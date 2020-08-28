Вважаю таке втручання недоречним, - Макрон про введення російських силовиків у Білорусь

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти зовнішнього втручання у внутрішньополітичну кризу в Білорусі. На його думку, будь-яке зовнішнє силове втручання було б недоречним.

Про це він заявив під час пресконференції у районі Ейфелевої вежі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

За словами французького президента, втручання Росії або будь-яких інших країн, чи то введення військових чи сил внутрішньої безпеки, призведе до регіоналізації та інтернаціоналізації питання Білорусі.

"Я вважаю таке втручання недоречним", - підкреслив він.

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У той же час Макрон виступає за залучення російської сторони до діалогу з Білорусі та хоче, щоб Москва допомогла переконати чинного білоруського президента Олександра Лукашенка в необхідності посередництва ОБСЄ у вирішенні внутрішньополітичної кризи.