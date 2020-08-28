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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам для послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Та вони вже давно всім вимогам посилення карантину відповідають, а ті все перемацюють та шукають, де м'якше...
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28.08.2020 16:27 Відповісти
 
 