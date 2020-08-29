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Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували

У п'ятницю російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"28 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

У штабі наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

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Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в пятницю не порушували 01
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в пятницю не порушували 02
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Топ коментарі
+6
а из каких критериев твой моск пришел к такому умозаключению?
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29.08.2020 08:44
+5
Братание на фронте когда ожидается?
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29.08.2020 08:22
+5
"Прошла зима,
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
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29.08.2020 08:48
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А всі інші?
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29.08.2020 08:17 Відповісти
НВФ, як учора написав цензор...ще трохи і почнуть називати повстанцями, щоби відділяти порушників тиші від самої тиші, дні якої наростають...
і навіть бомби з дронів нє в счьот
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29.08.2020 09:05 Відповісти
кцп пнх
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29.08.2020 09:06 Відповісти
Мовні негаразди? Мандруй на цюцюрку, цапориле.
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29.08.2020 09:15 Відповісти
Братание на фронте когда ожидается?
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29.08.2020 08:22 Відповісти
Вау! А часів палеозою у тебе фоток нема?
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29.08.2020 08:40 Відповісти
А ще він був піонером.

І ще один ганебний випадок псує його репутацію, виявляється він не ухилявся від строкової служби, доброчинно ходив в війскомат по повістках і, о який жах! - служив в армії.
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29.08.2020 08:48 Відповісти
Фотографія 2012 року, липень місяць. Що ти сказати цим хотів? Чи думав, що маніпуляція пройде?
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29.08.2020 08:51 Відповісти
У 2012 у нас була війна з кацапнею? Та й тема не про це.
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29.08.2020 08:58 Відповісти
Сводки с войны точь-в-точь как от Совинформбюро. Левитана не хватает. В Квартале еще остались непристрелянные непристроенные?
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29.08.2020 08:26 Відповісти
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 2528
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29.08.2020 08:27 Відповісти
якби т служив, ти би знав, небойових в трат реально багато
а севєцькій армії наприклад, ще коли я служив, небойові втрати щороку становили ледве не дивізію
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29.08.2020 08:40 Відповісти
не твоє діло.
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29.08.2020 08:43 Відповісти
не взяли по здоров'ю чи відкосив?
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29.08.2020 08:45 Відповісти
я ж не ти.
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29.08.2020 08:58 Відповісти
звичайно, я ж служив
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29.08.2020 09:04 Відповісти
Кому?
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29.08.2020 09:08 Відповісти
тому ж, кому і твій жирний кумир
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29.08.2020 10:48 Відповісти
Різниця в тому, що я захищав Україну, а ти як сам сказав служив , тобто команди фас, аппорт і мєсто ти вивчив і знаєш.
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29.08.2020 11:14 Відповісти
А підрив на міні- це бойова втрата?
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29.08.2020 08:52 Відповісти
Не бреши, твою дивізію.
За два роки в нашій частині не було жодного летального. І раніше теж.
Мій командир пригадав лише один випадок коли боєць зазирнув з сірником в бідон з нітрофарбою.
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29.08.2020 08:54 Відповісти
може в тебе частина була в пару сотень особового складу, там може бути
я у піхотному полку, окрема рота звязку (хоча до цього був НО БМП-2), пару суіцидів, (думаю пару вбивств пояснили суіцидом), про вибиті зуби, струси мозку, поломані руки ноги то я взагалі мовчу. десяток дизертирів, в основному отримав листа що кохана виходить заміж і бігли додому бити рило жениху (цк із Германії зайцем на товарняках)
і постійні жорстокі бійки, в основному проти кавказців, бо азіатів з трьох ударів можна було розігнати якщо їх не набагато більше
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29.08.2020 09:00 Відповісти
В Приднестровье все спокойно.
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29.08.2020 08:30 Відповісти
З якого переляку та сторона перестала пулять? Війна, стій! Раз-два. До речі, де ті ванги які тут писали що влітку ***** обов"язково нападьот?
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29.08.2020 08:30 Відповісти
Все на местах.Любую тему открой.
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29.08.2020 08:52 Відповісти
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 8678№14
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29.08.2020 08:57 Відповісти
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 2853

...
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29.08.2020 08:31 Відповісти
Прапор таки жовто-блакитний.
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29.08.2020 08:39 Відповісти
Теперь украинцы будут думать, что сепары не злобные ублюдки, а хорошие парни.
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29.08.2020 08:39 Відповісти
а из каких критериев твой моск пришел к такому умозаключению?
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29.08.2020 08:44 Відповісти
Українець-русі бхай-бхай?
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29.08.2020 08:41 Відповісти
Короткий виклад СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та не зафіксувала таких порушень у Луганській області.

Кому вірити?
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29.08.2020 08:44 Відповісти
а де протиріччя? три у донецькій і нуль у луганській, це неможливо?
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29.08.2020 08:47 Відповісти
Перечитай ще раз звіт штабу ООС і звіт СММ ОБСЄ. Можливо тоді не будеш таке писати.
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29.08.2020 09:06 Відповісти
я прокоментував твій пост і відповів на твоє питання
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29.08.2020 10:51 Відповісти
Протиріччя. Знаєш що це? Це коли штаб доповідає про відсутність обстрілів, а смм каже, що було три обстріли. Отже на питання ти не відповів, бо не зрозумів суті питання.
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29.08.2020 14:48 Відповісти
"Прошла зима,
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
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29.08.2020 08:48 Відповісти
Ну что теперь им за это грамоту дать ?Медленно но уверено мы видим как у нас появилась Южная Осетия ..Есть 2 пути решения ..Вести войну или держать их в осаде
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29.08.2020 08:53 Відповісти
За 60 лет не видел столько ЛЮДЕЙ С ПРИВЕТОМ, как за последние шесть.
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29.08.2020 09:09 Відповісти
Додам - бореться з рашистською Ордою.
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29.08.2020 09:15 Відповісти
Рашистська наволоч, ти якою мовою пишеш?
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29.08.2020 09:21 Відповісти
ЛЮДЕЙ? Я у Донецьку побачив стільки МАВП у формі...
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29.08.2020 09:13 Відповісти
А порохоботи негодують )
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29.08.2020 09:12 Відповісти
Тобі подобається окупація назавжди твоєї країни?
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29.08.2020 09:16 Відповісти
Що пропонуєш?
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29.08.2020 09:18 Відповісти
Подобається?
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29.08.2020 09:19 Відповісти
Тобі подобається?
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29.08.2020 09:25 Відповісти
Потому что крепостные дамбасы обосралися от страха нахй
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29.08.2020 12:09 Відповісти
Такие сводки доказьівают , что Нормандский формат реально работает. И работает на Украину , к большому неудовольствию Кремля.
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29.08.2020 12:09 Відповісти
Івашин , зніми рожеві окуляри , вмикни нарешті логіку , та не дивись г+г , і відосіки зельонки.
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29.08.2020 13:35 Відповісти
І який же нам плюс? Відчуждження окупованих територій?
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29.08.2020 14:49 Відповісти
Главньій вопрос , решаемьій в Нормандском формате - вьівод российских войск и вооружений с Донбасса. Получится или нет , увидим . Но попьітаться стоит. Дипломатия - искуство возможного , РФ заинтересована в снятии санкций , перспектива на переговорах у Украиньі есть.
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29.08.2020 15:24 Відповісти
Не виведе расєя свою армію. Вони будуть тримати цю "вавку" на тілі України максимально довго. Єдина умова, на яку вони погодяться- визнання расєйської юрисдикції над Кримом. Інші питання вони навіть не розглядатимуть.
А санкції- за них платять прості расєяни, а не ротенберги. Тому ***** чхати на санкції, бо чхав він на свій народ.
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29.08.2020 15:33 Відповісти
В поддавки с Расеей играть не стоит , ее нужно довести по максимуму по дороге Номандского формата. Откажется вьіводить войска , получит новьіе , более жесткие санкции. Военного решения , приемлемого и посильного для Украиньі , пока нет.
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29.08.2020 15:39 Відповісти
 
 