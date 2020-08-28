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Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися

Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві.

Про це повідомила пресслужба Європейського гімнастичного союзу, передає Цензор.НЕТ.

Президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова пояснила, що організація сама відмовилася від участі в змаганнях. За її словами, причиною такого рішення стала неможливість "сидіти два тижні в ізоляції", як того вимагає сторона, яка приймає.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
нефуй шастать тут
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28.08.2020 17:11
+40
Ложь: отказались из-за достоверной проверки на допинг.
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28.08.2020 17:13
+20
и из-за того, что в программу не включили упражнение с лопатами и блинами.
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 2549
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28.08.2020 17:16
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От бы и кацапоармейцы так!
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28.08.2020 17:11 Відповісти
нефуй шастать тут
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28.08.2020 17:11 Відповісти
С языка снял)))
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28.08.2020 17:43 Відповісти
Ложь: отказались из-за достоверной проверки на допинг.
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28.08.2020 17:13 Відповісти
и из-за того, что в программу не включили упражнение с лопатами и блинами.
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 2549
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28.08.2020 17:16 Відповісти
Да, бояру тоже внесли в список запрещённых
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28.08.2020 17:17 Відповісти
і лєпку із говна
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Та да, ато бы Боппосов всему миру показал "художественную" ГИМНАстику...
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28.08.2020 20:14 Відповісти
упаси Господи)))
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28.08.2020 21:07 Відповісти
Без нее никак,хоть в спорте,хоть в повседнухе...
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28.08.2020 18:57 Відповісти
Как же теперь жить?
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28.08.2020 17:13 Відповісти
Зачем я увеличил фото? Они похожи на клоуна Пеннивайза из "Оно". Жуть.
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28.08.2020 17:15 Відповісти
точно, фр-р-р..
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28.08.2020 17:19 Відповісти
Нахер с пляжа.
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28.08.2020 17:13 Відповісти
баба з воза...
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28.08.2020 17:13 Відповісти
Нехай переж )(уйлом художньо гімнастірують Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6867
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28.08.2020 17:14 Відповісти
для товарних дєвочєк Вінер-Усмановой здєсь папіков не відно, еге ж..?
дЄрьмак жи ж і так руліт, а зєбурєтку возят...
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28.08.2020 17:16 Відповісти
то они еще за кокошники не знали - шо в Киеве самкам кацапским тока в них - тварей нужно распознавать тут же.
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28.08.2020 17:16 Відповісти
чудово, менше рогатих в Україні.
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Шо у них з лицями?
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28.08.2020 17:17 Відповісти
тю, думав вони спиною до камери стоять... Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 9811
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28.08.2020 17:19 Відповісти
И слава Украине!! не х....уй этим россиянкам делать в Украине!! Наверное опять нажрались мельдония?? Пусть теперь Винер у кого отс...осёт!!
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28.08.2020 17:17 Відповісти
А на біса вони тут здались?
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28.08.2020 17:18 Відповісти
Винер еще та аферистка какая страна такие и тренеры Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 1593
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28.08.2020 17:18 Відповісти
По её словам, причиной такого решения стала невозможность "сидеть две недели в изоляции", как того требует принимающая сторона. Источник: https://censor.net.ua/n3216435\\\\\\\\\\\

так идитё на Пусина. твари. я ненавижу насилие, но вам надо вторую, третью и пятьдесятую ""хиросиму" суки, вы это заслужили и я с радостью был бы пилотом который сбрасывает вам отказ от биотуалета, суки, будьте прокляты вашим божком, я х.з. как там оно у васhttps://censor.net.ua/news/3216435/sbornaya_rf_po_hudojestvennoyi_gimnastike_otkazalas_ehat_v_kiev_izza_trebovaniya_samoizolirovatsya
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28.08.2020 17:19 Відповісти
Так огорчился, так огорчился , прямо аппетит пропал. Как я ужинать буду?
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28.08.2020 17:22 Відповісти
пересильте вже себе и шось **********.
мона з горилочкою за нас и проти них, собак москальких...
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28.08.2020 17:29 Відповісти
Дякую за пораду, але вже печінка не дозволяє так засмучуватися Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6805
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28.08.2020 17:33 Відповісти
пусті на шашлик одного із своіх русскіх рабов Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 6763
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28.08.2020 18:08 Відповісти
Нефигшастать
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28.08.2020 17:23 Відповісти
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 3859
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28.08.2020 17:23 Відповісти
Так вот куда "патриоты" Кивы ехали...
Да, тяжко им будет отмывать кабинки для голосования...
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28.08.2020 23:01 Відповісти
Им разве не забанили там весь спорт, чё они вообще куда-то ездят ?
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28.08.2020 17:26 Відповісти
гімнастика не легка атлетика..

це вид спорту з засиллям кацапів на керівних посадах..
і в суддійстві також...
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28.08.2020 18:10 Відповісти
Отказались от поездки, потому что узнали о готовящейся встрече с зелёнкой, кошачьей мочой, жидким дерьмом и прочими знаками внимания.....Не считая подсрачников и оплеух....И это только на въезде в страну......
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28.08.2020 17:29 Відповісти
А не через те, що не могли правільно відповісти на питання "Чєй Крим"? Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 17:34 Відповісти
Українською мовою.
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28.08.2020 17:55 Відповісти
ужо пєрєпісалі


Pan Doktor@pan_dok 27 авг.

Один и тот же учебник.

Издание до "крымнаша" и после.
У них Русь уже перестала быть Киевской, просто "Русь".
Спасибо хоть не "Российская Федерация".

Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 8336
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28.08.2020 19:30 Відповісти
Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 9896
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28.08.2020 19:31 Відповісти
Собственно говоря всё правильно. Прилагательное "Киевская" то ли в 18 то ли в 19 века.
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28.08.2020 19:40 Відповісти
Так вони тільки те й роблять. що переписують.
Все.
На себе...
Ще трохи - і почнуть розповідати про 780-лєтіє асвабаждєнія Києва від галіцко-бЕндеровськіх захваччіков військами під командуванням комадарма Батиєва.
Дєдовоєвали, йолпт... Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 1740
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28.08.2020 23:47 Відповісти
А жаль!!!!
Наши СБУ-ки очень ждали этих контрабандистов оружия и наркотиков в особо крупных размерах!!!
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28.08.2020 17:37 Відповісти
А какой черт их сюда звал?
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28.08.2020 17:51 Відповісти
Жаль. Россисянки безусловные лидеры в худ. гимнастике. Без них чемпионат будет не тот.
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28.08.2020 17:59 Відповісти
да.. нє увідім мастєрства.. )))


да пошлі оні на..уй..
еще б с "танковим биатлоном" пріехалі...
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28.08.2020 18:07 Відповісти
безусловные ******,согласен
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28.08.2020 19:01 Відповісти
Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 3040
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29.08.2020 00:16 Відповісти
хороший был концерт
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29.08.2020 07:17 Відповісти
да они такие. В 15 лет бухают как наши алкаши с 30 летним стажем.
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29.08.2020 07:19 Відповісти
Из-за эпидемии Международная Федерация будет решать вопрос проведения только через пару месяцев...
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28.08.2020 18:03 Відповісти
...баба з воза....
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28.08.2020 18:05 Відповісти
Хватить уже тупить, ну глуп ты в теме, так не труби об этом на весь Цензор. Россиянки - самая титулованная сборная мира. Смотреть их программы - удовольствие. На летнем ЧМ, они взяли 8 из 9, золотых медалей. Но все как в жизни: кто-то дарит людям радость, а кто-то испражняется, и швыряется своими какашками, типа герой))).
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28.08.2020 18:41 Відповісти
Да ты, голубь мой, извращенец!
Лучше для удовольствия попробуй немецкую порнуху.
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28.08.2020 18:48 Відповісти
Своих "голубей", ищи в порнухе)))
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28.08.2020 18:53 Відповісти
Пожалуй, да....
Настоящему извращенцу порнуха - как спитой чаёк, а вот российские гимнастки, да в купальничьках цветов государственного флага, два онлайн - вот это возбуждающе!
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29.08.2020 09:11 Відповісти
Не самоизолироваться, а самоликвидироваться...
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28.08.2020 18:10 Відповісти
Ну й добре , кацапськм лайном буде трохе меньше смердіти в Украіні
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28.08.2020 18:29 Відповісти
Баба з воза... (с).
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28.08.2020 18:32 Відповісти
Это хорошо, прошлый раз они всё золото забрали.
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28.08.2020 18:35 Відповісти
И еще, решение об участии сборной, как и о проведении самого ЧЕ еще не принято. Сегодня в Украине рекорд по заболевшим КОВИ, решать будут в конце сентября
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28.08.2020 18:47 Відповісти
Ну а так как иностранцам въезд закрыт, то чемпион понятен заранее.
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28.08.2020 19:42 Відповісти
Бульбашовым дальнобойщикам въезд не закрыт. Будете вместо РФ-овцек выступать.
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28.08.2020 21:23 Відповісти
Та і йух з ними!
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28.08.2020 20:06 Відповісти
Зачем здесь эти наркоманы-мельдонисты
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28.08.2020 21:19 Відповісти
Такая потеря! Даже не представляю, как мы это переживем...
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28.08.2020 21:22 Відповісти
Шлюхи мордовские . берите пример с Кабаевой . не теряйте перспективных политиков Орды .
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28.08.2020 21:30 Відповісти
А їх що, збиралися пустити в Україну?
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29.08.2020 08:36 Відповісти
Наверняка мельдония нажрались!!
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29.08.2020 14:37 Відповісти
 
 