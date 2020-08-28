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Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник: З

Директор Національного антикорупційного бюро розповів про хід справи "Приватбанку", яку він називає найскладнішою в його практиці.

Про це він заявив в інтерв'ю радіо "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Насамперед Ситник підтвердив, що сума грошей, виведених з "Приватбанку" до його приватизації, обчислюється мільярдами доларів. Зокрема, він сказав, що озвучена раніше журналістами цифра в районі $10 млрд правдива.

"Цю суму я почув вперше, саме 10 млрд доларів, але там якраз мільярди доларів за різними підрахунками, якраз це десь наближається до цієї цифри", - зазначив Ситник.

Він додав, що для повернення цих грошей в Україну необхідні висновки експертів про те, що гроші були виведені з "Приватбанку" і куди вони були спрямовані пізніше. Тільки після отримання таких висновків, каже Ситник, ВАКС зможе почати розгляд даної справи і приймати рішення в ній.

"Ми постійно отримуємо інформацію з-за кордону, оскільки у цій справі дуже велика кількість міжнародно-правових доручень. Це надається експертом для того, щоб... фінал буде такий або ми, слідство, доводимо, що ця орієнтовна сума збитків, яка по-різному там називається, вона встановлюється експертним шляхом і це прямий шлях до фінального документу у справі - це підозра, відповідно з направленням до суду", - зазначив Ситник.

Директор НАБУ при цьому підкреслив, що знайти, де осіли вкрадені гроші не складно, однак щоб повернути їх саме і потрібно мати рішення ВАКС.

"Знайти гроші і майно зараз не є великою проблемою ... Якщо ці справи (про виведені кошти. - Ред.) почнуть рухатися і почнуться вироки, то це прямий шлях для повернення коштів, тому що в дійсності коштів заблоковано і заарештовано дуже багато як в Україні, так і за її межами. Але те, що ми повертаємо державі, основний механізм повернення, - це добровільне відшкодування. Основні ресурси, які нами заблоковано, їх повернути можливо, коли будуть відповідні рішення судів", - пояснив Ситник.
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Топ коментарі
+35
на эти денежки и дурили 73% населения
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28.08.2020 15:21
+18
Не при этом преЗеденте!!!
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28.08.2020 15:23
+18
Бо в тих 10 млрд і Вовкиних пів-огірка.
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28.08.2020 15:23
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на эти денежки и дурили 73% населения
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28.08.2020 15:21 Відповісти
капля в море у руснявых пропагандонов бюджет в разы больше
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28.08.2020 15:27 Відповісти
Ну чё сразу капля-то? 10 миллиардов долларов -- это чуть меньше 300 миллиардов гривень. Как раз ту дыру в бюджете, ой, простите -- дефицит, и прикрыть почти полностью. Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 4341
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28.08.2020 15:37 Відповісти
10 млрд.долл - это так, бене на разминку. Но этой суммы бене хватило чтобы обвалить курс гривны с 12 до 40 в ноябре 14 - январе 15 гг..
Общая же сумма, которую ФРС насчитала у прачки-коломойши - более 674 млрд.долл..
Например, в Ландромате:
Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.

Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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28.08.2020 15:55 Відповісти
СУУУПППЕЕЕРРР!!! Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 1267
Помню, кажется в 2014-м или 15-м году, когда только начали говорить о чистке банковской системы, по сети ходила цитата от коломойши: "Да если я захочу, я обвалю банковскую (или финансовую) систему Украины".
Вполне себе мог, если бы не "враги народа" Яресько и Гонтарева.
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28.08.2020 16:05 Відповісти
Правильно та в інтересах людей зробив Порох,що зумів врятувати Приватбанк і націоналізувати найбільший банк України.Це тільки Петро Олексійович міг розібратися та зробити добро більше половині населення держави,які були та є вкладникам Приватбанку.А оті телепні Зелохи не розібралися,бо розуму не мали!Вертаємо на часі Пороха в Президенти!!!
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28.08.2020 15:56 Відповісти
Самое главное не сказал!
Всё возможно, но при этом преЗеденте!
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Не при этом преЗеденте!!!
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28.08.2020 15:23 Відповісти
Бо в тих 10 млрд і Вовкиних пів-огірка.
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28.08.2020 15:23 Відповісти
більше. Аж 41, вже доведено.
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28.08.2020 15:27 Відповісти
41 млн. зебилу перепало, а не миллиарды! он дешёвый паяц
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28.08.2020 16:40 Відповісти
"...сумма денег, выведенных из "Приватбанка" до его приватизации, исчисляется миллиардами..." Источник: https://censor.net.ua/n3216407"
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29.08.2020 09:12 Відповісти
Директор НАБУ подчеркнул, что найти, где осели украденные деньги не сложно
А шо там сложного? - сходи в Игорь Валеричу и спроси. Или в ОП к бубачьке
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28.08.2020 15:27 Відповісти
Зачем идти.., вызвать бабушку по повестке.
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28.08.2020 18:18 Відповісти
Якщо Україна не поверне собі виведені гроші, що завдяки зебілам так і буде з ймовірністю 99%, то США конфіскує бабло в свій б'юджет і правильно зробить. ЗеЛохи мають страждати і випрошувати кредити в 1 млд на колінах.
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28.08.2020 15:30 Відповісти
Поддерживаю.
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28.08.2020 15:33 Відповісти
А кто, простите, вывел эти деньги из банка?
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28.08.2020 15:32 Відповісти
Дайте вгадаю - Порошено?))
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28.08.2020 15:36 Відповісти
Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 7623 Они ж ни кого не назвали!... Кто бы это мог сделать? Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 3885

Мне всегда "нравилась" такая безличная форма сообщения. Это еще с советских времён тянется.
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28.08.2020 15:40 Відповісти
Тоді Лєрка - 100% вона.
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28.08.2020 15:46 Відповісти
Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 2491 Да-да-да!!! Она самая! Кто ж еще?!
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28.08.2020 16:07 Відповісти
Выводят милиардами из банков, голодом морили, в Сибирь ссылали, судьи грабят, таможеники с депутатами дворцы строят!!!!
ПРЕЗИДЕНТ- ПЕРЕКРОЙ КОРМУШКУ ГАДАМ!!!! ХОЧУ КАК ФИНЛЯНДИИ - СЛАБО ВАМ?
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28.08.2020 15:33 Відповісти
Расслабтесь и поберегите голос. Этому -- слабо.
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28.08.2020 15:42 Відповісти
ага.. шмаркля побежал "прикрывать" Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 8715
Особенно если вспомнить - что коломойша выводил деньги (в т.ч.) через офшоры... зеленского.. за что вовОчко получил 41+ млн.долл "за участие"
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28.08.2020 15:58 Відповісти
вывели (с чиновничьего) украли./ Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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28.08.2020 15:45 Відповісти
А чого Беня ще не сидить?
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28.08.2020 15:45 Відповісти
та практически никого нету...и тех что порох нахватал повыпускали....Ефремов,Штепа, Бойко....
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28.08.2020 16:24 Відповісти
а коломойского потрох нахватать забьл?
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29.08.2020 09:14 Відповісти
Дай Бог, дай Бог....
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28.08.2020 15:50 Відповісти
Ублюдок янелох и это дело развалит.
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28.08.2020 15:52 Відповісти
только если возьмет под личный контроль
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28.08.2020 15:59 Відповісти
от же гад тот порох, под разными фамилиями барыжит и барыжит...
не удивлюсь если одной из них окажется фамилия зеленских или там мендесон..
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28.08.2020 15:56 Відповісти
ой, а кто же это сделал? неужели Беня?
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28.08.2020 15:58 Відповісти
ключове тут *якщо суди....*
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28.08.2020 16:00 Відповісти
отсюда мне два пути - либо в ленку, либо в мендесон ...
оба затратные....
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28.08.2020 16:02 Відповісти
Так это только по ПриветБанку!
А еще есть Укрнафта, Укртатнафта, ГОКи, АЗС и куча другого бизнеса!
Можно только гадать сколько он там накомуниздил!?
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28.08.2020 16:03 Відповісти
частина пішла на зйомки слугі народу та на зеліну компанію.
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28.08.2020 16:04 Відповісти
Не трогайте уважаемых людей Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 4402
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28.08.2020 16:05 Відповісти
Інвестиційна няня Вовіка і його шобли - бабуля із сивою бородою. Як так Масейчучка на пів вареника? Вона про це розвовість, скілько можна було купити вареників для дураків - 73%?
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28.08.2020 17:29 Відповісти
Порох бы вернул их и хорошенько мокнул бы Беню в очердной раз рылом в говно
а Зеля конечно не пойдёт против хозяина
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28.08.2020 16:08 Відповісти
вот честно - не верю в это....ходил вокруг да около - а судьи чьих будут? там отдельное государство в государстве, подчиняющееся лишь запаху денег!
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28.08.2020 16:26 Відповісти
Ще є така країна світу пограбував Україну і українців на 10 мільярдів доларів і жодної справи проти бандита наші правоохоронці не порушили,хоч проти олігарха в трьох крахнах порушено кримінальні справи і вже де межа цинізму він тепер хоче повернути Приват,за допомогою продажних вовчих суддів.
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28.08.2020 16:12 Відповісти
От де шукати причину, чому доллар НЕ по 8.
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28.08.2020 16:18 Відповісти
В Роттердам ничьо нє вивєлі, чи там "плюс" виявився достатньо переконливим?
Про яке повернення може бути мова, якщо все відбулося з гідністю та під пильним оком банку Нації, жоден видатний діяч якого ще ні разу серйозно не постраждав? Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 2217
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28.08.2020 16:32 Відповісти
вывели))))) беня с боголюбовым и суркисами прокрутил очередную аферу, кинул 19млн. вкладчиков, а эти бараны за его нарко.слугу проголосовали, гарантия того что эта пархатая Гнида не сядет!!!
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28.08.2020 17:04 Відповісти
5 мільярдів, 10 мільярдів, 15 мільярдів доларів, хто більше. Коломойський контролює 161 компанію, в основному невеликі і дрібні. Ключове слово тут контролює, має активи. Незалежні джерела дають за 2010 рік 6,5 млрд. (журнал Фокус). Потім статки тільки знижувалися, і за 2019 рік "Форбс" дає вже 1,1 млрд., де поділися десятки мільярдів. Що я знаю точно у Коломойського дві нагороди, державна-Орден" За заслуги «III ступеня, і медаль УПЦ КП "За жертовність і любов до України".
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28.08.2020 18:00 Відповісти
То буде співати про це хор "Горіла дупа палала"?
І болт здоровий шукала!
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28.08.2020 18:05 Відповісти
Зауважте, що мова йде виключно про виведені долари, бо США всі доларні транзакції контролює. А чому немає справ по гривневим, рубльовим, чи евро транзакціях? А їх було не менше і десь пройшли "обнал" і осіли в кишені "бабулі" і Вована. Натаха - піввареника про це скаже?
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28.08.2020 18:09 Відповісти
Коломойский и Боголюбов должны быть немедленно арестованы!!!
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28.08.2020 18:16 Відповісти
зачухался пахан антикоррупционного бюро, запахло жаренным
будет теперь изображать бурную деятельность в борьбе с братанами
ждем продолжения
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28.08.2020 19:45 Відповісти
Ситник: З "Приватбанку" вивели близько $10 млрд. Рішення ВАКС - прямий шлях до їхнього повернення - Цензор.НЕТ 4257
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28.08.2020 20:10 Відповісти
Що б гроші повернулись би в Україну,треба прокурором Ю.Луценка,а не подругу Кернеса та Коломойського. Банда сіонісстів під прикриттям,а Ситник ....один не воїн. Тому Зеленський і хоче його прибрати. Навіть Конституційний суд підставив!
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28.08.2020 20:40 Відповісти
 
 