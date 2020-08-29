Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пов'язує падіння рейтингів його політсили з розчаруванням виборців, токсичністю медіаполя і наявністю у суспільства запиту на справедливість.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в ефірі радіо "НВ".
"Кілька є (проблем. - Ред.). Перша - це взагалі сама структура наших виборців, наших прихильників. Чесно, 20% із них відповідало відразу, що вони готові чекати результатів рік ... Коли партія "Слуга народу" тільки починала свою діяльність, то було таке запитання: "Скільки ви готові чекати результатів?" ...Рік минув, хтось побачив результати, хтось ні. Починають визначатися далі. Другий момент, звичайно, - це ми... Вони не можуть бути такими, щоб всім подобатися. У присутності досить агресивного, якщо не сказати токсичного, медіаполя з боку деяких наших політичних опонентів. Зрозуміло, що воно так: не завжди плюси, іноді більше уваги до мінусів", - сказав Корнієнко.
Він визнав прорахунки влади в кадровій політиці, зокрема в складі Верховної Ради й уряді. Він також зазначив, що стосовно багатьох людей не вирішено питання справедливості.
"Ми вже змінили другого генерального прокурора... Знову ж таки, є запит на справедливість, на чесні розслідування. У багатьох сферах. І в кримінальній, і в економічній", - пояснив Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Или председателю побриться.
А то выходит партия Бомжи народа.
Нет, свини, конечно, должны ответить,
Но после продажных зебилов.
Так будет и с зеленой плесенью.
Судьба зелених и зеленского - безвестность.
И может даже не сосна,
А еще в двух вариантах.
И не с одним, а, так сказать, на многопартийной основе...
Черт возьми.
Так уже растроение получается...
Ещё их бесит что Пороха не посадили,для них это важнее чем уровень жизни...
А в остальном должны же радоваться,ведь вата голову подняла,не стреляют,хоть и плевать какой ценой...
Снова региональные кадры крепких хозяйственников,популучали портфели и кабинеты.
А ещё ФОПов вот вот уничтожат новым законом,вы ведь этого хотели,чтобы все жили плохо а не только вы?
І що ?
на що це вплине в Україні
Порошенко знову Президент ? ))
Упороті порохоботи ПРОДОВЖУЮТЬ ))))
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Зелених мародерів геть. Дострокові.
Дивно і сумно
В Украине есть проукраинские и пророссийские политтсилы. А Зеля - это ни то, ни сё, чуть-чуть нашим, чуть -чуть вашим...
така брехня дуже нечасто буває..
Дехто каже,що нею відзначався власне... Порошенко..
я могу сказать, что еще до того, как Порошенко был избран на своей первый срок и последний срок, видимо, так получилось, что мы довольно долго встречались в том смысле, что у нас был довольно долгий разговор. Я не буду его все-таки пересказывать, потому что он был достаточно конфиденциальный, но, поскольку это было 4 с лишним года назад, я думаю, что срок давности истек. Так получилось, что я ехала с ним в машине до Винницы. И я помню свое потрясающее ощущение, потому что мы говорили три часа, и он за это время не сказал ни одного слова правды. Это был мой абсолютный личный рекорд. Вот я этого человека спрашиваю, условно говоря: «Скажите, а о чем вы в Вене рассказывали с Фирташом?» Он тогда с Фирташом встречался в Вене. Он говорит: «Вот я совершенно случайно приезжаю в гостиницу, в которой был Фирташ, совершенно случайно выхожу из номера в этот момент и случайно натыкаюсь на Фирташа». И всё это было в таком роде. То есть, всё это было ужасно неприятно
http://argumentua.com/stati/yuliya-latynina-pochemu-poroshenko-eto-lozh
Вранье. Он не падает, он уже лежит и даже предсмертные конвульсии не наблюдаются
НЕочікуваний лише ідіотизм і наполегливість,з яким вони самі цей рейтинг "мочать"...
І З Клоуном цього не буде )
Як рейтинг ЗЕ-Слуг доповЗЕ до нуля,
І клоун почне пакувати манатки,
Спочатку згорить під ногами ЗЕмля,
А потім почнуться ЗЕлених посадки...
Діждалась "бабуся" вже судного дня -
Летить з Вашингтону "бабусі" повістка...
Він іграшки кине, бо корм не в коня -
Заглохне Бужанський, засохне Дубінський...
Враз будуть міняти окрас холуї -
Неначе й не було ЗЕленої шкури...
Вгадай, хто влаштує по владі твоїй
Поминки в "Велюрі", поминки в "Велюрі"...
Пришиють портняжку на заднім дворі
І здується шарік, кремлівський гундосик -
Стомились чекати давно ліхтарі
Блатних малоросів, блатних малоросів...
Ми ціним, Залєсський, старання твоє -
Країну тобі удалось об'єднати!
Різниця ж таки, виявляється, є -
Нема вам куди з України тікати!
04.05.2020
Не прожити в цьому світі,
Не прожити в цьому світіБез лоха, без лоха.
Вибирали посполиті,
Вибирали посполиті
Пастуха, пастуха...
Рейтинг падає, як осінню каштани,
Починають завивати зелефани,
Що в Тернополі вже ********, що в столиці,
А під йолку обіцяють дать по пиці.
Най копає клоун бєнін,
Най копає клоун бєнін
Дірку в дні, дірку в дні.
Будемо садити зелень,
Будемо садити зелень
По весні, по весні...
Рейтинг падає, як осінню каштани,
Починають завивати зелефани,
Що в Тернополі вже ********, що в столиці,
А під йолку обіцяють дать по пиці...
Запиши на пустому конверті
Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.
І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...
Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...
І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить???
Поспіши, вже весна наступає,
За мить...
2020(Славік не в курсі... )
Офис президента руками КС ударил по Национальному антикоррупционному бюро. Как это было, кто заказал и каковы последствия?
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - «Зеленский просто-напросто потерял контроль над управлением государством» - агент НАБУ о решении КС
По данным источника Цензор.Нет, близкого к НАБУ, голосование Конституционного суда по признанию неконституционным назначения директора НАБУ Артема Сытника не могло обойтись без влияния со стороны Офиса президента. Еще утром 28 августа в КС было всего 6 голосов против НАБУ, но через несколько часов, 10 судей КС проголосовали за признание приказа о назначении Сытника директором НАБУ неконституционным.
Это стало частью кампании по смене руководства антикоррупционных органов, которую открыл Офис президента. То, как ведется эта кампания, говорит не о желании изменить методы работы, а о желании назначить на ключевые должности удобных людей, устранить контроль и прикрыть уголовные дела типа хищения средств Приватбанка. Это не игра по правилам.
Что указывает на давление ОП?
Напомню, представление о признании неконституционным указа президента Порошенко о назначении директором НАБУ Артема Сытника было направлено в Конституционный суд 20 мая. Его подписали 51 народный депутат Верховной Рады, во главе со «Слугой народа» Александром Дубинским, представляющим во фракции группу влияния Игоря Коломойского, и лидером пророссийской «Оппозиционной платформы» Виктором Медведчуком.
Одновременно с этим представлением в Верховной Раде 28 апреля был подан законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. А 26 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о расследовании деятельности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Сейчас Холодницкий досрочно уволился, но Сытник уходить раньше времени не собирается. И вот КС в рекордные сроки рассмотрел обращение Дубинского, и вынес решение, которое откровенно попирает основы государства.
Суд вмешался не в свою сферу ответственности, отменяя решение президента. Без политической поддержки КС не посмел бы действовать так бесцеремонно, как никогда себе еще не позволяли судьи.
Какие последствия решения Конституционного суда для НАБУ?
1. Сытник остается, его полномочия директора решение КС непосредственно не затрагивает.
Все его действия за 5 лет не будут пересматривать, но что касается будущего - открыта правовая коллизия. То есть его назначили якобы с нарушением процедуры, но при этом любые документы, которые Сытник подписывал, сохранили свою секретность.
2. Однако политически это громкое решение будут использовать для дискредитации дальнейших действий НАБУ, и возможно, других судебных решений, направленных на блокирование работы бюро.
3. Конституционный суд сам нарушил законы де-факто, вторгнувшись не в свою сферу ответственности в государстве.
4. Наши западные партнеры, и прежде всего США, которые многим помогали в создании НАБУ, получили наглядное свидетельство, что ключевыми игроками украинской политики являются олигархи, государство самоотстраняется и не контролирует беспредел в КС.
5. Дело о подозрении семи судьям Окружного административного суда, которое открыло НАБУ, требует максимального освещения и информационной поддержки. Кланы в судебной власти открыто противодействуют антикоррупционному расследованию по ОАСКу.
Хрестоматийный пример коррупции Окружного админсуда, крышуемого Зеленским
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Ну и уж, как говорится, «гулять, так гулять». Заодно ОП разрешил КС отменить ограничение зарплат под карантин самим судьям и другим «хорошим» людям…
Ето означает одно - у Зеленского и его зеленой команди рейтинг НОЛЬ!
А дальше ответственность, суди, тюрьма.
Я давно уже их называю "Слухами ОДНОРУКОГО БАНДИТА" или "Служками латифундистов" ...
Шо , думаешь , Корниенко , люди глухие и слепые и не видят ... что и как голосуют в зале ?!
И шо можно протащить так подленько и мерзко (пользуясь карантином) дерибан земли и игровые автоматы на каждом шагу ... Но при этом народ сделает вид , что "ничего не произошло" ?!
Удивляет другое , шо ваш рейтинг ещё выше 20% . Но это это как гориццо -- это инерция .
Не каждый быстро согласиться признать самому себе , что его тупо ******* !!!
Но скорость падения рейтинга даже выше , чем у Кондитера в 2015-2016 ... Ведь у Пети никогда вообще не было под 80% . А Фофика таки было пару месяцев даже чуть больше .
Войну остановили, барыга не крадет, тарифы снизили, доллар по 8, свинарчуки в тюрьме, каждую весну - посадки. Какие вам еще реформы нужны?
З затого, що ти брехун...
З за того, що всі ви зелені бре-ху-ни...