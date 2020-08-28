Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Українські прикордонники в Одеському міжнародному аеропорту відмовили в перетині кордону групі білоруських громадян, які вилетіли напередодні з Мінська. Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі отримають преференційний режим у разі в'їзду в Україну, незважаючи на закриття кордонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Громадянам Білорусі було відмовлено у перетині державного кордону в зв'язку з рішенням Кабінету Міністрів України про заборону іноземцям з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня. Білорусам не заборонили відвідувати Україну. Найближчим часом вони повернуться до Білорусі", - повідомили виданню в одеському прикордонному загоні.
За словами прикордонників, з моменту закриття українського кордону в аеропорту перебували 20 іноземців, яким було відмовлено у в'їзді в Україну.
Одна з пасажирів білоруського рейсу Вероніка розповіла "Свобода", що всім громадянам Білорусі, а їх близько 8 осіб, винесено постанову про заборону відвідування України:
"За ніч нас кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Заснути було неможливо. Вранці нас перевели в зал очікування, де ми можемо купити чай і бутерброди за свій рахунок. А ось з питною водою проблем не було. Разом з нами тут і інші іноземці - громадяни Молдови, євреї, які запланували паломництво в Умань.
Прессекретар Держприкордонслужби України повідомив "Свободі", що рішення уряду про закриття кордону 28 серпня не передбачає окремих механізмів для громадян Білорусі.
"З гуманітарних міркувань окреме рішення може прийняти голова Державної прикордонної служби. У постанові немає окремої категорії про білоруських громадян, але є список винятків, якими вони можуть скористатися", - сказав Андрій Демченко.
За його словами, громадяни Білорусі, які постраждали від тиску і переслідувань під час масових акцій протесту, повинні заявити про це на прикордонному пункті пропуску на території України, і надалі буде розглянуто питання їх допуску на територію України.
Нагадаємо, вранці 28 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі будуть користуватися преференційним режимом при в'їзді в Україну, незважаючи на закриття кордонів.
Будь ласка, зачекайте...
У Білорусі поховали жертву політичного терору. Закатований учасник спротиву Мікіта Крыўцоў. На труні - національний прапор. А на хресті, які видають у моргах, "Кривцов Никита Сергеевич".
Понад 10 років тому білоруська Вікіпедія розкололася на дві редакції: білоруська офіційна і білоруська тарашкевіца. Унікальний випадок для понад 100 мовних редакцій.
Яка ж причина?
А одна з головних причин - протокол оприлюднення білоруських імен. Це коли за християнською традицією "Мікіта Крыўцоў" - хрещене ім'я вперед, а за іншою, підмосковською - "Крыўцоў Мікіта Сяргеевич", прізвище вперед - за протоколом ГУЛАГу, а ще й азійське по-батькові - ібн Сяргеевич.
Напис на хресті - результат використання московських меморіяльних протоколів - повна й беззастережна московізація. Зло й ганьбу якої навіть не усвідомлюють учасники похорону під білоруським прапором.
А що в Україні?
90% меморіяльних знаків на честь учасників війни з Москвою виконані за московським протоколом: прізвище - вперед, ім'я - назад. Контрольний - по-батькові.
Останній прикрий приклад - меморіяльна дошка на честь генерала УПА Івана Трейка, встановлена у його рідному селі на Поділлі. Дошка вшановує "Трейка Івана Демидовича". Чуєте?
Незабаром дійде й до Бандери Степана Андрійовича й Українки Лесі Петрівни.
І головне, що ми навіть не маємо альтернативної Вікіпедії - як білоруси . І саме на цій, мільйонній Вікіпедії фанатично дотримуються московського енциклопедичного протоколу: ПІБ. Тичина Павло Григорович, Бандера Степан Андрійович. Ждемо правок і появу Леннон Джон Йосипович, Маккартні Павло Джонович.
До речі, єдиний центр опору московському протоколу - Пласт. Заяви на вступ до організації лише за формулою ІП. Дякую
P.S. Нехай Царствує герой Мікіта Крыўцоў.
https://gazeta.ua/blog/53807/u-bilorusiv-ne-vse-sche-propalo-bo-v-nih-ye-znannya-pro-te-yak-treba
тогда все логично
Білоруси, не йдіть шляхом України, зразка 2019 року! В Путіна в очах нема нічого, окрім війни і жаги крові, ми різними методами перевіряли і заплатили за цю перевірку життями своїх кращих громадян. Наш дебількуватий президент теж заглядав Путіну в очі. Війна і кров. То вже не людина, то сатана. А ви для нього барани на убой, не більше. Я знаю, що ви ментально ще так само далеко від питання заборони язика того окупанта, він над цим працював усе ваше і наше існування. І йому вдалося вкрутити нам в голови "какуюразніцу". Та якщо наші держави хочуть бути незалежними, то доведеться визнати росію ворогом, а їх язик інструментом війни. До нас вони вже прийшли з криком "спасать рускоязичних", ви наступні.
Нагадує совкове "Стой там, іді сюда"...
Може нарешті в найвеличнішого при такій розтяжці репне дупа і воно поїде інспектувати похоронні бюро власним тілом, щоб встигнути на бєнєфіс Кобзона?