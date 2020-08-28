Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite

Російський опозиціонер Олексій Навальний як і раніше в штучній комі і на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ), його стан серйозний, але стабільний, загрози життю немає, повідомила берлінська клініка Charite в п'ятницю.

"Симптоматика кризи, викликаної інгібітором холінестерази, спадає. Пацієнт як і раніше на станції інтенсивної терапії в штучній комі, він підключений до апарату штучного дихання. Стан його здоров'я незмінно серйозний, зараз великої небезпеки для життя немає. Як і раніше, можливі довгострокові наслідки важкого отруєння пацієнта не проглядаються", - йдеться в заяві клініки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що стан Навального "стабільний".

"Лікарі перебувають у тісному контакті з дружиною Олексія Навального. Погоджуючи із дружиною, Charite виходить з того, що в його інтересах - публічне повідомлення про стан здоров’я, - зазначили в лікарні.

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