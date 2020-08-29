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авто (2018) Київ (13832) підпал (498) Нацполіція (13906) Лерос Гео (380)

Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата "Слуги народу" Гео Лероса в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Правоохоронці встановлюють причини займання автомобіля народного депутата на столичному Печерську. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторному сталося загоряння автомобіля "Мерседес".

Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу, унаслідок якої транспортний засіб, який належить народному депутату України, було знищено.

"Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками й очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля", - сказано в повідомленні.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.

Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса 01
Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса 02
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Топ коментарі
+15
Ненависть сеяли Слуги с Вовкой и БЕдваждыговно каналом- при этом поводы для ненависти - РОтердамы с плюсами и прочая зрада Пороха оказалась фейками, опровергнутыми судами... Но Дед леня кричит , что это Порох разрывает страну а не зеговнюк
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29.08.2020 05:02
+15
зеленые занялись террором
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29.08.2020 06:30
+14
Ненависть посеянная Зеленским и СН к оппонентам дает свои всходы. Политика нынешней власти - страх за свою ничтожную жизнь и ненависть к иной точке зрения. Расплата за такую политику -досрочные выборы...., изгнание, позор.
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29.08.2020 04:49
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Наверняка у Авакова уже и подозреваемый назначен. Возможно даже еще до поджога.
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29.08.2020 02:26 Відповісти
Это кто-то из участников АТО или врачей, которые были в зоне боевых действий.
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29.08.2020 07:11 Відповісти
Да стопудово ветеран АТО какой-нить, увлекшийся националистическими идеями.
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29.08.2020 13:02 Відповісти
А чего назначать-если в СИЗО для этого уже очередь из насильников и душегубов стоит!?Чем идти в тюрьму или на зону с плохой статьёй (например за изнасилование малолетней)-можно "признаться" и за поджог авто и за "захват" автобуса,и что написял во всех подьездах города!!! Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 8340
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29.08.2020 16:30 Відповісти
Какая разница, раз СН, значит дебил...
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29.08.2020 07:30 Відповісти
Ненависть посеянная Зеленским и СН к оппонентам дает свои всходы. Политика нынешней власти - страх за свою ничтожную жизнь и ненависть к иной точке зрения. Расплата за такую политику -досрочные выборы...., изгнание, позор.
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29.08.2020 04:49 Відповісти
Ненависть сеяли Слуги с Вовкой и БЕдваждыговно каналом- при этом поводы для ненависти - РОтердамы с плюсами и прочая зрада Пороха оказалась фейками, опровергнутыми судами... Но Дед леня кричит , что это Порох разрывает страну а не зеговнюк
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29.08.2020 05:02 Відповісти
Какими судами опровергнутая? Самыми справедливыми в мире
Купил Ахметов решение, а его партнер Поро прицепом пошел.
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29.08.2020 06:22 Відповісти
никто не пострадал....Лерос не в счет.... нравы полиции сабакова ниже плинтуса.
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29.08.2020 05:50 Відповісти
Все, и шофёр, получили увечья, Только который в гробу - ничего.
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29.08.2020 06:57 Відповісти
зеленые занялись террором
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29.08.2020 06:30 Відповісти
Коррупционерам легче. У них наградное оружие от Авакова.
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29.08.2020 07:18 Відповісти
и не спится же клоуну ночью
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29.08.2020 06:31 Відповісти
Ленка не дает.
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29.08.2020 10:05 Відповісти
мерседес жалко
наши американские рабочие трудились собирали
а если AMG на что указывают диски то вдвойне жаль
хамы!!
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29.08.2020 06:35 Відповісти
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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29.08.2020 06:54 Відповісти
То твій саатєчєствєннік
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29.08.2020 13:15 Відповісти
следующий Щевченко
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29.08.2020 06:42 Відповісти
Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 7552

какой еще Шевченко ???? уточните )))))
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29.08.2020 12:26 Відповісти
Наши олигархи и коррупционеры не стесняются применять насилие к своим "рабам". Это народ почему-то выходит на мирные демонстрации.
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29.08.2020 07:09 Відповісти
Гео, тебе бросили перчатку. Если не поднимешь, уничтожат.
Собери прессуху, начинай.
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29.08.2020 07:26 Відповісти
Зелень пошла по беспределу.
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29.08.2020 07:31 Відповісти
Шеремета вместе с авто рванули - но то ж святой пеця, а не беспредел ?
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29.08.2020 09:00 Відповісти
Думаю, что недалек тот час, когда и у нас начнут оппозиционеров травить и стрелять. Не знаю, кто будет первым. Но точно не Порошенко.
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29.08.2020 07:35 Відповісти
Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса - Цензор.НЕТ 7728
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29.08.2020 08:03 Відповісти
ага
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29.08.2020 08:10 Відповісти
Смакуйте дибіли! Настали омріяні вами "інші часи" !
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29.08.2020 08:16 Відповісти
ага
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29.08.2020 08:35 Відповісти
Чи є дно хохляцького дебілізму?
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29.08.2020 13:19 Відповісти
Хто тобі сказав?
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29.08.2020 20:07 Відповісти
Скорее бы они перешли к следующему этапу - начали стрелять друг в друга.
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29.08.2020 07:52 Відповісти
щас всё бросят и начнут этих глупостей.... они все делом заняты - деньги зарабатывают.
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29.08.2020 09:02 Відповісти
Уже 8:00 шо там ситуация с короновирусом ....Шансы есть
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29.08.2020 08:09 Відповісти
Мне по барабану , Я переболел
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29.08.2020 08:11 Відповісти
Я тоже болел зимой но не понял что это было ...По-новому как бы
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29.08.2020 08:13 Відповісти
обычный грипп длится 2 недели , а этот у Меня был больше трех недель и температура до глюков
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29.08.2020 08:16 Відповісти
коронавиру из семейства ОРВИ вирусов, от которых не вырабатывается стойкий имунитет, повторная болезнь возможна через три месяца, вакцина от него - блеф и вранье невежд!
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29.08.2020 08:20 Відповісти
ПроФФесор ты ?
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29.08.2020 08:26 Відповісти
я практик и
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29.08.2020 08:28 Відповісти
реалист
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29.08.2020 08:28 Відповісти
Він правий. В людському організмі відсутні механізми боротьби з короною, бо ще ні один коронавірус ніколи він не вражав людину. Поки виробиться більш-менш стійкий механізм боротьби з цією заразою нею має перехворіти 3-5 поколінь А це, що найменше, до 100 років. Така ось херня, малята. Ну, хіба, то вдасться вченим якусь херню створити.
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29.08.2020 08:50 Відповісти
и после него три месяца было тяжело дышать
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29.08.2020 08:21 Відповісти
Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса - Цензор.НЕТ 4888
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29.08.2020 08:15 Відповісти
Это малая жертва и предупреждение, желаешь переходить дорогу интересам бандюг, будь готов ко всему, в том числе распрощаться с жизнью, но правильно нужно рассчитывать свои силы и возможности!
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29.08.2020 08:26 Відповісти
выходит сегодняшняя власть и есть бандюги
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29.08.2020 08:33 Відповісти
А є сумніви?
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29.08.2020 08:45 Відповісти
любая власть - бандюги! и даже неважно это власть большинства или меньшинства!
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29.08.2020 09:00 Відповісти
Вже в котрий раз повторю - завданням цієї зеленої мерзоти є хаос, бедлам і кровопролиття. Все, як йому наказав пуйло. А зробили це ви, тих 73% ідіотів. разом. І тут, дійсно, дострокові вибори хіба можуть врятувати державу, але при умові, що 73% пройдуть психіатричну експертизу.
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29.08.2020 08:44 Відповісти
Полиции ещё надо пробить, откуда у 31-летнего хача, который официально никогда в жизни не работал, бабки на БМВ образовались.
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29.08.2020 08:47 Відповісти
А, вот откуда.
Був куратором проекту "More than us" від Міністерства інформаційної політики, а саме привіз митців, які намалювали 8 муралів. Для цього з державного бюджету було виділено 3,6 млн гривень, але виявилось, що закордонні митці малювали їх безкоштовно. Після корупційного скандалу обіцяв відзвітувати перед суспільством
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29.08.2020 08:48 Відповісти
Кому у нас последнее время что-то сжигали?
Гонтаревой.(враг Коломойский)
Богдану(враг Коломойский и Зеленский)
Леросу,ну он по всёй слуге народа прошёлся,хотя больше всех досталось конечно Ярмак с Зеленским.
Продолжайте список,кому эта шайка обиженных жидов палила имущество!
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29.08.2020 08:49 Відповісти
Мда. Статистика невтішна. Тоді хто ж буде шукати зелених провладних підпалювачів?
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29.08.2020 08:59 Відповісти
Вночі 17 серпня підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 6444
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29.08.2020 10:36 Відповісти
Точно!Забыл про журналистов
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29.08.2020 11:11 Відповісти
Тобто як це "ніхто не постраждав"?! Фізично може й ні, але постраждалий таки є - це Лєрос, що втратив майно і нерви. "Відсутність постраждалого" це таке тупе обгрунтування для невідкриття кримінальної справи?
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29.08.2020 08:54 Відповісти
Знову нейрохіруги балуються?
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29.08.2020 08:56 Відповісти
тсссс... а то щас с фермы налетчт и забанят ..
то ж при ПетреВяликом было, а его нельзя упоминать всуе, о нем или хорошо, или.... .
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29.08.2020 09:07 Відповісти
Столько комментов, и ни одного слова про ермака-козыря...
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29.08.2020 09:41 Відповісти
Ляшко в том районе не видели?
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29.08.2020 09:58 Відповісти
у зювлади такі завзяті фани, що навіть палять авто її критиків!
еге ж!
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29.08.2020 10:36 Відповісти
Мне, как порохоботу, неинтересны внутривидовые разборки из серии "в мире животных".
Хотя я не уверена, что Слуги Народа и ОПЗЖ вообще могут быть пречислены в развитым живым организмам, а не к кишечно-полостным.

Что же касается полиции, то в Мельбурне. Австралия, 5 сентября на марше против антиконститиционных и антидемократических мер, принятых премьером штата Виктория, Эндрюсом, полицию будут "шупать за вымя" (Остап Бендер) Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 775
Полиции поставлена "вилка": будут стрелять в митингующих, прольется кровь - станут убийцами собственного народа. Не будут стрелять - тогда все будут считать, что полицаев можно в прямом смысле слова киздить ногами (как их киздила молодежь в западных районах мельбурна год назад, но тогда был дан приказ полиции не сопротивляться, премьер Эндрюс банды растил молодежные для беспорядков во время дурантина).
С восторгом наблюдаю я за развитием событий, это полицейским за то, что они во время дурантина пенсионеров, сидящих на скамеечке штрафовали.
Это полицейским не игроков в гольф штрафовать во время дурантина, это не штрафы выписывать за неношение масок.
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29.08.2020 14:10 Відповісти
Ну что, Квартал-95, запевайте про вторую тачку которая "палала" (первая была Богдана), не все же вам петь о хате Гонтаревой.
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29.08.2020 14:13 Відповісти
Поджигатели . вы так по миру пустите товарища Богдана ! Пузан , хватати сидеть , выходи на тропу войны с Ермачком .
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29.08.2020 20:16 Відповісти
Лерос ніхто? Чи знищена машина то такоє?
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30.08.2020 08:34 Відповісти
 
 