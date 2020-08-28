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Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

Рішення Конституційного суду України (КС) про неконституційність окремих положень постанови Кабміну про карантинні обмеження та указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) є очікуваними, зазначає представник президента України в КС Федір Веніславський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Веніславський заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Очікувані рішення. За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і чинний, - тобто тільки початковий текст, який вже не діє", - сказав він.

На його думку, КС, по суті, ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все - суддів.

"Щодо Ситника також обґрунтоване рішення, оскільки у президента немає конституційних повноважень призначати директора НАБУ. Але більш детально коментувати подальший розвиток подій можна буде після аналізу тексту рішення", - підкреслив Веніславський.

Також читайте: Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Конституционный суд сегодня разошелся:

✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
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28.08.2020 19:40
+4
ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
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28.08.2020 19:55
+3
Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
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28.08.2020 19:46
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Другими словами, этим они признают, что они сознательно нарушили конституцию.
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28.08.2020 19:36 Відповісти
Они- это кто ?
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28.08.2020 19:41 Відповісти
Те, кто это заявляет.
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29.08.2020 15:15 Відповісти
Конституционный суд сегодня разошелся:

✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
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28.08.2020 19:40 Відповісти
Дембельский акорд, надеюсь новая власть разгонит єтих крис в мантиях.
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28.08.2020 19:57 Відповісти
Не может...
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28.08.2020 20:45 Відповісти
Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
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28.08.2020 19:46 Відповісти
ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
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28.08.2020 19:55 Відповісти
Уважаемый Цензор заголовок вышел манипулятивный!. Крендель Коломойского в КС специально объединил в одной фразе два разных события, карантин и Сытника. Этот прием сразу же отвлекает от важной проблемы - подкоп под главу НАБУ, А вы бездумно скопировали эту специально заготовленную манипулятивную фразу.
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28.08.2020 20:01 Відповісти
Вениславский и Венедиктова -Харьковские,к Коломойскому не имеют никакого отношения,от слова совсем,как и к Портнову..Вопрос разгона Рады перезрел.Она не отражает современных реалий.Порошенко - первый претендент на главную фракцию во вновь избранной Раде будет.Прекраное достижение настоящего бессеребряника.
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28.08.2020 20:12 Відповісти
Но заголовок тем не менее все равно манипулятивный) По поводу "первый претендент на главную фракцию вопрос спорный", ядерный элеткторат достаточно внушительный ПА конечно имеет, но до первой фракции отринутому народом экс-президенту далеко. В украинской политической истории триумфальный возврват "обрыдшего" лидера скорей казус , чем правило.
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28.08.2020 21:42 Відповісти
А в України іншого виходу вже не має,окрім як повернення державності і ознак життєвого простору через повернення Порошенка П.О.- дійсного авторитетного чесного дкржавного діяча. А те,що брехали по розробкам інституту Революціі з Москви їхні агенти в Україні- буде розбиратись вже Трибунал,а він буде!
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29.08.2020 09:14 Відповісти
По поводу Трибунала. согласен, он созрел. Сразу после отставки молодой команды в Кабмине, начался откровенный курс на сдачу украинских интересов. Удивительно что этого еще многие не видят и не понимают, но постепенно. доходит даже до глупых масс, голосовавших за ЗЕ.
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29.08.2020 20:16 Відповісти
Фото этого видели ну как Вам как по мне оно берегов не видит и явно живет другой реальностью Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 1089
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28.08.2020 20:05 Відповісти
Стесняюсь спросить, а ПеПо , подписывая указ, знал, что он не имеет права этого делать? ...наверняка знал, а зачем подписал? ... Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 7980
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28.08.2020 20:25 Відповісти
НАБУ накопало хищений Коломойским с Привата 10 лярдов у.е. - Коломойский через КС уволил обидчика!
Еще вопросы есть?
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28.08.2020 20:46 Відповісти
Питання є по тому,хто привів до влади сумісно з Кремлем Зеленського?
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29.08.2020 09:15 Відповісти
Называется ...............................................................................................................................
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28.08.2020 21:32 Відповісти
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях .......являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.Источник: https://censor.net.ua/n3216465

Якщо були очікуваними/ожидаемими то навіщо приймали ті постанови ?
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28.08.2020 21:58 Відповісти
...билі ожидаємиє... І цим все сказано,якими указівками готувалось "констітуціонноє рєшенійо". В яку лайнову яму ввергли наше 73% населення нашу країну? Це ткж саме,а може ще і гірше,ніж епоха Янука-безродного- продажного. Час піпець настав!
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29.08.2020 09:09 Відповісти
" КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей."
Изменение в плане уменьшения? Естественно незаконное!
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29.08.2020 09:50 Відповісти
 
 