Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував їй за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це Зеленський написав у своєму Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Проговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Що Україна і ЄС, попри COVID19 продовжують економічну інтеграцію і зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час Саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди й реалізації реформ. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 N4 ("Нормандська четвірка". - Ред.) після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
"Британия также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он".
6 ч. ·
Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·5 ч
Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !