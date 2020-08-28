Посольство США до річниці Іловайської трагедії: Росія повинна забрати свою зброю та очолювані нею сили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство Сполучених Штатів оприлюднило заяву до річниці трагедії під Іловайськом.
Її текст опубліковано в Твіттері посольства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві.
"Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов'язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаними кордонами України", - додали в посольстві.
Дипломати зазначили, що США будуть продовжувати проти Росії відповідні санкції, поки вона не виконає повною мірою свої Мінські зобов'язання.
Будь ласка, зачекайте...
нафтогаз прекратил контракты с агрессором или нет?
Але, на майбутніх виборах баризі краще було б не світитися, якщо в нього залишилася якась совість.
Ты "по сИкрету", полную чушь несешь. СВИФТ США отключить не могут, т. к это европейская компания с десятью наблюдателями, среди которых есть россиянин. Про биржи - бредятина. Свой, американский, гос долг, РФ практически ликвидировала. Если США арестуют оставшийся мизер (10 млрд), то Раша арестует в 10 раз больше активов США. Ну а твоя изюминка - бред сумасшедшего)))
Явное предательство.Это надо распространять.рашня гордится роликами,где они "мочат укропов",а у нас до сих пор лжегетьманы вредят Украине.
писать мутню в интернете даже даун может. ответить за свои слова - не каждый.
КАК-ЦАПО-МОВНІСТЬ - ПЕРША ОЗНАКА СЕПАРАТИЗМУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
Зауваж. Я тебе за язик не тягнув.
Чого ти так розхвилювався?
Кажи номер карточки, я тобі пожертвую на білет до кордону з х.л.о.станом.
Читаєте пост від orksbaltazar baltazar, і отримаєте безкоштовний підручник.
Олкбалтазар балтазар, ти з якого аулу сюди приперся?
Тут своєї нерусі вистачає, без тебе.
Трагедии!? С каких пор военное ПРЕСТУПЛЕНИЕ, массовое убийство военнослужащих на ИХ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ стали называть ТРАГЕДИЕЙ!?!*?
А сбитый Боинг - ЧП районного масштаба!?
Тогда Бабий Яр - это что!? ДРАММА!?
Мерзкий, отвратительный, сцикливый, изворотливый, цинично-паскудный мир!!!
С таким подходом к ОПРЕДЕЛЕНИЯМ событий - глобальная трагедия - неминуема! (((
открою тебе тайну
мир жестокая штука
справедливости нет
правда у каждого своя
а истина где-то там между, правдой и ложью