В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в "червону" зону: закривають школи, дитсадки, а транспорт курсуватиме у спецрежимі
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Через віднесення з 31 серпня Івано-Франківська до "червоної" зони епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням COVID-19 у місті не працюватимуть школи й дитсадки, а громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень.
Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Івано-Франківської міської комісії з ТЕБ та НС, де вирішували, як житиме місто в умовах "червоної" зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що відповідно до рішення комісії, у місті з 31 серпня громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а школи та дитсадки не працюватимуть з 1 вересня.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що сьогодні зранку до міської ради звернулися перевізники і підприємці, які висловили свою незгоду з рішенням уряду віднести місто до "червоної" зони.
"Ми діємо у межах компетенції законів України. Комусь би дуже хотілося повідкривати тут купу кримінальних справ, але, я вважаю, що сьогодні громада Івано-Франківська повинна показати свою позицію. Знаючи, що сьогодні буде засідання цієї комісії, до міської ради звернулись підприємці та перевізники. Вони виступили категорично проти внесення міста до "червоної" зони. Я, як особа, підтримую це звернення…", – наголосив Марцінків.
Він вважає рішення про віднесення міста до "червоної" зони політичним.
"Я не знаю, до чого це призведе, але критерії оцінки з боку держави повинні бути об’єктивними. Тому звертаюся до президента, прем’єра та уряду з вимогою переглянути своє рішення та врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Франківську", – заявив мер.
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Но тогда общее внимание было привлечено к беспорядкам в США и оно прошло незамеченным. Возможно этот доклад остался бы незамеченным и без волнений в США, но коллеги таки нашли его, пусть и спустя три месяца, и обратили на него внимание.
Полный текст доклада на английском языке,
. Мы лишь отметим, что в нем указаны все ученые, которые принимали участие в исследовании, методы исследований, оборудование, стадийность и те инструменты, которые были созданы для получения ответа на вопросы. Мы же прибегнем к очень краткому пересказу того, что они обнаружили.
Целью исследования было выяснение механизмов проникновения вируса внутрь человеческого организма. Причем, до этого уже были проведены исследования, которые показывали механизм внедрения вируса в клетку и в данном эксперименте, они были взяты за основу. Но здесь шла речь о внедрении не в клетку, а именно в организм, то есть - изучалась атака коронавируса на более общем уровне.
Как отправная точка эксперимента, было взято уже доказанное знание о том, что речь идет о патогене, который передается воздушно-капельным путем и проникает в организм через дыхательную систему. Поэтому целью эксперимента было исследовать, где именно является самое уязвимое место организма, где вирус проникает в него наиболее эффективно.
Для того, что бы это выяснить, были предусмотрены два направления исследований. Первое касалось изучение дыхательных путей людей, погибших от коронавируса, а второй - изучение динамики "заполнения" дыхательной системы живого человека, имитацией коронавируса.
Для этого были проведены генные рекомбинации коронавируса, которые позволяли химере прикрепляться к рецепторам клеток точно так, как это делает исходный вирус, но из генома были удалены участки, отвечающие за повреждение ДНК атакуемой клетки.
В результата комплекса проведенных исследований, было убедительно показано, что основными воротами для проникновения вируса в организм, является не рот, а нос. Так, изучая частоту прикрепления "химер" к различным участкам дыхательной системы, меньше всего их оказалось в районе глотки и бронхов, а наибольшее - в носу и уже в легких, на альвеолах.
Детальное исследование клеток слизистой носа, ученые обнаружили, что клетки содержат наибольшее количество рецепторов клеток АСЕ2, под которые заточен "шип" вируса. Именно в носу возникает первичная концентрация коронавируса и только после этого, уже начав размножаться, они мигрируют в легкие. В общем, для нас это - главный вывод этого исследования и состоит он вот в чем.
Медицинские маски (не все, а именно медицинские и лучше всего - типа N95) имеют сразу две важные функции. Первая - защищают нос от проникновения вируса в организм и вторая - останавливают выброс вируса через рот уже зараженного человека.
Это значит, что максимальное проникновение вируса происходит при вдыхании носом, а максимальный выброс воздушно-капельной смеси, обогащенной вирусом, происходит через рот. Отсюда - общий вывод.
Человек без маски, до внедрения вакцин или появление эффективных антидотов, игрок в рулетку или участник конкурса имени Дарвина.
Причем, он рискует своей жизнью и подвергает опасности других. Человек в маске с открытым носом - вежливый и порядочный человек, склонный к суициду, есть же и такие.
Он не желает заражать окружающих, но сам решил свести счеты с жизнью.
В случае с коронавирусом, именно для того чтобы заразиться, он делает все возможное.
https://med.obozrevatel.com/zdravstvuj-darvin-neskolko-slov-o-koronaviruse-v-ukraine.htm?_ga=2.128697864.584926409.1598542903-593899168.1598542903