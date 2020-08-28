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Підозрюваного у підпалі авто "Схем" заарештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрюваного у підпалі авто

У п'ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному в причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі 175 650 грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

Броварська прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може переховуватися від слідства на непідконтрольних Києву територіях області.

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.

Захисники під час судового засідання заперечили будь-які ризики, наведені прокуратурою, водночас не були проти запобіжного заходу. Утім, вони просили домашній арешт.

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При цьому адвокат потерпілої сторони – водія програми "Схеми" Бориса Мазура, який є власником підпаленого автомобіля – також наполягав на триманні під вартою без можливості вийти під заставу.

Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду.

Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.

Також читайте: Міжнародний Комітет захисту журналістів закликає владу розслідувати підпал авто "Схем"

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

Автор: Анастасія Потіха
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Сейчас посмотрим кто внесёт залог. Вот его хватайте и вешайте за яйца. Это и есть, если не заказчик, то, по крайней мере организатор. Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог - Цензор.НЕТ 3628
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28.08.2020 22:30 Відповісти
Для Петра - это копейки, но светится он не будет! К стати, почему Цензор молчит об этом поджигателе - не понятно, о нем знают уже все!
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28.08.2020 23:18 Відповісти
Задолбали своими залогами, хай сидит на общих основаниях, в общей камере с туберкулезниками, ВИЧ инфицированными т.к. он совершил преступление. Залог-это уход от ответственности, неужели это непонятно, доведут до того, что государства Украина на карте не будет, впрочем это нормально оказывается за 1000-летнюю нашу историю. Просто больно, что опять государство Украина уничтожается внешними и внутренними(купленными)силами. Карма видать такая у Украины. Нет, чтобы держать нейтралитет, торговать со всеми на взаимовыгодных условиях, мы должны слушаться оголтелое меньшинство, Украины не будет, если мы будем слушаться.
На Донбассе против РФ воюют русскоязычные, не надо "нацыкам" их бесить, кстати когда эти все деятели были на передовой?
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28.08.2020 22:38 Відповісти
 
 