В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки. ВIДЕО

Виконувач обов'язків керівника одеської митниці Денис Пудрик пояснив журналістам, навіщо йому 2 квартири в Туреччині і звідки взялися задекларовані $ 96 тис. готівкою.

Про це він заявив в інтерв'ю телеграм-каналу "Pavlovsky News", інформує Цензор.НЕТ.

"Для відпочинку. Для того, щоб економити гроші на путівки. Виходить, в одній батьки, а в одній ми зупиняємося", - сказав Пудрик у відповідь на запитання журналіста про те, навіщо йому 2 квартири в Туреччині.

Про належні йому 6 квартир він висловився так: "Які 6 квартир? Це все маячня. ... Одна в Києві квартира і один будинок садовий. ... Ну, а сім'я моя - так (володіє нерухомістю. - Ред.)".

Пудрик додав, що його дружина - "успішний бізнесмен доволі-таки".

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Він також заявив, що в роки, коли він не працював на митниці через люстрацію, добре заробляли його батьки, а сам він "не байдикував" і надавав послуги митного консалтингу.

Про конкурс при призначенні на посаду Пудрик висловився так: "Я 23 роки працюю, з 1998 року. Відповідно, який конкурс може бути? Я конкурс проходив в 1998 році ще".