Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite
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Російський опозиціонер Олексій Навальний як і раніше в штучній комі і на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ), його стан серйозний, але стабільний, загрози життю немає, повідомила берлінська клініка Charite в п'ятницю.
"Симптоматика кризи, викликаної інгібітором холінестерази, спадає. Пацієнт як і раніше на станції інтенсивної терапії в штучній комі, він підключений до апарату штучного дихання. Стан його здоров'я незмінно серйозний, зараз великої небезпеки для життя немає. Як і раніше, можливі довгострокові наслідки важкого отруєння пацієнта не проглядаються", - йдеться в заяві клініки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Повідомляється, що стан Навального "стабільний".
"Лікарі перебувають у тісному контакті з дружиною Олексія Навального. Погоджуючи із дружиною, Charite виходить з того, що в його інтересах - публічне повідомлення про стан здоров’я, - зазначили в лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
он неплохо так помешивает пуйла и его холуёв. Уже за это его стоит пожелать выздоровления.
Жить скорее всего будет, но это будет совершенно иной человек. Возможно его придётся создавать практически с нуля.
Берлинская клиника с Навальным запросила помощь.
Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, специалисты клиники обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.
Также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.
Леша, я вот жду.... ну, еще чуток, задыхайся..... как многие из наших солдат, которые защищали свою землю от вас, тварь. Сдохни!
Штирлиц по полному тарифу....
Сідає з ним грати.
Здоровья.