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Одеса (4018) митниця (1028) Пудрик (15)

В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки. ВIДЕО

Виконувач обов'язків керівника одеської митниці Денис Пудрик пояснив журналістам, навіщо йому 2 квартири в Туреччині і звідки взялися задекларовані $ 96 тис. готівкою.

Про це він заявив в інтерв'ю телеграм-каналу "Pavlovsky News", інформує Цензор.НЕТ.

"Для відпочинку. Для того, щоб економити гроші на путівки. Виходить, в одній батьки, а в одній ми зупиняємося", - сказав Пудрик у відповідь на запитання журналіста про те, навіщо йому 2 квартири в Туреччині.

Про належні йому 6 квартир він висловився так: "Які 6 квартир? Це все маячня. ... Одна в Києві квартира і один будинок садовий. ... Ну, а сім'я моя - так (володіє нерухомістю. - Ред.)".

Пудрик додав, що його дружина - "успішний бізнесмен доволі-таки".

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Також читайте: Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Він також заявив, що в роки, коли він не працював на митниці через люстрацію, добре заробляли його батьки, а сам він "не байдикував" і надавав послуги митного консалтингу.

Про конкурс при призначенні на посаду Пудрик висловився так: "Я 23 роки працюю, з 1998 року. Відповідно, який конкурс може бути? Я конкурс проходив в 1998 році ще".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
А метро чого не купив? На житорчиках би економив.
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28.08.2020 19:24
+61
юмор уровня 95-ого квартала. На замену Юзику пойдет
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28.08.2020 19:24
+55
Логічно, а якщо купити літак, можна заощадити на квитках.
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28.08.2020 19:24
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Боже, он еще и слепой. Пане Президент, тут не нужно быть экспертом, просто посмотрите на лицо это таможенника. Кто то сомневается, что он коррупционер. ? Нет слов. Страна катится в пропасть из за таких горе специалистов президентов.
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28.08.2020 19:54 Відповісти
на їжі заощадь,тупень.
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28.08.2020 19:55 Відповісти
ну до чего же славный чел - а вы попробуйте не ходить а катиться...
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28.08.2020 19:58 Відповісти
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 6458
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28.08.2020 19:58 Відповісти
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 9180
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28.08.2020 20:00 Відповісти
Заведи,мудило,там свиней,щоб ще й на м'ясі економити.
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28.08.2020 20:03 Відповісти
Це 3,14.....ць, панове. Зеленські-Єрмаки-Пудрики доведуть цю країну до прірви.
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28.08.2020 20:04 Відповісти
и знов починаеться бой,
и сердце кликоче в грудях,
и буба такой мoлaдой
и **** ота на сносях....
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28.08.2020 20:06 Відповісти
Как я и говорил мафия Куницына Пудрика работает на полную
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28.08.2020 20:09 Відповісти
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 1140
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28.08.2020 20:20 Відповісти
Таких Пудриков пол Украины.
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28.08.2020 20:22 Відповісти
А друга половина мріє стати таким як він
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29.08.2020 04:55 Відповісти
Ну пока такие отмазки воспринимаются зерьезно и есть убедительными, у этой страны нет будущего.
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28.08.2020 20:23 Відповісти
ЗЕбилы самое время рассказать как Порошенко виноват..
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28.08.2020 20:26 Відповісти
А ты биографию Пудрика прочти. Он с 1998-го по 2019 год работал на таможне, при всех президентах, кроме Кравчука.
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28.08.2020 21:05 Відповісти
Зеленский - это кукла в руках бандитов и они раставляют всюду своих людей, чтобы раграблять Украину!
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28.08.2020 20:29 Відповісти
Ну просто няшка !!!!
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28.08.2020 20:41 Відповісти
Типове обличчя українського чиновництва, бренд.
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28.08.2020 20:46 Відповісти
Ну чо, логично.
А любовницы нужны чтобы любимая жена не изнашивалась.
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28.08.2020 20:59 Відповісти
Нещодавно мій знайомий показував мені фото нової квартири в Самсуні Вартість 45 тис долярів площа 160 м квадратних. Це відносно цін. Відносно пана Пудрика-- це на мою думку чергове пірнання в лайно наших зелохів. І не останнє. А зовнішній вигляд особи то не привід робити висновки. Можливо людина важкохвора, Ожиріння,імпотенція,клептоманія, цукровий діабет - на те є медичні та юридичні процедури. От лиш одне питання: чи є бажання?
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28.08.2020 21:00 Відповісти
Мало вериться что эта ТВАРЬ купила такую относительно недорогую недвижимость. Эти СКОТЫ любят шиковать и тратят по полной.
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28.08.2020 21:11 Відповісти
Виктор М.,а то что это мурло просто жрет много и жадно,тебе в голову не приходило?Эта жирная туша,наполненная говном просто добила хоть какое то сочувствие к президенту.Этого пундика надо не на таможню,а в передвижной цирк 17 века..
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29.08.2020 08:06 Відповісти
Кто подскажет, это очередное новое литсо?
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28.08.2020 21:02 Відповісти
О...уеть!!!!! И эта СКОТИНА сэкономила??? Да за те деньги,что потратил плюс все обслуживание этой недвижимости ты до конца своей ТВАРЬЕЙ жизненки ездя даже по два раза в год туда со всем своим СТАДОМ не покроешь той стоимости. Экономист хренов. ОТМАЗАЛАСЬ СКОТИНА.
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28.08.2020 21:08 Відповісти
готовый портрет для бигбордов...."Зеленский наш президент"))
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28.08.2020 21:11 Відповісти
Таку мразь не стріляти потрібно,жаль набоів,а топити.А горе-керівників держави і МВС в ганебну відставку!!Міл'ярди з держбюджету прожирають без толку....
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28.08.2020 21:21 Відповісти
Старик Чезаре Ламброзо и подумать не мог,что лучшей иллюстрацией его теории станут бальники украинской быдлоэлиты образца 2020 года..
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28.08.2020 21:24 Відповісти
Не чіпайте його, з ним треба обережно а то як лусне, і обгадить навколо купу народу.
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28.08.2020 21:25 Відповісти
Мы рождены, что б комикс - сделать жизнью! https://www.meme-arsenal.com/memes/********************************.jpgВ.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 2712
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28.08.2020 21:29 Відповісти
когда работа не манна небесная в свинью двухцентнерную не превращаются!
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28.08.2020 22:15 Відповісти
економна тварюка)
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28.08.2020 22:17 Відповісти
Продолжим. ЛЕКСУС последней модели мне нужен, чтобы экономить на проезде в маршрутном автобусе и метро. Личный самолет мне нужен, чтобы экономить и не платить авиакомпаниям за их услуги. Новые золотые часы мне нужны, чтобы сэкономить на ремонте старых. Личные охотничьи угодья мне нужны, чтобы экономить, и не платить охотничьи взносы. Новая молодая жена мне нужна, чтобы не платить за лечение старой. Ну логично же...для любителей Главклоуна.
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28.08.2020 22:39 Відповісти
У меня есть доллары. Они мне нужны, чтобы управлять Америкой!
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28.08.2020 22:42 Відповісти
...жена моя успешный бизнесМЕН.... В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 3016
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28.08.2020 23:04 Відповісти
Пудрик не пудри людям мозг.Жена бизнезвумен.Хаты в Турции,вообще почти у каждого украинца.Вот у Пудрика есть хаты в Турции.А у большинства украинцев,чомусь нема.Хотя большинство украинцев також працюють от рассвета до заката,а ось на хату в Киеве по десять лет собирают.Ост ответь Пудрик,як так получается? В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 9950
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28.08.2020 23:28 Відповісти
Хай купить асинізаторну машину та підключить її до задниці! От економія буде і на бумазі, і на воді , і на каналізації, судячи по пиці бочку потрібно побвльше!
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28.08.2020 23:35 Відповісти
Вгодований добряче.
А з якого біса персонаж мекає не державною мовою ?
Воно - державний службовець (типу) ? На робочому місці (в робочому кабінеті) ?
Порушення закону.
І писака - такий же.

А "пояснення", ну, все для зелохторату. Їж-ТЕ.
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29.08.2020 07:35 Відповісти
Ведана,создается впечатление,что ты точно на подработке у порохосестр.Какого хрена ты к этой роже приплетаешь какой то электорат.Ты то сама к кому относишься?К порохосестрам или к порохососам?Сидеть и молиться на сывочолого?Мозги у тебя есть?Поменяли говно на...?Оказалось говно.Ничего,выберем еще другого,может попадем на того,за кого не будет стыдно.
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29.08.2020 08:12 Відповісти
Увы, у нас кого ни выбирай, получается говно. Похоже, в президентском кресле тайная игла с ядом, который любого превращает в говно.
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29.08.2020 11:45 Відповісти
ЗаЖОПний?
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29.08.2020 14:44 Відповісти
Экономный ты наш!
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29.08.2020 08:20 Відповісти
Як бачимо, навіть будучи люстрованим цей хряк "надавав консультації"- влаштовував схеми з відкатами. З чого мав свій зиск.
Україна має єдиний вихід- зовнішнє управління, коли все це кодло гадюк буде відсторонене від державних функцій. Повністю розганяється митниця і її функції передаються організації з Британії, США чи Німеччини.
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29.08.2020 09:25 Відповісти
не могу понять, че народ возмущается? чувак экономный, две квартиры в турции что бы экономить на отдыхе В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032.прикиньте какая это мразь тупая, что бы придумать такую отмазку В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032. только зечмошник мог назначить эту зажравшуюся мразь на должность. чем дольше правят земрази, тем толще таможенники, мусора,прокуроры, судьи и прочая гопота В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032
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29.08.2020 12:01 Відповісти
Экономить на путёвках?
Следующий шаг - личный самолёт - экономить на полётах на курорт!
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29.08.2020 12:16 Відповісти
а мерседес купил, чтобы экономить на трамвае ))))))))))))
писец, шо оно лепит, какой дебил ему поверит ))))))))))))
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29.08.2020 14:32 Відповісти
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