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сайт (202) СБУ (10074) блокування (350) кібербезпека (654) Головаш Олег (3)

Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі

З початку поточного року Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області заблоковано понад 30 інтернет-ресурсів, діяльність яких була спрямована на радикалізацію суспільних настроїв в країні і столичному регіоні.

Про це в інтерв'ю Цензор. НЕТ розповів начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.

"Нами здійснюється моніторинг, в тому числі й інтернет-мережі, на предмет наявної інформації про заклики і підготовку до вчинення терористичних актів. У разі виявлення таких фактів, з огляду на оцінку реальної небезпеки для суспільства, вживаються відповідні заходи реагування - від профілактичної бесіди з особою до притягнення її до кримінальної відповідальності", - зазначив Головаш.

Він також підкреслив, що ведеться постійна робота з виявлення провокаторів і пропагандистів, які закликають з екранів телевізорів і моніторів до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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"Ми припинили діяльність неонацистського радикального центру, який очолював громадянин РФ. Учасники цієї групи займалися як поширенням видань терористичної спрямованості в телеграм-каналах і закритих спільнотах в соціальних мережах, так і вживу серед молоді, - розповів Олег Головаш. - У ході обшуків у організатора осередку і по місцях виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "третього рейху", зброю, патрони, вибухові пристрої, комп'ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, і чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону. У тому числі були вилучені екземпляри книг австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів і масових вбивств".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
30 интернет ресурсов... всраться и не жить... сёрфали сеть, искали, выявляли, перекрывали, прекращали... сыщики, вот вам за так, шоп силы не тратить: 112, zic, news one, интер... ну и мертвеччук, лысый дрочила со своей титушней... ну рассмешили...
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28.08.2020 20:04
+4
А канали "Квартал", 112, Ваня ньюс, "наш" ZIK путін, що з цими агентами кремлядей-кровавих?
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28.08.2020 20:09
+3
112 и Страна работают
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28.08.2020 19:59
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112 и Страна работают
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28.08.2020 19:59 Відповісти
Цензтр про Український сайт , а не малороський як презедент зєльонський
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28.08.2020 20:06 Відповісти
А що ти тут тоді робиш? Іди на патріотичні сайти свої, лєнта сру та інші.
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28.08.2020 20:23 Відповісти
...ведется работа по выявлению провокаторов, которые призывают с экранов телевизоров к посягательству на территориальную целостность Украины

Неужели Фокина с Кравчуком взяли?
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28.08.2020 20:00 Відповісти
30 интернет ресурсов... всраться и не жить... сёрфали сеть, искали, выявляли, перекрывали, прекращали... сыщики, вот вам за так, шоп силы не тратить: 112, zic, news one, интер... ну и мертвеччук, лысый дрочила со своей титушней... ну рассмешили...
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28.08.2020 20:04 Відповісти


Its my life@itsmylifeby 25 авг.

Белорусские айтишники создают зарубежный сервис поиска лиц, причастных к пыткам и избиениям мирных демонстрантов.
Этим сервисом смогут воспользоваться визовые службы всех стран мира.
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28.08.2020 20:05 Відповісти
А канали "Квартал", 112, Ваня ньюс, "наш" ZIK путін, що з цими агентами кремлядей-кровавих?
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28.08.2020 20:09 Відповісти
Вы забыли 5 канал .
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28.08.2020 20:14 Відповісти
Я так зрозумів, що сайт Президента України теж вів підривну діяльність. С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывнаую деятельность в информационном пространстве, - Головаш - Цензор.НЕТ 5611 Заблокований уже не меньше тижня. Чи то тільки для мене С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывнаую деятельность в информационном пространстве, - Головаш - Цензор.НЕТ 4976
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28.08.2020 20:22 Відповісти
Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2020 20:37 Відповісти
Ну, а у Вас https://www.president.gov.ua/ відкривається?
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28.08.2020 21:02 Відповісти
відкривається
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28.08.2020 21:12 Відповісти
Пардон, може Ви у партії "Слуга народу"? Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 488
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28.08.2020 21:16 Відповісти
ні...просто змініть провайдера Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 189.
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28.08.2020 21:23 Відповісти
Виявляється, точно заблокували за підривну діяльність, напевно, сайт президента для усіх.
А, може за порнографію
Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 6981
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28.08.2020 21:13 Відповісти
А 1+1, Zik, 112, Наш и т.д.?
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28.08.2020 20:24 Відповісти
"нефашисты",фуле...пропагандируют фашизм в соседних странах.
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28.08.2020 20:37 Відповісти
А у ФБ? -наприклад " Вы жить в Украине"
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28.08.2020 21:04 Відповісти
30 ресурсов но ни один новостной и пропаганый телеканал кацапии.
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28.08.2020 22:13 Відповісти
Цензура - это так хорошо! Так соответствует правам человека, Конституции и здравому смыслу! Браво, Служба Брелков Украины!
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28.08.2020 23:52 Відповісти
 
 