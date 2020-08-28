Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС: "Ми їх ніколи не просили, для нас це підстава"
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Заяви представників Євросоюзу про намір виділити 53 млн євро для білоруського народу і передати їх Координаційній раді опозиції грає на руку президентові Олександру Лукашенку, члени ради не хочуть мати жодного стосунку до цих грошей
Про це заявила в ефірі радіостанції "Ехо Москви" член президії КС Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.
"Нас, звичайно, турбує, наприклад, заява Євросоюзу вчора про те, що Координаційній раді виділяються 53 млн (євро), і ми будемо їх розподіляти. Це такий дуже дивний момент, ми про це дізналися зі ЗМІ ... Ми дуже здивувалися. Це саме ті заяви Євросоюзу, які грають на руку Лукашенкові", - сказала Колесникова.
Вона висловила сподівання на те, що представники Євросоюзу дадуть пояснення з приводу цієї ситуації. "Тому що, це, звичайно, для нас підстава", - зазначила представниця білоруської опозиції.
"На нас заводиться кримінальна справа, нам говорять про втручання з боку інших країн, і тут нам Євросоюз каже: ми вам дамо 53 мільйони. Звичайно ж, ми їх ніколи не просили і ми не будемо мати жодного стосунку", - підкреслила Колесникова.
Напередодні на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Берліні член Європейської комісії з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї сказав журналістам, що "ЄС мобілізує 53 млн євро на допомогу білоруському народу".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ЄС виділило 53 ляма на білоруський протест,
то:
- чи виділяв ЄС кошти на Євромайдан?!
- якщо так, то скільки?!
- в чиїх руках опинилися ці гроші?!