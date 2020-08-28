Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Директор Національного антикорупційного бюро розповів про хід справи "Приватбанку", яку він називає найскладнішою в його практиці.
Про це він заявив в інтерв'ю радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.
Насамперед Ситник підтвердив, що сума грошей, виведених з "Приватбанку" до його приватизації, обчислюється мільярдами доларів. Зокрема, він сказав, що озвучена раніше журналістами цифра в районі $10 млрд правдива.
"Цю суму я почув вперше, саме 10 млрд доларів, але там якраз мільярди доларів за різними підрахунками, якраз це десь наближається до цієї цифри", - зазначив Ситник.
Він додав, що для повернення цих грошей в Україну необхідні висновки експертів про те, що гроші були виведені з "Приватбанку" і куди вони були спрямовані пізніше. Тільки після отримання таких висновків, каже Ситник, ВАКС зможе почати розгляд даної справи і приймати рішення в ній.
"Ми постійно отримуємо інформацію з-за кордону, оскільки у цій справі дуже велика кількість міжнародно-правових доручень. Це надається експертом для того, щоб... фінал буде такий або ми, слідство, доводимо, що ця орієнтовна сума збитків, яка по-різному там називається, вона встановлюється експертним шляхом і це прямий шлях до фінального документу у справі - це підозра, відповідно з направленням до суду", - зазначив Ситник.
Директор НАБУ при цьому підкреслив, що знайти, де осіли вкрадені гроші не складно, однак щоб повернути їх саме і потрібно мати рішення ВАКС.
"Знайти гроші і майно зараз не є великою проблемою ... Якщо ці справи (про виведені кошти. - Ред.) почнуть рухатися і почнуться вироки, то це прямий шлях для повернення коштів, тому що в дійсності коштів заблоковано і заарештовано дуже багато як в Україні, так і за її межами. Але те, що ми повертаємо державі, основний механізм повернення, - це добровільне відшкодування. Основні ресурси, які нами заблоковано, їх повернути можливо, коли будуть відповідні рішення судів", - пояснив Ситник.
Будь ласка, зачекайте...
Общая же сумма, которую ФРС насчитала у прачки-коломойши - более 674 млрд.долл..
Например, в Ландромате:
Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Помню, кажется в 2014-м или 15-м году, когда только начали говорить о чистке банковской системы, по сети ходила цитата от коломойши: "Да если я захочу, я обвалю банковскую (или финансовую) систему Украины".
Вполне себе мог, если бы не "враги народа" Яресько и Гонтарева.
Всё возможно, но при этом преЗеденте!
А шо там сложного? - сходи в Игорь Валеричу и спроси. Или в ОП к бубачьке
Мне всегда "нравилась" такая безличная форма сообщения. Это еще с советских времён тянется.
ПРЕЗИДЕНТ- ПЕРЕКРОЙ КОРМУШКУ ГАДАМ!!!! ХОЧУ КАК ФИНЛЯНДИИ - СЛАБО ВАМ?
Особенно если вспомнить - что коломойша выводил деньги (в т.ч.) через офшоры... зеленского.. за что вовОчко получил 41+ млн.долл "за участие"
не удивлюсь если одной из них окажется фамилия зеленских или там мендесон..
оба затратные....
А еще есть Укрнафта, Укртатнафта, ГОКи, АЗС и куча другого бизнеса!
Можно только гадать сколько он там накомуниздил!?
а Зеля конечно не пойдёт против хозяина
Про яке повернення може бути мова, якщо все відбулося з гідністю та під пильним оком банку Нації, жоден видатний діяч якого ще ні разу серйозно не постраждав?
І болт здоровий шукала!
будет теперь изображать бурную деятельность в борьбе с братанами
ждем продолжения