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Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані

У Білорусі необхідно провести вільні і чесні президентські вибори із залученням незалежних спостерігачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ в п'ятницю у Відні.

"По-перше, необхідно негайно припинити насильство проти білорусів, а також звільнити всіх несправедливо затриманих. По-друге, народ Білорусі повинен мати можливість для самовизначення і вибрати своїх лідерів шляхом справді вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив американський дипломат.

За його словами, для всього світу очевидно, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня були сфальсифіковані.

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"Сполучені Штати твердо підтримують право білорусів вимагати від уряду дотримання принципів і стандартів ОБСЄ щодо вільних і справедливих виборів і захисту прав людини", - додав заступник держсекретаря США.

Водночас Біган зазначив, що Сполучені Штати не прагнуть контролювати або вибирати долю білоруського народу.

Він також укотре підкреслив, що Вашингтон строго засуджує насильство щодо протестувальників у Білорусі після виборів, через що було затримано близько 7 тис. осіб, а також тривають спроби блокувати інтернет-служби.
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Топ коментарі
+2
Ничего себе съездил в Кривой Рог и поговорил)))
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28.08.2020 16:32
+1
Судя по фото, дело чуть до тапка не дошло именно на спец заседании постоянного совета ОБСЕ. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6488
Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 3909
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28.08.2020 16:42
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Ничего себе съездил в Кривой Рог и поговорил)))
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28.08.2020 16:32 Відповісти
С Хусейном очень даже сработало. Каддафи тоже не жалуется.
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28.08.2020 16:34 Відповісти
Трамп кришує Асада?
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28.08.2020 16:47 Відповісти
А, тоді я ще впливовіший, бо я цього обнульониша кожен день посилаю, в мене навіть номер на машині ПТН-ПНХ.
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28.08.2020 16:51 Відповісти
Кому жаль, мені не жаль, кому треба, ті знають. А бути лялькою в руках Чубайса і заходити на посаду через Держдеп якось не в'яжеться з впливовістю. От якби він відвязав Москву від доллара, тоді да, це був би вчинок.
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28.08.2020 16:57 Відповісти
Вам? А ви зробіть як я, купіть всі ділянки навколо і нема сусідів.
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28.08.2020 16:58 Відповісти
"Царь не настоящий!" (с)

Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 8227
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28.08.2020 16:33 Відповісти
Ща Зеля, у себя на нычке, стукнет по столу тапком, и скажет "Ну вот, я же Бигану говорил" Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6525
показати весь коментар
28.08.2020 16:37 Відповісти
Судя по фото, дело чуть до тапка не дошло именно на спец заседании постоянного совета ОБСЕ. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6488
Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 3909
показати весь коментар
28.08.2020 16:42 Відповісти
Домашнее задание для Лукашенко. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 4366
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28.08.2020 16:39 Відповісти
что вы носитесь с ОБСЕ
чем они помогли решить вопрос в Украине
сидят по кабакам на линии разграничения
пусть белорусы сами разберутся со своими
вопросами как все созреют и решат вопросы власти
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28.08.2020 18:17 Відповісти
 
 