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Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України зазначає, що можливе запровадження Республікою Білорусь заборони на транзит вантажів через свою територію в порти Литви негативно позначиться на українських транспортних потоках.

"Україна може постраждати лише в тому випадку, якщо білоруська сторона заборонить транзит через свої території в порти Литви", - зазначили в коментарі "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на думку Мінінфраструктури, рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити територію країни для транзитних вантажів з Польщі та Литви в Китай і Росію не вплине на українські транспортні потоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обіцяє відповісти на санкції інших країн: "Зажралися. Тому поставимо на місце"

Як повідомлялося, "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про підготовку санкцій у відповідь щодо Литви і Польщі: за його словами, "поляки і литовці" торгуватимуть з Росією через Чорне море. Лукашенко також заявив, що Білорусь відмовиться від використання портів Литви під час експорту своєї продукції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А вы в ответ закройте транзит из Одессы...и пусть это чмо лука через паРашу возит...а мы через Польшу....и посмотрим кто больше потеряет..
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28.08.2020 15:20
+14
А Беларусь не пострадает если Украина закроет свои порты для ее товаров? В любой торговой войне есть "пострадавшая" сторона. Транзит он хоть через Беларусь, хоть через Польшу остается транзитом. К тому же Литва, Польша и Украины участницы ВТО, а Беларусь нет. Не думаю, что Беларусь что-то выиграет от этого запрета
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28.08.2020 15:24
+12
Україна може заборонити експорт товарів з Білорусі і це буде дуже боляче для Лукашенка!
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28.08.2020 15:20
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это уже другой вопрос, об этом Лука не сказал
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28.08.2020 15:18 Відповісти
Україна може заборонити експорт товарів з Білорусі і це буде дуже боляче для Лукашенка!
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28.08.2020 15:20 Відповісти
да, если еще и так Лука сам сделает, белорусы они будут страдать еще больше за всех, все понемногу, а Беларусь по сумме по полной программе
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28.08.2020 15:21 Відповісти
кстати, очень дофига продуктов, на которых написано "Белорусский продукт" - сделано в Жмеринке Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2948
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28.08.2020 15:44 Відповісти
все равно жмеринский продукт по вкусу и качеству будет лучше белорусского, белорусы там экономят на всем - сырье дешевое некачественное - такой и продукт, они играют на демпинге - им лишь бы сбыть свой товар
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28.08.2020 15:52 Відповісти
это называется Лука лезет в зал... в бутылку
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28.08.2020 15:23 Відповісти
и даже голимое гомельское сливочное масло по 19 гривен за пачку в киевских ларьках может пропасть... мы переживем...торговые войны - затянуть пояса белорусам туже всего))
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28.08.2020 15:30 Відповісти
Что ты маслом назвал, там сливочным маслом и не пахнет. Продукты скурвились, лет 15 как уже.
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28.08.2020 16:01 Відповісти
все равно оно продается как сливочное масло, и оно хуже украинского намного, его берут лишь для жарки на сковороде
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28.08.2020 16:06 Відповісти
Україні вигідно обмежети білоруський експорт, щоб дати своїм виробникам більше заробити! Тому Лукашенко грає з вогнем.
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28.08.2020 16:08 Відповісти
хай грає та наривається...
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28.08.2020 16:13 Відповісти
А вы в ответ закройте транзит из Одессы...и пусть это чмо лука через паРашу возит...а мы через Польшу....и посмотрим кто больше потеряет..
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28.08.2020 15:20 Відповісти
А з Польшею домовитись про транзит не думали?
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28.08.2020 15:21 Відповісти
Киев - Вильнюс через Минск 742 км. через Люблин 1173 км. расходы будут, но не критичные.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Одесса-Минск 998 км...
Новоросийск-Минск 1632 км..

Ну что лука? Еще есть желание закрыть транзит??
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28.08.2020 15:36 Відповісти
тут не только расстоянием считается. Еще 4 фактора:
- в Польше горючее дороже чем в Беларуси. Стоимость 1 тонна*км вырастет.
- в ЕС действует закон что когда фура въезжает на территорию ЕС, то водитель должен получать зарплату не ниже чем в той стране ЕС. Соответственно вырастут расходы на водителей. + жесткое ограничение - не более 8 часов за рулем на 1 водителя, отдых не менее 8 часов - проверяется все по тахометру. Накинь соответственно + 1 день пути.
- очереди на въезд из Польши и также на въезд когда фура идет назад - больше чем на границе с Беларусью. Накинь еще минимум 1 день дороги со всем сопутствующим.
- техническое состояние. Если фура не соответствует нормам ЕС, ее не пустят. Надо соответственно больше денег вкладывать в ТО.
В общем, подорожание перевозок будет раза в 2.
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28.08.2020 15:50 Відповісти
Ничего. Злее будем/! Давно пора изолировать Белорусь. Они нам еще за Гриба ответят!
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28.08.2020 15:54 Відповісти
не, ну я тоже думаю что ничего не случится. У Украины, в отличие от Беларуси, есть свой порт - Одесса. Переживем.
Но надо просто понимать расклад и не кричать, как некоторые наши сограждане - "насрать! шапками закидаем!" Торговая война с Беларусью затронет кошелек каждого, и тех кто кричит "шапками закидаем!" и тех кто это понимает, хотя и не критично.
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28.08.2020 15:59 Відповісти
Украина войны не начинает, однако пора уже адекватно реагировать на шантаж и угрозы союзного ***** диктаторского государства.
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28.08.2020 16:15 Відповісти
А Литва зараз без цього всього просто так пускає?
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28.08.2020 17:33 Відповісти
да, согласен, ТО выкидываем т.к. оно и так есть. А вот крюк через Польшу, покупка бензина в Польше, лишние 1-2 дня остаются.
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28.08.2020 17:36 Відповісти
Если давать много неумных советов - то может и закрыть
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Самый "умный" советник это ***** Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9882. Правда?
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28.08.2020 15:25 Відповісти
Не знаю, вам виднее
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28.08.2020 19:43 Відповісти
чей будешь?
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29.08.2020 12:38 Відповісти
Я не холоп, чтобы быть чьим-то.
Не меряйте своими мерками
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29.08.2020 15:04 Відповісти
Ти руцьке цап-відбувайло. Цього досить
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29.08.2020 17:23 Відповісти
Дурак ты
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30.08.2020 00:49 Відповісти
Промовила мокшанська пика. Йди у дупу кацапська наволочь
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30.08.2020 08:06 Відповісти
Я б вас послал, да вижу вы оттуда))
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30.08.2020 09:43 Відповісти
Це вкрадене. Нічого власного, Йолопе, для кацапів, щось вкрасти не новина. Проте путін - *****. Ла-ла-ла!
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9143
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30.08.2020 09:55 Відповісти
Чудь Залесская, лучше расскажи про "трактористов" Донбасса
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5591
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30.08.2020 10:03 Відповісти
А Беларусь не пострадает если Украина закроет свои порты для ее товаров? В любой торговой войне есть "пострадавшая" сторона. Транзит он хоть через Беларусь, хоть через Польшу остается транзитом. К тому же Литва, Польша и Украины участницы ВТО, а Беларусь нет. Не думаю, что Беларусь что-то выиграет от этого запрета
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28.08.2020 15:24 Відповісти
геморрой себе выиграет.
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28.08.2020 15:31 Відповісти
Передайте олухам из минифраструктуры, что грузы из литовских портов можно спокойно пустить в Украину через Польшу.
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28.08.2020 15:24 Відповісти
Значит так, усатая ты сволочь, если ты этакое отчебучишь, то в жизнь больше не куплю щупальца кальмаров производства Беларусь, понял?!
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28.08.2020 15:24 Відповісти
А как же мороженое "бяроза"
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28.08.2020 15:27 Відповісти
А я давно уже от беларуских креветок отказался Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8842
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 964
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1148 Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8920
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28.08.2020 15:51 Відповісти
Из солидарности с Вами тоже откажусь от белорусских креветок . Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7297
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28.08.2020 16:24 Відповісти
Ну всё, капут тогда агрофюреру))дело можно сказать в шляпе.
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28.08.2020 16:33 Відповісти
У Луки вообще с мозгами дружба разладилась? Зачем полякам и литовцам Чёрное море для торговли с Россией, если Балтика "под боком"? Или он думает, что финны и эстонцы тупее него и не пропустят их суда в Финский залив?...
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28.08.2020 15:25 Відповісти
Лука не такой дурак как хотелось бы, к сожалению.
Порты Прибалтики сильно страдают от снижения грузопотока. Клайпеда - вообще отдельная песня, город где половина населения - ватное кацапье, и основной источник дохода - порт. Уже сейчас они там потеряли до 30% грузопотока.
Лука давит на больную мозоль.
То шо он себе яйки прищемил при этом - его не особо волнует, вон Сев.Корея или Венесуэла живут вообще без торговли с соседями и ничего, так что у Луки есть запас прочности.
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28.08.2020 15:56 Відповісти
Не все виды грузов можно и выгодно возить по морю.
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28.08.2020 19:46 Відповісти
Слова Луки касались моря... Это раз... Беларусь не контролирует латвийскую границу... Это два... Через Даугавпилс и Резекне прямая ж/дорога на Псков... Я думаю, поляки и литовцы договорятся с латышами...
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28.08.2020 20:21 Відповісти
Є Польща
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28.08.2020 15:25 Відповісти
В этом случае пострадает Беларусь, а подхарчится Польша... Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 4691
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28.08.2020 15:26 Відповісти
А вы хотите обижать Луку, который вам ничего плохого не сделал и не страдать?
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28.08.2020 15:27 Відповісти
здрисни, сепар+зажоп нафіг
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Нда... Дебилизм - неизлечим. Только ампутация головы
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Так і так закриють, як не Лука, так *****, коли анексує Білорусь.
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28.08.2020 15:28 Відповісти
є думка, що ***** не взмозі анексувати всю Білорусь, а лише може роздмухати там війну и зробити десь лінію фронта
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28.08.2020 15:33 Відповісти
Набридло вже це "А то путын нападе " у рsзних варsацsях.
Нах пsшли у владу, якщо нездатнs Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8399
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28.08.2020 15:28 Відповісти
В этой Мининфрастуктуре географию учили?
В Литве не порты, а всего один порт - Клайпеда, который расположен недалеко от польской границы. Так шо транзит в Литву через Порльшу - не намного длиннее.
Я сам пару лет назад ездил в Литву на машине именно через Польшу. Нормально.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Нужно закрыть весь транзит для белорусов, пусть через рашку везут.
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28.08.2020 15:33 Відповісти
у Білорусі взагалі немає виходу до моря, у відповідь Україна і Литва перекриють транзит білорусі... якщо там, Лука і ко, зовсім безмозглі. можуть все що завгодно зробити... але їм будуе набагато болючіше.
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28.08.2020 15:34 Відповісти
На біду , повеземо через Польщу . Якщо цей недоумок , закриє дорогу полякам , то гарантовано отримає закриття транзиту через Польщу на захід в Європу. Білоруси , постійно , возять товари з Іспанії , Франції , Німеччини і т.д до Росії Це їх козир . Для того , щоб таракан здох , більш нічого не потрібно . Брати - москалі , тут їм не помічники . Росіюшка , заплаче . Залишиться без товарів . Головні доставки вантажів з Європи роблять для них прибалти , поляки і білоруси До Словаччини , Угорщини , Італії ми закриємо транзит.Тому , у таракана ,як завжди словесний понос .
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28.08.2020 15:35 Відповісти
Херня вопрос , польский транзіт ще ніхто не відміняв
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28.08.2020 15:38 Відповісти
Росія, підтримавши Лукашенка, відтепер несе відповідальність за його садизм і насильство; за понівечених, затриманих, зниклих безвісти. Росія несе відповідальність за його готовність перетворити Білорусь на сталінградський плацдарм війни із Заходом.
Білорусь дозволила Путіну повернути місце у вищій лізі. Куди тепер глобальному Концерту без російського президента. Але нам ще належить дізнатися ціну умиротворення Білорусі.
Втім, не будемо списувати Захід. Так, ліберальні демократії не вирішили білоруську проблему. Але Білорусь має в Європі лобістів в особі балтійсько-нордичного блоку плюс Польща. Десятки тисяч людей у Литві, які встали в живий ланцюг, щоб підтримати білоруський протест, - це фактор моральної сили. Західна машина розвертається повільно. Але зупинити її важко, коли вона почне рух. Питання в тому, чи готова вона почати рух. Питання в тому, скільки білорусам чекати, поки машина почне рух!
А поки світ буде дивитися на Росію через призму Білорусі. Раз Кремль узяв на себе роль "рішальника" і приготував для білорусів силовий "резерв".
І ще: як Кремль може допомогти вирішити конфлікт між народом і диктатором у Білорусі, якщо не може вирішити свій конфлікт з народом в Хабаровську?! Чи Білорусь - репетиція перед вирішенням російських проблем? https://gazeta.ua/blog/53809/bilorus-stala-testom-dlya-zahodu-vin-jogo-provaliv
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28.08.2020 15:38 Відповісти
Вот и не надо лезть в дела Беларуси. Пусть сами у себя разбираются. Ато у нас любят всем вокруг советовать и поучать, хотя сами со всех сторон обосрались.
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28.08.2020 16:00 Відповісти
Есть какие то доказательства что Украина "лезет в дела" Беларуси кроме воплей на кисель-тв?
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28.08.2020 16:09 Відповісти
Кто кому перекроет, чем кто ответит - дело тёмное...
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28.08.2020 16:03 Відповісти
Tak cerez Polsu mozno vam otpravliat gruz v Litvu ili naooborot vi nam,tut net problem.A v port ********,tak tolko moriam i mozno,priciom tut Belorus u kotorogo netu moria
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28.08.2020 16:07 Відповісти
Грузы из Украины идут в Клайпеду в порт железной дорогой, через Польшу другая жд колея, и если заходить через Польшу то до Гланьска уже будет ближе чем до Клайпеды.
Минус 200-300 мил евро для вашего бюджета только от потери украинских грузов.
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28.08.2020 19:10 Відповісти
Nenzaju sto iz Ukraini vobce sli gruzi v Kalipedu,pervi raz ob etom uslisal Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7565
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28.08.2020 19:23 Відповісти
Если Белорусь "полезет в бутылку" в плане транзита то будет вариться "в собственном соку". Точнее в "кацапском котле" и все возможности для маневров мгновенно исчерпаются. А это значит что Беларусь будет жить хуже Крыма и "Луганды". Такова судьба всех оккупированных РФ территорий. Хотя ... а что они видели кроме картошки? Может им для счастья нужны только "совковый колхоз" и драники, а свобода и процветание это не для них. *****, безусловно, начнет "очередное наступление" с территории Беларуси для того чтобы ответный удар был именно по Беларуси...
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28.08.2020 16:08 Відповісти
А вы не покупайте у беларуси бензин и дизтопливо и им прйдёт пипец!! А вообще это дешёвые понты сельского агронома Лукашенко и его пророссийских дебилов из кабмина!! И так в беларуси 30% промышленности не работает!!
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28.08.2020 17:26 Відповісти
Тогда Таракан сам будет хавать всю мясо-молочку идущую в Украину.
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28.08.2020 18:42 Відповісти
Не знаю,в чому вигода співробітництва з Білоруссю? Морозиво та холодильники...треба самим вже робити нормальні,а от авто з Литви вже давно наші ганяють через Польщу. Ех,Тарган...ти не бацька,а Гнида московська!
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28.08.2020 20:46 Відповісти
Не пострадает.Как моряк говорю.Надо вам,неучам,не в порты возить,а из портов.Полундра,короч.🖕
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28.08.2020 22:07 Відповісти
 
 