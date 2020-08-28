КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ
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Конституційний Суд України (КС) визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило в п'ятницю агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в суді.
"Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням Верховного суду і визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину", - сказало джерело.
Пізніше цього ж дня на сайті КС було опубліковано відповідне рішення, згідно з яким суд ухвалив визнати, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 р. № 294-IX із змінами;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до закону України" Про державний бюджет України на 2020 рік "від 13 квітня 2020р. № 553-IX.
"Положення закону України "Про державний бюджет України на 2020" від 14 листопада 2019 р. № 294-IX із змінами, закону України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020р. № 553-IX, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення", - йдеться в рішенні суду.
Також КС ухвалив закрити конституційне провадження у справі про перевірку конституційності положень підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів "від 20 травня 2020р. №392, пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляції, затвердженого цією постановою, на підставі п.5 ст.62 закону "Про Конституційний Суд України" - втрата сили акта (його окремих положень), за яким порушено питання відповідності Конституції України.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.
Раніше в п'ятницю, коментуючи це рішення суду, представник президента України в КС Федір Веніславський назвав його очікуваним. "За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, яким і був введений карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КС може розглядати акт в межах конституційного подання і чинний, - тобто тільки початковий текст, який вже не діє", - сказав він в коментарі агентству.
На думку Веніславського, КС, по суті, ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все - суддів.
Як повідомлялося, 4 червня в КС надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом міністрів України і Верховною Радою. Верховний суд просив перевірити на відповідність Конституції України підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац шостий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV -2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів "від 20 травня 2020 року №392.
У поданні стверджувалося, що оспорювані положення нормативно-правових актів на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги. Верховний суд також угледів непропорційне обмеження рівня матеріального забезпечення бюджетних установ, прокурорів і суддів, що порушує принцип верховенства права і гарантії незалежності суддів і невиконання судових рішень.
Йдеться про заборону на період карантину масових заходів, роботи закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, регулярних та нерегулярних перевезень, проведення планової госпіталізації медичними установами.
Будь ласка, зачекайте...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
Нет у нас конституционного суда.
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
Вот так наперсточники красиво поимели "населення" и изобразили бурную деятельность без последствий и с прикрытым задом.
читайте ДУЖЕ УВАЖНО
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"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина"Источник: https://censor.net.ua/n3216471
ще раз: в рішенні чітко вказано, що Кабмін не має права встановлювати карантин
"Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.
Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.Источник: https://censor.net.ua/n3216471------------
"Конституційний Мавр" зробив свою справу - Мавр може йти, а закон (як відомо) як дишло - куди повернув туди й вишло
відкрий текст рішення
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
знайди пункт 3.2
і читай
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
Не знаю, як тобі ще розтлумачити.
мій ресторан працює після 23ї
приїжджає поліція і каже "Вам штраф" "Підстава?" "Постанова Кабміну" "Дивись рішення КС"
поліція їде ні з чим
особисто ти можеш і далі носити маску і всіляко себе обмежувати
це якісь твої фантазії, плід уяви
поліція посилається на чинну постанову КМУ, тепер такої можливості немає
поліція виписує штраф на якій підставі? 365 ст. кку ніхто ще не відміняв
Боже, сколько самоучек-идиотов. Ты же ресторатор, а не юрист. Та и аппендицит сможешь оперировать, посмотрев фильм "Ученик Авиценны"?
ти що філолог?
в мене не може бути юридичної освіти? те, що ти - дуже обмежений, це ВЖЕ зрозуміло
у рішенні суду є про те, що Кабмін не має повноважень випускати такі постанови? є
що тобі ще потрібно?
вір собі, у що хочеш
мій знайомий юрист вже підтвердив, що карантину кінець
ну або ВР прийме закон, або введуть надзвичайний стан
головне те, що в суді тепер є тільки один варіант трактування: Кабмін із своїми постановами йде до бісової матері
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
Например, с отнесением обжалования налоговых уведомлений к ИМУЩЕСТВЕННЫМ искам.
Если акт отменен к моменту рассмотрения КСУ, вопрос его соответствия Конституции не рассматривают.
А положения акта перекочевали в новый акт или уже в судебную практику.
п.с. судебный сбор по искам к налоговой с 2011 так и платим как за имущественные иски - от суммы начисленных налогов. Как будто взыскиваем сумму с налоговиков, а не отменяем незаконное начисление. Юридический нонсенс. В древнем Риме с нас бы ржали
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
Ограничения конституционных прав граждан - не рассмотрены по формальным основаниям.
Сторонники анти-конституционности карантина могут утереться и разойтись.
мне могут отказать в обслуживании на кассе за отсутствие маски?
Я могу потребовать предоставить мне маску бесплатно, на требование ее одеть?
А маска Вам еще пригодится.
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
вопрос не рассмотрен, поэтому мотивировочная часть остается "вещью в себе"
Кстати, с ЗАКОНОМ тоже не все так просто - есть такой Закон, про захист населення вид инф. хвороб, статья 29 если не запамятовал
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
стій рачки й далі
мне даже выгодно, чтобы идиоты сами толковали решения КСУ - мне больше работы, я адвокат
то был бесплатный совет, но ты можешь поступать как хочешь)