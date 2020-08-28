Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш

З початку поточного року Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області заблоковано понад 30 інтернет-ресурсів, діяльність яких була спрямована на радикалізацію суспільних настроїв в країні і столичному регіоні.

Про це в інтерв'ю Цензор. НЕТ розповів начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш.

"Нами здійснюється моніторинг, в тому числі й інтернет-мережі, на предмет наявної інформації про заклики і підготовку до вчинення терористичних актів. У разі виявлення таких фактів, з огляду на оцінку реальної небезпеки для суспільства, вживаються відповідні заходи реагування - від профілактичної бесіди з особою до притягнення її до кримінальної відповідальності", - зазначив Головаш.

Він також підкреслив, що ведеться постійна робота з виявлення провокаторів і пропагандистів, які закликають з екранів телевізорів і моніторів до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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"Ми припинили діяльність неонацистського радикального центру, який очолював громадянин РФ. Учасники цієї групи займалися як поширенням видань терористичної спрямованості в телеграм-каналах і закритих спільнотах в соціальних мережах, так і вживу серед молоді, - розповів Олег Головаш. - У ході обшуків у організатора осередку і по місцях виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "третього рейху", зброю, патрони, вибухові пристрої, комп'ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, і чеки на доставку забороненої літератури з-за кордону. У тому числі були вилучені екземпляри книг австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів і масових вбивств".