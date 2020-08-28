УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20988 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоСпорт Окуповані території - Крим і Донбас
8 360 51
Житомир (398) футбол (1302) фанати (133)

Ультрас житомирського "Полісся" виступили проти переходу в клуб захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Ультрас житомирського

Клуб другого за силою дивізіону України - житомирського "Полісся" - оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Трибуна.

Ультрас клубу виступили проти цього трансферу, оскільки Лобов виступав за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далівець" Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату самопроголошеної Луганської народної республіки в 2015-2016 роках.

"Звертаємося до керівництва "Полісся". Ви знущаєтесь? Де ви знаходите таких гравців? Чекаємо офіційну позицію клубу.

Якщо клуб спробує просунути далі і реабілітувати цього чорта з еленрівських териконів - наша реакція буде", - наводить заяву ультрас "Полісся" Tribuna.com з посиланням на фейсбук фанатської групи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фанати "Динамо" прорвалися на матч з "Олімпіком" - палили фаєри і скандували "Суркіси - ганьба Динамо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 2017 року Лобов виступав за краматорський "Авангард" у другому українському дивізіоні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Та краще б наваляли йому, та назад до лугандонії відправили.
показати весь коментар
28.08.2020 22:33
+22
а что вы ждёте от страны, где основа принцип "какая разница"?
показати весь коментар
28.08.2020 22:40
+20
скільки ще лайна прилізе в цю країну?
показати весь коментар
28.08.2020 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та краще б наваляли йому, та назад до лугандонії відправили.
показати весь коментар
28.08.2020 22:33 Відповісти
скільки ще лайна прилізе в цю країну?
показати весь коментар
28.08.2020 22:38 Відповісти
а что вы ждёте от страны, где основа принцип "какая разница"?
показати весь коментар
28.08.2020 22:40 Відповісти
Ви, обидвоє, статтю читали?
показати весь коментар
28.08.2020 22:57 Відповісти
Ти статтю про те, що Лобов рекламував (агітував за) ЛНР читав?
показати весь коментар
28.08.2020 23:04 Відповісти
Писати повідомлення українською мовою чи російською? - а какая разница.
показати весь коментар
29.08.2020 01:01 Відповісти
Офицыальная позицыя клуба - раком!
показати весь коментар
28.08.2020 22:41 Відповісти
Срава Оллоху шо я уже давно не болею вирусами, а тем более, не знаю какой калека переходит от ахметова - к этому, ну кто там держ*т Динамо, или туда, где взорвали било дело.
тьху - болеть за калек..... крайний раз болел за сборную(обосрались)
показати весь коментар
28.08.2020 22:42 Відповісти
Тю. Прикопали б десь тихенько... Ох і ультрас...
показати весь коментар
28.08.2020 22:42 Відповісти
Житомирські бандерівці (до яких і ультраси належать) - чемні і спокійні.
Скажи ? Ультрас житомирського "Полісся" виступили проти переходу в клуб захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР" - Цензор.НЕТ 5141
Для початку можуть побити.
А там буде видно.

Стидобище !!!
Де вони викопали цю "звєзду" ? Як ? І навіщо ?
показати весь коментар
28.08.2020 23:12 Відповісти
Я пропоную просто перестати ходити на матчі цього клубу. Хай грають при пустих трибунах. А цього сєпара просто добре... надавати підсрачників йому і відправити назад в лугандон.
показати весь коментар
28.08.2020 22:46 Відповісти
От коли наступний раз зустрінетесь - то так і зробиш
показати весь коментар
28.08.2020 23:07 Відповісти
Так і роблю, а ти боїшся росіян і лугандонців?
показати весь коментар
28.08.2020 23:32 Відповісти
Ці мразі небояться тільки українців. Уйобки "за мір".
показати весь коментар
29.08.2020 19:49 Відповісти
клуша, так запрети футбол вообще. Домохозяйка советы раздает. Смех. Поинтересуйся состоянием футбола, спорта в Украине. Свои ценные советы ты знаешь куда отправить.
показати весь коментар
28.08.2020 23:38 Відповісти
Лучше чем было, всосал, быдлота?
показати весь коментар
29.08.2020 19:50 Відповісти
помню Полесье в 2002 когда проиграли Оболони. Житомирские фанаты побили окна автобуса киевлян. И как же смачно житомирский беркут пист..л динамовских фанов в 2002. Это не описать.
показати весь коментар
28.08.2020 22:48 Відповісти
Я пам*ятаю побоїще після матчу з Динамо.
показати весь коментар
28.08.2020 23:13 Відповісти
Те кто помнит... Полєсье? Втф? Может Полісся? А может Полліся? Зарегался спецом чтоб дать понять псевдо болелам, что футбол это жизнь, и спорт не далек от политики, они идут паралельно, пускай это чмо играет за дыру, возможно будущего вратаря Сбороной Украины они убили в 14-ом году, Незабудем, Непростим!!!
показати весь коментар
28.08.2020 23:09 Відповісти
Звичайно, що Полісся.
показати весь коментар
28.08.2020 23:15 Відповісти
На кол сепарню прокацапскую...
показати весь коментар
28.08.2020 23:16 Відповісти
Лугандонскую сепарню не впускать к нам или вербовать и пусть отрабатывают своё предательство Украины сбором разведданных, диверсиями на вражеской территории...
показати весь коментар
28.08.2020 23:26 Відповісти
Ультрас респект! А куда смотрит украинская ********* футбола!?
Всю эту петушню, которая играла в сепарских "чемпионатах" -в черный список, аннулировать все дипломы и максимальная работа в Украине - асфальт ложить или мусор мести.
показати весь коментар
29.08.2020 00:20 Відповісти
Это двойная проблема. С одной стороны понятно возмущение, с другой, если не адаптировать приезжающих оттуда, это сильный элемент пропаганды против Украины. Немцы никогда бы не объединились мирным путем, если бы смотрели друг на друга только как на врагов.
показати весь коментар
29.08.2020 01:15 Відповісти
Вы наверно абсолютно не знаете зачем строилась Берлинская стена, с ФРГ что то никто не пытался перебежать в ГДР, а обьеденились(нету твердого знака в китайтелефоне) они лишь потому чтоб полностью отрезать совковую оккупацию
показати весь коментар
29.08.2020 01:30 Відповісти
Посмотрел бы я на настроения восточных немцев, если бы тех, кто смог перебраться в ФРГ гнобили по всем статьям. Перебежал спортсмен - бойкот команде, принявшей его, забросать спортсмена яйцами, избить его... Ну и сколько желающих после этого было бы перебежать и объединяться? Вот в том то и дело, что на другой стороне ждали если не распростертыми руками, то с полной адаптацией, без всякого гнобления: а, ты оттуда, что ты сюда приперся, иди уборщиком работать.
показати весь коментар
29.08.2020 02:38 Відповісти
Нажимая мягкий знак, просто пару секунд удерживайте его Ь - Ъ.
показати весь коментар
29.08.2020 07:16 Відповісти
СБУ уже выехало за этим попачленцем ?
показати весь коментар
29.08.2020 07:21 Відповісти
Спорт внє палітікі. (с) Лома-пУсік.
показати весь коментар
29.08.2020 07:29 Відповісти
Гоніть того сепаратиста із міста, бо вони малесенькими кроками туди до вас пересялять все "ЛНР", бо там їм вже давно немає що робити.
показати весь коментар
29.08.2020 14:52 Відповісти
С другой сторони ето хорошо.
ублюдки из денери-ленери начали видеть.... что жизня то лучше в Украине!!!
Ето еще один гвоздь в кришку гроба ублюдочной нищей расеи и феерических дегенератов даунбаца.
Еще крим сейчас поросячий визг устроит, что "хахли живут лучше", а там и нищие расеяне подхватят.
Уровень жизни в Украине УЖЕ више, чем на нищей, убогой и дегенеративной расее. Ультрас житомирського "Полісся" виступили проти переходу в клуб захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР" - Цензор.НЕТ 7100
показати весь коментар
29.08.2020 15:07 Відповісти
Посто скопирован!!!



"Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным."
показати весь коментар
29.08.2020 15:09 Відповісти
Совков на рею, тварей!
показати весь коментар
29.08.2020 19:54 Відповісти
Підтримую ультрас. Не здавати позиції не на фронті, не в тилу.
показати весь коментар
29.08.2020 17:18 Відповісти
 
 