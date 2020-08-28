Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС: "Ми їх ніколи не просили, для нас це підстава"

Заяви представників Євросоюзу про намір виділити 53 млн євро для білоруського народу і передати їх Координаційній раді опозиції грає на руку президентові Олександру Лукашенку, члени ради не хочуть мати жодного стосунку до цих грошей

Про це заявила в ефірі радіостанції "Ехо Москви" член президії КС Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.

"Нас, звичайно, турбує, наприклад, заява Євросоюзу вчора про те, що Координаційній раді виділяються 53 млн (євро), і ми будемо їх розподіляти. Це такий дуже дивний момент, ми про це дізналися зі ЗМІ ... Ми дуже здивувалися. Це саме ті заяви Євросоюзу, які грають на руку Лукашенкові", - сказала Колесникова.

Вона висловила сподівання на те, що представники Євросоюзу дадуть пояснення з приводу цієї ситуації. "Тому що, це, звичайно, для нас підстава", - зазначила представниця білоруської опозиції.

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"На нас заводиться кримінальна справа, нам говорять про втручання з боку інших країн, і тут нам Євросоюз каже: ми вам дамо 53 мільйони. Звичайно ж, ми їх ніколи не просили і ми не будемо мати жодного стосунку", - підкреслила Колесникова.

Напередодні на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Берліні член Європейської комісії з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї сказав журналістам, що "ЄС мобілізує 53 млн євро на допомогу білоруському народу".