Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували
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У п'ятницю російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"28 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.
У штабі наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
"Від початку поточної доби, 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.
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і навіть бомби з дронів нє в счьот
І ще один ганебний випадок псує його репутацію, виявляється він не ухилявся від строкової служби, доброчинно ходив в війскомат по повістках і, о який жах! - служив в армії.
непристрелянныенепристроенные?
а севєцькій армії наприклад, ще коли я служив, небойові втрати щороку становили ледве не дивізію
За два роки в нашій частині не було жодного летального. І раніше теж.
Мій командир пригадав лише один випадок коли боєць зазирнув з сірником в бідон з нітрофарбою.
я у піхотному полку, окрема рота звязку (хоча до цього був НО БМП-2), пару суіцидів, (думаю пару вбивств пояснили суіцидом), про вибиті зуби, струси мозку, поломані руки ноги то я взагалі мовчу. десяток дизертирів, в основному отримав листа що кохана виходить заміж і бігли додому бити рило жениху (цк із Германії зайцем на товарняках)
і постійні жорстокі бійки, в основному проти кавказців, бо азіатів з трьох ударів можна було розігнати якщо їх не набагато більше
...
Кому вірити?
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
А санкції- за них платять прості расєяни, а не ротенберги. Тому ***** чхати на санкції, бо чхав він на свій народ.