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Я сподіваюся, ці сили не будуть задіяні, - Меркель про готовність Путіна ввести в Білорусь російських силовиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Я сподіваюся, ці сили не будуть задіяні, - Меркель про готовність Путіна ввести в Білорусь російських силовиків

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 28 серпня на пресконференції в Берліні застерегла Росію від силового втручання в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлерка висловила надію на те, що суверенітет Білорусі буде дотриманий. За її словами, білоруські громадяни, що протестують проти чинної влади країни, повинні мати можливість боротися за свої права "без втручання ззовні з якого б то не було боку".

Також Меркель розкритикувала заяву президента РФ Володимира Путіна про створення поліцейського резерву в зв'язку з ситуацією в Білорусі.

"Я сподіваюся, що ці сили не будуть задіяні", - зауважила  канцлерка Німеччини.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Имя Фамилия 8aa368cc - Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 3362

это да..
миллионы своих граждан положили в сыру землю за это..
ну и как, - счастливы были на этой шестой части суши..?

Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 7617
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28.08.2020 20:41
+10
Врёт она будто надеется, она только прикидывается дурой, тля подпутинская.
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28.08.2020 20:30
+9
уже к счастью не 1/6 а 1/8 часть суши. И то пока... Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 6087
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28.08.2020 20:44
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Як тільки Трамп запросив її на перехрестний допит з ****** так вона одразу впала в несознанку.
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29.08.2020 09:46 Відповісти
Трамп таке ж путінське гівно як і Меркельша. А скоріш за все і значно більше.
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29.08.2020 11:58 Відповісти
прям дурочку наивную из себя строит.
потом проявит глубокую озабоченность.
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29.08.2020 14:30 Відповісти
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