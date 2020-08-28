Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися
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Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві.
Про це повідомила пресслужба Європейського гімнастичного союзу, передає Цензор.НЕТ.
Президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова пояснила, що організація сама відмовилася від участі в змаганнях. За її словами, причиною такого рішення стала неможливість "сидіти два тижні в ізоляції", як того вимагає сторона, яка приймає.
Топ коментарі
+52 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар28.08.2020 17:11
+40 Дорогой Я
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+20 алексей свиридов d126c789
показати весь коментар28.08.2020 17:16
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Будь ласка, зачекайте...
дЄрьмак жи ж і так руліт, а зєбурєтку возят...
так идитё на Пусина. твари. я ненавижу насилие, но вам надо вторую, третью и пятьдесятую ""хиросиму" суки, вы это заслужили и я с радостью был бы пилотом который сбрасывает вам отказ от биотуалета, суки, будьте прокляты вашим божком, я х.з. как там оно у васhttps://censor.net.ua/news/3216435/sbornaya_rf_po_hudojestvennoyi_gimnastike_otkazalas_ehat_v_kiev_izza_trebovaniya_samoizolirovatsya
мона з горилочкою за нас и проти них, собак москальких...
Да, тяжко им будет отмывать кабинки для голосования...
це вид спорту з засиллям кацапів на керівних посадах..
і в суддійстві також...
Pan Doktor@pan_dok 27 авг.
Один и тот же учебник.
Издание до "крымнаша" и после.
У них Русь уже перестала быть Киевской, просто "Русь".
Спасибо хоть не "Российская Федерация".
Все.
На себе...
Ще трохи - і почнуть розповідати про 780-лєтіє асвабаждєнія Києва від галіцко-бЕндеровськіх захваччіков військами під командуванням комадарма Батиєва.
Дєдовоєвали, йолпт...
Наши СБУ-ки очень ждали этих контрабандистов оружия и наркотиков в особо крупных размерах!!!
да пошлі оні на..уй..
еще б с "танковим биатлоном" пріехалі...
Лучше для удовольствия попробуй немецкую порнуху.
Настоящему извращенцу порнуха - как спитой чаёк, а вот российские гимнастки, да в купальничьках цветов государственного флага, два онлайн - вот это возбуждающе!