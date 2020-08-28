АГТ забезпечить роботу Одеського припортового заводу до проведення нового конкурсу, - Володимир Колот

Пролонгація давальницького контракту між АТ "Одеський Припортовий Завод" і "Агро Газ Трейдинг", затверджена наглядовою радою підприємства, дозволить підтримувати стабільну роботу заводу до проведення нового конкурсу з добору давальця.

Про це повідомив партнер компанії АГТ Володимир Колот.

"АГТ - це надійний партнер для ОПЗ. Ми готові забезпечити безперебійну роботу підприємства до проведення нового конкурсу з добору давальця. АГТ знову візьме в ньому участь і повторно доведе, що ми пропонуємо ОПЗ найбільш вигідні умови давальницького контракту", - заявив Колот.

В АГТ зазначили, що підтримка безперебійної роботи підприємства дозволить в майбутньому уникнути додаткових ресурсних і матеріальних витрат, яких вимагає повторний запуск виробничих агрегатів ОПЗ.

"Це в інтересах як самого ОПЗ, так і будь-яких можливих партнерів заводу", - зазначив Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ", - додав Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ.

На час дії пролонгованого контракту АГТ продовжить поставки давальницької сировини на завод з подальшою реалізацією готової продукції, оплачуючи підприємству послуги з переробки.

Робота АТ "Одеський припортовий завод" після 16 місяців простою відновилася в серпні минулого року, коли компанія АГТ стала давальцем природного газу для підприємства, вигравши відповідний конкурс. За рік роботи ОПЗ справив 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку. ОПЗ перебуває під управлінням Фонду державного майна України та входить в програму великої приватизації.