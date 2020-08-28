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отруєння (931) Навальний (572)

Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite

Російський опозиціонер Олексій Навальний як і раніше в штучній комі і на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ), його стан серйозний, але стабільний, загрози життю немає, повідомила берлінська клініка Charite в п'ятницю.

"Симптоматика кризи, викликаної інгібітором холінестерази, спадає. Пацієнт як і раніше на станції інтенсивної терапії в штучній комі, він підключений до апарату штучного дихання. Стан його здоров'я незмінно серйозний, зараз великої небезпеки для життя немає. Як і раніше, можливі довгострокові наслідки важкого отруєння пацієнта не проглядаються", - йдеться в заяві клініки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що стан Навального "стабільний".

"Лікарі перебувають у тісному контакті з дружиною Олексія Навального. Погоджуючи із дружиною, Charite виходить з того, що в його інтересах - публічне повідомлення про стан здоров’я, - зазначили в лікарні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Ну, пусть выздоравливает. Хомячком Навального не являюсь, но и зла ему не желаю.
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28.08.2020 16:31
+5
взагалі пох
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28.08.2020 16:40
+5
та без разницы, важно будут ли доп санкции к рашке.
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28.08.2020 16:41
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Ну, пусть выздоравливает. Хомячком Навального не являюсь, но и зла ему не желаю.
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28.08.2020 16:31 Відповісти
+

он неплохо так помешивает пуйла и его холуёв. Уже за это его стоит пожелать выздоровления.
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28.08.2020 17:10 Відповісти
Я более скептично к этому отношусь, там вообще сложно понять кто, кого, почём и в каких позициях))
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28.08.2020 17:13 Відповісти
При отравлении подобной дрянью, к сожалению , прогнозы неважные. Оно разрушает связи в мозгу.
Жить скорее всего будет, но это будет совершенно иной человек. Возможно его придётся создавать практически с нуля.
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28.08.2020 17:17 Відповісти
может стать овощем
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28.08.2020 16:33 Відповісти
А як їх потім розрізняти з фуйлушею?
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28.08.2020 16:50 Відповісти
«28 августа 2020
Берлинская клиника с Навальным запросила помощь.

Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, специалисты клиники обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.
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28.08.2020 16:53 Відповісти
Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite - Цензор.НЕТ 315
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28.08.2020 17:35 Відповісти
Навального выбили из игры уже скорей всего он будет как овощ теперь, пишут, но сам Навальный превратился в козырную карту для Запада
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28.08.2020 16:36 Відповісти
Леха Провальный,это что Штирлиц....ручка от чемодана ФСБ....
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28.08.2020 16:36 Відповісти
У каждого РАБссиянца..серп и молот на ЛБУ
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28.08.2020 16:38 Відповісти
Крым не бутерброд...забыли этого Хмыряку ?
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28.08.2020 16:39 Відповісти
та без разницы, важно будут ли доп санкции к рашке.
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28.08.2020 16:41 Відповісти
Ну будут, а Украине что из этого?
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28.08.2020 18:37 Відповісти
конечная цель очевидна - распад раши и прекращение ее существования в виде империи.
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28.08.2020 19:15 Відповісти
взагалі пох
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28.08.2020 16:40 Відповісти
Физических последствий может и удастся избежать, выведут из организма эту дрянь, но во всем остальном это уже будет не Навальный.
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28.08.2020 16:42 Відповісти
Слушайте, а толку то с того Навального?Удачно монетизировал себя, донатики там, все дела. Оппозиционный политик?Каким, спрашивается, боком?Сколько раз он летал в тот же Хабаровск скажем?ФБК у него было, рассказывал абчественности про шубохранилище?Что разрешали, то и рассказывал.
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28.08.2020 16:56 Відповісти
а кто говорил что там был толк?
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28.08.2020 17:02 Відповісти
Ну, ему самому толк явно был-от него исходит ляля языком, ему приходит копеечка. Профит жЫ!
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28.08.2020 17:04 Відповісти
Инфоцыган? А зачем же его траванули,у ***** белочка?
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28.08.2020 17:07 Відповісти
Да могли как того же Немцова, те и эти, голуби мира и ястребы войны условно говоря. Те холили и лелеяли, а этим пришлось не по душе.
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28.08.2020 17:11 Відповісти
При чём тут Немцов? Это совершенно разные фигуры и типажи.
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28.08.2020 18:10 Відповісти
Суть та же. Если условному Бортникову невыгодно, то условному Патрушеву может быть очень даже выгодно. Ну, а отребья там навалом.
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28.08.2020 18:30 Відповісти
Штаб Навального до сих пор работает в Хабаровске. Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite - Цензор.НЕТ 8995 Вы думаете, что что митинги в поддержку губернатора сами по себе возникли?
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28.08.2020 17:18 Відповісти
Вы полагаете это Навальный "постарался"?Очень сомневаюсь. Да и вопрос был малость не в том. Я лишь спросил, сколько раз он прилетал в то Хабаровск поддержать тех протестующих?Для оппозиционного политика (раз уж он претендует на такое "звание") такие протесты это подарок судьбы в прямом смысле слова.
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28.08.2020 17:24 Відповісти
Я просто смотрю Невзорова.......
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28.08.2020 18:06 Відповісти
Ну да это будет инфантильный бутер с маргарином.
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Вольнов (Мужик, пранкер) сказал - Шит, жаль шо не подох клоун этот, подавясь бутербургерами.....
Леша, я вот жду.... ну, еще чуток, задыхайся..... как многие из наших солдат, которые защищали свою землю от вас, тварь. Сдохни!
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28.08.2020 16:42 Відповісти
Я просмотрел все что связано с Навальным за последние 5 лет....
Штирлиц по полному тарифу....
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28.08.2020 16:44 Відповісти
Той хто сідає грати з дияволом в карти, робить єдину помилку.
Сідає з ним грати.
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28.08.2020 16:55 Відповісти
Шарите это та клиника, где лечили Ющенко? Помнится, говорили про отравление, много слов, а недавно родная Генпрокуратура заявила что отравления не было!
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Ющенко лечили в Австрии, а в Шарите, Германия - лечили Капительман Жульку от смертельной болезни - радикулит.
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28.08.2020 23:02 Відповісти
Навальный мужественный человек ,настоящий оппозиционер.
Здоровья.
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29.08.2020 03:39 Відповісти
вся оця ситуація для України цікава лише в контексті можливих санкцій, які накладуть на московію. Однак кожен українець ніколи не повинен забувати, що кращій кацап, це той який займається корисною справою на глибині 2 метри під землею.
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29.08.2020 07:22 Відповісти
 
 