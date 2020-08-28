Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

Рішення Конституційного суду України (КС) про неконституційність окремих положень постанови Кабміну про карантинні обмеження та указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) є очікуваними, зазначає представник президента України в КС Федір Веніславський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Веніславський заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Очікувані рішення. За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і чинний, - тобто тільки початковий текст, який вже не діє", - сказав він.

На його думку, КС, по суті, ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все - суддів.

"Щодо Ситника також обґрунтоване рішення, оскільки у президента немає конституційних повноважень призначати директора НАБУ. Але більш детально коментувати подальший розвиток подій можна буде після аналізу тексту рішення", - підкреслив Веніславський.

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