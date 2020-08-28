Восени Рада розгляне законопроєкти про референдум, інвестиційних нянь і проєкт бюджету на 2021 рік, - "слуга народу" Мошенець

"Слуга народу" Олена Мошенець розповіла які законопроєкти збирається розглядати Верховна Рада восени. 1 вересня розпочинається нова сесія

Про це Мошенець розповіла в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Головні законодавчі ініціативи, які були перенесені з минулої сесії, — це цілий блок економічних питань. Перший закон, який я б виділила і який вимагає розгляду у другому читанні, — це закон про так званих інвестиційних нянь, ініційований і внесений президентом. У першому читанні він був ухвалений улітку, і я знаю, що до нього подано дуже багато правок. Також вимагають ухвалення закони про локалізацію і про індустріальні парки", — сказала вона.

Також Мошенець зазначила, що вперше чинний парламент самостійно складе бюджет на наступний рік.

"До 15 вересня має бути поданий проєкт бюджету на 2021 рік. Важливий момент, що це буде наш перший самостійний бюджет, а не як минулого року, коли у нас були напрацювання від попередньої влади, оскільки бюджетний процес починається з початку року. Це буде наш перший бюджет, і сподіваюся, ми приділимо йому багато уваги й ухвалимо його швидко і безпроблемно", — сказала вона.

Ще один важливий закон, який розгляне Рада, — це закон про референдум.

"Особливої уваги вимагає закон про народовладдя, ухвалений у першому читанні. Дуже багато суперечок щодо цього закону, і думаю, що ми його нарешті ухвалимо, і українці зможуть ініціювати певні питання на референдумі та, що теж важливо, відкликати депутата в залежності від того, чи задоволені вони його роботою", — розповіла депутатка.