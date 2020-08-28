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Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС

Співробітники української кіберполіції заблокували низку груп у соцмережах, де закликали до насильства над жінками. Правоохоронці встановили, що адміністраторами груп були громадяни Російської Федерації.

Про це повідомила в Facebook заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька профілів у Фейсбук та Інстаграм поширили інформацію про закриті групи у месенджерах та соціальних мережах, де закликають до насильства над жінками (як фізичного так і сексуального). Адміни та учасники ділилися "порадами", як "правильно" обрати жертву, які потрібні снодійні, як нападати та бити жертву, а потім ґвалтувати. Досвідом "звірств" пропонували ділитися з іншими учасниками спільноти збоченців та злочинців. Завдяки оперативному та професійному реагуванню працівників кіберполіції вдалося заблокувати низку таких груп, які адмініструвалися громадянами РФ", - розповіла Павліченко.

Кіберполіція заблокувала низку груп у соцмережах, де розповідали як ґвалтувати жінок, - МВС 01

За її словами, стало відомо, що IP-адреси, з яких здійснювалися авторизації, перебувають у володінні інтернет-провайдерів російських міст Омська та Москви.

Наразі вся наявна інформація передана до Інтерполу.

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Топ коментарі
+4
Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
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28.08.2020 17:21
+4
Мда, человечество явно деградирует...
Если уже такое есть, то что дальше?
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28.08.2020 17:50
+3
Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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28.08.2020 17:24
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поки тіпа кібєполіція роздуплилася, це робили самі користувачі...
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Ви зайдіть в дарк веб,там багато шокуючої інформації.А це схоже на фарс.
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28.08.2020 17:18 Відповісти
Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
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28.08.2020 17:21 Відповісти
Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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28.08.2020 17:24 Відповісти
Та да, видывал я всякий трэш, но тут прямо какое-то пособие молодого сурка что ли...
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28.08.2020 17:27 Відповісти
администрувались гражданами РФ / не грех и повториться. Президент Израиля Кацав осужден за изнасилование . Кацав в России прославился тем, что вызвал зависть Путина. Во время встречи с премьером Израиля Ольмертом Путин сказал: «Привет передайте своему президенту!Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Мы все ему завидуем!».
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28.08.2020 17:26 Відповісти
И тут Омск)))
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28.08.2020 17:26 Відповісти
Мда, человечество явно деградирует...
Если уже такое есть, то что дальше?
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28.08.2020 17:50 Відповісти
Что за бред вы несёте насчет деградации? Всему такому столько лет, сколько общению человеков. Почитайте, например, "Жюстину" маркиза де Сада. А можно - "Декамерон" Джованни Бокаччо. Ну а если это не нравится - да почитайте занимательную книжицу "1001 ночь", не адаптированную для детишек - там про "это" (включая насилие над женщинами) много и разнообразно...
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28.08.2020 23:41 Відповісти
Единомышленников без общения оставили?
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29.08.2020 00:11 Відповісти
Просто у слабоумных деградация чилавечества началась буквально вчера - когда они вокруг оглянулись. Вышел такой чел на крыльцо, жопу почесал, окинул глазом окружающую действительность: ОПА, ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В НАЛИЧИИ!!!
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29.08.2020 02:25 Відповісти
Ты из тех "эстетов", считающих произведениями искусства, отрезанные коровьи головы, которые экспонировались в "Галлерее Пинчука"?
И для которых все вокруг, это жалкие ретрограды, не способные ничего увидеть и понять.
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29.08.2020 16:47 Відповісти
головы резали и миллион лет назад, и 10000, и 2000, и 10, и вчера, и завтра будут резать.

С чего ты взял, что "человечество деградирует", тормоз? Поколупался вчера в носу и осознал?
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29.08.2020 21:01 Відповісти
Ты таки долбо.б
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29.08.2020 21:06 Відповісти
вот каждый раз, когда я указываю на какой-нибудь полноотстойный бред, который ты несёшь, у тебя ответ - тупо оскорбления.

Тупое чмо, перестань нести бред - перестанут тебя в твои же какашки твоей тупой мордой тыкать.
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31.08.2020 09:57 Відповісти
Їм у групу треба написати "посібник" - "як вижити півником на Зоні" та "життя під нарою або біля параши" . Хай вчать.
А те що к@цUPи живодери та ізверги у більшості то не дивно.
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28.08.2020 17:59 Відповісти
Животные забыли, что такое быть Людьми. Про такие понятия, как честь, репутация, доброта они забыли. Считают себя Львами над своей жертвой, а по факту - обыкновенные шакалы.
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28.08.2020 18:24 Відповісти
А шо и такие группы есть? Во блин скот изощряется. Не, ну насчет просто бить баб, если заслужили, это крайне полезная процедура т. к. баба она без регулярных писдюлей дуреет, срервенеет и превращается из женщины в совсем животное.
А вот есть ли такие группы, где рассказывают и учат как вырубать, связывать и правильно мудохать в сраку петушариев, *********, мацкалов, совков и дамбасов с крысчанами?
Вот такие группы это полезные ресурсы. А просто насильники - это петушиный угол и там мацкалы живут.
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28.08.2020 18:35 Відповісти
Тут ніхто не розуміє яка ціль таких «починань»? Все задля розхитування кримінальної статистики в країні. Чим більше,тим краще оскалям. Країна просто ставатиме не придатною для життя.Використовуються всі методи і цей не останній.
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28.08.2020 18:37 Відповісти
Авторы этих "ценных" советов - обычные дядьки и тётьки, ведущие самый обыкновенный образ жизни (семья, дети и т.д.) В жизни они вполне порядочные, а вот в сети, за небольшую плату (предоставляемую ФСБ) готовы писать любые гадости. Это просто бессовестные чмошники, и только. Не следует просто обращать на всё это дерьмо внимание. Таково ведение кибервойны, и кибервойны именно по русски.
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28.08.2020 20:45 Відповісти
 
 