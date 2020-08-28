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карантин (16073) КС (1153) обмеження (113)

КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ

Конституційний Суд України (КС) визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило в п'ятницю агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в суді.

"Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням Верховного суду і визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину", - сказало джерело.

Пізніше цього ж дня на сайті КС було опубліковано відповідне рішення, згідно з яким суд ухвалив визнати, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:

- частин першої, третьої статті 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 р. № 294-IX із змінами;

- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до закону України" Про державний бюджет України на 2020 рік "від 13 квітня 2020р. № 553-IX.

"Положення закону України "Про державний бюджет України на 2020" від 14 листопада 2019 р. № 294-IX із змінами, закону України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020р. № 553-IX, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення", - йдеться в рішенні суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський

Також КС ухвалив закрити конституційне провадження у справі про перевірку конституційності положень підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів "від 20 травня 2020р. №392, пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляції, затвердженого цією постановою, на підставі п.5 ст.62 закону "Про Конституційний Суд України" - втрата сили акта (його окремих положень), за яким порушено питання відповідності Конституції України.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Раніше в п'ятницю, коментуючи це рішення суду, представник президента України в КС Федір Веніславський назвав його очікуваним. "За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і чинний, - тобто тільки початковий текст, який вже не діє", - сказав він в коментарі агентству.

На думку Веніславського, КС, по суті, ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все - суддів.

Читайте: Конституційний суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ, - ЗМІ

Як повідомлялося, 4 червня в КС надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом міністрів України і Верховною Радою. Верховний суд просив перевірити на відповідність Конституції України підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац шостий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV -2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів "від 20 травня 2020 року №392.

У поданні стверджувалося, що оспорювані положення нормативно-правових актів на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги. Верховний суд також угледів непропорційне обмеження рівня матеріального забезпечення бюджетних установ, прокурорів і суддів, що порушує принцип верховенства права і гарантії незалежності суддів і невиконання судових рішень.

Йдеться про заборону на період карантину масових заходів, роботи закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, регулярних та нерегулярних перевезень, проведення планової госпіталізації медичними установами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Я правильно зрозумів, що обмеження громадян, відповідно до положення Конституції, про свободу переміщення навіть не розглядали? Тобто законність самих обмежень і відповідність їх Конституції навіть не ставилась під питання? Значить права громадян можна порушувати, якщо правильно подати запит до КСУ?
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
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28.08.2020 20:01
+9
Цирк в державі...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
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28.08.2020 19:51
+9
как удобно...приняли антиконституционное решение,поделили бюджет,а потом,когда деньги потратили-отменили...и все законно КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ - Цензор.НЕТ 4313
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28.08.2020 19:58
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Цирк в державі...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
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28.08.2020 19:51 Відповісти
і звичайно винуватий Зеленський
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28.08.2020 20:55 Відповісти
как удобно...приняли антиконституционное решение,поделили бюджет,а потом,когда деньги потратили-отменили...и все законно КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ - Цензор.НЕТ 4313
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28.08.2020 19:58 Відповісти
Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
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28.08.2020 21:05 Відповісти
А сам коронавирус прописан в Конституции? Есть для суда ссылка???
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28.08.2020 19:59 Відповісти
Чума, холера и оспа тоже не прописаны.
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28.08.2020 20:12 Відповісти
Как это только про бюджет, а права граждан нарушать признал конституционно?
Нет у нас конституционного суда.
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28.08.2020 20:00 Відповісти
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Відповісти
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
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28.08.2020 23:37 Відповісти
И получается они только напомнили что права граждан нарушать нельзя, а по факту карантина что был то так как он "втратив чиннiсть, то i впровадження перевiрки на вiдповiднiсть Конституцiї України чиннiсть втрачае."
Вот так наперсточники красиво поимели "населення" и изобразили бурную деятельность без последствий и с прикрытым задом.
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28.08.2020 23:51 Відповісти
не весь карантин, а лише окремі карантинні обмеження, сказав КС
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28.08.2020 23:59 Відповісти
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

читайте ДУЖЕ УВАЖНО
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29.08.2020 00:02 Відповісти
читайте дуже уважно і будьте обережні, а то спіймаєте штраф і суд відмовиться його відміняти....
--------------------------
"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина"Источник: https://censor.net.ua/n3216471
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29.08.2020 00:06 Відповісти
Ви краще читайте текст повного рішення Суду, а не перекручену і некомпетентну оцінку журнашльондр

ще раз: в рішенні чітко вказано, що Кабмін не має права встановлювати карантин
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29.08.2020 00:12 Відповісти
а на Вкраїні влада продовжить душити громадян карантином, будьте обережні за ваш бізнес та капітал
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29.08.2020 00:14 Відповісти
так не сказано в рішенні, що Кабмін не має право встановлюванти карантин, а сказано

"Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.
Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.Источник: https://censor.net.ua/n3216471------------
"Конституційний Мавр" зробив свою справу - Мавр може йти, а закон (як відомо) як дишло - куди повернув туди й вишло
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29.08.2020 00:22 Відповісти
вперте ти чудо
відкрий текст рішення
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf

знайди пункт 3.2
і читай
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

Не знаю, як тобі ще розтлумачити.
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29.08.2020 00:26 Відповісти
вперта ти, а не я, тому не розумієш повністю прочитанного, а розумієш тільке, що хочеш бачити для себе, в реальності побачите інше, карантин не відмінять, а тебе можуть штрафанути, і сперечаєшся та спамиш одне й те ж саме на гілці ти, а не я
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29.08.2020 00:30 Відповісти
добре, давай спочатку
мій ресторан працює після 23ї
приїжджає поліція і каже "Вам штраф" "Підстава?" "Постанова Кабміну" "Дивись рішення КС"
поліція їде ні з чим

особисто ти можеш і далі носити маску і всіляко себе обмежувати
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29.08.2020 00:32 Відповісти
якщо це ОКРЕМЕ ОБМЕЖЕННЯ не протиричить КУ, я є у компетенціі навіть Кличка, не те що там Кабміну - поліція виписує штраф, вручає його тобі, кладее болт на тебе і твій ресторан і тоді їде, а штраф іде у реєстр юстиції до держ виконавців... не рискуй бізнесом - закриють ресторан так, що не відкриєшься вже!
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29.08.2020 00:38 Відповісти
"якщо це ОКРЕМЕ ОБМЕЖЕННЯ не протиричить КУ"

це якісь твої фантазії, плід уяви
поліція посилається на чинну постанову КМУ, тепер такої можливості немає
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29.08.2020 00:43 Відповісти
я тобі це довів вище, уперта жінка
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29.08.2020 00:46 Відповісти
без маски охорона викене тебе із супремаркету наприклад - не носи маску
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29.08.2020 00:39 Відповісти
я її і так ніколи не носила, дякую за дозвіл
поліція виписує штраф на якій підставі? 365 ст. кку ніхто ще не відміняв
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29.08.2020 00:41 Відповісти
вперед, работай после 23 )))
Боже, сколько самоучек-идиотов. Ты же ресторатор, а не юрист. Та и аппендицит сможешь оперировать, посмотрев фильм "Ученик Авиценны"?
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29.08.2020 14:39 Відповісти
а як ти букви в слова складаєш? а слова в речення?
ти що філолог?

в мене не може бути юридичної освіти? те, що ти - дуже обмежений, це ВЖЕ зрозуміло
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29.08.2020 16:02 Відповісти
написано, я тобі привів "утрата силы акта (его отдельных положений)"...... все - це дишло, маневр для трактування
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29.08.2020 00:34 Відповісти
і це ще я спамлю? КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8275
у рішенні суду є про те, що Кабмін не має повноважень випускати такі постанови? є
що тобі ще потрібно?

вір собі, у що хочеш
мій знайомий юрист вже підтвердив, що карантину кінець
ну або ВР прийме закон, або введуть надзвичайний стан
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29.08.2020 00:38 Відповісти
от якби цього пункту не було, тоді я б з тобою погодилася
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29.08.2020 00:38 Відповісти
але вона виписує штраф і він іде до держвиконавців та під пеню ще.... гуляй вже, роби що хочеш
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29.08.2020 00:47 Відповісти
виписує штраф НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ?
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29.08.2020 00:51 Відповісти
спитаєш у поліціїї знову, я тобі вже відповів на якій - карантин увесь не відмінено
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29.08.2020 00:58 Відповісти
та він навіть в законну силу не вступав, навіщо його відміняти? КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4492
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29.08.2020 01:01 Відповісти
давай перевіремо це на твоєму досвіді..))
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29.08.2020 01:02 Відповісти
до речі.. місцеві органи самоврядування, адміністрації, мери можуть відміняти також деякі положення Кабміну, що входять до їх регіональних компетенцій та повноважень, збираючи для цього місцеві ради депутатів, що видають рішення із силою ЗАКОНУ... можеш звернутись туди з проханням дозволити ресторанам працювати після 23:00 у твоєму місті
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29.08.2020 01:08 Відповісти
тобто Влада буде трактувати так рішення КС: карантин складається із багатьох обмежень, окремі обмеження протирічать Коституції України та незаконні, а йнші ні, тобто діють законно, не протирічать КУ.... от побачите
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29.08.2020 00:26 Відповісти
там чітко вказано: Кабмін не має повноважень встановлювати карантин, на цьому все
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29.08.2020 00:27 Відповісти
мені все одно, як буде трактувати влада із зелених клоунів
головне те, що в суді тепер є тільки один варіант трактування: Кабмін із своїми постановами йде до бісової матері
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29.08.2020 00:29 Відповісти
ти не можеш послати Кабмін і поліцію та виконавчу службу до бісової матері... ти не в силах це зробити
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29.08.2020 00:31 Відповісти
в судді трактують судді так як їм скаже Влада
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29.08.2020 00:32 Відповісти
розберемось, дякуючи тепер КС
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29.08.2020 00:39 Відповісти
дай поляціянту в морду) а потім прийди до виконавчої служби та дай їм по мордасам))
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29.08.2020 00:48 Відповісти
мда... і навіщо ці провокації? інші аргументи закінчилися?
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29.08.2020 00:50 Відповісти
ти ж сама казала, що поліція йде до біса і Кабмін - от і виженеш поліцію)) - вона сама тебе спровокує, не я, якщо ти не підкоришся
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29.08.2020 00:56 Відповісти
Я правильно зрозумів, що обмеження громадян, відповідно до положення Конституції, про свободу переміщення навіть не розглядали? Тобто законність самих обмежень і відповідність їх Конституції навіть не ставилась під питання? Значить права громадян можна порушувати, якщо правильно подати запит до КСУ?
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
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28.08.2020 20:01 Відповісти
есть такой фокус с КСУ. Работал задолго до 2020 года.
Например, с отнесением обжалования налоговых уведомлений к ИМУЩЕСТВЕННЫМ искам.

Если акт отменен к моменту рассмотрения КСУ, вопрос его соответствия Конституции не рассматривают.
А положения акта перекочевали в новый акт или уже в судебную практику.
п.с. судебный сбор по искам к налоговой с 2011 так и платим как за имущественные иски - от суммы начисленных налогов. Как будто взыскиваем сумму с налоговиков, а не отменяем незаконное начисление. Юридический нонсенс. В древнем Риме с нас бы ржали
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28.08.2020 20:33 Відповісти
так они приняли что их зарплату ограничивать нельзя!
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28.08.2020 21:29 Відповісти
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Відповісти
Ожидаемо. В карантин могут работиать только олигархи и х магазины, Эпицентры, Сильпо и Рошены. Народ должен идти в ломбарды олигархов и брать кредиты в банках олигархов. Зато то у нас демократия)))
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28.08.2020 20:12 Відповісти
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Відповісти
Ограничения зарплаты судей - неконституционны.
Ограничения конституционных прав граждан - не рассмотрены по формальным основаниям.
Сторонники анти-конституционности карантина могут утереться и разойтись.
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28.08.2020 20:28 Відповісти
КС суд окупований інопланетянами з планети Плюк галактики Кін-дза-дза , вони кричали Ку! Кучмі на третій термін, вони пацаку Януковичу хотіли одіти сині штани, Судді істоти подібні до людей, але не люди, чи нелюди як кому ближче. Ку зеленим штанам шушери!
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28.08.2020 20:35 Відповісти
Короче при заходе в АТБ я могу охранника послать на 3 буквы на требование одеть маску?
мне могут отказать в обслуживании на кассе за отсутствие маски?
Я могу потребовать предоставить мне маску бесплатно, на требование ее одеть?
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28.08.2020 20:51 Відповісти
1. нет. 2. да. 3. нет. 4. штраф 3 х 17000 = 51000 грн. КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4744
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28.08.2020 21:08 Відповісти
Нет, судьи просто сняли ограничение своей зарплаты.
А маска Вам еще пригодится.
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28.08.2020 21:22 Відповісти
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
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28.08.2020 22:56 Відповісти
и никуда это не "пришить" кроме как к будущим судам
вопрос не рассмотрен, поэтому мотивировочная часть остается "вещью в себе"
Кстати, с ЗАКОНОМ тоже не все так просто - есть такой Закон, про захист населення вид инф. хвороб, статья 29 если не запамятовал
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29.08.2020 14:05 Відповісти
Конституція важливіша за закон, але зацитована частина є міркувальною, а не рішенням суду.
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29.08.2020 16:09 Відповісти
более того, ничего нового КСУ не сказал. Повторено то, что и так написано в КУ
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29.08.2020 23:11 Відповісти
ты можешь прийти с решением КС в АТБ и подраться с охраной... я не берусь сказать кому от этого будет хуже
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29.08.2020 00:45 Відповісти
Оскільки президент Зеленський постійно і стабільно впевнено "імєєт ввиду всю конституцію України" ( що вона вже не варта і паперу,на якій написана) пропоную: 1-10 вигнати цього президента на Майдан і нехай він дасть пояснення усім його державним порушенням!?
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28.08.2020 20:56 Відповісти
Є гарні онлайн курси польської мови?
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28.08.2020 20:56 Відповісти
Є високо кваліфікована вчителька польської мови. Ціна досить адекватна.
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28.08.2020 21:32 Відповісти
Этот КС можно назвать ,, компанией саботажников,, А Сытник уже поди пятилетку отработал парни ,,оперативно,, признали то что не законно понимаеш, а значит и все его решения незаконное. Я не за не против Сытника но где же вы раньше были трудяги.
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28.08.2020 21:52 Відповісти
Жесть. В этой Стране Закон что дышло.....
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28.08.2020 22:38 Відповісти
так было всегда в этой стране, это тебе не США, где идеально и конкретно выписаны законы
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29.08.2020 00:43 Відповісти
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:57 Відповісти
желаю удачи) по 17000 за каждое до побачення
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29.08.2020 14:06 Відповісти
все верно, но до слова "тобто"
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29.08.2020 14:07 Відповісти
на лохах і воду з дровами можно безкоштовно возити
стій рачки й далі
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29.08.2020 14:12 Відповісти
давай-давай, я же пожелал удачи, Жанна Д'арк из АТБ
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29.08.2020 14:16 Відповісти
давай-давай, істота з рабським менталітетом та вивченою безпомічністю КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4975
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29.08.2020 14:27 Відповісти
это с чего ты взяла? я знаю и законы, и как действовать

мне даже выгодно, чтобы идиоты сами толковали решения КСУ - мне больше работы, я адвокат
то был бесплатный совет, но ты можешь поступать как хочешь)
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29.08.2020 14:35 Відповісти
 
 