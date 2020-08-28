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В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в "червону" зону: закривають школи, дитсадки, а транспорт курсуватиме у спецрежимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в

Через віднесення з 31 серпня Івано-Франківська до "червоної" зони епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням COVID-19 у місті не працюватимуть школи й дитсадки, а громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень.

Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Івано-Франківської міської комісії з ТЕБ та НС, де вирішували, як житиме місто в умовах "червоної" зони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що відповідно до рішення комісії, у місті з 31 серпня громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень, а школи та дитсадки не працюватимуть з 1 вересня.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що сьогодні зранку до міської ради звернулися перевізники і підприємці, які висловили свою незгоду з рішенням уряду віднести місто до "червоної" зони.

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"Ми діємо у межах компетенції законів України. Комусь би дуже хотілося повідкривати тут купу кримінальних справ, але, я вважаю, що сьогодні громада Івано-Франківська повинна показати свою позицію. Знаючи, що сьогодні буде засідання цієї комісії, до міської ради звернулись підприємці та перевізники. Вони виступили категорично проти внесення міста до "червоної" зони. Я, як особа, підтримую це звернення…", – наголосив Марцінків.

Він вважає рішення про віднесення міста до "червоної" зони політичним.

"Я не знаю, до чого це призведе, але критерії оцінки з боку держави повинні бути об’єктивними. Тому звертаюся до президента, прем’єра та уряду з вимогою переглянути своє рішення та врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Франківську", – заявив мер.

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Топ коментарі
+1
ничего против вас не имею, но боты априори не могут быть на зарплате
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28.08.2020 16:47
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Так школи ще не відкривалися для учнів.А в тім навіщо ті школи? Краще вирощувати приматів.яких навчать тиснути кнопки.
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28.08.2020 15:59 Відповісти
Ага, прежде чем закрыть школы надо их хоть открыть.))
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28.08.2020 16:01 Відповісти
Игорь Ермоленко. Ну школи вже працюють.Але сам навчальний рік не почався.Та й вже не почнеться.
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28.08.2020 16:03 Відповісти
Особливо західна Україна буде банкрутом.Там буде тотальна бідність.Подивитесь,що буде весною.
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28.08.2020 16:01 Відповісти
В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме - Цензор.НЕТ 7933
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28.08.2020 16:02 Відповісти
Ничего против Вас не имею, но люди постящие чужие картинки, как правило боты на зарплате.
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28.08.2020 16:21 Відповісти
ничего против вас не имею, но боты априори не могут быть на зарплате
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28.08.2020 16:47 Відповісти
Івано-Франківськ - це ти! Слугам удачи на выборах т.е черную ленточку на рейтинг.
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28.08.2020 16:09 Відповісти
Ладно, я согласен, карантин-хренатин,в маршрутках только сидячие или даже лежачие, но БлД, вы добавили количество маршруток? Сцуки ! чтоб ты голосовал на дороге а маршрутчик тебя не взял!
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28.08.2020 16:19 Відповісти
В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в "червону" зону: закривають школи, дитсадки, а транспорт курсуватиме у спецрежимі - Цензор.НЕТ 7610
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28.08.2020 16:29 Відповісти
страйдер из второй халвы?
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28.08.2020 16:33 Відповісти
"В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме"
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28.08.2020 16:35 Відповісти
А може краще посилити в Україні контроль за тим чи носять маски ? Купа тих копів які могли би проводити контроль,а заодно і руки перевіряти чи чисті ))))
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28.08.2020 16:38 Відповісти
о результатах исследования, опубликованного 27 мая текущего года.

Но тогда общее внимание было привлечено к беспорядкам в США и оно прошло незамеченным. Возможно этот доклад остался бы незамеченным и без волнений в США, но коллеги таки нашли его, пусть и спустя три месяца, и обратили на него внимание.
Полный текст доклада на английском языке,
. Мы лишь отметим, что в нем указаны все ученые, которые принимали участие в исследовании, методы исследований, оборудование, стадийность и те инструменты, которые были созданы для получения ответа на вопросы. Мы же прибегнем к очень краткому пересказу того, что они обнаружили.
Целью исследования было выяснение механизмов проникновения вируса внутрь человеческого организма. Причем, до этого уже были проведены исследования, которые показывали механизм внедрения вируса в клетку и в данном эксперименте, они были взяты за основу. Но здесь шла речь о внедрении не в клетку, а именно в организм, то есть - изучалась атака коронавируса на более общем уровне.
Как отправная точка эксперимента, было взято уже доказанное знание о том, что речь идет о патогене, который передается воздушно-капельным путем и проникает в организм через дыхательную систему. Поэтому целью эксперимента было исследовать, где именно является самое уязвимое место организма, где вирус проникает в него наиболее эффективно.
Для того, что бы это выяснить, были предусмотрены два направления исследований. Первое касалось изучение дыхательных путей людей, погибших от коронавируса, а второй - изучение динамики "заполнения" дыхательной системы живого человека, имитацией коронавируса.
Для этого были проведены генные рекомбинации коронавируса, которые позволяли химере прикрепляться к рецепторам клеток точно так, как это делает исходный вирус, но из генома были удалены участки, отвечающие за повреждение ДНК атакуемой клетки.
В результата комплекса проведенных исследований, было убедительно показано, что основными воротами для проникновения вируса в организм, является не рот, а нос. Так, изучая частоту прикрепления "химер" к различным участкам дыхательной системы, меньше всего их оказалось в районе глотки и бронхов, а наибольшее - в носу и уже в легких, на альвеолах.
Детальное исследование клеток слизистой носа, ученые обнаружили, что клетки содержат наибольшее количество рецепторов клеток АСЕ2, под которые заточен "шип" вируса. Именно в носу возникает первичная концентрация коронавируса и только после этого, уже начав размножаться, они мигрируют в легкие. В общем, для нас это - главный вывод этого исследования и состоит он вот в чем.
Медицинские маски (не все, а именно медицинские и лучше всего - типа N95) имеют сразу две важные функции. Первая - защищают нос от проникновения вируса в организм и вторая - останавливают выброс вируса через рот уже зараженного человека.


Это значит, что максимальное проникновение вируса происходит при вдыхании носом, а максимальный выброс воздушно-капельной смеси, обогащенной вирусом, происходит через рот. Отсюда - общий вывод.
Человек без маски, до внедрения вакцин или появление эффективных антидотов, игрок в рулетку или участник конкурса имени Дарвина.


Причем, он рискует своей жизнью и подвергает опасности других. Человек в маске с открытым носом - вежливый и порядочный человек, склонный к суициду, есть же и такие.
Он не желает заражать окружающих, но сам решил свести счеты с жизнью.
В случае с коронавирусом, именно для того чтобы заразиться, он делает все возможное.


https://med.obozrevatel.com/zdravstvuj-darvin-neskolko-slov-o-koronaviruse-v-ukraine.htm?_ga=2.128697864.584926409.1598542903-593899168.1598542903
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28.08.2020 21:05 Відповісти
 
 