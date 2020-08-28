Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані

У Білорусі необхідно провести вільні і чесні президентські вибори із залученням незалежних спостерігачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ в п'ятницю у Відні.

"По-перше, необхідно негайно припинити насильство проти білорусів, а також звільнити всіх несправедливо затриманих. По-друге, народ Білорусі повинен мати можливість для самовизначення і вибрати своїх лідерів шляхом справді вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив американський дипломат.

За його словами, для всього світу очевидно, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня були сфальсифіковані.

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"Сполучені Штати твердо підтримують право білорусів вимагати від уряду дотримання принципів і стандартів ОБСЄ щодо вільних і справедливих виборів і захисту прав людини", - додав заступник держсекретаря США.

Водночас Біган зазначив, що Сполучені Штати не прагнуть контролювати або вибирати долю білоруського народу.

Він також укотре підкреслив, що Вашингтон строго засуджує насильство щодо протестувальників у Білорусі після виборів, через що було затримано близько 7 тис. осіб, а також тривають спроби блокувати інтернет-служби.