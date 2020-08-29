Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата "Слуги народу" Гео Лероса в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Правоохоронці встановлюють причини займання автомобіля народного депутата на столичному Печерську. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторному сталося загоряння автомобіля "Мерседес".
Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу, унаслідок якої транспортний засіб, який належить народному депутату України, було знищено.
"Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками й очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля", - сказано в повідомленні.
Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.
Будь ласка, зачекайте...
Купил Ахметов решение, а его партнер Поро прицепом пошел.
наши американские рабочие трудились собирали
а если AMG на что указывают диски то вдвойне жаль
хамы!!
какой еще Шевченко ???? уточните )))))
Собери прессуху, начинай.
Був куратором проекту "More than us" від Міністерства інформаційної політики, а саме привіз митців, які намалювали 8 муралів. Для цього з державного бюджету було виділено 3,6 млн гривень, але виявилось, що закордонні митці малювали їх безкоштовно. Після корупційного скандалу обіцяв відзвітувати перед суспільством
Гонтаревой.(враг Коломойский)
Богдану(враг Коломойский и Зеленский)
Леросу,ну он по всёй слуге народа прошёлся,хотя больше всех досталось конечно Ярмак с Зеленским.
Продолжайте список,кому эта шайка обиженных жидов палила имущество!
то ж при ПетреВяликом было, а его нельзя упоминать всуе, о нем или хорошо, или.... .
еге ж!
Хотя я не уверена, что Слуги Народа и ОПЗЖ вообще могут быть пречислены в развитым живым организмам, а не к кишечно-полостным.
Что же касается полиции, то в Мельбурне. Австралия, 5 сентября на марше против антиконститиционных и антидемократических мер, принятых премьером штата Виктория, Эндрюсом, полицию будут "шупать за вымя" (Остап Бендер)
Полиции поставлена "вилка": будут стрелять в митингующих, прольется кровь - станут убийцами собственного народа. Не будут стрелять - тогда все будут считать, что полицаев можно в прямом смысле слова киздить ногами (как их киздила молодежь в западных районах мельбурна год назад, но тогда был дан приказ полиции не сопротивляться, премьер Эндрюс банды растил молодежные для беспорядков во время дурантина).
С восторгом наблюдаю я за развитием событий, это полицейским за то, что они во время дурантина пенсионеров, сидящих на скамеечке штрафовали.
Это полицейским не игроков в гольф штрафовать во время дурантина, это не штрафы выписывать за неношение масок.