В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в "червону" зону: закривають школи, дитсадки, а транспорт курсуватиме у спецрежимі

Через віднесення з 31 серпня Івано-Франківська до "червоної" зони епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням COVID-19 у місті не працюватимуть школи й дитсадки, а громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень.

Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Івано-Франківської міської комісії з ТЕБ та НС, де вирішували, як житиме місто в умовах "червоної" зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що відповідно до рішення комісії, у місті з 31 серпня громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а школи та дитсадки не працюватимуть з 1 вересня.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що сьогодні зранку до міської ради звернулися перевізники і підприємці, які висловили свою незгоду з рішенням уряду віднести місто до "червоної" зони.

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"Ми діємо у межах компетенції законів України. Комусь би дуже хотілося повідкривати тут купу кримінальних справ, але, я вважаю, що сьогодні громада Івано-Франківська повинна показати свою позицію. Знаючи, що сьогодні буде засідання цієї комісії, до міської ради звернулись підприємці та перевізники. Вони виступили категорично проти внесення міста до "червоної" зони. Я, як особа, підтримую це звернення…", – наголосив Марцінків.

Він вважає рішення про віднесення міста до "червоної" зони політичним.

"Я не знаю, до чого це призведе, але критерії оцінки з боку держави повинні бути об’єктивними. Тому звертаюся до президента, прем’єра та уряду з вимогою переглянути своє рішення та врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Франківську", – заявив мер.





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