подумати, на що може перетворитися Європа, якщо тут (в Білорусі. - Ред.) спалахне. Ви ж прекрасно розумієте", - підкреслив він.

"Ви вчора чули заяву нашого сусіда і мого хорошого друга (йдеться про заяву президента Росії Володимира Путіна. - Ред.). Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми проґавимо", - зазначив Лукашенко.

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За його словами, в цьому випадку Білорусь може перетворитися на театр військових дій, де "будуть вирішуватися не наші питання".

"Їм (на Заході. - Ред.) не Білорусь потрібна. Білорусь - це трамплін, як зазвичай, у Росію. Тільки не так, як Гітлер групу армій Центр кинув на Москву. Технології інші. Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська і надали підтримку, - сказав Лукашенко. - Їм потрібен тут ринок, де вони торгуватимуть своєю продукцією".

Говорячи про військову загрозу Лукашенко підкреслив, що вона справді існує.

"І те, що я вас напружую зараз з приводу цих гусениць танків на території Польщі і Литви, так слухайте, ми ж не ідіоти. Були під Берліном американські F-16 (літаки. - Ред.), ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди - 15-20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як головнокомандувача - питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Може, ядерна зброя, - сказав він. - Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати".

"А чого в цей момент почали розгортати частини НАТО біля наших кордонів? Прямо біля кордону розгорнули навчання. Що я повинен робити? Я теж розгорнув біля кордонів частини, половину армії привів у бойову готовність. Це недешево", - зазначив він.

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Лукашенко зазначив, що в цій ситуації на тлі зовнішніх загроз ще й змушений тримати певний резерв військовослужбовців з урахуванням суспільно-політичної обстановки.

"Це що, нормально? І ви мене починаєте критикувати, що я з автоматом там бігаю по вулиці і готовий стріляти у власний народ. Слухайте, я за чверть століття в народ ніколи пальцем не показував, не те щоб стріляти", - підкреслив він.

Лукашенко також провів паралелі з ситуацією на початок Великої Вітчизняної війни, коли "Радянську армію заколисали і в підсумку вона виявилася не готова відбити агресію": "Я вчив історію добре і знаю це. Тому роблю висновки. Для мене це був урок. Тому я змушений був пів армії привести в повну бойову готовність і розгорнути, оточити фактично Гродно, щоб вони не дивилися на цю нашу перлину".

"Не хвилюйтеся. Це мої проблеми, і я їх буду вирішувати. Але тут (на місцях. - Ред.) ви повинні вирішити проблему, бо ми втратимо все ось це багатство, яке ми зараз бачимо", - підкреслив він.

Лукашенко також розповів, як зв'язався з президентом Росії і змалював йому обстановку. "У нас договір. Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою, - запевнив він. - Але якщо там смикнуться за кордоном, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія. А росіяни нас мають підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави".

Він також підкреслив, що, роблячи відповідні дії, Росія рятує не стільки Білорусь, адже загроза є і щодо самої Росії.

"Президент Росії, розуміючи це, захищаючи Білорусь, перш за все захищає Росію", - резюмував Лукашенко.
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Топ коментарі
+39
Оно реально ******** на всю голову...вернее они обои..с ******..
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28.08.2020 15:01
+22
Картофельный таракан усы растопорщил, хорохорится..
А кремлевская крыса от счастья, что уже пожирает таракана, аж попискивает.
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28.08.2020 15:15
+21
Полностью согласен, что они ОБОИ. Токо их не наклеивать нужно, а вешать. Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий - Цензор.НЕТ 5588
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28.08.2020 15:04
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А ведь луке все эти годы удавалось прикидываться нормальным.
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28.08.2020 16:09 Відповісти
Только врачи, этого не заметили! И справка тоже есть, ещё с тех времён...
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28.08.2020 16:17 Відповісти
Да, ось так, створюємо резерви і оточуємо НАТО. 18 ліктаків, пардон цілих F-16, десь там на підльоті. А в цей час з боку Моськви тихесенько заходять окупанти. Це вам дурні білоруси не війська Групи Центр, і це не на два роки, а років на 20-30-ть. Ставайте на коліна і вітайте монголо-татарів на рідних вам російських танках. Гасіть світло.
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28.08.2020 16:16 Відповісти
Я купил машину заграничную
На границе Польши и Литвы.
Деньги за нее отдал приличные,
Плюс налог таможни и братвы.

А дорога дальняя, туманная,
А в лесах разбойники кишат.
И купил я у бомжа вокзального
Автомат системы ППШ.

Только мне еще и ночью двигаться,
Ну, как я в засаду попаду.
Тут из автомата не отбиться мне,
Ни за грош с машиной пропаду.

Но у нас закваска-то совковая:
Тот, кто ищет, тот всегда найдет.
Вот и я достал почти что новенький
Станковый двуручный пулемет.

Ехал я, во всем себе отказывал,
Позабыл про отдых и еду.
По пути знакомства не завязывал,
Даже оправлялся на ходу.

Но однажды ночью у Пердыщенска,
Слава Богу, что не дал заснуть,
На меня, стволами ощетинившись,
Душегубцы преградили путь.

Я не стал просить капитуляции,
А пальнул по ним из всех стволов,
Только гильзы по салону кляцали,
И затвор мне вышиб семь зубов.

А когда я двинулся навстречу им,
Вместо душегубцев и врагов,
На дороге оказалось четверо
Мелко нашинкованных коров.

И когда за мною по пригорочкам
Полсела на тракторах гналось,
Думал я "Вот взял бы я шестерочку,
Мне б оно дешевле обошлось."
(с)
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28.08.2020 16:18 Відповісти
слил страну оккупанту, а у оккупанта руки чешутся еще что нибудь на халяву спи..ть.
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28.08.2020 16:22 Відповісти
и от хто б мог вангонуть, шо мы все будем свидетелями рождения фашизма нового типа - руцкомирского.
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28.08.2020 16:22 Відповісти
Не выдумывайте! Фашизм как и комунизм и прочии ...измы - это детёныши кацапизма, которому более 500 лет! А Гитлер, просто ученик лень inа и срал inа...
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28.08.2020 16:39 Відповісти
Всё, Бацька ухватил Путина за яйца!
Никуда Путя не денется, профинансирует все бзики!
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28.08.2020 16:35 Відповісти
"Мы понимаем..."-одна голова на двоих, и та с кокардой.
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28.08.2020 16:52 Відповісти
Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 3308
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28.08.2020 16:53 Відповісти
лучше бы Московство почитал, чем хорошо изучать историюю
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28.08.2020 16:55 Відповісти
усатая комуняцкая Шлюшка возомнил себя фараоном, хочет своему Дегенерату колиньке кресло по наследству оставить!!!!
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28.08.2020 17:01 Відповісти
"И мы с ним договорились." В принципе можно было больше и не словоблудить) А то гонору будто он регулярные войска НАТО уже месяц как сдерживает на границе всей мощью беларуской армии))
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 4444
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28.08.2020 17:11 Відповісти
Якщо його народ вірить, чи повірить у таку наглу, безглузду маячню...про ядерні бомби, танки на кордонах для захоплення та ін...а також у братню любов та дружбу Путіна, як рятувальника Беларусі та захисника від Западу - такий народ не заслуговує свободи та демократії... Боріться -поборете!!
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28.08.2020 17:37 Відповісти
Ага, ядерная бомба на подвеске у истребителя F 16 И это главнокомандующий. С интеллектом табуретки
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29.08.2020 10:55 Відповісти
Каким боком сюда Поршенко? Абы пи**ануть что нибудь?То что ты имел возможность выбрать себе идиота говорит о том,что ты просто пи**дло.
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28.08.2020 18:12 Відповісти
пукнуло, рузькэ?
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28.08.2020 18:20 Відповісти
Пукнулось (с)
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28.08.2020 18:27 Відповісти
Е:ьанутый ты парниша. типичн кацапский лаптеногий организм.
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28.08.2020 18:32 Відповісти
Знакомая риторика. Кремлевские технологи особо не изощряются.
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Таракан пытается скот совковый накормить прошлогодними помоями. Но сябры могут сожрать - на то они и холопье крепостное, что насыпали в корыто, то и жрут.
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28.08.2020 18:28 Відповісти
Неужели белорусы в массе настолько тупые, что проглотят этот Кровавый Оскал Импириализьма третьей свежести?
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28.08.2020 18:40 Відповісти
Нашел тоже хитрозачесанный интересный рынок для ЕС - 9млн. полунищего населения ...
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28.08.2020 18:50 Відповісти
не прозеваем, а просрем
не огорчайтесь, уже просрали
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28.08.2020 19:19 Відповісти
Якщо народ спить то Бог війну посилає, щоб проснулись.
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28.08.2020 20:24 Відповісти
Это прозвучало как: я и кардинал.
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28.08.2020 20:34 Відповісти
Гадину луку даже гадиной называть нельзя,за гадюк и ужей обидно. Они Божьи создания,а лука-сатана и тварь.
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28.08.2020 20:42 Відповісти
Не думав,що вусатий Тарган....така сволота кінчена!
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28.08.2020 20:42 Відповісти
А возможно у него в бульбохранилище ядерное оружие есть? Уж больно он грозный, как шкет за спиной гопника.
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28.08.2020 20:59 Відповісти
Шо за бессвязный бред воспалённого мозга?!Напоминает Проханова летящнго в горящем танке по Хрещатику.За тебя и за Пуйла сябры воевать с мифическим врагом,обитающим лишь в твоей голове,не подпишутся.Один пойдёшь в атаку на НАТО?Чи Пуйло, как всегда,по старой чекисткой традиции сзади в спину шпалер тыкать будет и подгонять? Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 6715
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28.08.2020 21:14 Відповісти
АХХАХАХАХАХАА!!!!
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28.08.2020 21:38 Відповісти
Союзного государства..............
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28.08.2020 23:33 Відповісти
А КТО НАПАДАЕТ !!!
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28.08.2020 23:34 Відповісти
Перед тем как войти в любую дверь, лукашенко дает залп картечью и кидает наступательную гранату, потому что по его словам - "Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать"
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29.08.2020 07:27 Відповісти
Он больной
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29.08.2020 10:07 Відповісти
да путин дает врагам просраться в венесуэле выиграл в сирии асад так и остался а как дышали помню асад должен уйти все ушли ассад остался даже смешно както стало
вот и беллорусию удержал и с короновирусом послал их в жопу вообшен путин круто выигрывает а враги человечества и людоеды идут лесом
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29.08.2020 20:03 Відповісти
Соединяйтесь в Союзное государство, одно большое тоталитарное государство.
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31.08.2020 10:47 Відповісти
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