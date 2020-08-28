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Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав

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Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував їй за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Зеленський написав у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Проговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Що Україна і ЄС, попри COVID19 продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 N4 ("Нормандська четвірка". - Ред.) після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни.

Також читайте: Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" може відбутися в перших числах вересня, - Єрмак

Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту Нормандської четвірки після зустрічі радників глав держав 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
показати весь коментар
28.08.2020 16:49
+1
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
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28.08.2020 16:53
+1



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 ч

Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
показати весь коментар
28.08.2020 17:15
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Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав - Цензор.НЕТ 6965
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28.08.2020 17:00 Відповісти
любопытно, Зеленский одел черный пояс каратиста, что бы эта немецкая фрау общалась с ним уважительно?!..
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28.08.2020 16:45 Відповісти
обисцянта посадили за один стол со взрослыми:

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 9416
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28.08.2020 16:47 Відповісти
Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

"Британия также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он".
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28.08.2020 16:48 Відповісти
На явку с "окурком" напрашивается Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 53
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28.08.2020 16:48 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
показати весь коментар
28.08.2020 16:49 Відповісти
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
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28.08.2020 16:53 Відповісти



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 ч

Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
показати весь коментар
28.08.2020 17:15 Відповісти
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!

(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)

Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !
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28.08.2020 18:39 Відповісти
Зустіч радників Президентів... А це одоробло туди д'Єрмака відправляє.... Може хтось пояснить найвеличнішому, що головний секретут, рука якого стирчить в дупі оманського опудала і "горішки" якого міцно тримаються в кремлядських лещатах, не є радником, а всього лише завхозом...
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28.08.2020 18:55 Відповісти
 
 