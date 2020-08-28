Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС
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Співробітники української кіберполіції заблокували низку груп у соцмережах, де закликали до насильства над жінками. Правоохоронці встановили, що адміністраторами груп були громадяни Російської Федерації.
Про це повідомила в Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька профілів у Фейсбук та Інстаграм поширили інформацію про закриті групи у месенджерах та соціальних мережах, де закликають до насильства над жінками (як фізичного так і сексуального). Адміни та учасники ділилися "порадами", як "правильно" обрати жертву, які потрібні снодійні, як нападати та бити жертву, а потім ґвалтувати. Досвідом "звірств" пропонували ділитися з іншими учасниками спільноти збоченців та злочинців. Завдяки оперативному та професійному реагуванню працівників кіберполіції вдалося заблокувати низку таких груп, які адмініструвалися громадянами РФ", - розповіла Павліченко.
За її словами, стало відомо, що IP-адреси, з яких здійснювалися авторизації, перебувають у володінні інтернет-провайдерів російських міст Омська та Москви.
Наразі вся наявна інформація передана до Інтерполу.
Будь ласка, зачекайте...
Если уже такое есть, то что дальше?
И для которых все вокруг, это жалкие ретрограды, не способные ничего увидеть и понять.
С чего ты взял, что "человечество деградирует", тормоз? Поколупался вчера в носу и осознал?
Тупое чмо, перестань нести бред - перестанут тебя в твои же какашки твоей тупой мордой тыкать.
А те що к@цUPи живодери та ізверги у більшості то не дивно.
А вот есть ли такие группы, где рассказывают и учат как вырубать, связывать и правильно мудохать в сраку петушариев, *********, мацкалов, совков и дамбасов с крысчанами?
Вот такие группы это полезные ресурсы. А просто насильники - это петушиный угол и там мацкалы живут.
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