В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб
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В Україні станом на ранок суботи, 29 серпня, зафіксовано 2 481 новий випадок інфікування коронавірусом. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 28 серпня, повідомлялося про 2 438 нових випадків, 27 серпня - про 1 974 нові випадки, 26 серпня - про 1 670, 25 серпня - про 1 658, 24 серпня - про 1 799 нових випадків, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про рекордні 2 328 нових інфікованих за добу.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 116 978 осіб, померли від початку пандемії 2 492 особи (за добу - 41), видужали - 56 138 (за добу - 1055).
Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 58 348 людей, що на 1 385 більше, ніж днем раніше. Тож кількість активних хворих в Україні перевищує кількість тих, хто видужав.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170), Чернівецькій (142) і Хмельницькій (103) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Люди не унимались, пытаясь прогнать непрошеных гостей
Даже сцыкливый Израиль, где в 4 раза больше выявленных, болт положил на этот грипп.
Правительство Израиля приняло решение о возобновлении некоторых строгих мер карантина из-за активизации распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В Израиле с 11 августа действуют новые карантинные ограничения
В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в 2 м и носить маску в общественных местах. Кроме того, запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе.Вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды.Также будут закрыты дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов. Будет запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.
ua/mir/v-izraile-s-11-avgusta-vstupyat-v-silu-novye-karantinnye-ogranicheniya-545976.html
Закрыть не додумались?
ВСІ решта -пилюка біля їх ніг ))))))
тому що свободолюбиві товаристські ідіоти є у всіх країнах,особливо у зонах відпочинку..А біля кожної компанії поліцейського не поставиш..
29.08.2020 13:001
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут приехать на остров Пхукет лишь с 1 октября.
Власти Таиланда не откроют границы для иностранных туристов в ближайшее время, даже в ограниченном "пхукетском" формате, передает Thailand News.
"Пхукетская модель приема иностранных туристов не будет реализована в ближайшем будущем", - заявила представитель правительства Трайсули Трайсоранакул.
Как говорит Трайсоранакул, этот формат подробно обсуждается, но он еще не доработан. Правительство страны будет действовать максимально осторожно, чтобы избежать риска возникновения второй волны коронавируса. Пока же тайцы должны сами проводить активно отпуск внутри страны, чтобы "помочь национальной экономике".
На кладбище в городе Манаус
в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией
дивіться статистику з КНДР і Туркменистану )))))))
В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.
На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет. По официальным данным, число жертв коронавируса в Иране недавно составляло 429 человек. В четверг, 12 марта, эта цифра выросла на 75 человек, став самым высоким скачком смертности с начала вспышки в стране в феврале.
Тем более, что в Черткове и раньше хронически не хватало мест при вспышках гриппа https://tsn.ua/ru/********/v-stacionarah-zhitomirskoy-i-ternopolskoy-bolnice-ne-hvataet-mest-dlya-vseh-bolnyh-s-grippom-1480398.html.
То есть ковид тут не причем, налицо только неадекватность действий местного мера. Ведь в городе есть еще и противотуберкулезный диспансер, который тоже можно, при вспышках, частично перепрофилировать для лечения больных гриппом и ковид.
Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців.
«З 1 вересня іноземним громадянам заборонено в'їзд на територію Угорщини. Громадяни Угорщини, що повертаються з-за кордону, повинні бути поміщені в карантин на 14 днів.
Час можна скоротити, представивши два негативних тесту протягом двох днів, - цитує заяву глави Офісу прем'єр-міністра Гергеля Гуляша видання Index.
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Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 6 млн осіб
(Інтерфакс-Україна)
Доки його не закриють і не запровадять там справжній карантин - таке і буде.
Бо всім жарко,а комусь більше всіх....
Як наслідок -спалах захворюваності і ВИМУШЕНЕ припинення послуг муніципального транспорту...
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Наоборот сейчас именно в странах, где принудительно одели все население в маски даже на улицах, самый высокий рост количества инфицированных за последних два месяца (с момента принудительного ввода масок).
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/
Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
28.08 болеющих 72958, а 29.08 а 69781. При этом число умерших возрасло на 3, а число выздоровевших не изменилось? И число общих случаев тоже дивным оразом сделало скачек вниз? Грубо как-то Тенгелл и компания подшаманивают статистику...
а как там Тимошенко?
и ничего про клинику где она лежит...
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....