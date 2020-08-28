Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП
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Справу закрили через відсутність складу злочину і достатніх доказів провини підозрюваних. При цьому досудове розслідування триває.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"8 серпня 2019 року 6 особам повідомлено про підозру за ст. 364 КК України. Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КПК України, в першу чергу, заснована на доказах і документах, що підтверджують можливе заподіяння збитку в період часу 2016- 2017 рр. в результаті дій підозрюваних осіб. Сукупність доказів була достатньою для повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності і продовження подальшого досудового розслідування", - йдеться в коментарі САП.
При цьому в антикорупційному органі додали, що зараз у зв'язку з тривалістю попереднього розслідування вичерпані можливості отримати докази винуватості підозрюваних та інших осіб для суду.
"З огляду на викладене, складено постанову, згідно з якою 27.08.2020 кримінальне провадження закрито у частині, що стосується підозрюваних в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину. Однак в повному обсязі кримінальне провадження не закрито, в ньому триває досудове розслідування", - йдеться в коментарі САП.
Раніше про те, що САП закрила справу "Роттердам +", повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»
По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.
Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.
Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!
Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.
Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
гривень було витрачено на розслідування у справі "Роттердам+"
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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*****, я что они продолжают расследовать? деревня дураков