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В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб

В Україні станом на ранок суботи, 29 серпня, зафіксовано 2 481 новий випадок інфікування коронавірусом. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 28 серпня, повідомлялося про 2 438 нових випадків, 27 серпня - про 1 974 нові випадки, 26 серпня - про 1 670, 25 серпня - про 1 658, 24 серпня - про 1 799 нових випадків, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про рекордні 2 328 нових інфікованих за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 116 978 осіб, померли від початку пандемії 2 492 особи (за добу - 41), видужали - 56 138 (за добу - 1055).

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 58 348 людей, що на 1 385 більше, ніж днем ​​раніше. Тож кількість активних хворих в Україні перевищує кількість тих, хто видужав.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170), Чернівецькій (142) і Хмельницькій (103) областях.

Дивіться також: Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО
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Топ коментарі
+25
Ибо слишком много идиотов, вот полчаса назад видел целые толпы таких на городском рынке, в масках единицы.
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29.08.2020 09:18
+16
В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 9218
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29.08.2020 09:22
+12
А як вони знають що здорові, може просто легко переносять, а дихнуть на якогось діабетика і той помре.
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29.08.2020 09:41
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2 сентября Евросила будет проводить бессрочній митинг. Не хочешь париться в маршрутке, приходи поддержать доступную растаможку. Зеленский полтора года назад обещал, и ничего не сделал!
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29.08.2020 10:31 Відповісти
Эта вся хирня направлена исключительно на отмену местных выборов.
Даже сцыкливый Израиль, где в 4 раза больше выявленных, болт положил на этот грипп.
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29.08.2020 10:59 Відповісти
Юрій Ан Для справки.
Правительство Израиля приняло решение о возобновлении некоторых строгих мер карантина из-за активизации распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В Израиле с 11 августа действуют новые карантинные ограничения
В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в 2 м и носить маску в общественных местах. Кроме того, запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе.Вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды.Также будут закрыты дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов. Будет запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.
ua/mir/v-izraile-s-11-avgusta-vstupyat-v-silu-novye-karantinnye-ogranicheniya-545976.html
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29.08.2020 11:31 Відповісти
Охренеть, метро и троллейбусы в Израиле имеются?
Закрыть не додумались?
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29.08.2020 11:44 Відповісти
Пысы. Хитро сделанные партнёры зебилов иудофсбшные слабоды и самонемощи пролетают, как фанера, потому будут срывать выборы.
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29.08.2020 11:52 Відповісти
лише прихильники Петра - ПАТРІОТИ -..

ВСІ решта -пилюка біля їх ніг ))))))
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29.08.2020 12:38 Відповісти
будут закрыты дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов.

тому що свободолюбиві товаристські ідіоти є у всіх країнах,особливо у зонах відпочинку..А біля кожної компанії поліцейського не поставиш..
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29.08.2020 12:01 Відповісти
Почему нет репортажей с забитых больными больниц и забитых умершими кладбищь Белоруссии? Пока все выглядит как накрутка циферок рады распила бюджета
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29.08.2020 11:05 Відповісти
Так і є. А не виглядіт.
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29.08.2020 11:11 Відповісти
дурантинофіли продовжують НІ,,УЯ НЄ ВИДЕТЬ.....
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29.08.2020 12:03 Відповісти
А що бачиш ти ??? Що ти бачиш розкажи нам про страшну пандемію. Тільки не те лайно що леться з моніторів та екранів, а те що є насправді.
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29.08.2020 15:31 Відповісти
ольгінським інтерв"ю не даю.
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29.08.2020 16:08 Відповісти
Ти переляк притрушений залізь під ковру і трусися там, а не среш тут в коментах. Ти взагалі знаєш, що ти вмираєш кожної ночі. Ти закриваєш очі і вмираєш. Для тебе перестає існувати все. І ти сам перестаєш існувати. Ну, як я тебе покошмарив? Обісрався? Тепер ти сьогодні точно не заснеш.
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29.08.2020 16:13 Відповісти
Таиланд осенью туристов не примет даже в ограниченном формате

В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 9376
29.08.2020 13:001
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут приехать на остров Пхукет лишь с 1 октября.
Власти Таиланда не откроют границы для иностранных туристов в ближайшее время, даже в ограниченном "пхукетском" формате, передает Thailand News.
"Пхукетская модель приема иностранных туристов не будет реализована в ближайшем будущем", - заявила представитель правительства Трайсули Трайсоранакул.
Как говорит Трайсоранакул, этот формат подробно обсуждается, но он еще не доработан. Правительство страны будет действовать максимально осторожно, чтобы избежать риска возникновения второй волны коронавируса. Пока же тайцы должны сами проводить активно отпуск внутри страны, чтобы "помочь национальной экономике".
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29.08.2020 11:47 Відповісти
Некрофілам -дурантинофілам..
На кладбище в городе Манаус
в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией

В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 5752
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29.08.2020 12:18 Відповісти
Беларусь не показова...

дивіться статистику з КНДР і Туркменистану )))))))
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29.08.2020 11:49 Відповісти
Правильный совет, если сам изучишь эту тему, то может поймешь сиуацию в Туркменистане. Изучение советую начать с выводов комисси ВОЗ, которая там проводила проверку ситуации.
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29.08.2020 15:11 Відповісти
Ти троляка! Що ти тут людей намагаєшся кошмарити! Тобі скільки платять за те що ти сієш страх та паніку.? Ти взагалі знаєш, що таке справжня пандемія викликана смертельною хворобою? Це не пандемія це терор та заганяння людей в стойло новітнього інформаційного рабства. А ти пес і такі як ти, служиш цим собакам, які вирішили змінити світ на гірше.
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29.08.2020 15:36 Відповісти
В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 1893
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29.08.2020 16:06 Відповісти
Некрофілам -дурантинофілам..В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса

В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 3504

В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.
На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет. По официальным данным, число жертв коронавируса в Иране недавно составляло 429 человек. В четверг, 12 марта, эта цифра выросла на 75 человек, став самым высоким скачком смертности с начала вспышки в стране в феврале.
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29.08.2020 12:15 Відповісти
Не нужно примитивных «трагических» примеров. Хочу Вам напомнить, что в Чертковской центральной коммунальной районной больницей имеется 380 коек. И никто не мешал меру с начала карантина выделить больше мест для инфекционных больных.
Тем более, что в Черткове и раньше хронически не хватало мест при вспышках гриппа https://tsn.ua/ru/********/v-stacionarah-zhitomirskoy-i-ternopolskoy-bolnice-ne-hvataet-mest-dlya-vseh-bolnyh-s-grippom-1480398.html.
То есть ковид тут не причем, налицо только неадекватность действий местного мера. Ведь в городе есть еще и противотуберкулезный диспансер, который тоже можно, при вспышках, частично перепрофилировать для лечения больных гриппом и ковид.
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29.08.2020 13:57 Відповісти
Ага, как только перепрофилируют под ковид тубдиспансер, тут же антиковидники поднимут вой о зашкаливающей смертности у туберкулезников, оставленных без помощи. Точно так, как был вой, когда отменили плановые операции.
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29.08.2020 14:00 Відповісти
Не перевирайте, я написал, что при необходимости можно частично перепрофилировать. Но в этом, в нстоящее время, нет необходимости. Нужно просто грамотно использовать другие наличные ресурсы. А "вой" про отмену плановых операций был обоснованным.
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29.08.2020 15:17 Відповісти
Александр Айвазян Классно было бы и репортаж с морга...
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29.08.2020 12:55 Відповісти
Естественный отбор. Возьмём Украину за последние 10 лет. По оценке властей с Украины уехало за 10 лет около 10 млн. человек. 3 млн. Украина потеряла вместе с Крымом. Естественная убыль населения наверно 1-2 млн. В итоге получается около 15 млн населения. И никто украинцам не виноват - они сами всё это сделали, своими руками и мозгами....КОВИД продолжит печальную статистику при таком отношении нации к самой себе...
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29.08.2020 11:48 Відповісти
ніхто українцям справді не винен ,що вони отримали в.о. Президента Члена партії Тимошенко Турчинова,котрий ЗАСЦЯВ віддати наказ на відкриття вогню в окупантів -росіян в Криму...
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29.08.2020 11:54 Відповісти
всяка шваль голосувала за Зеленського.
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29.08.2020 12:27 Відповісти
Дійсно, в тебе тоді було РНБО-СБУ щоб прийняти зважене рішення.
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30.08.2020 00:55 Відповісти
СВІТ ЗНОВУ ЗАКРИВАЄТЬСЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ КОРДОНАХ...

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців.

«З 1 вересня іноземним громадянам заборонено в'їзд на територію Угорщини. Громадяни Угорщини, що повертаються з-за кордону, повинні бути поміщені в карантин на 14 днів.
Час можна скоротити, представивши два негативних тесту протягом двох днів, - цитує заяву глави Офісу прем'єр-міністра Гергеля Гуляша видання Index.
-------------------------

Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 6 млн осіб
(Інтерфакс-Україна)
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29.08.2020 11:52 Відповісти
митинг онлайн Берлин против ковид онраничений https://www.youtube.com/watch?v=8Hr-jdoq-dk
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29.08.2020 12:23 Відповісти
довбойо..и протестуют проти заборон заразитись і померти...
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29.08.2020 12:31 Відповісти
Ти переляк притрушений залізь під ковру і трусися там, а не среш тут в коментах. Ти взагалі знаєш, що ти вмираєш кожної ночі. Ти закриваєш очі і вмираєш. Для тебе перестає існувати все. І ти сам перестаєш існувати. Ну, як я тебе покошмарив? Обісрався? Тепер ти сьогодні точно не заснеш.
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29.08.2020 16:14 Відповісти
Кіїв вже до трьох сотень підходить.
Доки його не закриють і не запровадять там справжній карантин - таке і буде.
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29.08.2020 12:23 Відповісти
Київ не закриють. Зеленський боїться людей.
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29.08.2020 12:28 Відповісти
Ага.. а потім буде винен у смертях в Києві, більшим,ніж на Донбасі... ((
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29.08.2020 12:30 Відповісти
Вы представьте последствия закрытия Киева
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29.08.2020 12:41 Відповісти
они это хорошо представляют и это есть их цель
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29.08.2020 20:38 Відповісти
Народ не хотів робити елементарне -носити всім маски в транспорті..
Бо всім жарко,а комусь більше всіх....

Як наслідок -спалах захворюваності і ВИМУШЕНЕ припинення послуг муніципального транспорту...
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29.08.2020 12:29 Відповісти
В Калифорнии закрыли крупнейшую птицефабрику.З500 работающих.Санитарная полиция боролась с фирмой с марта месяца.Люди болеют,8 человек умерло.Однако фирма разослала работающим письма с требованием выйти на работу, не смотря на запрет.Я призываю всех граждан ,молодых и пожилых соблюдать масочный режим,дистанцию.Что бы люди умирали естественной смертью,а не от болезней и отрав.Будьмо здорови.
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29.08.2020 12:40 Відповісти
Живу на северо-восточной части Польши. Кроме как в торговых центрах, и магазинах обязательного ношения нет. На улице толпы детей и старшего поколения, на пляжи толпы и все без маски. И никаких заболеваний нет.
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29.08.2020 12:53 Відповісти
Если не считать, что в Польше среднее число ежедневно выявляемых случаев с июня по август возросло в два раза.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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29.08.2020 13:06 Відповісти
А почему Вы рост инфицированных связываете только с масконосительством (пример Йены приводить больше не надо, в связи с тенденциозностью этого "исследования")?

Наоборот сейчас именно в странах, где принудительно одели все население в маски даже на улицах, самый высокий рост количества инфицированных за последних два месяца (с момента принудительного ввода масок).
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/
Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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29.08.2020 14:09 Відповісти
Ух ты, а куда исчезли в Швеции 3174 болеющих?

28.08 болеющих 72958, а 29.08 а 69781. При этом число умерших возрасло на 3, а число выздоровевших не изменилось? И число общих случаев тоже дивным оразом сделало скачек вниз? Грубо как-то Тенгелл и компания подшаманивают статистику...
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30.08.2020 12:53 Відповісти
Просто делается больше тестов, и все. В остальном лоховирус - как грипп.
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29.08.2020 21:03 Відповісти
Ну и что ? Все переболеют.
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29.08.2020 22:34 Відповісти
люди!
а как там Тимошенко?
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Последнее,что я видел,-это то,что у нее тяжелая форма болезни.
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29.08.2020 17:56 Відповісти
ото ж! и что ей проводится вентиляция легких (но без подключения к аппарату ИВЛ)
и ничего про клинику где она лежит...
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29.08.2020 17:59 Відповісти
вона мабуть свій Терафлю приймає....
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29.08.2020 19:22 Відповісти
Последние новости от представителей секты отрицания Ковид. Реальный случай Скончался пожилой человек от Ковид-19. Рассказывает его приятель, -Он общался с кашляющим знакомым,потом сам начал кашлять. После,кашель пропал,но через несколько дней появилась температура.Первый день просидел дома с температурой,второй день просидел дома с температурой.Вечером второго дня позвонил семейному врачу,-она ему сказала,что если и на третий день будет температура,то чтобы он позвонил в 112. На третий день с температурой,вечером,он позвонил в 112. Естественно время было утрачено,(было уже пятно на легких) и его не смогли спасти. Рассказывает (всем) другой его знакомый. Он попал в больницу с "обычным" гриппом,и с пятнышком на легких от гриппа прошлого года. В больнице,ему ЗАНЕСЛИ коронавирус и он скончался. Совсем "небольшая" разница в рассказах...
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29.08.2020 17:54 Відповісти
Аааа, секта свидетелей короны. Пожилые люди часто и умирают от отека легких спровацироваными инфекцией. Что бы минимализировать. Пожилым людям надо делать прививки от пневмокока, но кто это делает. Хорошая прививочка 50 баксов стоит
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29.08.2020 22:32 Відповісти
А их надо 3 штуки ставить
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29.08.2020 22:33 Відповісти
Так не ставь. Все ровно внесут коронавирус прививкой,а по новым данным секты Ковиданет,вирус заносят ТЕСТАМИ на коронавирус! Так что вы обречены.
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30.08.2020 09:03 Відповісти
Где карантин???
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29.08.2020 18:01 Відповісти
брехня это все рисуют что хотят
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29.08.2020 19:54 Відповісти
про юльку брехня все здоровая как коняка видела ее вчера бежала так что аж выжимать можно было
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29.08.2020 19:56 Відповісти
Чого не сфоткала?
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30.08.2020 11:16 Відповісти
В Харьковской области податкова случайно накрыла цех по производству левых тестов. В наличи на призводстве нашли 100 тыс шт. Готовых к отправке и Сырья на 400 тыс шт. О каких тестах и бессимптомных может идти речь. Прогнило все. С масками закончилил пошли тесты' даьлше вакцина ковидная мафия бессмертна как и карантин. Аминь. С другой стороны все ограничения И ШТРАФЫ отменены КС и все Олигаохо-СМИ молчат значит и в теме и в доле.
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29.08.2020 20:11 Відповісти
Кажуть, шо то не тести були, а палочки з ватою і колбочки.
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30.08.2020 09:36 Відповісти
это они туберкулез под коронавирус маскируют
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29.08.2020 20:37 Відповісти
Возможно, на корону сеичас будут валить все смертности.
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29.08.2020 22:28 Відповісти
Жахливіше: "Помер від корони. На жаль, медицина тут безсила..."
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30.08.2020 11:17 Відповісти
Цель зеленского и его бродячего цирка - сорвать выборы с помощью т.н. "карантина"
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29.08.2020 20:54 Відповісти
Совет такой, делайте прививки от пневмонии, они опробованны и исследованы уже десятилетия. И тогда минимализируете воспаления легких, а корону организм с помощью обычных лекарств поборет. Прививки нового вируса должны проити все стадии исследований побочных эффектов , это минимум лет 5 , так что все за этот период и так переболеют.
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29.08.2020 22:26 Відповісти
Хааа- Вы по веб камерам посмотрите что на пляжах в Одессе творится)))) лежбище тюлений ))))
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30.08.2020 00:36 Відповісти
Ковидианские хроники.....Дело врачей
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....
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30.08.2020 03:09 Відповісти
Ты еще жив? Делай парашковую вакцину,-она тебя спасет от мучений! Достаточно одной таблэтки...
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30.08.2020 09:06 Відповісти
Сопли подбери....
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30.08.2020 16:28 Відповісти
Сопли как раз у тебя МРАЗЬ! Потому что не можешь себе заработать на жизнь ничем,как только лизанием задницы кремлевского окурка!
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30.08.2020 16:43 Відповісти
Лижи дальше......это твой удел...
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30.08.2020 16:45 Відповісти
У тебя не хватает мозгов понять что тебе написали! Твои предки лизали,ты лижешь,и твои потомки будут лизать,-теперь понял,ХОЛОП,потомок холопов? В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб - Цензор.НЕТ 5362
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30.08.2020 17:20 Відповісти
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