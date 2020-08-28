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29 серпня в День пам'яті захисників України в ефірі українського радіо прозвучить спектакль "Голоси"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

29 серпня в День пам'яті захисників України в ефірі українського радіо прозвучить спектакль

29 серпня в День пам'яті захисників України в ефірі українського радіо на каналі "Культура" прозвучить радіоверсія вистави "Голоси".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці вистави.

У повідомленні зазначається: "29 серпня о 21.00 в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України - слухайте радіоверсію вистави "Голоси" на хвилях українських радіо, канал "Культура".

Також опубліковано ПОСИЛАННЯ НА ПРЯМИЙ ЕФІР

Є посилання на інструкцію про те, як слухати.

Автор: Анастасія Потіха
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А ЧТО ТЕЛЕКАНАЛЫ УЖЕ ВСЕ ВЫКУПИЛИ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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28.08.2020 23:24 Відповісти
А білет це пакетик зеленої трави, щоб сходити на "Голоси"?
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29.08.2020 07:46 Відповісти
 
 