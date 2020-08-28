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Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги

Українські прикордонники в Одеському міжнародному аеропорту відмовили в перетині кордону групі білоруських громадян, які вилетіли напередодні з Мінська. Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі отримають преференційний режим у разі в'їзду в Україну, незважаючи на закриття кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Громадянам Білорусі було відмовлено у перетині державного кордону в зв'язку з рішенням Кабінету Міністрів України про заборону іноземцям з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня. Білорусам не заборонили відвідувати Україну. Найближчим часом вони повернуться до Білорусі", - повідомили виданню в одеському прикордонному загоні.

За словами прикордонників, з моменту закриття українського кордону в аеропорту перебували 20 іноземців, яким було відмовлено у в'їзді в Україну.

Також читайте: Близько тисячі іноземців в'їхали в Україну після закриття кордонів, - Держприкордонслужба

Одна з пасажирів білоруського рейсу Вероніка розповіла "Свобода", що всім громадянам Білорусі, а їх близько 8 осіб, винесено постанову про заборону відвідування України:

"За ніч нас кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Заснути було неможливо. Вранці нас перевели в зал очікування, де ми можемо купити чай і бутерброди за свій рахунок. А ось з питною водою проблем не було. Разом з нами тут і інші іноземці - громадяни Молдови, євреї, які запланували паломництво в Умань.

Прессекретар Держприкордонслужби України повідомив "Свободі", що рішення уряду про закриття кордону 28 серпня не передбачає окремих механізмів для громадян Білорусі.

"З гуманітарних міркувань окреме рішення може прийняти голова Державної прикордонної служби. У постанові немає окремої категорії про білоруських громадян, але є список винятків, якими вони можуть скористатися", - сказав Андрій Демченко.

За його словами, громадяни Білорусі, які постраждали від тиску і переслідувань під час масових акцій протесту, повинні заявити про це на прикордонному пункті пропуску на території України, і надалі буде розглянуто питання їх допуску на територію України.

Також читайте: Україна закрила кордони для збереження здоров'я громадян та іноземців, - Кулеба

Нагадаємо, вранці 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі будуть користуватися преференційним режимом при в'їзді в Україну, незважаючи на закриття кордонів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 7756
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28.08.2020 16:39
+10
ібо нєхй із гулагов разбягацца...

У Білорусі поховали жертву політичного терору. Закатований учасник спротиву Мікіта Крыўцоў. На труні - національний прапор. А на хресті, які видають у моргах, "Кривцов Никита Сергеевич".
Понад 10 років тому білоруська Вікіпедія розкололася на дві редакції: білоруська офіційна і білоруська тарашкевіца. Унікальний випадок для понад 100 мовних редакцій.
Яка ж причина?
А одна з головних причин - протокол оприлюднення білоруських імен. Це коли за християнською традицією "Мікіта Крыўцоў" - хрещене ім'я вперед, а за іншою, підмосковською - "Крыўцоў Мікіта Сяргеевич", прізвище вперед - за протоколом ГУЛАГу, а ще й азійське по-батькові - ібн Сяргеевич.
Напис на хресті - результат використання московських меморіяльних протоколів - повна й беззастережна московізація. Зло й ганьбу якої навіть не усвідомлюють учасники похорону під білоруським прапором.
А що в Україні?
90% меморіяльних знаків на честь учасників війни з Москвою виконані за московським протоколом: прізвище - вперед, ім'я - назад. Контрольний - по-батькові.
Останній прикрий приклад - меморіяльна дошка на честь генерала УПА Івана Трейка, встановлена у його рідному селі на Поділлі. Дошка вшановує "Трейка Івана Демидовича". Чуєте?
Незабаром дійде й до Бандери Степана Андрійовича й Українки Лесі Петрівни.
І головне, що ми навіть не маємо альтернативної Вікіпедії - як білоруси . І саме на цій, мільйонній Вікіпедії фанатично дотримуються московського енциклопедичного протоколу: ПІБ. Тичина Павло Григорович, Бандера Степан Андрійович. Ждемо правок і появу Леннон Джон Йосипович, Маккартні Павло Джонович.
До речі, єдиний центр опору московському протоколу - Пласт. Заяви на вступ до організації лише за формулою ІП. Дякую
P.S. Нехай Царствує герой Мікіта Крыўцоў.
https://gazeta.ua/blog/53807/u-bilorusiv-ne-vse-sche-propalo-bo-v-nih-ye-znannya-pro-te-yak-treba
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28.08.2020 16:41
+6
С тех пор,как Зе у власти,я вообще ничему не удивляюсь...У руля государства-не пойми кто...Всем все похожее,главное "прибарахлится"предательство возносится в ранг,кругом ложь,лицемерие,тотальное воровство,продажа всего и вся,уничтожение государственности...
показати весь коментар
28.08.2020 16:44
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Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 74
показати весь коментар
28.08.2020 16:34 Відповісти
ібо нєхй із гулагов разбягацца...

У Білорусі поховали жертву політичного терору. Закатований учасник спротиву Мікіта Крыўцоў. На труні - національний прапор. А на хресті, які видають у моргах, "Кривцов Никита Сергеевич".
Понад 10 років тому білоруська Вікіпедія розкололася на дві редакції: білоруська офіційна і білоруська тарашкевіца. Унікальний випадок для понад 100 мовних редакцій.
Яка ж причина?
А одна з головних причин - протокол оприлюднення білоруських імен. Це коли за християнською традицією "Мікіта Крыўцоў" - хрещене ім'я вперед, а за іншою, підмосковською - "Крыўцоў Мікіта Сяргеевич", прізвище вперед - за протоколом ГУЛАГу, а ще й азійське по-батькові - ібн Сяргеевич.
Напис на хресті - результат використання московських меморіяльних протоколів - повна й беззастережна московізація. Зло й ганьбу якої навіть не усвідомлюють учасники похорону під білоруським прапором.
А що в Україні?
90% меморіяльних знаків на честь учасників війни з Москвою виконані за московським протоколом: прізвище - вперед, ім'я - назад. Контрольний - по-батькові.
Останній прикрий приклад - меморіяльна дошка на честь генерала УПА Івана Трейка, встановлена у його рідному селі на Поділлі. Дошка вшановує "Трейка Івана Демидовича". Чуєте?
Незабаром дійде й до Бандери Степана Андрійовича й Українки Лесі Петрівни.
І головне, що ми навіть не маємо альтернативної Вікіпедії - як білоруси . І саме на цій, мільйонній Вікіпедії фанатично дотримуються московського енциклопедичного протоколу: ПІБ. Тичина Павло Григорович, Бандера Степан Андрійович. Ждемо правок і появу Леннон Джон Йосипович, Маккартні Павло Джонович.
До речі, єдиний центр опору московському протоколу - Пласт. Заяви на вступ до організації лише за формулою ІП. Дякую
P.S. Нехай Царствує герой Мікіта Крыўцоў.
https://gazeta.ua/blog/53807/u-bilorusiv-ne-vse-sche-propalo-bo-v-nih-ye-znannya-pro-te-yak-treba
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28.08.2020 16:41 Відповісти
Не думаю, що це ГУЛАГівська ідея. Формат "ПІБ" є об'єктивно зручнішим за, наприклад, "ІБП", оскільки прізвище краще визначає людину, оскільки людей з однаковим ім'ям і навіть з однаковими ім'ям та по-батькові, може бути дуже багато, а з однаковим прізвищем - набагато менше. Мені час від часу доводиться працювати з різноманітними списками (працюю в університеті, зовсім не в тюрмі), і формат "ПІБ" є реально дуже зручним.
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28.08.2020 17:07 Відповісти
Шо - апять хасиды?
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28.08.2020 16:36 Відповісти
Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 7756
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28.08.2020 16:39 Відповісти
Що за маячню я щойно подивився?
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28.08.2020 19:13 Відповісти
Незрозуміло, якщо вони просили притулку це одне, якщо просто приїхали, то невчасно, наші лохи так в Грецію полетіли.
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28.08.2020 16:41 Відповісти
они не просили
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28.08.2020 16:50 Відповісти
А в ладошки хлополи? Шарики надували?...
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28.08.2020 16:44 Відповісти
Белорусы - сильный народ, за газпромовскую бабарику и трусливую тихановскую на бутылку садятся только так. Моё унавОжение.
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28.08.2020 16:50 Відповісти
С тех пор,как Зе у власти,я вообще ничему не удивляюсь...У руля государства-не пойми кто...Всем все похожее,главное "прибарахлится"предательство возносится в ранг,кругом ложь,лицемерие,тотальное воровство,продажа всего и вся,уничтожение государственности...
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28.08.2020 16:44 Відповісти
ага, т.е. это не были политические беженцы
тогда все логично
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28.08.2020 16:49 Відповісти
Маруся Звіробій:
Білоруси, не йдіть шляхом України, зразка 2019 року! В Путіна в очах нема нічого, окрім війни і жаги крові, ми різними методами перевіряли і заплатили за цю перевірку життями своїх кращих громадян. Наш дебількуватий президент теж заглядав Путіну в очі. Війна і кров. То вже не людина, то сатана. А ви для нього барани на убой, не більше. Я знаю, що ви ментально ще так само далеко від питання заборони язика того окупанта, він над цим працював усе ваше і наше існування. І йому вдалося вкрутити нам в голови "какуюразніцу". Та якщо наші держави хочуть бути незалежними, то доведеться визнати росію ворогом, а їх язик інструментом війни. До нас вони вже прийшли з криком "спасать рускоязичних", ви наступні.
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28.08.2020 16:50 Відповісти
Заявление пофиг. Таварищ Путен приказал не пущать!
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28.08.2020 16:50 Відповісти
При зеле левая рука никогда не знает, что делает правая. Все признаки государства отмирают. Будем и дальше преследовать участников АТО, и на руководящие должности в стране назначать сепаратистов.
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Не хрен этим больным коронавирусом, из беларуси , израиля и других стран, шастать по всей Украине!!!
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28.08.2020 17:12 Відповісти
Не уряд, а мікс неуків і неадекватів. Один їздить по мячу б"є, почту розносить, а ці видають неадекватні постанови.
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28.08.2020 17:21 Відповісти
Скоро они станут друзьями.....всё к этому идёт
Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги - Цензор.НЕТ 3493
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28.08.2020 19:24 Відповісти
Мели, Емеля-твоя неделя.
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28.08.2020 23:09 Відповісти
ЗЕшибісь! Я вже заплутався: білоруси нам сябри чи іноземці? Яке рішення важливіше: те, що прийняв Шмига, чи те, що озвучив Кулєбяка? Вони ж не співпадають!
Нагадує совкове "Стой там, іді сюда"...
Може нарешті в найвеличнішого при такій розтяжці репне дупа і воно поїде інспектувати похоронні бюро власним тілом, щоб встигнути на бєнєфіс Кобзона?
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28.08.2020 19:33 Відповісти
Приїхали люди на море. А їм:"Ми тільки побитих приймаємо. Ви цілі, то возвєртайтесь взад. Ідіть на мітинг щоб вас спочатку відмудохали. Ну а вже потім - на море."
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28.08.2020 20:10 Відповісти
Ибо нефиг на наше море ездить! Пусть свое выкопают.
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28.08.2020 21:31 Відповісти
Вся Беларусь пропитана кацапскими шпиёнами, так что ***** их пускать, эти уроды могут просочиться. Тут своих неадекватов хватает
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28.08.2020 21:33 Відповісти
Кулеба! КАК не стыдно! ПУСТИ ПУЛЮ В ЛОБ
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29.08.2020 10:41 Відповісти
 
 