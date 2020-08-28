УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
21265 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Революція в Білорусі
8 406 107
Білорусь (5972) допомога (5207) Євросоюз (7138)

Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС: "Ми їх ніколи не просили, для нас це підстава"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС:

Заяви представників Євросоюзу про намір виділити 53 млн євро для білоруського народу і передати їх Координаційній раді опозиції грає на руку президентові Олександру Лукашенку, члени ради не хочуть мати жодного стосунку до цих грошей

Про це заявила в ефірі радіостанції "Ехо Москви" член президії КС Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.

"Нас, звичайно, турбує, наприклад, заява Євросоюзу вчора про те, що Координаційній раді виділяються 53 млн (євро), і ми будемо їх розподіляти. Це такий дуже дивний момент, ми про це дізналися зі ЗМІ ... Ми дуже здивувалися. Це саме ті заяви Євросоюзу, які грають на руку Лукашенкові", - сказала Колесникова.

Вона висловила сподівання на те, що представники Євросоюзу дадуть пояснення з приводу цієї ситуації. "Тому що, це, звичайно, для нас підстава", - зазначила представниця білоруської опозиції.

Читайте: Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги

"На нас заводиться кримінальна справа, нам говорять про втручання з боку інших країн, і тут нам Євросоюз каже: ми вам дамо 53 мільйони. Звичайно ж, ми їх ніколи не просили і ми не будемо мати жодного стосунку", - підкреслила Колесникова.

Напередодні на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Берліні член Європейської комісії з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї сказав журналістам, що "ЄС мобілізує 53 млн євро на допомогу білоруському народу".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
денег европейский нам не надо ...нам бы дубинок расейских , да по спине
показати весь коментар
28.08.2020 15:50
+18
Вот же идиотка А как она хочет поддержать бастующих,их семьи Она и есть подстава С такими оппозиционерами, заявлениями, Лукашеко может быть спокоен
показати весь коментар
28.08.2020 15:49
+12
Если она открещивается, то ладно, чего уж там - дайте мне денег Соратница Тихановской Колесникова открещивается от денег ЕС: "Мы их никогда не просили, для нас это подстава" - Цензор.НЕТ 1631
показати весь коментар
28.08.2020 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я так понимаю, все это шапито закончится "присоединением" Беларуси к ПаРаше. Все для того и делается, для того эта "ливаруция" и была создана. Скоро Лука с Х**лом разгонят блеящее стадо по стойлам и отпразднуют союз.
показати весь коментар
28.08.2020 19:36 Відповісти
Адекватних там, серед цих тіпа апазіціанєрів,схоже,зовсім немає. Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС: "Ми їх ніколи не просили, для нас це підстава" - Цензор.НЕТ 1197 Не забудьте квіточок омону принести,та луку на вибори запросити.
показати весь коментар
28.08.2020 19:46 Відповісти
Питення!

Якщо ЄС виділило 53 ляма на білоруський протест,
то:
- чи виділяв ЄС кошти на Євромайдан?!
- якщо так, то скільки?!
- в чиїх руках опинилися ці гроші?!
показати весь коментар
28.08.2020 20:33 Відповісти
Тобто, три питання.
показати весь коментар
28.08.2020 20:51 Відповісти
Скорее не выделял...выделяли и организовывали свои олигархи недовольные беспределом Саши Стоматолога...В том числе и нынешние зеленые...
показати весь коментар
28.08.2020 21:55 Відповісти
Лука пытаеться выставить оппозицию как проект Запада.Они доказывают,что это народ восстал. Просят никого не вмешиваться.И от денег отказываться по этой причине.
показати весь коментар
28.08.2020 21:48 Відповісти
Щось від цієї мишачої метушні тхне дедалі більше. Лукашенко, звичайно, негідник, але ті, хто силкується віджати у нього тепле крісло, анітрохи не кращі. Неясно лише, чиї вуха стирчать за ними - чи лише Одного-Облізлого-Пу, чи того самого покидька в компанії покидька заокеанського, якого не існує (всі ж бо чудово знають: ніяких соросят не існує!).
показати весь коментар
28.08.2020 23:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 