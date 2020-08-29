Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пов'язує падіння рейтингів його політсили з розчаруванням виборців, токсичністю медіаполя і наявністю у суспільства запиту на справедливість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в ефірі радіо "НВ".

"Кілька є (проблем. - Ред.). Перша - це взагалі сама структура наших виборців, наших прихильників. Чесно, 20% із них відповідало відразу, що вони готові чекати результатів рік ... Коли партія "Слуга народу" тільки починала свою діяльність, то було таке запитання: "Скільки ви готові чекати результатів?" ...Рік минув, хтось побачив результати, хтось ні. Починають визначатися далі. Другий момент, звичайно, - це ми... Вони не можуть бути такими, щоб всім подобатися. У присутності досить агресивного, якщо не сказати токсичного, медіаполя з боку деяких наших політичних опонентів. Зрозуміло, що воно так: не завжди плюси, іноді більше уваги до мінусів", - сказав Корнієнко.

Він визнав прорахунки влади в кадровій політиці, зокрема в складі Верховної Ради й уряді. Він також зазначив, що стосовно багатьох людей не вирішено питання справедливості.

"Ми вже змінили другого генерального прокурора... Знову ж таки, є запит на справедливість, на чесні розслідування. У багатьох сферах. І в кримінальній, і в економічній", - пояснив Корнієнко.

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