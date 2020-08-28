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Новини Суспільство
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Білецький (195) Кива (364)

Спецслужби повинні відреагувати на створення в Україні парамілітарної організації Ківи, – Білецький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький прокоментував ситуацію з нападом на автобус людей нардепа Іллі Ківи під Харковом.

Відповідне відеозвернення Білецький оприлюднив в YouTube.

"Кажуть, що сьогодні невідомі патріоти перетнулися на трасі Київ-Харків з "тітушнею" Іллі Киві і, скажімо так, трохи посварилися. Нічого серйозного, як ми вже знаємо, не сталося. Декілька з синцями потрапило ківіних "орлів" у лікарню, але між тим – про саму ситуацію. Якщо така ситуація сталася, то це в першу чергу реакція на бездіяльність українських спецслужб і МВС", – заявив Білецький.

За його словами, за часів Революції Гідності патріоти вже бачили проросійські загони, схожі на організацію Ківи.

"Люди із загостреним почуттям справедливості, які пам’ятають 2014 рік, вони дуже добре пам’ятають подібні проросійські загони. Ми пам’ятаємо казачків з нагайками в Криму, ми пам’ятаємо всі ці донбаські "русі", Харківський "Оплот", який починав як спортивний клуб, а потім продовжив як вбивці й кати на Майдані", – зазначив лідер "Нацкорпусу".

Білецький стверджує, що в низці українських міст формуються воєнізовані проросійські загони, які очолюють прихильники партії Віктора Медведчука.

"Прямо зараз у центрі України, в Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові створюються воєнізовані парамілітарні проросійські загони, очолювані електоратом Іллі Киві. Це відбувається, кажуть, за гроші Медведчука, але немає ніяких грошей Медведчука, є кошти РФ, які тут поширює Медведчук", – сказав він.

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Він додав, що за підозрою в причетності до нападу на людей Киви затримали 14 осіб.

"Наскільки мені відомо ці люди не мають жодного відношення до цієї ситуації, а якщо мають, то я сподіваюся, що СБУ, яка має займається сепаратизмом, а також Генпрокуратура, матимуть волю, совість, характер і нагородять хлопців за боротьбу з сепаратизмом. Якщо не зупиняти медведчуковські банди сьогодні, то завтра ми отримаємо "ЛДНР" в Києві, Харкові, Одесі, Полтаві та Черкасах", – підсумував Білецький.
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Топ коментарі
+15
Один подчиненный Авакова типа "воюет" с другим подчиненным Авакова. Для комплекта не хватает еще Шария в засаде за углом.
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28.08.2020 17:24
+15
Если честно, то слабо отоварили петушков кацапских...
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28.08.2020 17:24
+11
Билецкий абсолютно прав. ...Харьков уже пережил зверства "Оплота", повторения мы не допустим.....Мертведчуковско - путенских наёмников - только уничтожать , всеми способами и средствами, иначе это закончится новыми "народными республиками" и призывами к путину "ввести"....
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28.08.2020 17:43
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Братья не сдаемся! Надо победить ЗЕчуму-распоя́савшуюся при ней прорашистскую плесень!!! Я думаю при этом все способы хороши!Жги вату напалмом!!!!!
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28.08.2020 19:59 Відповісти
Кто бы говорил со своим нацдружинами...
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28.08.2020 20:09 Відповісти
Ще у січні 2020 року попереджали про організацію антиукраїнськогого підпілля. Там ,судячи по рожам...каждої тварі по парам. Вітренківці, оплотовці, мураєвці,мінтура колишня,риги-диверсанти,лузери-бійці cпортклубів. Частина їх уже пройшла вишколи в РФ ще у 2012 році на озерах Валдайських під спецобробкою "професора МГУ ім. Лома" Дугіна, інші в "Оплоті" з диверсантським командами ГРУ РФ на сході України,починаючи ще з квітня 2014 року. Ці особи зараз на підйомі з упадком нашої Державності. В іншій країні ці "команди" були б просто....розстріляні під час війни,а у нас лідери таких...народні чи інородні...депутати. Піпець!
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28.08.2020 20:20 Відповісти
КакаяРазницаЛишьБыНеПорох, - да, Билецкий?
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28.08.2020 20:55 Відповісти
Конечно, только при Зеленском Медведчук обнаглел. При Порошенко сидел тихо... нет, сидел за границей... нет, сидел в тюрьме!!!
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29.08.2020 11:52 Відповісти
медведчук как раз вел себя предельно тихо:

- лично на законы в Раде не влиял,

- оптом телеканалы не скупал,

- патриото-московские банды в Украине не легализовывал,

- на его статусе неприкосновенного курьера от Украины настояла Меркель (в сентябре 2014, на Минске-1, по запросу *****).
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29.08.2020 21:59 Відповісти
Я вообще подозреваю, что Медведчук украинский патриот... Этакий Штирлиц украинского разлива, втёршийся в доверие к *****.
На чём основаны мои подозрения?
На трепетном отношении к нему великого патриота Порошенко...
Ну не мог же Порошенко так завзято покрывать врага Украины. Нет, Медведчук определённо свой. Такой же свой, как и Порошенко...
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30.08.2020 09:25 Відповісти
Ещё раз.

МЕРКЕЛЬ, в июне 2014, обеспечила Медведчуку неприкосновенность.

Ну-ка, вспомни дедушка Калинин, сколько дней на тот момент после инаугурации президентом был Порошенко? Аж неделю!

И. Почему сейчас медведчук не на зоне,, а в Крыму и Раде?

Медведчук будет включен в состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе

19:55 - 25 июня 2014С таким предложением в ходе телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, ..Путиным и президентом Украины Петром Порошенко выступила германский лидер.
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31.08.2020 10:15 Відповісти
Бабушка, ты уже в старческий маразм впала...
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31.08.2020 11:46 Відповісти
Что ж ты, русский Калинин, примитивно в срачь сливаешься - что, нет аргументов по теме?

МЕРКЕЛЬ, в июне 2014, обеспечила Медведчуку неприкосновенность: Медведчук будет включен в состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе - 25 июня 2014
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31.08.2020 23:37 Відповісти
В срач сливаешься ты со своими дедушками.
Я другого не понимаю: с каких это пор Меркель президент Украины? К чему эти ссылки на неё? Или она хотя бы заместитель Порошенко?
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31.08.2020 23:57 Відповісти
Кстати, не знал, что в первую неделю после инагурации президент не имеет никаких прав и полномочий.
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31.08.2020 23:58 Відповісти
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