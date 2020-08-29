Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса

Правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата "Слуги народу" Гео Лероса в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Правоохоронці встановлюють причини займання автомобіля народного депутата на столичному Печерську. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в провулку Лабораторному сталося загоряння автомобіля "Мерседес".

Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу, унаслідок якої транспортний засіб, який належить народному депутату України, було знищено.

"Правоохоронці проводять огляд місця події, вивчають записи з камер відеоспостереження і спілкуються зі свідками й очевидцями для встановлення причини загоряння автомобіля", - сказано в повідомленні.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.



