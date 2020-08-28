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Новини Суспільство
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Роттердам+ (169)

Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Справа

Справу закрили через відсутність складу злочину і достатніх доказів провини підозрюваних. При цьому досудове розслідування триває.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"8 серпня 2019 року 6 особам повідомлено про підозру за ст. 364 КК України. Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КПК України, в першу чергу, заснована на доказах і документах, що підтверджують можливе заподіяння збитку в період часу 2016- 2017 рр. в результаті дій підозрюваних осіб. Сукупність доказів була достатньою для повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності і продовження подальшого досудового розслідування", - йдеться в коментарі САП.

При цьому в антикорупційному органі додали, що зараз у зв'язку з тривалістю попереднього розслідування вичерпані можливості отримати докази винуватості підозрюваних та інших осіб для суду.

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"З огляду на викладене, складено постанову, згідно з якою 27.08.2020 кримінальне провадження закрито у частині, що стосується підозрюваних в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину. Однак в повному обсязі кримінальне провадження не закрито, в ньому триває досудове розслідування", - йдеться в коментарі САП.

Раніше про те, що САП закрила справу "Роттердам +", повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Справа Роттердам + закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП 01
Справа Роттердам + закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Як цікаво у них звучить фраза: "Ми обісрались..."
Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
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28.08.2020 17:32
+5
Игорь Валерьевич Коломойский обул США и Украину за 15 лет на 500 миллиардов долларов...Лучшие Пинкертоны Мира расследкуют єто дело уже больше года.... Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП - Цензор.НЕТ 3617Прокуратура США и Налоговая полиция США обещают посадить Валерьевича на 500 лет...
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28.08.2020 17:52
+4
Це добре! .... Але є питання про інше....
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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28.08.2020 18:08
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А тем временем Вовк не торопится возвращаться)))
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28.08.2020 17:29 Відповісти
формула кодлана Коломойского Чтобы да так нет.
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28.08.2020 17:30 Відповісти
Як цікаво у них звучить фраза: "Ми обісрались..."
Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
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28.08.2020 17:32 Відповісти
Тобто ми будем і далі утримувать сап щоб років через 10 вони сказали що нічого не знайшли, а на те що знайшли пройшов строк давності. Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП - Цензор.НЕТ 4872
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28.08.2020 17:33 Відповісти
можно арестовать тебе, хорошо поискать, может что то найдется, а если нет выпустить через лет пять шесть.
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28.08.2020 17:41 Відповісти
Може краще ти сам повинись.Раніше сядеш ,молодшим вийдеш.
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28.08.2020 17:46 Відповісти
Что могут расследовать баран и овца? Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП - Цензор.НЕТ 6457
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28.08.2020 17:45 Відповісти
А что расследуют? Дело-то закрыто, преступления нет. Денежек еще попилить хочется?
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28.08.2020 17:45 Відповісти
Юрий Бутусов

2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»

По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.

Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!

Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.

Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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28.08.2020 17:48 Відповісти
Цифра дня: 96 млн.
гривень було витрачено на розслідування у справі "Роттердам+"
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28.08.2020 17:51 Відповісти
Игорь Валерьевич Коломойский обул США и Украину за 15 лет на 500 миллиардов долларов...Лучшие Пинкертоны Мира расследкуют єто дело уже больше года.... Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП - Цензор.НЕТ 3617Прокуратура США и Налоговая полиция США обещают посадить Валерьевича на 500 лет...
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28.08.2020 17:52 Відповісти
Я думаю, що США спочатку "розбують" "Влєрьєвіча", а потім посадять на 500 років! Приблизно, буде так само, як із Лазаренком!
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28.08.2020 23:23 Відповісти
Це добре! .... Але є питання про інше....
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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28.08.2020 18:08 Відповісти
Микола! Бери глибже.... Які там вагнерівці? Вже за Гонгадзе забули .... Про Пукача навіть жодного згадування у СМІ..... А його фразу про «Спитате в Кучми та Литвина» мабуть з стенограм по видаляли )))) « по-моєму чувак нас кинули» Неофіційний гімн України.....Я бачу по ІD для тебе Битва Під Полтавою пішла на користь..... Отож)
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29.08.2020 00:32 Відповісти
Звичайно, потрібно тримати всіх у напрузі, бо дозу дали і наркомани чекають чуда. Пройдуть вибори і тоді вже можна повністю похоронити рідужні мріх дурнів 73%.
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Так може треба якось вибачитись перед тими, кого ганьбили?
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28.08.2020 18:49 Відповісти
Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых. При этом досудебное расследование продолжается.

++++++++++++++++++++++++++
*****, я что они продолжают расследовать? деревня дураков
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28.08.2020 19:28 Відповісти
И Свинарчука суд оправдал из-за отсутствия состава преступления а вот расследование по воровству 42 млн из приватбанка на офшорные счета 95 квартала еще впереди.
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28.08.2020 19:56 Відповісти
Чула по Прямому інтерв'ю з Бутусовим з приводу Роттердам. Склалось враження, що він не задоволений цим рішенням. Ще раз про його українську. Судячи з акценту, він з західної України, і мова не вивчена, а рідна.
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28.08.2020 20:19 Відповісти
Очень хочу дождаться того момента, когда Зеленнский будет публично извиняться перед Порохом, за всю ту клевету которую он вывалил на него. Желательно на стадионе. Но, судя по всему, «зеленые» будут продолжать «копать». Экскаватор им в помощь! Как сказал когда-то Уилл Роджерс, кстати, тоже комик - «Если вы попали в яму, то первое, что надо сделать - это перестать копать», но дуракам закон не писан!
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29.08.2020 11:47 Відповісти
 
 