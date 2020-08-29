Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав рішення центральної влади віднести місто до "червоної" зони і посилити карантин необґрунтованим і вважає, що його слід скасувати.
Як передає Цензор.НЕТ, це зрозуміло з його промови перед містянами, опублікованій у фейсбуці політика.
Виступаючи на міській площі 28 серпня, міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з таким рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Включення Івано-Франківська до "червоної" зони карантину - це політичне рішення, суб'єктивне і необґрунтоване... Критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Відбувається політичний шантаж заходу України", - заявив Марцінків.
Він пояснив, що до статистики хворих на коронавірус потрапили всі пацієнти із пневмонією, і це зіпсувало статистику.
Мер запевнив, що місто не ігноруватиме розпорядження центральної влади, але водночас закликав жителів висловити мирний протест.
"Я закликаю мирним способом висловлювати свій протест", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Зеля и его пацаны - мудаки, если что...
Чушь.
Ріст захворюванності збільшуються великими темпами....
Я зовсім не за Зеленського. Але Марцинків не добре поступає.
Чим займається та за що відповідає голова ради
Сільський, селищний, міський голова є ключовою посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264287/
Если ковид ето биологическое оружие, как говорит Данилов, то оружию необходима доставка в определенний регион, биологическое оружие, по сути своей, не может самостоятельно распространятся.
Если я правильно понял секретаря СНБО Данилова, то возникает естественний вопрос: кто его распространяет в Украине?