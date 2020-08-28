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Новини Політика України
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компанія (80) рейдерство (284)

"Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Засновниця ТМ "Малятко" і власниця компанії "Еконія" Ірина Варагаш розповіла під час зустрічі з президентом про свавілля правоохоронних органів і висловила впевненість, що працівники ГСУ МВС України та Офісу Генерального прокурора діють в інтересах рейдерів.

"Посягання на нашу компанію були за всякої влади, в 2010 році - за Януковича, в 2018 році - при Порошенку. Але такого беззаконня, яке відбувається зараз, ми не очікували, тому що на нас нападають ті, хто повинен охороняти права громадян, права чесних підприємців", - зазначила власниця компанії, повідомляється на сайті "Еконія".

Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували, - власниця компанії Еконія Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу 01
Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували, - власниця компанії Еконія Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу 02

"Щодо компанії і мене, як власника, поліція розслідує кримінальне провадження за надуманим звинуваченням про нібито викрадення людини, це робиться, щоб незаконно заволодіти майном підприємства. Відкриття таких проваджень – стандартна схема поборів. Зухвалу брехню слідчих поліції та прокурорів спростовують адвокати в судах. Всі докази ми надали правоохоронцям, неодноразово скаржились на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ. Менше з тим, прокурор Роман Шененко та слідча Ільміра Чередник продовжують чинити беззаконні дії проти компанії", – підкреслила І.Варагаш.

"Ми просимо, щоб Ви, Володимире Олександровичу, звернули увагу на цю ситуацію, і щоб керівництво Офісу Генерального прокурора зробило нарешті свою роботу в рамках закону та здійснило належний нагляд за розслідуванням, щоб зупинити свавілля і корупційні дії слідчих органів", – резюмувала І.Варагаш.

Володимир Зеленський пообіцяв вивчити резонансну справу та взяти її під особистий контроль, повідомляють в компанії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
зеленський під власний контроль взяв?! Все, звіздець "Малятку".
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28.08.2020 17:56
+33
Жрі-тє.
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28.08.2020 17:56
+28
- А чого плачемо і скулимо?
- Бооолииить!
- Ну а чого ж ви хотіли. Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
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28.08.2020 17:58
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Жрі-тє.
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28.08.2020 17:56 Відповісти
- А чого плачемо і скулимо?
- Бооолииить!
- Ну а чого ж ви хотіли. Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
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28.08.2020 17:58 Відповісти
бумеранг запускали 73%, а лезет назад всем 100%..
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28.08.2020 19:59 Відповісти
О тож...
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28.08.2020 20:29 Відповісти
зеленський під власний контроль взяв?! Все, звіздець "Малятку".
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28.08.2020 17:56 Відповісти
даа.. если шмаркля пообещало "под личный контроль" - то всё...издательство можно закрывать - пока хоть работников под статью не подвели.
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28.08.2020 18:00 Відповісти
Уже брал под личный контроль освобождение раненого врач на передовой!!!
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28.08.2020 19:23 Відповісти
врач был убит сразу
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28.08.2020 19:27 Відповісти
Ну кого Вы просите он просто статист и имеет свой гешевт
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28.08.2020 17:58 Відповісти
Галасавалі?ПолучайТЕ!!!
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28.08.2020 17:58 Відповісти
Ты че баба, на авакяна бочку катить вздумала?😷
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28.08.2020 17:59 Відповісти
"Рейдерские атаки были и раньше, но такого беспредела, как сейчас, мы не ожидали", - владелица компании "Экония" Варагаш на встрече Зеленского с представителями бизнеса - Цензор.НЕТ 115
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28.08.2020 17:59 Відповісти
Бред,шмаркля боится авакова как огня.
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28.08.2020 18:03 Відповісти
Тоді і Венедиктова йде.
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28.08.2020 18:45 Відповісти
Фейк. Беня и компания не разрешат снять авакова. Они уже хорошо сработались.
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28.08.2020 18:56 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!
ВСЕ дела которые взял под "личный контроль" бубочка - в полной - ...оппе!!!!!!
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28.08.2020 18:05 Відповісти
Странно слышать эти жалобы? Плохо вам было, зубажілиє! Захотелось Балабаротьку? Теперь наслаждайтесть!
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28.08.2020 18:05 Відповісти
Аяяй!! Вроде и барыг уже нет, и президент у нас честный и справедливый, а рейдеры распоясались... Как же так? Может, кто-то зробив це разом?
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28.08.2020 18:09 Відповісти
Пороблено разом.
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28.08.2020 19:44 Відповісти
Вітаємо 73% - рулять криворізькі і харківські.Ви ж цього бажали? А вони патрійоти і дуже чесні пацики!
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28.08.2020 18:15 Відповісти
Я так понял , что если я , "честный бизнесмен " , у нас же весь средний бизнес честный , пьяным в жопу , собью человека на переходе , то правоохранительные органы начнут против меня , как владельца компании коррупционные действия с целью отжима моего бизнеса . Это я о якобы похищении человека . Они косячат по полной , а потом орут - рейдерство . Может и ошибаюсь я , но такие , как Варагаш , те ещё терпилы .
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28.08.2020 18:19 Відповісти
зелЕным упырям уже все рты обосрали!а они все чавкают и добавочки просят! "Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 7373
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28.08.2020 18:23 Відповісти
личный контроль, точно без дна. сколько не наобещай - всё туда влезает!
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28.08.2020 18:24 Відповісти
О Вагараш и этой компании сотрудники в основном ничего хорошего не говорят. Низкий рейтинг оценки от работников.
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28.08.2020 18:25 Відповісти
Гугланул отзывы навскидку на двух сайтах. Походу такая же контора, что и у меня, а глядишь и хуже. С меня лайк.
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28.08.2020 18:43 Відповісти
та и работники, шо ноют на сайтах тоже типа тебя
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28.08.2020 19:30 Відповісти
Ну так пойди да напиши положительный отзыв, а то от тебя только гуано в сторону Зеленского по всему форуму летает)))
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28.08.2020 19:53 Відповісти
а шо ещё должно летать в его сторону ?
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28.08.2020 19:56 Відповісти
От тебя-ничего, говномётчик, ты же ни на что другое не способен.
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28.08.2020 19:59 Відповісти
так я в президенты и не лезу
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28.08.2020 20:46 Відповісти
Тебя только там не хватает)))
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28.08.2020 21:14 Відповісти
Буде так як з солдатом Журавльом .Будуть спотерігати як наступить піпець малятку
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28.08.2020 18:32 Відповісти
Наверно мало кто мог предвидеть, что после гопника януковича и офшорника шоколада, самым проворным, и циничным дельцом окажется скромный, местечковый клоун, наследственный комуняка с менталитетом дремучего совка, так 73% быдла хотела именно такого пастуха для своего стада баранов?
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28.08.2020 18:36 Відповісти
Не льстите этому убогому недоразумению. Уверен этот чмошный болванчик ничего особо не контролирует и ни на что толком не влияет, а реально схемы и бабло мутят дорвавшиеся к власти амбициозные мажоры-хозяева жизни без тормозов и морали из его окружения, типа всяких мразей Ермаков, Венедиктовых и несменяемых "новых" рыл из старой гвардии, знающих реальную цену этого "нелоха" и потерявшие землю под ногами от открывшихся "возможностей" при никчемном лохе-президенте.
Зеле там в лучшем случае скромный гешефт в будку закидывают, чтобы не скулил, а то и вовсе просто хер на него кладут, а он сидит и трусится с языком в жопе, понимая, что без них этот убогий шут свою имитацию образа президента окончательно провалит.
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28.08.2020 19:59 Відповісти
У "офшорника шоколада" украинская компания Рошен как бы в Украине налоги платит, вы похоже с кипрской Green Film 95 квартала попутали)
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28.08.2020 20:02 Відповісти
Так она и в РФ платила, когда война шла. И сейчас, кстати, кто-то из Липецка писал, что работает вовсю.
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28.08.2020 21:13 Відповісти
кстати, кто-то недавно писал, что тебя в очко долбили и все это видели
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28.08.2020 22:34 Відповісти
"Посягательство на нашу компанию у каждой власти, в 2010 году - при Януковиче, в 2018 году - при Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3216445

Да что она себе позволяет, не говоря о сывочолом с придыханием и восторгом! "Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 3022
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28.08.2020 18:39 Відповісти
Але віджали саме при Вувузелі)))
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28.08.2020 18:48 Відповісти
Я так понимаю, что ещё нет. Читаю отзывы пока что, умиляюсь.
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28.08.2020 18:52 Відповісти
Та я теж з цих "бізнесменів" угораю. При пороху до них за 5 років по 1 разу приходили з перевіркою. Виявляється забагато. Тепер за рік вже по 3 перевірки було. 2 обласні, 1 місцева)))
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28.08.2020 18:57 Відповісти
А мне название на гугловской карте улыбнуло: Экономя ПИИ ООО. Запикали выражения работавших сотрудников?))
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28.08.2020 19:10 Відповісти
Чтобы Зеленка проникся, надо пнуть сывочолого. Это как пароль "свой-чужой".
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28.08.2020 20:02 Відповісти
Зеленсеий и есть главный рейдер на Украине, все банды под ним.
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28.08.2020 18:46 Відповісти
Тому що нові кровосісі дуже голодні, а строк панування дуже короткий.
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28.08.2020 18:48 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять.
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28.08.2020 18:50 Відповісти
Ну кому вона жаліється?..Єдино що Зєля може їй помогти то зіграти на піаніно якусь задумчівую мєлодію...
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28.08.2020 18:51 Відповісти
Глупенькая, это же инвестняня пришла от благородного Коломны. Радоваться надо, а ты жалуешься😉😉😉
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28.08.2020 19:09 Відповісти
Судя по общей ситуации в Украине - все давно уже вышло из под контроля. И произвол различных группировок по интересах нарастает - вялотекущий НЕуправляемых хаос...
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28.08.2020 19:15 Відповісти
Чорти і розбійники-головні складові "ериблагополуччя".
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28.08.2020 19:20 Відповісти
Як казала якась тітка:
- Владимир, вы такой же, как и янукович, и Порошенко.
- Полтора года тому назад я жила, как в раю, а теперь, как в аду.
Питання до ціє курки. Якщо, при Порошенко, ти жила як в раю, то якого хріна ти голосувала за зЕ? Що ти хотіла поміняти? Рай на що?
Жрі.Те.
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28.08.2020 19:25 Відповісти
Придумайте щось правдоподібніше. Рай при Порошенко? Хтось з'їхав з глузду.
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28.08.2020 21:15 Відповісти
Та тітка, як і 73%, точно "не при своїх". Голосувати, під час війни, за капітулянта, через те, що він зіграв роль президента, в комедійному серіалі, в своїх виступах принижував державу і громадян, нічого не гарантував, а розповів про свої марення.
"Країна моєї мрії".
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28.08.2020 21:29 Відповісти
Я как то после увольнения (до войны) консультировал один элеватор известной фирмы.
Главное, документов не хранить на предприятии. Для налоговой хватит копий заверенных ими же. Подлинники установочных прячутся в другой области. И рейдеры идут лесом. Потом проверка по принципу, на каком основании суд другой области принял решение. Потом, хулиганка "быкам". Да вариантов отбиться - что грязи. "Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 7328
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28.08.2020 19:49 Відповісти
Я был на элеваторе одной известной фирмы, с визитом по сотрудничеству, и владелец рассказывал (это при Яныке было) - надо вводить новый силос в эксплуатацию, а ему в городе не подписывают. Написали циферку на бумажке, пододвинули. Он говорит чиновнику - мы ж с тобой 20 лет сотрудничаем, давай как-то по человечески порешаем, раньше же все нормально было! А тот - я бы с тобой в ресторан пошел, водки попили и никаких проблем, но сейчас я ДОЛЖЕН за каждую печать передавать деньги (твердую таксу) наверх.
И еще знаю 2 элеватора которые были отжаты и получили новых хозяев из "донецких".
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28.08.2020 20:12 Відповісти
Все верно говоришь, так при Януковиче и было , но при Порошенко и Зеленского вместо "донцких" стали "собствениками" "виницкие" и "криворожские",не кто не кому не чего не вернул.
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28.08.2020 21:33 Відповісти
Я много лет работал в той сфере и такого отжима при Порошенко не наблюдал.
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29.08.2020 00:34 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. Неплохо бы узнать за что ее кошмарят, а то свеж в памяти пример Бахматюка - заложил все в банк и даже личное пооручительство ннаписал (должен ответить всем имуществом), а как пришла пора отдавать долги или имущество - начинает старую песню "Я на колчаковских фронтах ранен!"
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28.08.2020 20:07 Відповісти
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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28.08.2020 21:26 Відповісти
Не выполнение обязательств Бахматюком перед банком это не повод отбирать у него бизнес.
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28.08.2020 21:38 Відповісти
повод. Так как он этот самый бизнес заложил в банке.
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29.08.2020 00:32 Відповісти
"Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 9415
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28.08.2020 20:08 Відповісти
Ну, Сабаков незамінний міністр і для Порошенко, і для Зеленського.
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28.08.2020 20:16 Відповісти
не кизди! сабаков - министр, благодаря коалиции правящих партий!
и сабаков стал министром из-за квоты народного фронта!
так что захлопни хлеборезку брыхливый урод
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28.08.2020 22:37 Відповісти
не знаю, кто такой поця? твой любовник?
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29.08.2020 09:56 Відповісти
Зеленский = failed state Украина.
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28.08.2020 21:34 Відповісти
Ничего.Зараз примут Закон о нянях и все буде добре "Рейдерські атаки були і раніше, але такого свавілля, як зараз, ми не очікували", - власниця компанії "Еконія" Варагаш на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 7870
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28.08.2020 21:59 Відповісти
А шо по этой теме сказал потужный министр? А нелох оманский?
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28.08.2020 23:06 Відповісти
"Володимир Зеленський пообіцяв вивчити резонансну справу та взяти її під особистий контроль" - ну ти поняла, складай заповіт.
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29.08.2020 08:39 Відповісти
Хто такий Порошенко, хто такий Зеленський? Це два дрібних поца епохи Арсена Авакова.
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29.08.2020 09:35 Відповісти
 
 