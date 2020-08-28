Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував їй за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Зеленський написав у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Проговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Що Україна і ЄС, попри COVID19 продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 N4 ("Нормандська четвірка". - Ред.) після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни.

Також читайте: Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" може відбутися в перших числах вересня, - Єрмак