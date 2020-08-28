"Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Засновниця ТМ "Малятко" і власниця компанії "Еконія" Ірина Варагаш розповіла під час зустрічі з президентом про свавілля правоохоронних органів і висловила впевненість, що працівники ГСУ МВС України та Офісу Генерального прокурора діють в інтересах рейдерів.
"Посягання на нашу компанію були за всякої влади, в 2010 році - за Януковича, в 2018 році - при Порошенку. Але такого беззаконня, яке відбувається зараз, ми не очікували, тому що на нас нападають ті, хто повинен охороняти права громадян, права чесних підприємців", - зазначила власниця компанії, повідомляється на сайті "Еконія".
"Щодо компанії і мене, як власника, поліція розслідує кримінальне провадження за надуманим звинуваченням про нібито викрадення людини, це робиться, щоб незаконно заволодіти майном підприємства. Відкриття таких проваджень – стандартна схема поборів. Зухвалу брехню слідчих поліції та прокурорів спростовують адвокати в судах. Всі докази ми надали правоохоронцям, неодноразово скаржились на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ. Менше з тим, прокурор Роман Шененко та слідча Ільміра Чередник продовжують чинити беззаконні дії проти компанії", – підкреслила І.Варагаш.
"Ми просимо, щоб Ви, Володимире Олександровичу, звернули увагу на цю ситуацію, і щоб керівництво Офісу Генерального прокурора зробило нарешті свою роботу в рамках закону та здійснило належний нагляд за розслідуванням, щоб зупинити свавілля і корупційні дії слідчих органів", – резюмувала І.Варагаш.
Володимир Зеленський пообіцяв вивчити резонансну справу та взяти її під особистий контроль, повідомляють в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
- Бооолииить!
- Ну а чого ж ви хотіли. Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
ВСЕ дела которые взял под "личный контроль" бубочка - в полной - ...оппе!!!!!!
Зеле там в лучшем случае скромный гешефт в будку закидывают, чтобы не скулил, а то и вовсе просто хер на него кладут, а он сидит и трусится с языком в жопе, понимая, что без них этот убогий шут свою имитацию образа президента окончательно провалит.
Да что она себе позволяет, не говоря о сывочолом с придыханием и восторгом!
- Владимир, вы такой же, как и янукович, и Порошенко.
- Полтора года тому назад я жила, как в раю, а теперь, как в аду.
Питання до ціє курки. Якщо, при Порошенко, ти жила як в раю, то якого хріна ти голосувала за зЕ? Що ти хотіла поміняти? Рай на що?
Жрі.Те.
"Країна моєї мрії".
Главное, документов не хранить на предприятии. Для налоговой хватит копий заверенных ими же. Подлинники установочных прячутся в другой области. И рейдеры идут лесом. Потом проверка по принципу, на каком основании суд другой области принял решение. Потом, хулиганка "быкам". Да вариантов отбиться - что грязи.
И еще знаю 2 элеватора которые были отжаты и получили новых хозяев из "донецких".
и сабаков стал министром из-за квоты народного фронта!
так что захлопни хлеборезку брыхливый урод