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Новини За кордоном Річниця Іловайської трагедії
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Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили

Посольство Сполучених Штатів оприлюднило заяву до річниці трагедії під Іловайськом.

Її текст опубліковано в Твіттері посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

"Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаними кордонами України", - додали в посольстві.

Дипломати зазначили, що США будуть продовжувати проти Росії відповідні санкції, поки вона не виконає повною мірою свої Мінські зобов'язання.

Також дивіться: Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Подскажу по сикрету Друзьям Американцам!!!,вырубайте SWIFT!, исключайте из игры на фондовых биржах!,затем требуйте возврат гос долга,дальше больше,арест активов ,аблигаций,недвижимости, счетов!,и изюминка торта-депортация свиноскота на расеюшку!
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28.08.2020 22:44
+6
росия ведёт гибридную войну в своих интересах по всему миру . А США - удушающую политику против гибридных воен . Удав всегда душит - сжимает свои кольца на каждом выдохе жертвы . Росии немного-недолго осталось .
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28.08.2020 22:48
+4
Хех. Прискорбно сие все читать. Ведь давно всем понятно, что войны никто никогда не выигрывал переговорами к сожалению. И не думаю что в данном случае будет как-то иначе.
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28.08.2020 22:47
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Раньше были озабоченности, теперь вот заявления.
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28.08.2020 22:34 Відповісти
ну хоть шото же то(((
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28.08.2020 22:37 Відповісти
года через 2 будет просто "напоминание".
нафтогаз прекратил контракты с агрессором или нет?
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29.08.2020 00:20 Відповісти
Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы - Цензор.НЕТ 8266
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28.08.2020 22:38 Відповісти
Подскажу по сикрету Друзьям Американцам!!!,вырубайте SWIFT!, исключайте из игры на фондовых биржах!,затем требуйте возврат гос долга,дальше больше,арест активов ,аблигаций,недвижимости, счетов!,и изюминка торта-депортация свиноскота на расеюшку!
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28.08.2020 22:44 Відповісти
А навіщо це робити американцям? Коли наші політики вклюючи і діючих і попередніх (особливо свиню парашенку) ведуть бізнес з москалями
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28.08.2020 22:47 Відповісти
Пачєму парашенка єщьо нє сідіт?!1 Ко-ко-ко!
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28.08.2020 22:59 Відповісти
Беззаперечно, що на фоні Зебіла Порошенко виглядає більш патріотично.
Але, на майбутніх виборах баризі краще було б не світитися, якщо в нього залишилася якась совість.
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28.08.2020 23:46 Відповісти
Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили - Цензор.НЕТ 7629№37
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28.08.2020 23:44 Відповісти
подскажу друзьям украинцам: стоп транзит газа, визы и только визы, все совестские истебители попилить на железо и купить американские.
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29.08.2020 00:23 Відповісти
К большому сожалению, Друзья Американцы хорошо умеют считать Чужое бабло на своих или оффошорных - контролируемых счетах. И там не только кровавые бабулясы Ху-тина. Там бабло всех мировых упырей. Свинью долго и терпеливо ОТКАРМЛИВАЮТ а потом (Каддафи и проч.) колют!!! И отключать им СВИФТы - РАНЬШЕ СРОКУ - ну совсем не интересно! (((
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29.08.2020 07:32 Відповісти
Den4ik1771

Ты "по сИкрету", полную чушь несешь. СВИФТ США отключить не могут, т. к это европейская компания с десятью наблюдателями, среди которых есть россиянин. Про биржи - бредятина. Свой, американский, гос долг, РФ практически ликвидировала. Если США арестуют оставшийся мизер (10 млрд), то Раша арестует в 10 раз больше активов США. Ну а твоя изюминка - бред сумасшедшего)))
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29.08.2020 10:05 Відповісти
По Иловайску были явные выводы Следственной Группы Парламента:https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/

Явное предательство.Это надо распространять.рашня гордится роликами,где они "мочат укропов",а у нас до сих пор лжегетьманы вредят Украине.
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28.08.2020 22:47 Відповісти
Хочу дополнить.Там много текста.Но дочитайте.Поймете всё петино скотство.Пожалуйста.
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28.08.2020 22:55 Відповісти
Ну почитай, почитай. Особиливо свіжу інформацію https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/22/7263829/ і яка причина названа основною
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28.08.2020 23:03 Відповісти
Бойцы и офицеры Иловайска криком кричали:"Подкрепление!".Оно так и не пришло.Высшая мразота говорила:"не ссыте".Всё это есть есть в докладе Парламентской комиссии.
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28.08.2020 23:17 Відповісти
Продовжуй, Алексей Чкан, якщо вже почав.
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28.08.2020 23:37 Відповісти
ты патриот украины? из 6 лет войны сколько был в ато?
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29.08.2020 00:25 Відповісти
Хех. Прискорбно сие все читать. Ведь давно всем понятно, что войны никто никогда не выигрывал переговорами к сожалению. И не думаю что в данном случае будет как-то иначе.
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28.08.2020 22:47 Відповісти
росия ведёт гибридную войну в своих интересах по всему миру . А США - удушающую политику против гибридных воен . Удав всегда душит - сжимает свои кольца на каждом выдохе жертвы . Росии немного-недолго осталось .
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28.08.2020 22:48 Відповісти
да ты что? на 50 тыс евро поспорим что за 3 года крым не вернется? или ссыканешь?
писать мутню в интернете даже даун может. ответить за свои слова - не каждый.
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29.08.2020 00:32 Відповісти
Именно по этому Клоун сейчас ведёт активную фазу капитуляции...
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29.08.2020 08:40 Відповісти
Хоч хтось співчуває країні, влада і добрий відсоток населення якої є.. зайчиками.
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28.08.2020 22:48 Відповісти
Той, хто надіється на співчуття під час війни, отримає поразку і рабство.
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28.08.2020 23:36 Відповісти
ОТАК ВІДДАЙ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В ОБМІН НА ОБІЦЯНКИ ЗАХИСТУ БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ.
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28.08.2020 23:22 Відповісти
Комуністи Кравчук і Кучма - перші сепаратисти України.
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28.08.2020 23:33 Відповісти
Війни виграють сформовані НАРОДИ, а першою ознакою сформованого народу є ЄДИНА МОВА.
КАК-ЦАПО-МОВНІСТЬ - ПЕРША ОЗНАКА СЕПАРАТИЗМУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
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28.08.2020 23:30 Відповісти
Зуб даю:Нигде не служил,а просто дежурно высрался.Куча русскоязычного народу в 14-ом защищала Украину.93-ья бригада:Днепр.Запоржье,Полтава.Говорим,так.получилось,на русском,но защищаем Украину.Могу пречислить погибщих,но петина мразота заспамит раньше...
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28.08.2020 23:43 Відповісти
"Нигде не служил,а просто дежурно высрался" - в цьому полягає суть сепаратизму, який ти представляєш.
Зауваж. Я тебе за язик не тягнув.
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28.08.2020 23:50 Відповісти
НЕДурбецало, і ти також пішов в пекло?
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29.08.2020 00:00 Відповісти
русские слов не понимают, они понимают только силу! Нужно признать Россию - страной спонсором терроризма!
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28.08.2020 23:31 Відповісти
Как-цап DARK SIDE 35611cd8. Чому б тобі не спробувати для початку вивчити мову, а вже потім, повчати українців, що робити з кацапією, яку ти чомусь назвав "Россия".
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28.08.2020 23:53 Відповісти
А хорваты дали бы просто пи#ды руским, не думая, кто кому "братушка".
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28.08.2020 23:44 Відповісти
Виявляється, що в Україні існують лише как-цапо-мовні патріоти України.
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28.08.2020 23:58 Відповісти
Америка заканчивается. Сначвла абачмо, за ним Обосссаное Лохматое Чмо сделали из могучей страны и мирового жандарма комнатного задрота. Ну это еще аукнется тупым реднекам и Великой Депрессией и Страшной Войной,*********(((((
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29.08.2020 00:03 Відповісти
Таким, як ти, вибір один - как-цапія.
Чого ти так розхвилювався?
Кажи номер карточки, я тобі пожертвую на білет до кордону з х.л.о.станом.
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29.08.2020 00:09 Відповісти
Хаха, забейся, чорт. Сайпал уже всех свом тут пердежом. Вообще, ты чото козломордятиной и пованиваешь, ты наверное лахтинская тварь переодетая?
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29.08.2020 00:14 Відповісти
Як відрізнити как-цапа від людини?
Читаєте пост від orksbaltazar baltazar, і отримаєте безкоштовний підручник.
Олкбалтазар балтазар, ти з якого аулу сюди приперся?
Тут своєї нерусі вистачає, без тебе.
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29.08.2020 00:21 Відповісти
Явный *********** - имхо
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29.08.2020 00:56 Відповісти
А слабо те ж саме написати українською?
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29.08.2020 01:13 Відповісти
Я мав на увазі про балтазара, вибачте шановний якщо, ви подумали на вас, Українсько-мовні останні кого я би так назвав
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29.08.2020 01:19 Відповісти
Ахаха, ты палишься чорт лахтинский! ))) Українсько-мовні, да? Водка на березових нирках, да? До чего ж вы тупые уйбища)
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29.08.2020 07:50 Відповісти
"...Посольство США к годовщине Иловайской трагедии..."

Трагедии!? С каких пор военное ПРЕСТУПЛЕНИЕ, массовое убийство военнослужащих на ИХ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ стали называть ТРАГЕДИЕЙ!?!*?
А сбитый Боинг - ЧП районного масштаба!?
Тогда Бабий Яр - это что!? ДРАММА!?
Мерзкий, отвратительный, сцикливый, изворотливый, цинично-паскудный мир!!!
С таким подходом к ОПРЕДЕЛЕНИЯМ событий - глобальная трагедия - неминуема! (((
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29.08.2020 07:27 Відповісти
остановите землю я сойду?
открою тебе тайну
мир жестокая штука
справедливости нет
правда у каждого своя
а истина где-то там между, правдой и ложью
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29.08.2020 07:55 Відповісти
Після того як павлички з кравчуками здали всю ядерну зброю теперішньому окупанту, а мурло Кучма підірвав і ракети, і пускові шахти ціною в 4 млрд доларів кожна, можна тепер бути їм "Стурбованими" і просити фюрера вивести їх війська, які чомусь названі терористи, сепаратиси, найманці нашими доморощеними політиками.
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29.08.2020 08:01 Відповісти
 
 