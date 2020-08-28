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Новини Події Операція Об'єднаних сил
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Від початку доби 28 серпня порушень перемир'я не зафіксовано. Втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 28 серпня порушень перемир'я не зафіксовано. Втрат немає, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Автор: Анастасія Потіха
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Сєпари як взнали, що у потерпілого чорний пояс по карате, то всі зі страху повиздихали.
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28.08.2020 19:15 Відповісти
Від початку доби 28 серпня порушень перемир'я не зафіксовано. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2753
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28.08.2020 19:16 Відповісти
Ну да, конечно. Значит, если будут потери, это засчитается как "нарушение перемирия". Обстрелы не катят. Интересно, что должно произойти, чтобы посчитать это боевыми действиями? Ракетный обмен?
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28.08.2020 19:16 Відповісти
Тобто марно витратили гроші на Джавеліни.
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28.08.2020 19:19 Відповісти
И на турецкие беспилотники. Путин не разрешает их применять и все тут.
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28.08.2020 19:29 Відповісти
Задача ООС формулировалась именно так: "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины". (Полторак). Как таковой "операции" давно нет, есть какой-то бл. цирк, пора переименовывать это ООС. ОУФ например, какой-то, операция умиротворения фашистов
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28.08.2020 19:28 Відповісти
 
 